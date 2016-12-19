Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.
До сих пор у нового Mitsubishi Pajero Sport была лишь безальтернативная и дорогущая версия с бензиновой 3,0-литровой шестеркой, отчего продажи внедорожника шли ни шатко, ни валко. Что сулит в будущем появление под капотом проходимца турбодизеля. Приценимся!
Компания Isuzu представила новую версию пикапа D-Max Arctic Trucks с внушительного размера колесами и увеличенным клиренсом. А в качестве десерта я поработал в карьере на 16-кубовом самосвале Isuzu Giga.
Новый УАЗ Профи засветился на закрытой выставке для силовиков
Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе.
Ульяновский автозавод показал обновленный внедорожник УАЗ Патриот и одну из его модификаций пикап еще прошлой осенью, однако показ сделанного на общей с ними платформе грузовичка-полуторки Профи многократно откладывался. Сначала его хотели продемонстрировать зимой, потом отложили на весну. Затем — перенос на июнь. По нашим данным, и в июне презентации не состоится. Что-то у ульяновцев с этой моделью не складывается… Впрочем, на недавно проведенном научно-технического форуме «День передовых технологий правоохранительных органов России» вожделенный Профи был показан целевой аудитории — без шума и пыли, а также многочисленных журналистов. Но у нас там был свой человек — он-то и прислал фотографии нового «уазика». Их, а также снимки ряда любопытных машин из Ульяновска вы сможете увидеть в нашей галерее.