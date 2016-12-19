Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков

Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Обновленный УАЗ Патриот УАЗ Патриот: каким он будет?
Ульяновский автозавод показал обновленный внедорожник УАЗ Патриот и одну из его модификаций пикап еще прошлой осенью, однако показ сделанного на общей с ними платформе грузовичка-полуторки Профи многократно откладывался. Сначала его хотели продемонстрировать зимой, потом отложили на весну. Затем — перенос на июнь. По нашим данным, и в июне презентации не состоится. Что-то у ульяновцев с этой моделью не складывается… Впрочем, на недавно проведенном научно-технического форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России» вожделенный Профи был показан целевой аудитории — без шума и пыли, а также многочисленных журналистов. Но у нас там был свой человек — он-то и прислал фотографии нового «уазика». Их, а также снимки ряда любопытных машин из Ульяновска вы сможете увидеть в нашей галерее.

Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков
Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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Комментарии (13)

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«Новый УАЗ Профи показали на закрытой выставке для силовиков». А где мнение силовиков? Или его печатать нельзя? )))

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+2

У грузовой версии передняя оптика очень на паджеровскую похожа.

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0

Эй нытики! Вас кто-то заставляет УАЗ покупать? Что вы все время ноете? То вам не так, это вам не эдак! а? 
Выпускает УАЗ новую линейку автомобиле —дык это хорошо, про что нытье то?
Ну ладно Каплан, ему рулем во время тес-драйва досталось так,что мозг поврежден на 98,25% :))),, а остальные?
Не хотите не берите, но и какайте дома...
Ух....
:)))

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+3
Рыжий Леонид

«Выпускает УАЗ новую линейку автомобиле —дык это хорошо»
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Расскажите-ка нам,Леонид,что же в новой линейке автомобилей УАЗ нового?
Поп-корном уже запасся:)))
Хрум-хрум:)

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0

Приезжал подобный грузовик к нам,ему чуть больше года,так рессоры просели почти до упора,а машина ездит полупустой! вся продукция этой недомарки УАЗ рассчитана только на силовиков и бюджетные конторы,коим этот металлолом навязывают,нормальный человек «это» не купит!

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0
САМОДЕЛКИН ПАЛЫЧ

Рыжему Леониду это расскажите:)

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+1

Молодцы конечно. Меня смущают односкатные колеса сзади, а выдержат ли полторы тонны то возить?

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+1
Тихий ход

Конечно,не выдержат:)
Но ничо — зато его можно на металлолом неплохо сдать:)

А можно раму подварить,рессоры подсунуть,кузов перекрасить,мовилем облить,хомуты поменять,недолитые жидкости долить и пр... — и прослыть суровым крутым мужиком на УАЗе,который налюбил систему и не переплачивал за Крузаки с Паджерами:)))

Всего за лям — путриоты,налетай:)))

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-1
Тихий ход

А то, что это УАЗ, вас не смущает?
Ну там, ржавеет, электрика глючит, движок дохлый на такую массу, небезопасная кабина...
Или у нас силовики — не люди? И так сойдет?

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0
Каплан Илья

Движок дохлый по трассе Дон гонять, а по пересеченке его хватает, если совсем непроходимая местность или крутой подъем, тогда понижайка выручает. Если воткнуть первую и понижайку с блокировкой, то только бетонная стена остановит этот автомобиль.
Насчет небезопасной кабины — это как карта ляжет. Если КАМАЗ попадется, то пассажирам УАЗа кирдык, а если солярис, тогда пассажиры УАЗ отделаются легким испугом, а пассажиров соляриса надо будет по частям вытаскивать из груды металлолома. Масса 2 с лишним тонны дает хорошее преимущество при ДТП с легковушками.

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-1
Азаров Владимир

«Хватает», «можно ездить» и «пайдёт» — это дополнительное подтверждение,что дохлый:)

А насчёт безопасности — почему же новый Соплярис при одинаковых условиях разбился успешно,а УАЗ со своими двумя тоннами — провалился?
Не слишком ли категорично утверждение про лёгкий испуг в УАЗе?:)

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+1
Виталий

Столкните солярис и Патриот, посмотрите на результат.
ссылкассылка

Хватает — не хватает. Для чего не хватает? Под 200 разогнать? Или за 5с. до сотки разогнать? УАЗ — внедорожник, его стихия — дороги с плохим покрытием или без него, а не летать по трассе со скоростями под 200.
Не дохлый — это сколько должно быть? 250 л.с.??? Так его никто не купит с такой мощностью, потому что люди покупающие автомобили до ляма не могут себе позволить каждый год полтинник налогами отстегивать.

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0
Азаров Владимир

И что доказывает видео по ссылке?
Выживших в Патриоте при столкновении с солярисом?:)
Кто-то в кого-то на какой-то скорости в какую-то сторону прилетел — что это за пруф такой?
Байки про чудо выживших в Жигулях-перевёртышах я тоже слышал,но это не даёт Жигулям 5 звёзд EuroNCAP.

Дохлый мотор очевиден — зачем прикидываться дурачком и нести чушь про разгоны до сотни и 200 км./ч.?:)
Запас тяги для внедорожника гораздо важнее,чем для легковушки — а его нет. Зато расход,как у всех взрослых:)

Плюс руль в голову,а колесо — в ноги,при столкновении на 64 км./ч. и качество неприемлемое при цене в лям — на кой это ведро надо?

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