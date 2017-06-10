Шнур заставил прыгать всю Рублевку

В прошлые выходные в Москве состоялась юбилейная, 15-я гонка олдтаймеров L.U.C Chopard Classic Weekend Rally, спонсируемая знаменитым швейцарским часовым брендом. Звезды экранов прыгали, как дети, под музыку Шнура и группировки «Ленинград» в Барвихе.

Сергей Шнуров и его группировка легко завели публику, собравшуюся на финише гонки в Барвихе Luxury Village. Не понравилось, что лениво прыгают — пришлось перепрыгивать. И, конечно, подпевать…

Ралли «Шопар» (редко кто произносит название полностью) — первая примета московского лета. Интереснее, представительнее и красивее фестивалей варений, солений, сыроедения и вегетарианства, уличных театров и панков в городе. Спонсирует его та же марка, что делает призы для Каннского фестиваля, среди участников и зрителей полно звезд, на столичные улицы (не перекрытые, но перерытые) одновременно выезжают десятки красивейших раритетных машин. Все это по-своему ново и интересно каждый раз, несмотря на то, что в этом году ралли исполнилось 15 лет.

В честь юбилея в соревнованиях разрешили участвовать современным машинам, введя категорию «суперкаров». Ограничением стал год выпуска — не раньше 2003 года (тогда «Шопар» провели в Москве впервые). Ретроавтомобилями в этом году признали машины, выпущенные не позже 31 декабря 1976 года. Как обычно, они состязались в зачетах «Ветеран» и «Абсолют». Всего на старт вышли 75 экипажей. И почти все добрались до финиша в Барвихе. Большинство — своим ходом.

К «Шопару» благоволит даже погода: в этот день впервые за долгое время выглянуло солнце. И пусть к вечеру небо снова затянуло тучами, это уже не имело значения. На сцену вышел коллектив Сергея Шнурова, и Рублевка стала колбаситься под «Лабутены», «Рыбу моей мечты», «Москву» и другие известные композиции. Короче, праздник удался.

Фото: автора и организаторов ралли