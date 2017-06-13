Чем новый Renault Koleos лучше старого

Сравниваем новый Renault Koleos с кроссовером первого поколения.

Наконец, новый Renault Koleos доехал до нашей страны. Мы незамедлительно взяли автомобиль на тест и первым делом сравнили его с предшественником, дабы воочию оценить как далеко и, главное, в какую сторону ушел автомобиль со сменой поколения.

По мне, одной из главных проблем Колеоса первой генерации была внешность. Не могу сказать, что он страшный. Но и в красавчики его не запишешь. Массивный нос и сильный наклон задних стоек образовали странный силуэт. Второе поколение — настоящий франт. Стильная оптика со светодиодными бумерангами ходовых огней, изящные хромированные элементы на боковинах, элегантные задние фонари. Дизайнеры так увлеклись, что перенесли декоративные «жабры» на передние двери. Что они там могут охлаждать? Тем не менее нынешний Koleos выглядит очень стильно. И не только на фоне предшественника, но и в сравнении с одноклассниками. В том числе и родственным Nissan X-Trail, с которым Renault Koleos по традиции делит платформу.

Renault Koleos нового поколения заметно крупнее своего предшественника.

В отличие от первого поколения, двери нового Колеоса полностью прикрывают пороги, так что брюки останутся чистыми. Интерьер дает понять, что такое французский шарм. Строгие, но элегантные линии загибаются только там, где нужно. Повсюду обилие рояльного пластика и мягких панелей. Уверен, что на рабочем столе лэптопа «интерьерщика» Колеоса красуется заставка с Porsche Cayenne. Иначе как объяснить, что архитектура центральной консоли очень точно повторяет аналогичный элемент немецкого кроссовера. Правда, в отличие от Porsche, консоль Колеоса занята не россыпью кнопок, а большим тачскрином мультимедийной системы R-Link 2. Она радует сочными красками и высокой четкостью. Чего не скажешь о логике и быстродействии — и то, и другое оставляет желать лучшего. А вот к двухзонному климат-контролю вопросов нет, только люфт «колесиков», которые задают температуру, мог бы быть поменьше.

Передняя панель строга и элегантна. А центральная консоль навивает ассоциации с Porsche.

Эргономика проработана неплохо, хотя без традиционной французской философии расположения кнопок «как Бог на душу положит» не обошлось. Часть кнопок управления круизом расположилась около стояночного тормоза, а часть на ступице рулевого колеса. Впрочем, это придирки. Как и замечания к сиденью водителя. Оно по-немецки плотно набито, а диапазоны довольно широки. Кнопки обогрева переехали с торца сиденья на центральную консоль. К тому же помимо обогрева у передних сидений есть и функция обдува! Не понравился лишь профиль — спинка в районе лопаток давит больше, чем хотелось бы. Это, пожалуй, единственный просчет рабочего места. Руль и частично виртуальная панель приборов красивы и удобны.

Пересаживаясь в старый Колеос, будто совершаешь прыжок в прошлое. Высоко стоящее сиденье образует автобусную посадку, хорошо знакомую по многим моделям Рено недавнего прошлого. Само сиденье спрофилировано лучше — тут ничего не давит в районе лопаток. Мультимедийная система с обычным ЖК-дисплеем проще, но и она не отличается логичным меню, а клавиши управления разбросаны по центральной консоли и тоннелю. Зато кнопки и «крутилки» климат-контроля выглядят благородней, да и тактильно нажимать на них или вращать приятнее. Пространство в районе центрального тоннеля организовано хуже, подлокотник не регулируется в продольном направлении. Зато старый Колеос легко компенсирует все это большим ассортиментом удобных мелочей. Будь то лоток под сиденьем переднего пассажира или маленькие отделения в подлокотниках передних дверей. Есть очечник, а рядом с плафонами салонного освещения — выдвижное сферическое зеркало для контроля обитателей второго ряда. На галерке меньше места для коленей, головы и в плечах, если сравнивать с простором в новом Колеосе. Зато есть отделения под ногами задних пассажиров, а поток воздуха из дефлекторов можно регулировать. Еще у предшественника регулировались по углу наклона спинки задних сидений. Все это создает очень уютную обстановку.

Внешне особенно заметно, как новый Renault Koleos прибавил в объеме багажника.

Багажник первого Колеоса чуть меньше. Зато его дверь двухстворчатая, с откидным бортом. Он удобен при погрузке тяжелых вещей, или если захочется на него сесть. Багажник вырос в объеме. Но его дверь теперь не делится на две половинки, как у предшественника.

Новый Колеос таких мелочей лишен. Помимо простора на втором ряду он ощутимо подрос и багажником. Объем с 450 литров увеличился до внушительных 600. Но со сменой поколения в историю ушла фирменная двухстворчатая дверь багажника. Теперь багажник прячется за обычной подъемной дверью. С одной стороны, удобнее лезть в самый дальний угол багажного отсека. С другой — грузить тяжелые вещи с откидной створкой было легче. А еще на нее можно было сесть. По бокам в багажнике нового Колеоса имеются кармашки, а в подполье есть удобный органайзер поверх запаски. Запаска, правда, на штампованном колесе. В отличие от прошлого поколения, где запаска смонтирована на легкосплавном диске.

Возраст модели больше всего чувствуется в салоне. Дизайн передней панели уже неактуален. Хотя материалы неплохи.

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Насколько старый и новый Колеосы отличаются внешне, настолько по-разному они и едут. Прежний кроссовер — само спокойствие: ленивые реакции на поворот руля, сам руль не слишком острый, заметные крены в поворотах и при торможении. Зато к плавности хода претензий ноль. Первый Колеос с успехом глотает все, что попадается под колеса. Будь то поперечные швы и стыки, ямы среднего калибра или «лежачие полицейские». Среди одноклассников он если не лучший, то один из лучших по комфорту на разбитой дороге. А вот новый Renault точно не оставит без внимания «лежачего полицейского» или яму. Он жестче на разбитой дороге, а запас прочности ходовой явно ниже. Зато новый Колеос может похвастать весьма неплохой управляемостью. Конечно, пара Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq дарит куда больше откровений водителю. Но усилитель Колеоса добросовестно наполняет руль свинцовой тяжестью по мере роста скорости в повороте. К тому же Renault хорошо держит прямую — с такими настройками рулевого управления в дальней дороге не устаешь. Главное, чтобы дорога была не сильно разбитой.

В остальном два автомобиля очень близки. Возможности тандема 2,5-литрового мотора и вариатора у обоих Колеосов одинаковы. И оба готовы потреблять 92-й бензин. Динамика Renault не захватывает дух, ее достаточно. Как и эффективности тормозной системы. Замедление отличное. Но привод в новом автомобиле настроен лучше и позволяет точнее дозировать нужное усилие. А старый Колеос склонен к продольной раскачке, что также отбивает охоту резко осаживать автомобиль.

Koleos первого поколения вне асфальта чувствует себя уверенней благодаря большим углам въезда и съезда. У первого Колеоса отсутствует какая-либо защита двигателя. Металлический лист на фото — опция. Найти отличия в ходовой части двух поколений очень непросто. Новый Koleos подрастерял геометрическую проходимость. Угол въезда 19° для кроссовера маловат. Штатная защита двигателя отсутствует. Лишь небольшой пластиковый кожух, который никак не прикрывает картер двигателя или коробки. Сзади изменений почти нет — все та же многорычажка.

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Вне асфальта новый Koleos сдал позиции относительно предшественника. Мало того что у него на пять градусов уменьшились углы въезда и съезда, так еще и электронных помощников поубавилось. Возможности трансмиссии остались теми же — межосевую муфту можно принудительно заблокировать. А вот ассистент спуска с горы исчез. Почему? Ведь порой на грунтовых дорогах это очень удобная вещь. Зато у новой машины появился черный пластиковый обвес по всему периметру кузова. Теперь риск испортить лоск бамперов при контакте с бордюром или грунтом куда меньше.

Обидно, что новый Koleos утратил множество приятных мелочей старой машины. Но это невероятно стильный паркетник. Он заметно прибавил в просторе багажника и на втором ряду, подтянулся в ездовых дисциплинах. К тому же даже в базовой версии с полным приводом и двухлитровым мотором Koleos обладает очень неплохим набором опций. Атенсьон, конкуренты? Узнаем это в нашем сравнительном тесте в одном из ближайших номеров ЗР.