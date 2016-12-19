Новый УАЗ Профи засветился на закрытой выставке для силовиков

Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

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Обновленный УАЗ Патриот УАЗ Патриот: каким он будет?
Ульяновский автозавод показал обновленный внедорожник УАЗ Патриот и одну из его модификаций пикап еще прошлой осенью, однако показ сделанного на общей с ними платформе грузовичка-полуторки Профи многократно откладывался. Сначала его хотели продемонстрировать зимой, потом отложили на весну. Затем — перенос на июнь. По нашим данным, и в июне презентации не состоится. Что-то у ульяновцев с этой моделью не складывается… Впрочем, на недавно проведенном научно-технического форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России» вожделенный Профи был показан целевой аудитории — без шума и пыли, а также многочисленных журналистов. Но у нас там был свой человек — он-то и прислал фотографии нового «уазика». Их, а также снимки ряда любопытных машин из Ульяновска вы сможете увидеть в нашей галерее.

Новый УАЗ Профи засветился на закрытой выставке для силовиков
Новый УАЗ Профи засветился на закрытой выставке для силовиков
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о УАЗ Patriot (7)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

проходимость.комфорт особенно задним пассажирам.хорошая комплектация лимитед

Недостатки:

Неудовлетворительная заводская сборка.Плохая шумо и теплоизоляция-греется тунель

Комментарий:

у меня два бака.всегда заправляю только левый-никаких проблем в этом плане нет.зря подвесили бак ниже рамы-можно оборвать

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