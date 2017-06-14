Skoda Kodiaq против конкурентов — битва пузотерок

Пересекаем Восточную Европу и познаем родственные славянские языки за рулем кроссоверов Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga и Nissan X-Trail в ходе сравнительного теста.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Skoda > Kodiaq

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

Погранпереход Брест — Тересполь — натуральный филиал ада на земле. Вереница старых Пассатов, Омег и Audi 100 в 45‑м кузове, наполненных контрабандным топливом и сигаретами, уходит за горизонт. Мы восьмидесятые в этой очереди и, по самым радужным прогнозам, проскочим часов через восемь. Выходит, вместо уютного отеля в польской Бяла-Подляске ночевать предстоит на разложенных сиденьях. Задерживаться никак нельзя. Не позже чем через сутки нужно быть в Праге, где нас ждет новенький Kodiaq!

Несмотря на то что российские цены на Kodiaq объявили еще в начале апреля, «живых» машин у наших дилеров в середине мая еще не было. Самые проворные покупатели получат их не раньше середины июня. А в Чехии Кадьяки уже вовсю колесят по улицам. Вот почему мы отправились в Прагу. И не налегке! В хвост очереди на границе с Польшей пристроились Volkswagen Tiguan, Ford Kuga и Nissan X‑Trail. Все — бензиновые (171–182 л.с.), полноприводные и с автоматической трансмиссией.

Почему мы взяли Tiguan, вполне понятно: они с Кадьяком на одной платформе — и крайне интересно узнать, кто предпочтительнее по ездовым свойствам. Но Kodiaq на 200 мм длиннее Тигуана! Поэтому мы прихватили схожий по размерам X‑Trail. А чтобы Тигуану не было неуютно с такими переростками, дополнили компанию Кугой: эти двое по габаритам — точь-в‑точь.

На загородных трассах X-Trail в своей тарелке: достойная плавность хода, стабильное поведение на прямой. А вот к активной езде Nissan не располагает. Желание зажечь отбивают «длинный» руль и внушительные крены в поворотах.
На загородных трассах X-Trail в своей тарелке: достойная плавность хода, стабильное поведение на прямой. А вот к активной езде Nissan не располагает. Желание зажечь отбивают «длинный» руль и внушительные крены в поворотах.

Nissan X-Trail

Третье поколение дебютировало в 2014 году. Помимо бензиновых есть и дизельная модификация. Автомобили для российского рынка собирают на заводе в Санкт-Петербурге.

ДВИГАТЕЛИ:
 бензиновые:
 2.0 (144 л.с.) — от 1 264 000  руб.
2.5 (171 л.с.) — от 1 444 000  руб.

дизельный:
1.6 (130 л.с.) — от 1 444 000 руб.

На асфальте Kuga хороша, однако ощущение высокой и тяжелой машины растворяет не столь умело, как Kodiaq или Tiguan. Руль информативен, но огорчает нелинейным усилием в околонулевой зоне. Динамики достаточно, но не более того.
На асфальте Kuga хороша, однако ощущение высокой и тяжелой машины растворяет не столь умело, как Kodiaq или Tiguan. Руль информативен, но огорчает нелинейным усилием в околонулевой зоне. Динамики достаточно, но не более того.

Ford Kuga

Машина второго поколения дебютировала в 2013 году. В прошлом году ее модернизировали. Помимо внешних изменений произвели адаптацию к российским условиям. После обновления из российской гаммы исчезла дизельная версия.

ДВИГАТЕЛИ:
 бензиновые:
 2.5 (150 л.с.) — от 1 399 000  руб.
1.5 (150 л.с.) — от 1 489 000  руб.
1.5 (182 л.с.) — от 1 799 000 руб.

Tiguan (наравне со Шкодой) — самый азартный и понятный автомобиль в квартете. Шумоизоляция от моторных и дорожных шумов отличная. А вот ветер довольно громко гудит в боковых зеркалах.
Tiguan (наравне со Шкодой) — самый азартный и понятный автомобиль в квартете. Шумоизоляция от моторных и дорожных шумов отличная. А вот ветер довольно громко гудит в боковых зеркалах.

Volkswagen Tiguan

Дебютировал в 2016 году. Продажи в России начались в начале 2017 года — после долгой адаптации к нашим условиям и наладки производства на заводе в Калуге. Помимо бензиновых версий доступен дизель.

ДВИГАТЕЛИ:
 бензиновые:
 1.4 (125 л.с.) — от 1 459 000 руб.
1.4 (150 л.с.) — от 1 659 000  руб.
2.0 (180 л.с.) — от 1 909 000  руб.
2.0 (220 л.с.) — от 2 139 000  руб.

дизельный:
2.0 (150 л.с.) — от 1 859 000 руб.

Kodiaq — это нейтральная поворачиваемость, минимальные крены в поворотах, отличная обратная связь по рулю и ощущение практически легкового автомобиля. Разгонной динамики — с запасом.
Kodiaq — это нейтральная поворачиваемость, минимальные крены в поворотах, отличная обратная связь по рулю и ощущение практически легкового автомобиля. Разгонной динамики — с запасом.

Skoda Kodiaq

Дебют состоялся прошлой осенью. Есть пяти- и семиместные версии. Пока к нам будут поставлять машины из Чехии. Позже наладят сборку в Нижнем Новгороде. Помимо полноприводных версий будут доступны ­переднеприводные.

ДВИГАТЕЛИ:
 бензиновые:
 1.4 (125 л.с.) — от 1 500 000  руб.
1.4 (150 л.с.) — от 1 999 000  руб.
2.0 (180 л.с.) — от 2 349 000  руб.

дизельный:
2.0 (150 л.с.) — от 2 309 000 руб.

Вся троица, на которой мы отправились из Москвы в дальний пробег, - российской сборки. И, если по-хорошему, сравнивать их нужно с локализованным Кадьяком. Да, хорошо бы! Но таких машин еще нет. Пока в Нижнем Новгороде не наладят сборку (а этот процесс затянется до следующего года), Кадьяки будут поставлять в Россию прямиком из чешского города Квасины, причем только в полноприводном варианте и преимущественно в дорогих комплектациях. Именно такой, релевантный российскому рынку Kodiaq мы и подобрали для теста — с 180‑сильным 2,0-литровым мотором и 7-ступенчатым роботом DSG.

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Чешским «богам компоновки» вполне хватило 200‑миллиметровой прибавки, чтобы расположить в багажнике третий ряд. Но наш Kodiaq обычный, пятиместный. Как и все сегодняшние конкуренты.

Помаявшись в очереди, мы рванули на другой погранпереход, отмотав гак в полсотни верст. Других машин на границе практически не оказалось, но счастья от этого мало: белорусские таможенники работали споро, а на польской стороне нас мурыжили три часа!

—  Куды паны едут? А для чéго вам весы? Навыть чотыре? Зваживать машины? Вы их на вес будете продавать?

И так далее в таком же духе. Мрак. Словно окунулись в дикие девяностые. Но — прорвались! Без потерь, с весами и прочим оборудованием. И в назначенное время прибыли в Прагу. Будем не только взвешивать тестовые машины, но и поездим всласть — по автобанам, по второстепенным дорогам, по городской брусчатке. А наш главред, помимо прочего, договорился с кроссовой трассой — значит, и проходимостью займемся!

Инфинитив

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X‑Trail первого и второго поколений был угловат и брутален. Чем и полюбился многим. Но затем курс резко сменился. Я не считаю нынешний X‑Trail некрасивым. Он смотрится гармонично и по-прежнему нравится покупателям: статистика продаж не умеет врать. И всё же Nissan с индексом T32 — лишь один из многих. Этакий собирательный образ сильных мира сего. В белых фонарях угадывается предыдущий Lexus RX, а в профиль мерещится Hyundai Santa Fe. Даже владельцы Икс-Трейлов нередко путают их с припаркованными рядом Кашкаями.

Двухцветный интерьер тестового Икс-Трейла на первый взгляд чертовски хорош. Податливый пластик верхней части передней панели, обшитые кожей дверные подлокотники и основание центрального туннеля… X‑Trail кричит во всю ивановскую: «Ребята, я почти Infiniti!». Но в мелочах оказывается обыкновенным Ниссаном. А в чем-то он совсем недалеко ушел от куда более доступных собратьев.

Приборы просты, при этом отлично читаются. Смутила лишь многоступенчатая настройка их яркости: во всех режимах, кроме самого яркого, шкалы подслеповаты.
Приборы просты, при этом отлично читаются. Смутила лишь многоступенчатая настройка их яркости: во всех режимах, кроме самого яркого, шкалы подслеповаты.

Мультимедийная система на фоне конкурентов — прошлый век. Самый блеклый экран, самая невыразительная графика и самый «дешевый» отклик на нажатие кнопок. Штатная навигация капитулировала, как только мы выехали за пределы России.
Мультимедийная система на фоне конкурентов — прошлый век. Самый блеклый экран, самая невыразительная графика и самый «дешевый» отклик на нажатие кнопок. Штатная навигация капитулировала, как только мы выехали за пределы России.

На фоне Шкоды и Фольксвагена графика ниссановской системы кругового обзора не впечатляет, однако свою главную функцию выполняет не менее хорошо.
На фоне Шкоды и Фольксвагена графика ниссановской системы кругового обзора не впечатляет, однако свою главную функцию выполняет не менее хорошо.

Двухцветный интерьер Ниссана выглядит празднично, но материалы и фурнитура проще, чем у конкурентов. Серьезных претензий к эргономике нет. Но список опций наиболее скромный: например, обогрев руля недоступен в принципе. Вариатор размазывает тягу 2,5‑литрового атмосферника и временами «ноет» под нагрузкой. Зато трассовый расход — самый скромный в квартете.
Двухцветный интерьер Ниссана выглядит празднично, но материалы и фурнитура проще, чем у конкурентов. Серьезных претензий к эргономике нет. Но список опций наиболее скромный: например, обогрев руля недоступен в принципе. Вариатор размазывает тягу 2,5‑литрового атмосферника и временами «ноет» под нагрузкой. Зато трассовый расход — самый скромный в квартете.

При помощи шайбы на центральном туннеле можно принудительно заблокировать муфту. Клавишей слева включается система помощи при спуске. Подстаканники — охлаждаемые.
При помощи шайбы на центральном туннеле можно принудительно заблокировать муфту. Клавишей слева включается система помощи при спуске. Подстаканники — охлаждаемые.

Toyota и Subaru недавно сдались и начали оснащать автоматическими доводчиками все четыре стеклоподъемника. В Ниссане пока экономят — не только на доводчиках, но и на подсветке.
Toyota и Subaru недавно сдались и начали оснащать автоматическими доводчиками все четыре стеклоподъемника. В Ниссане пока экономят — не только на доводчиках, но и на подсветке.

Тачскрин мультимедийной системы слепнет на солнце и непрерывно играет с вами в дактилоскописта. Клавиши по его периметру нечетко реагируют на нажатия. Разумеется, автоматическим доводчиком оснащен лишь водительский стеклоподъемник — Nissan чтит традиции. При этом я говорю исключительно о тех минусах, которые привлекают внимание сразу. Или от самого доступного автомобиля в тесте я попросту хочу слишком многого?

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И правда! В Ниссане за 1 889 000 рублей есть вообще всё. Кожаный салон, за который нужно доплачивать дилерам большинства конкурентов сотню тысяч, красивейшая панорамная крыша (а это еще «полтинник»). Есть даже система кругового обзора, которой Kuga не имеет в принципе. Так что, если хочется всё, а денег — не больше двух миллионов, закрывайте журнал и бегите к ближайшему дилеру. Читать дальше нет смысла, поскольку ничего подобного за такие деньги у конкурентов нет.

Не побежали? Тогда рассуждаем дальше. Передние сиденья с пафосным названием Zero Gravity японцы разрабатывали совместно со специалистами NASA. Но какой из этого толк, если уже на перегоне Москва — Минск аморфный профиль сиденья и, как следствие, затекшее тело напоминают о том, что ребята из управления по аэронавтике и исследованию космического пространства космически далеки от автомобильных путешествий? И это вдвойне досадно, поскольку на трассе X‑Trail хорош.

Мягкое и аморфное сиденье Ниссана понравится в неспешных и непродолжительных городских поездках, но на трассе расстроит. Из-за плоской подушки в дальней дороге затекают ноги, в быстрых поворотах ощущается дефицит боковой поддержки.
Мягкое и аморфное сиденье Ниссана понравится в неспешных и непродолжительных городских поездках, но на трассе расстроит. Из-за плоской подушки в дальней дороге затекают ноги, в быстрых поворотах ощущается дефицит боковой поддержки.

X‑Trail предоставляет хороший запас пространства для ног, но при посадке втроем он ничуть не комфортнее конкурентов. Массивные задние подголовники ограничивают обзор через салонное зеркало.
X‑Trail предоставляет хороший запас пространства для ног, но при посадке втроем он ничуть не комфортнее конкурентов. Массивные задние подголовники ограничивают обзор через салонное зеркало.

Когда под колесами ровный асфальт трассы Прага — Пльзень, Nissan радует отличной плавностью хода. Аэродинамика такова, что набегающие потоки напрягают гораздо меньше, чем в Фольксвагене. На шоссе совершенно не мешает «длинный» (три оборота от упора до упора) и не слишком информативный руль. И не беда, что вариатор размазывает мощную тягу 2,5‑литрового атмосферного мотора. Для безопасных обгонов динамики всё равно хватает, хотя подавляющее большинство дорог на пути из Москвы в Прагу — четырехполосные. Настроение поднимает и самый скромный расход: при крейсерской скорости 110 км/ч наш X‑Trail расходовал 7,3 литра на 100 километров.

Но… Как только мы с коллегами поймали себя на мысли, что демократичным ценником и оснащением на каждый потраченный рубль Nissan перечеркивает все минусы неудобных кресел, блеклого экрана и дешевых салонных кнопок, случилась кроссовая трасса неподалеку от Праги. И на ней X‑Trail провалился с оглушительным треском. Достаточно мягкая подвеска, обеспечивающая на трассе завидный комфорт, на мало-мальских грунтовых ямках то и дело срабатывала до отбоя. Там, где конкуренты спокойно проезжали на скорости 50 км/ч, Nissan уже на 30 км/ч болезненно замыкался на буферы сжатия. Хорошо, передние чашки не вырвало.

Ниссановский багажник самый маленький в квартете: лишь 348 литров, по нашим замерам. Набор удобств минимальный: плафон освещения и розетка. Органайзера нет. Зато запаска — полноразмерная.
Ниссановский багажник самый маленький в квартете: лишь 348 литров, по нашим замерам. Набор удобств минимальный: плафон освещения и розетка. Органайзера нет. Зато запаска — полноразмерная.

В остальном на бездорожье Nissan держался не хуже соперников. Почти. Он без проблем справился с диагональным вывешиванием, несколько раз преодолел 30‑процентный подъем, не перегрев вариатор. А на спусках продемонстрировал неплохую работу страхующей электроники (хотя, забегая вперед, надо признать, что на Шкоде и Фольксвагене она работает еще лучше). Тогда почему «почти»? Дело в том, что при диагональном вывешивании X‑Trail огорчил недостаточной жесткостью кузова. Открытая передняя дверь провисла на полтора сантиметра…

Skoda Kodiaq против конкурентов — битва пузотерок

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Комментарии (49)

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Кодьяк 3 ляма :))

Мерседес GLC 220d особая серия, полный привод, светодиодные фары, электропривод багажника, кожа, т.е. всё что нужно есть — 3,2 ляма.

Странные какие-то шкодовцы :)

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0
Demitrius

Ваш комментарий в духе «Солярис за лям с лишним?!!!» Вот только дело в том, что за 2.3 ляма в Кадиаке будет всё, что нужно, и нормальный движок на выбор 2 литра — дизель или турбированный бензиновый, и автомат (мокрое дсг), и полный привод и далеко не нищебродская комплектация с подогревом передних сидений и второго ряда, а так же лобового стекла, и мультируль с обогревом, и цветной сенсорный дисплей, и двухзонный климат-контроль, и передний и задний парктроники, и светодиодные фары и т.д... Цены сопоставимы с корейскими конкурентами Санта/Сорнто, но Кадиак среди них явный фаворит.

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-2
Сапсанов

ДСГ — это НЕ автомат!

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+1
Muinaiset Денис

Немцы позиционируют эту коробку именно как автомат. И по честному, он один из лучших.

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-2

Спасибо за сравнительный тест.
Качественно, интересно и познавательно.
Косяк теста (или моего зрения) — акцент на расходе топлива Ниссана и Форда и отсутствие данных про расход у ФВ и Шкоды.
Комментарии смотрю стандардные: «Мамочки, какая Шкода дорогая, какие наглецы эти шкодовцы, корейцы, японцы рулят».
На самом деле по цене не очень корректно написано. Шкода с этим движком и коробкой стоит 2.6 в топовой комплектации, не представляю как вы ее до 2.9 раздули, это наверное совсем какие-то экзотические опции туда впихнули, которых у конкурентов может и в помине нет.
Соглашусь с теми комментариями, что прямые конкуренты Кодиака ( по размеру салона-багажника/оснащению/применимости в качестве семейного авто) — Киа Соренто Прайм/Санта Фе Гранд. Открываем прайсы — Топовый Прайм (беру дизельный, мне V6 нафиг не нужен) — 2,65. Топовая шкода с парой-тройкой опций, чтобы подравнять комплектацию до Прайма (ладно-ладно без люка в крыше) прямо чуть-ли не столько же, разница буквально тысячами рублей измеряется.
Все понятно, благотворительностью никто заниматься не будет. Все следят за ценами всех.
Дальше, если ты реальный покупатель едешь в салон — делаешь тестрайв Киа и Кодиака и понимаешь, что вот Киа вроде как бы больше машины ( прямо натурально — килограммов на двести-триста), но вот этот дизайн вчерашнего дня, вот этот монитор позавчерашнего дня и как бы ощущения празника-то нет. Мощнее на целых 50 сил (сравниваю дизеля), а никакого преимущества они не дают, только лишь и компенсируют лишний вес. Наверное примерно теже ощущения как описаны в тесте про Ниссан.
А вот это вот любимое: да вот та 249-сильная машинищщща c бензиновым V6 (Пантфайндер, Ехсплорер и прочие хайлендеры) и пацанским расхом на городской средней скорости литров в  20 — это же ого-го рядом с вашей шкодишкой. А если не надо этого? приоритеты другие.
Короче как и авторы теста топлю за Шкоду (ВАГов никогда вжизни не было), думаю надо лучше работать, чтобы купить XC 90  и никаких компромиссов.

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+2
Безымянный

Вот об этом и речь, объективно сравнивать нужно в тесте Кодъяк с Соренто Прайм/Санта Фе Гранд/Пантфайндер/Ехсплорер/Мурано и др.
C таким же удовольствием Кодьяк можно сравнивать c BMWX3 / Volvo XC60 / Инфинити QX50 / Audi Q5. Там он уже дешевка будет и недопремиум, недонемец и недомашина для нищебродов.

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+1
Безымянный

А если надо и а если не надо — вопрос десятый. Я бы тоже вместо любого из тестовых автомобилей взял Мондео 2.0.
Суть претензий в том, что на тесте машины с ценовой разницей в миллион.

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0
Безымянный

Вы комментарии-то посмотрели, но не поняли главного — претензия к тому, что сравнивается не сравнимое — ни по классу, ни по стоимости. Более менее по классу тут совпали Куга и Тигуан, остальные товарищи вообще мимо — Хтрайл больше, а Кодиаг и больше и ощутимо дороже.
Максималка Хтрайл 1.8 млн., максималка Кодиаг — 2.6 (и это вы, наверное, без опций смотрели). Разница в 800 тысяч для этого класса — очень существенна, это можно не самый бедный Солярис или Дастер купить на сдачу при покупке Хтрайл.

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0

X-trail единственный имеет принудительную блокировку 4*4, самый большой клиренс, максимальный ход подвески и углы въезда, стоит гораздо дешевле кодъяка и тигуанчика, а получает меньше всех балов... Странно это господа, журналисты.. даже печально

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+1

3 ляма за кодьяк-однако продажам быть)))

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+2

Цена Кадьяка в 3 миллиона конечно за гранью бабла со злом, на 500 тыщ дороже родственного Тигуана который как бы тоже совсем не дешев...
А если учесть, что за 2200 можно купить Инфинити QX50.

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+1
Слава

Если только вы смотрите, за те же деньги, а так можно купить и Мини, будет гораздо дешевле. Кадиак это большой семиместный среднеразмерный кроссовер!

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0
Сапсанов

Мини это стиль и легендарный культовый автомобиль. А Кодияк это лишь растянутый и унифицированный тигуан..

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0

Как же сквозит «любовь к немцам» через всю статью и VW-то всегда идеальны, и лучшие материалы... Блаблабла.
Только вот, когда сам садишься в VW/Skoda почему-то лучших материалов ты не видишь, как и лучшей сборки. Возможно, пресс-парковые машины вылизаны до нельзя, а обычные — как попадёт. Регулярно вижу, что Поло, что Тигуаны, что Октавии с кривыми уплотнителями, неровными зазорами... Может мне попадаются исключительно восстановленные машины после ДТП?! В салоне я тоже не вижу и не чувствую чего-то сильно отличного от конкурентов. Сравнить тот же Гольф с Пежо 308 — так материалы в Пежо получше будут.
Я это всё не к тому, что ВАГ плохой, а всё остальное лучше, а к тому, что объективно — различий между автомобилями одного класса сейчас практически нет, кто бы не был производителем. Только за ВАГ вы всё равно будете платить больше.
Но святая вера в «идеальность» ВАГа и «надежность» Тойоты вселена настолько глубоко в головы людей, что её не способно что-либо выбить.
Поэтому даже журналисты умудряются писать сравнительные статьи о автомобилях разница в цене которых спокойно укладывается в 1 млн. рублей, а то может и перевесить. А большинство покупателей не сравнивают одноклассников с точки зрения вот тут лучше, а там хуже, они имеют условную сумму денег на покупку и смотрят кто и что может предложить за эти деньги. Там где стоимость Ниссана и Форда заканчивается по сути только начинается стоимость продуктов ВАГа.
Кстати, коробка PowerShift — это фордовский «робот». а в новой Куге исключительно обычный «автомат».

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+6
epema

В Куге с 2,5л. робот. Это такой маркетинговый ход: либо добрый атмо, но с роботом; либо турбо, но с нормальным АКПП.
Что касаемо ВАГа, видимо здесь так — просто взять и поездить — он действительно хорош, без вникания в цену, стоимость владения и потенциальную надёжность.

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-3
Николаевич Сергей

И давно в Куге 2,5 робот? Вроде всю жизнь была АКПП гидромех.

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+1
Слава

Сорри. Заходил на сайт Форда в январе, может с Фокусом путаю...

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0
Николаевич Сергей

Неправда.
Куга только с нормальным автоматом.
Робот был исключительно с дизелем.

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0
Николаевич Сергей

Рестайлинговая Куга в России только с гидромеханической АКПП. Без вариантов.

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0
epema

В точку.
Как не посмотришь очередной тест с участием ВАГа хоть в ЗР, хоть в АР, везде у них идеальная эргономика, отличные материалы.
В живую был на тест драйве йети, максималка за 1,5 млн, на дверях исключительно жесткий пластик (даже в опелях там мягкий), резиновый уплотнитель на окне вставлен криво и неаккуратно. Пока ехал, решил включить омывайку на лобовое, потянул на себя подрулевой рычаг — вода брызнула, отпустил рычаг, он по инерции прыгнул вперёд, тем самым включив очиститель заднего стекла. Крутилки климата болтаются-люфтят как китайская игрушка.
Вот к управляемости, движкам, коробкам (кроме dsg7) претензий нет, отличные.

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+1
Demitrius

Йети к тому же редкостный [у нас не ругаются]. Этот хоть выглядит сносно...

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0

В Европе, как раз у Кодиака сильные конкуренты — 3008 и 5008! Странно что авторы молчат об этом...
В РФ — азиаты.

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+2
Николаевич Сергей

Увы, Пыжики строго переднеприводные и потому они скорее ВЭНы в кроссоверной обёртке.
Хотя если взять базовую переднеприводную комплектацию Коньяка, то почему бы и нет.

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+1
Muinaiset Денис

Новые 3008 и 5008 имеют заявленный клиренс 210мм., реальный 160–180мм, так что тут всё равноценно. Полный привод на кроссовере в Европе и для меня лично, не актуален.
Жирный плюс по сравнении с Кодиаком — 6 или 8-ми ступенчатые японские АКПП. А в связке со 180 сильным дизелем — вообще сказка!

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0
Николаевич Сергей

и какой же плюс у акпп против мокрой ДСГ?)

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-1

Проходил в магазине мимо журнала. Бросив взгляд на обложку и выстроил в голове итоговый результат: Коньяк — Тигуан — Куга — ХэТрейл. Так оно и вышло, разве может быть иначе? Не припомню за последние лет, скажем, пять чтобы в ЗР, АР, Драйв при участии ВАГа в тесте он не занял первое место.
Хочу внести предложение — считать итоговые баллы на миллион цены автомобиля.
Коньяк: 8,72 балла / 2,98 млн = 2,93 б/млн
Тигуан: 8,56 балла / 2,53 млн = 3,38 б/млн
Куга: 8,17 балла / 2,06 млн = 3,97 б/млн
ХэТрейл: 8,00 балла / 1,89 млн = 4,23 б/млн
И тут уже, ВНЕЗАПНО, становится видно, что далеко не всё так однозначно и победа вовсе и не победа.
Либо можно экстраполировать балло-цены к единому значению. К примеру, стоимости самого дешёвого автомобиля теста:
Коньяк: (8,72/2 980 500)*1 889 000 = 5,53
Тигуан: (8,56/2 531 700)*1 889 000 = 6,39
Куга: (8,17/2 061 500)*1 889 000 = 7,49
ХэТрейл: (8,00/1 889 000)*1 889 000 = 8,00

Иными словами: При такой разнице в цене, Коньяк и Тигуан должны были набрать значительно больше балов нежели они набрали.
Или ещё иными словами: не настолько они лучше, насколько дороже.

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+14
Muinaiset Денис

Ваш комментарий несет больше пользы чем сам обзор) В последнее время складывается впечатление, что ВАГ купил ЗР, АР

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+3
Popov Alexander

Сколько помню, действительно ВАГи всегда побеждают в тестах. Но продажам это не особо помогает, продаётся всё равно рав4 :)

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+1
Muinaiset Денис

Браво!

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0
Muinaiset Денис

так и должно было быть, исходя из текста статьи. Меня, если честно. удивил такой маленький разрыв в итоге. Видимо, постеснялись журналисты ставить объективные оценки Ниссану и Форду.

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+1
Muinaiset Денис

Денис, не всегда «драйв при участии ВАГа в тесте» занимал первое место...Май 2012 года...Тест: Хенде ix 35, Колесо, Мазда сх-5, Тигуан...Победитель теста.....Мазда...

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-1

Но с другой стороны, я благодаря вашей статье понял, почему на улицах моего города я все больше стал наблюдать Форд Кугу и даже Экстреилы! А они просто дешевле всего остального.

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+1

Я конечно все понимаю, но даже Шкодовцы заявили что в сегменте комп. кроссов у них будет модель КароК(Skoda Karoq). Да и разница в 1.000.000 рублей не смущает!? Вам это разница в классах и цене глаза не резала, нет?! Давайте Кадьяк сравнивать с Ниссан Паффайнедором, Форд Эдж или Эксплорером, да и вместо Тигуана должен быть Туарег!
И на этом фоне ваш Кодьяк будет бледен и уныл!
Эх вы и журналюги..честное слово...позор и стыдоба! Вы бы еще за компанию Дастер взяли и сравнили! А потом жалуются почему у журнала продажи падают, да потому что читать такое и воспринимать серьезно совершенно не возможно. Я уж давно заметил как только начинаешь читать тест ищешь сразу в чем подвох! И как показывает практика он почти всегда есть.

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+5
Андрей

«Давайте Кадьяк сравнивать с Ниссан Паффайнедором, Форд Эдж или Эксплорером, да и вместо Тигуана должен быть Туарег!» И на этом фоне ваш Кодьяк будет бледен и уныл!" Думаю не будет он сильно уныл и бледен, особенно учитывая огромную разницу в цене. А вот то, что в этом тесте его не поставили с реальными коллегами по классу и ценовому диапазону — Sorento и Santa Fe, это конечно жирный минус.

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+2
ramburs

Ну если сейчас открыть сайт Nissan то можно найти рекомендованные цены на Pathfinder от 2 375 т. р. до 2 685 т. р. и это с мотором 3.5 V6. Так, что даже тут разница не в пользу Шкоды.

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0
ramburs

ссылкассылка
Смело идём в Форд и получаем за те же самые 3 миллиона, которые стоит Коньяк, Эксплорер, который:
а) крупнее и просторнее
б) с нормальным мотором
в) с нормальным автоматом
Пока Коньяк не локализован брать его дурь несусветная.
Если при локализации дадут —500 тыс, то ещё туда-сюда.

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+2

Я конечно все понимаю, но даже Шкодовцы заявили что в сегменте комп. кроссов у них будет модель КароК(Skoda Karoq). Да и разница в 1.000.000 рублей не смущает!? Вам это разница в классах и цене глаза не резала, нет?! Давайте Кадьяк сравнивать с Ниссан Паффайнедором, Форд Эдж или Эксплорером, да и вместо Тигуана должен быть Туарег!
И на этом фоне ваш Кодьяк будет бледен и уныл!

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+2

а что, у Шкоды гарантия три года теперь?

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0

Журналисты пипец, прям плюнуть хочется. У ниссана кресло неудобное.... Не надо писать того что не знаете!
По удобство посадки они действительно отличные и ничего нигде не затекает))) Лично проехал 1500 км. и даже не устал. «За рулем» скатился совсем. Прежде чем писать — проверяйте то что пишете на практике.

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-2
D ALEX

Поддерживаю! У нового X-trail посадка удобнее и кресла мягче чем у шкоды (хоть и есть поясничный упор). Ездил более тысячи за один присест на шкоде и ниссане. На ниссане меньше устал!

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0
D ALEX

А больше двух тысяч км в один конец — это не практика? Встречный вопрос — сколько тысяч км вы проехали на Куге, Тигуане или Кодиаке, раз их кресла вам показались ничуть не лучше?

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0
Виноградов Александр

подобные доводы очень субъективны и не могут быть использованы в серьезных статьях!

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0
Александр67

Т.е. неоптимальный профиль из-за которого спина в долгой поездке начинает затекать (причем не у одного человека) — это не довод. С удовольствием выслушаем ваши предложения.

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+1
Виноградов Александр

Сравнивать не с чем, только с вазовской классикой. Но думаю 1500 км. без отдыха это тоже показатель.

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0

Купить по доброй воле этот сарай с 1.4 и 125 л,с... кто- нибудь будет на это способен?

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+2

Мда, действительно нелепица какая то, Кодиак явно здесь не к месту. Колесная база 2791, даже у переростка Икстрейла она 2705 мм., а уж ширина 1882 мм..., явно не для сравнения с классом компактных кроссоверов.
Соглашусь, к Кодиаку нужно ставить рядом семиместных среднеразмерников, Соренту праим и Санту которая гранд, они будут в самый раз.

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+6

Я бы для полноты картины корейцев и китайцев (имею ввиду конечно же Haval) сюда засунул. Первые свой кусочек пирога уже оттяпали, а вторые медленно, но верно продолжают его откусывать.

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-1

Вот собственно и результат. Не поднимается рука у журналистов написать истинных конкурентов то. Корейцы хорошо видать за жабры держат. А конкуренты у Кадьяка, это Хёндай Санта Фе, которого Кадьяк даже крупнее, а так же Соренто Прайм и Гранд Санта Фе. То есть среднеразмерные кроссоверы.

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+5

У куги акпп — но движок 1.5... ппц, и маленький он.
У икстрейла движек 2.5, без всяких турб, но вариатор и тотальная экономия на всем...
кодьяк\тигуан — дсг... :( хотя момент хорош у движка. И в целом добротно все, но цена...

а что ж выбрать? ну было бы бабло от 2 лямов — явно идти на рынок б\у до 3-х лет хороших машин с одним хозяином и т.п.

А так — самый дешман ихкстрейл 2 литра 144 кобылы (до 150 л.с.). Мирится с вариатором, и прочим лоукостом...

ранее у икстрейла-холодильника в максималке (до этого рестайла) — и ровный пол и 40\20\40 сиденья, и  BOSE акустика.. вот его на вторичке и искать с 2.5 литрами. И свесы у него лучше были. Уж лучше бы не делали тот рестайл, ну выглядит он посвежее — толку-то.

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+1