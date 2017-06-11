На днях мы рассказывали о самых удобных способах перевозки велосипедов на автомобиле. Меж тем на дворе лето, а значит, самое время переключаться на активный образ жизни. У марки Skoda с ее электрическим e-Bike, кажется, есть ответ на все напасти разом. Подробнее —в нашем обзоре.

Лето на двух колесах

Чешская Skoda, изобретавшая когда-то велосипеды, а не машины, продолжает свой двухколесный бизнес, начатый еще в 1895 году. Модельный ряд чехов нынче достигает более десятка байков — от детских велосипедов до шоссейных. Но тут к нам на тест попал весьма любопытный экземпляр с мотором. Откроем летний сезон?

Skoda e-Bike органично списывается городской пейзаж.

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Говоря по правде, это не первое подобное изыскание чешского автопроизводителя. Несколько лет назад Skoda уже выкатывала двухколесный Green E Line — он-то и был в линейке чехов первым электровелосипедом, созданным в сотрудничестве с KTM. Он весил 21,7 кг и был сконструирован по принципу Pedelec — педалируемый электровелосипед. Как и у нашего подопечного, мотор включался в дело, лишь когда вы наступаете на педали. Никакого тебе автономного пробега! В зависимости от выбранного алгоритма вам выдавалась в помощь 35-, 75-, 150- и даже 300-процентная прибавка при вращении педалей. И, как и нынче, помощь эта улетучивалась, как только вы достигали скорости в 25 км/ч — все ради безопасности. В таком комбинированном цикле можно было проехать до 105 км, после чего рассчитывать приходилось уже лишь на самих себя.

Несмотря на схожую с тем байком концепцию, нынешний электровелосипед — совсем другая история. Во-первых, это шоссейный гибрид с жесткой вилкой (ранее мы имели дело с горным велосипедом с амортизируемой вилкой). Во-вторых, 250-ваттный мотор тут находится в педальном узле, в то время как ранее размещался на задней оси. Те, кто перевозил детей в кресле, прикрепленном к велосипеду сзади, смогут понять разницу в подходах. Но в этом была и его утилитарная особенность: снял заднее колесо и батарею, поставил обычное колесо и сделал из электробайка стандартный МТВ.

Уровень заряда батареи отображается как на ней самой, так и на велокомпьютере. На нем же можно отслеживать пробег и скорость, та также выбирать режимы движения.

Тяга к километрам

Впрочем, у нынешнего электровелосипеда Skoda e-Bike тоже кое-какие хитрости в духе Simply clever припасены. В нашем распоряжении лишь девять передач (спереди из-за размещенного здесь мотора Shimano DU-E60001 лишь одна звезда), но подобраны они максимально оптимально для перемещений по городу. Если не халявить, то при средних энергозатратах батареи 11,6 Ач/418 Вт вам хватит примерно на 120 км пробега. А дальше все просто: вынимаете ее, ставите на зарядку, а сами продолжаете катать педали как ни в чем не бывало. Между прочим, 17,4-килограммовый байк при этом мигом теряет 2,7 кг массы.

Отдельного упоминания стоит алгоритм включения мотора. В зависимости от выбранного режима — и это видно на экономайзере бортового компьютера — он вмешивается максимально комфортно в процесс педалирования с эффектным завыванием (сразу вспомнился троллейбус). И не переживайте на счет того, что после 25 км/ч помощь мотора сходит на нет. Набравший ход Skoda e-Bike достаточно легко не только удержать на ходу, но и разогнать еще больше. У меня, к примеру, выходило ускориться до 50 км/ч, пусть и с некоторого уклона. Сам выбор режимов и переключение отображаемой на дисплее велокомпьютера информации доступно под левой рукой. И, к слову, научили не только здорово разгоняться, но и эффективно замедляться за счет дисковых гидравлических тормозов от все той же Shimano.

Электромотор от Shimano можно отключить вовсе и наслаждаться натуральным педалированием. Несмотря на массу в 17,4 кг, Skoda e-Bike охотно разгоняется и так.

Опционально для Skoda e-Bike доступен еще один режим движения — Walk. Это для совсем ленивых. Спешиваетесь, и чтобы не прикладывать усилия для качения велосипеда, он сам слегка ускоряется, вторя вашим желаниям.

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Словом, сплошная мистика! Но весь энтузиазм пропадает, стоит взглянуть на цену. В нашей стране электровелосипед, доступный в двух исполнениях рамы (19 и 21,5 дюймов), предлагается под заказ в салонах дилеров Skoda по цене 204 850 руб. (2 328 евро в Чехии). Немало! За эти деньги можно купить приличный шоссейник профессионального уровня и заняться спортом. Но у гиков, готовых раскошелиться на технологии, найдутся тут свои аргументы.

Электровелосипеды от автопроизводителей

Кто из производителей машин еще подключил велосипеды к розетке? На данный момент список включает в себя почти два десятка названий компаний. Но по большей части речь идет о концептуальных разработках, кои мы могли видеть ранее на различных автосалонах. Среди серийных же электровелосипедов можно выделить следующие четыре (см. галерею ниже). Все они работают по схожему с Skoda e-Bike принципу.

Фото: Артур Саруханов и компании-производители