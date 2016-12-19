Производители масштабных моделей уже не первый раз раскрывают внешность автоновинок до их официальной премьеры. Очередная утечка позволяет оценить, как будет выглядеть серийный субкомпактный кроссовер Citroen C3 Aircross.
Всего за неделю 63-летняя жительница городка Хакнолл, графство Ноттингемшир, стала национальным героем Великобритании. Она нашла простой, но очень эффективной способ приструнить гоняющих перед ее домом автомобилистов и мотоциклистов.
Вспоминая 130‑летний юбилей автомобиля, мы остановились на основных вехах его развития (ЗР № 1–5, 2017). Осталось поговорить о конце ХХ века и начале нынешнего столетия. Двигатель и коробка передач, колеса и руль, шестерни и подшипники, болты и гайки… Так ли сильно изменился автомобиль за век с лишним?
Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.
До сих пор у нового Mitsubishi Pajero Sport была лишь безальтернативная и дорогущая версия с бензиновой 3,0-литровой шестеркой, отчего продажи внедорожника шли ни шатко, ни валко. Что сулит в будущем появление под капотом проходимца турбодизеля. Приценимся!
Компания Isuzu представила новую версию пикапа D-Max Arctic Trucks с внушительного размера колесами и увеличенным клиренсом. А в качестве десерта я поработал в карьере на 16-кубовом самосвале Isuzu Giga.
Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков
Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.
Ульяновский автозавод показал обновленный внедорожник УАЗ Патриот и одну из его модификаций пикап еще прошлой осенью, однако показ сделанного на общей с ними платформе грузовичка-полуторки Профи многократно откладывался. Сначала его хотели продемонстрировать зимой, потом отложили на весну. Затем — перенос на июнь. По нашим данным, и в июне презентации не состоится. Что-то у ульяновцев с этой моделью не складывается… Впрочем, на недавно проведенном научно-технического форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России» вожделенный Профи был показан целевой аудитории — без шума и пыли, а также многочисленных журналистов. Но у нас там был свой человек — он-то и прислал фотографии нового «уазика». Их, а также снимки ряда любопытных машин из Ульяновска вы сможете увидеть в нашей галерее.