Новый УАЗ Профи засветился на закрытой выставке для силовиков Теперь уже известно, что УАЗ грузоподъемностью 1,5 тонны будет носить имя Profi, а не Карго, как предполагалось ранее. Будут в линейке и моноприводные версии, и с приводом на все колеса, двухрядной и однорядной кабинами. Нам удалось познакомиться с различными модификациями новой полуторки поближе. Как удобнее перевозить велосипед? Насколько приятно кататься на велосипеде — настолько непросто перевозить этот спортивный снаряд в автомобиле или на нем. Как продать машину быстро и выгодно Для кого-то торговля — это ремесло. Но продажа машины точно ближе к искусству. Поделимся некоторыми немудреными секретами.