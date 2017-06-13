Знакомимся с самым красивым кроссовером С‑сегмента, который французы обещают привезти к нам в следующем году.

Citroen C5 Aircross появится у китайских дилеров в третьем квартале этого года. Это будут автомобили местной сборки. Европейцам и нам придется ждать до второй половины 2018‑го: в Россию пойдут машины европейского производства. Поскольку у Эйркросса привод только на передние колёса, на большие продажи можно не рассчитывать. Это в В‑классе многие берут моноприводные кроссоверы из экономии, а в более «высоких» сегментах доля таких версий мала: у конкурентов они играют роль начальных, обеспечивающих привлекательные «рекламные» цены. Да и желающих быть не как все у нас негусто.

Citroen C5 Aircross: длина 4,50 м, ширина 1,84 м, высота 1,67 м Это среднеразмерный кроссовер — относится к так называемому С‑классу. Конкуренты: Volkswagen Tiguan (4,49/1,84/1,63 м), Toyota RAV4 (4,60/1,85/1,67 м) и Nissan X‑Trail (4,64/1,82/1,71 м). У Эйркросса наибольшая колесная база: 2,73 м против 2,66–2,71 м у соперников.

Красота спасет мир, в том числе — автомобильный. Французы до сих пор верят в этот постулат и продолжают ставить дизайн во главу угла. Спору нет, прекрасно, когда автомобиль выделяется среди себе подобных. Но многие потенциальные покупатели обходят стороной такие машины из опасения оказаться не как все — и в руках появляются ключи от Тойоты или Фолькс­вагена, непременно черного или серебристого цвета. Не имею ничего против этих марок, но их выбирают умом. А Citroen C5 Aircross сделан для тех, кто движим велением сердца.

К такому стилю Ситроенов европейцы и китайцы уже успели привыкнуть. Нам же он знакóм только по фотографиям. Видимо, именно С5 Aircross на исходе 2018 года первым позволит россиянам оценить дизайнерские изыски и качество материалов. Пока поверьте на слово: это еще не премиум, но очень к нему близко. Скругленные четырехугольники встречаются повсюду — это основной дизайнерский элемент. Управление аудиосистемой переехало с подрулевого пульта на руль, а круиз-контроль пока хранит верность старой схеме. В топовой комплектации C5 Aircross щеголяет цифровой комбинацией приборов со стандартной для большинства автомобилей диагональю 12,3 дюйма. В нижнем ряду под центральным дисплеем — обычные клавиши, в верхнем — сенсорные. У последних, как и у дисплея, хороший отклик на нажатие.

Для Китая заявлены бензиновые турбомоторы объемом 1,6 л (165 л.с.) и 1,8 л (200 л.с.), работающие в паре с шестиступенчатым автоматом.

В 2019 году обещают вывести на рынок гибрид: «подкручивать» задние колеса будет электромотор. Суммарная мощность силовой установки — 300 л.с. Понятно, что гибридный C5 Aircross — штучный товар.

На концепт-каре Aircross двухлетней давности была стильная вертикальная шайба переключения режимов коробки передач. Французы отказались от нее в пользу привычного джойстика. Смелые изыски вредят делу? Вне асфальта в отсутствие полного привода помогает система Grip Control, имитирующая электронную блокировку дифференциала. Толк от нее есть только при правильном подборе шин.

Главная техническая инновация — подвеска Progressive Hydraulic Cushions. Это уже не легендарный Hydractive, окончательно ушедший в историю, но французы не могли просто так сдать титул подвесочных гениев. Идея проста и потому заманчива: традиционной пружине и амортизатору помогают не механические, а гидравлические ограничители хода. Инженеры говорят, что такие стойки в значительной степени смягчают ход, возвращая машине классический комфорт «гидравлических» Ситроенов. Придет время — проверим.

По простору на задних сиденьях C5 Aircross — один из лучших в классе. При росте 186 см я сел сзади «сам за собой» с большим запасом — от коленей до спинки переднего сиденья оставалось около десяти сантиметров. При таком просторе не сожалеешь о том, что сиденье не регулируется ни в продольном направлении, ни по углу наклона спинки.

От модели к модели фирменные накладки airbump съезжают всё ниже (вспомните, на кроссовере С4 Cactus они едва не доставали до дверных ручек). Но французы уверяют, что защитную функцию они выполняют исправно. Жаль, на презентации не нашлось обо что приложить дверь, чтобы проверить прочность пластиковых панелей.

Модульная платформа EMP2, которая роднит все новинки альянса PSA, не предусматривает внедрения механического привода задних колес.

Багажник — правильной формы, но не самый большой в сегменте. По бокам — удобные ниши для мелочей, в подполье — докатка. На машинах для европейского рынка запасного колеса не будет вовсе. Днище плоское, но защиты агрегатов нет. Заявленный клиренс — 200 мм, и это похоже на правду.

Черные задние стойки вошли в моду, однако у Эйркросса это тонированное стекло, а не панель кузова. Стекло довольно большое, но оно перекрывает стойки крыши, поэтому собственно окно оказалось совсем крохотным: при маневрировании задним ходом помощи от такой «амбразуры» мало. Изгиб линии крыши навевает ассоциации с кроссовером Mini Countryman.

Фото: Кирилл Милешкин и Citroen