Самая успешная модель Volvo сменила поколение и снова готова трепать нервы немцам из «большой тройки».

Volvo XC60 сохранил фирменную восходящую линию остекления. Не будь ее, в таком ракурсе отличить его от XC90 было бы сложно.

Повод: первое ездовое знакомство с Volvo XC60 второго поколения.

Место действия: Барселона, Испания

Впечатления: увидев цифры статистики продаж, я, признаться, был удивлен. Volvo XC60 первого поколения, которому уже девять лет, в прошлом году оказался лидером в своем классе на европейском рынке! Причем в Старом Свете у шведов хуже продаются даже более доступные легковушки 40-й и 60-й серий. Так что XC60 — один из гарантов благополучия марки, промахнуться с которым никак нельзя.

К общению с клавишами на руле нужно привыкать: функции их неочевидны. Интерьер практически неотличим от внутреннего убранства Volvo XC90. Жидкокристаллическая комбинация приборов по начинке соответствует требованиям класса, но графика и функционал огорчили: скучно! Впрочем, в имидж марки это вписывается. Лично я бы назвал мультимедийную систему Volvo одной из лучших. Мне нравится и логика, и быстродействие. Но физических клавиш для отдельных функций на панели я бы хотел видеть побольше. В частности, не хватает управления базовыми настройками климата.

В Гетеборге рисковать и не стали. Благо, набор современных и успешных компонентов уже готов: модульная архитектура SPA, семейство «четверок» Drive-E и новый фирменный дизайн. Конечно, можно долго и пространно рассуждать о ресурсе раскачанного аж до 320 лошадиных сил 2,0-литрового мотора T6. Но на главных рынках сбыта активно проповедуют заботу об экологии, и под эту песню даунсайзинговый агрегат ложится идеально. У нас же львиная доля спроса, как и прежде, придется на дизельные модификации. Они и форсированы в разумных пределах (190 или 235 л.с.), и по налоговому бремени выгоднее.

Подголовники, по традиции Volvo, нерегулируемые. Задние можно сложить нажатием виртуальной клавиши на центральном дисплее. Процесс происходит громко — как на старых Мерседесах с «отстреливающимися» назад подголовниками. Сзади есть удобный подлокотник и дефлекторы со всех сторон. Однако сиденье зафиксировано в одном положении: никаких регулировок не предусмотрено. Лючок для длинномеров невелик. По сути, он площадью в две ладони.

Извилистые местные дорожки и трассы в окрестностях Барселоны я утюжил на дизельном Volvo XC60 D5 (235 л.с.) и бензиновом XC60 T6 (320 л.с.). Несмотря на существенную разницу в мощности, мотор на тяжелом топливе мне понравился гораздо больше. У него ярко выраженный подхват на первых двух передачах, да и на обгонах его не назвать медлительным. Более мощный бензиновый собрат отличается ровной тягой, которая его и губит: огонька нет! И вроде бы стрелка спидометра проходит путь от нуля до сотни очень быстро, но никакой остроты ощущений нет и в помине.

Багажник вполне приличного объема (505 л), есть возможность пристроить мелкие вещи. Причем не только в верхнем отделении. Под основным полом есть плоский органайзер, часть которого занял штатный ремкомплект для шин… …а ниже — еще один уровень. Посередине — аккумулятор, по бокам — ресиверы пневмоподвески.

Для бачка омывателя выбрали самое неудобное место: под ветровым стеклом, с частично мешающим амортизатором капота да еще и по левой стороне кузова. Заливать незамерзайку на обочине трассы будет грязно, неприятно и небезопасно.

Да, шведы остаются верны семейным ценностям и делают скучноватые автомобили сознательно. Но, переплачивая за 320 «лошадей» под капотом небольшого кроссовера, хочется ощущать отдачу сообразно отданным деньгам. А XC60 даже выхлопом рыкнуть себе не позволяет! Зато уж заботой окружает по полной программе. Есть даже полуавтономный режим движения, в котором машина сама держится по центру полосы и поддерживает дистанцию до попутного автомобиля. Передние пассажиры порадуются функции массажа с пятью программами, задние — четырехзонному климат-контролю, позволяющему создать комфортную «погоду» для каждого седока. Если совсем не скупиться на финансы, то можно позволить себе даже пневмоподвеску, о которой предшественник и не мечтал.

Российские продажи XC60 начнутся в конце года. С ценами в представительстве пообещали определиться гораздо раньше, примерно через месяц. Нынешняя генерация стоит от 2 468 000 рублей. Полагаю, что ценник преемника упрется в 3 миллиона, но планку эту не перешагнет. Причин тому две: налог на роскошь и «старший брат» XC90, который стартует с 3 379 000 рублей.

Помимо чуть иного оформления бампера, «шестидесятка» отличается от Volvo XC90 решеткой радиатора с одинарными планками и доходящими до нее габаритными огнями.

Оценка: наверное, я не являюсь целевой аудиторией марки Volvo. У меня есть две собаки и нет мечты о суперкаре, но XC60 все же показался «пресноватым». Он чертовски комфортен, роскошно отделан и оснащен, но какие-то эмоции, кроме умиротворения, получить при езде сложно. Вам это и нужно? Тогда новичок вам придется по вкусу.

Если мысленно убрать верхние секции фонарей, то у «шведа» проступят мотивы BMW X3. Интересное сходство, учитывая принципиальную разницу характеров.

Перспективы: не вижу предпосылок к тому, чтобы XC60 вдруг сдал свои позиции и в Европе, и в России. Хотя цена относительно предшественника, конечно, вырастет заметно.

Подробности: ЗР, 2017, №8

Фото: автора и компании Volvo