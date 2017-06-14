Ritmix представила новые автоаксессуары для россиян

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Новая модель AVR-994 RADAR COMBO представляет собой видеорегистратор + GPS + Лазер/Радар-детектор, которые работают в тесном взаимодействии.
Новинка может снимать видео как в режиме Super HD, так и в Full HD c поддержкой функции HDR. Более того, устройство имеет встроенный радар-детектор, поддерживающий поиск и оповещение во всех стандартных диапазонах: X, K, Ka, «Стрелка», «Искра», Laser.
Также AVR-994 имеет встроенный модуль GPS, который не только фиксирует координаты, но и поддерживает систему оповещений о камерах, не излучающих сигналов (фотокамеры контроля полосы, контроля светофоров, «Автодория»).
Стоит отметить, что данное устройство является одним из самых компактных в своем классе. Оно имеет быстросъемное крепление, легко устанавливается, удобно управляется. Ritmix AVR-994 RADAR COMBO — настоящий праздник автолюбителя!
Радиостанции с зарядкой
Для любителей музыки и аудиокниг компания Ritmix выпустила новые FM-трансмиттеры с поддержкой функции Bluetooth. Гаджет фактически представляет собой небольшой радиопередатчик, волны которого может улавливать антенна, установленная в автомобиле и служит как недорогая замена магнитоле.
Ritmix FMT-A775 — это комбоустройство, объединяющее FM-трансмиттер с автомобильной USB-зарядкой 5В 2,1А. Чтобы послушать аудиофайлы, достаточно воткнуть устройство в гнездо прикуривателя и выбрать частоту в диапазоне FM от 87,5 до 108 МГц с шагом поиска 0,1 МГц.
По своим возможностям Ritmix FMT-A745 схож с предыдущем устройством. Главное отличие — в дизайне и наличии цветного дисплея для отображения названия композиции, имени исполнителя и частоте для вещания.
FM-трансмиттер поддерживает воспроизведение аудиофайлов формата mp3 непосредственно с карт памяти MicroSD, SD и USB-накопителей емкостью до 32 Гб.