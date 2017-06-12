20 фактов о Гран-при России: все, что нужно знать

1. На всех четырех Гран-при России побеждали пилоты одной и той же команды — Mercedes. Дважды это сделал Льюис Хэмилтон, по разу — Нико Росберг и Валттери Боттас. Последнему победа досталась труднее всего — Боттас стартовал не с первой линии, а со второй. В трех предыдущих сезонах победитель Гран-при России становился впоследствии и победителем чемпионата. Поддержит ли традицию Валттери?
2. Этой весной Гран-при России еще раз подтвердил «славу» гонки, в которой крайне редки обгоны. Ныне все они состоялись на первом после старта круге, за исключением опережения круговых. Остальные перемены позиции происходили в результате плановых пит-стопов. «Необгонность» обусловлена в основном конфигурацией трассы. К тому же обгонов в этом году вообще стало меньше: если судить по первым трем гонкам сезона — на 70%.
3. Погодные условия и характеристики асфальта «Сочи Автодрома» не оставляют командам иных тактических вариантов, кроме гонки с одним пит-стопом для замены шин. Даже при использовании самых мягких — UltraSoft и SuperSoft. Любая другая тактика невыгодна. В дождь Гран-при России пока не проходил — дважды в октябре и дважды в конце апреля стояла ровная теплая погода.
4. О государственной и геополитической значимости собственного Гран-при для России говорит тот факт, что на всех четырех гонках присутствовал Владимир Путин. И неизменно появлялся на подиуме в рамках финальных церемоний награждения призеров.
5. В день гонки, в воскресенье, трасса приняла около 60 тысяч зрителей (в сумме за четыре дня электроника насчитала порядка 150 тысяч «проходов» на трассу). Примерно такие же показатели были и год назад. Организаторы ожидали, что зрителей будет больше, отчасти благодаря снижению цен и программе скидок, но этого не произошло. Достижение отметки «100 тысяч в день гонки» запланировано на 2020 год.
6. Официальных данных о фактической вместимости трибун «Сочи Автодрома» нет. Источники называют разные цифры — от 42 тысяч до 55 тысяч. Истина, видимо, где-то посередине. Но на Гран-при продают и билеты без посадочного места — в зону свободного размещения. Зрители могут располагаться на парапетах и возвышениях олимпийского комплекса.
7. С первого Гран-при и поныне основным средством доставки зрителей из Большого Сочи на автодром, в Имеретинскую долину, служат электропоезда «Ласточка». В дни гонок они курсируют по особому расписанию — с небольшими интервалами — и работают бесплатно.
8. После рабочей встречи с топ-менеджерами Формулы‑1 Чейзом Кэри, Россом Брауном и Шоном Братчесом директор российского этапа Сергей Воробьев озвучил основные направления усилий по развитию Гран-при. Необходим рост трех основных показателей: посещаемости Гран-при, телерейтингов трансляций, осведомленности россиян о Формуле‑1.
9. Разговоры о возможности проведения Гран-при России в темное время суток ведутся четвертый год. Последняя информация на эту тему: признано, что потенциал дневной гонки еще не исчерпан. Есть куда расти и в нынешнем формате. А покрытые снегом горы на горизонте, по отзывам мировых телекомпаний, обеспечивают потрясающую картинку. Так что перехода на «ночь» в ближайшие годы не будет.
10. Зрители российского этапа первыми получили эксклюзивное предложение в виде акции Mercedes-Benz Race Laps. Название иностранное, но фактически это давно известное «гоночное такси». Из зрителей, заполнивших анкеты, выбрали сто человек — они получили возможность проехать по трассе пассажирами на очень быстрых автомобилях, которыми управляли профессиональные гонщики, в том числе Виталий Петров.
11. По окончании Гран-при на территории автодрома дают традиционный гала-концерт — он нужен еще и для того, чтобы многотысячная аудитория расходилась постепенно. И это бесплатная опция. В 2014 году выступал Ленни Кравиц. Ныне на сцену выходили Лобода, Егор Крид, группы Swanky Tunes, «Градусы» и «Пицца», диджеи Anton Bruner и Slider & Magnit. Дополнительным бонусом было субботнее выступление группы «Любэ».
12. Билеты немного подешевели, но главным образом на дорогие трибуны. Самым доступным остался билет в зону свободного размещения: 5000 рублей на три дня. (Если не считать билет «только на пятницу» за 2000 рублей.) Самое дорогое предложение — главная трибуна, третий ярус, ложа Platinum № 313: 162 000 рублей. «Постоянным посетителям», когда-либо ранее покупавшим билеты на Гран-при России (это фиксируется в электронной базе данных), полагается скидка 15%. Часть билетов была разыграна бесплатно среди участников различных акций и конкурсов — например, на знание биографии Даниила Квята.
13. Даниил Квят — в числе тех пилотов, что выступили на всех четырех российских Гран-при. Лишь однажды россиянин набрал на домашней трассе зачетные очки — за финиш на пятом месте в 2015 году (в составе команды Red Bull). Квят благополучно завершил и остальные три гонки, но за чертой первой десятки и с отставанием от лидера больше чем на круг.
14. В обеспечении безопасности гоночного процесса задействованы более тысячи человек, прошедших специальную подготовку и необходимые тренинги. Половина из них — маршалы на дистанции, с разными функциями. Еще 150 человек — противопожарная служба. Вдоль трассы рассредоточены медицинские посты и группы быстрого медицинского реагирования, спасатели и бригады ремонта трассы, эвакуаторы и вилочные погрузчики.
15. Около пяти тысяч заявок рассмотрели организаторы, чтобы отобрать тысячу волонтеров, которые работали на Гран-при России, оказывая информационную помощь зрителям. Половину добровольцев составили те, кто уже раньше «волонтировал» на сочинской трассе. Некоторые из них — иностранцы, в том числе из Германии, Индонезии, ОАЭ. Транспортировка и размещение в Сочи при этом возложены на самих волонтеров. Основные требования к ним — разговорный английский, организаторские качества, коммуникабельность. Возрастные рамки — от 18 до 70 лет.
16. В гонках появились более быстрые и габаритные машины, и для обеспечения безопасности на «Сочи Автодроме» изменили разметку стартовой решетки, увеличили количество и конфигурацию размещения защитных барьеров. Согласно рекомендациям FIA толщина барьеров составляет четыре метра, а формируют их из рядов покрышек и специальных пластиковых блоков TecPro: часть из них полая, часть — с полиуретановой пеной. Тесты показали, что такие барьеры эффективно поглощают энергию удара машины, врезающейся в них со скоростью до 187 км/ч.
17. Перед российским Гран-при во втором повороте трассы установили пару «лежачих полицейских» — для того чтобы наиболее хитрые пилоты не прокладывали траекторию по асфальтовой зоне безопасности, что позволило бы получить наивысшую скорость прохождения поворота.
18. На автограф-сессии в ходе Гран-при России болельщики подарили Фелипе Массе гжельский самовар и матрешку, изображающую самогó Фелипе в гоночном облачении. Внутри матрешки гонщик обнаружил фигурки меньшего размера — «скульптурные портреты» своей супруги Анны Рафаэлы и сына Фелипиньо.
19. Контракт на проведение российского этапа Формулы‑1 продлен до 2025 года. Об этом сообщил в конце февраля в своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Финансовые подробности и прочие детали не разглашены.
20. Организаторы не могут определенно сказать, когда для них начался Гран-при России 2017 года — подготовка к этому событию идет круглый год. Зато с точностью до минуты сообщили время его окончания: в среду, 3 мая, в 7 часов 40 минут утра, когда последний самолет с оборудованием команд вылетел из аэропорта Адлер.