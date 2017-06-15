Изменения в ОСАГО: денег не надо

С 28 апреля действуют новые правила компенсаций по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Теперь, если машина пострадала в аварии, ее будут ремонтировать, а не выплачивать деньги. Раскладываем всё по полкам.

Кого коснутся новые правила?

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Они распространяются исключительно на частных владельцев легковушек, — грузовой транспорт, автомобили организаций и мотоциклы под них не подпадают. Более того, отремонтировать машину в СТО по направлению страховой компании смогут лишь те, кто приобрел полис ОСАГО после 28 апреля. Остальным ремонт не положен — значит, при восстановлении машины придется доплачивать за износ из своего кармана.

Но и полис, купленный после 28 апреля, не дает стопроцентной гарантии, что за восстановление автомобиля не придется выкладывать свои кровные. Одно дело, если вы попали в небольшую аварию, в которой участвовали две машины и никто не получил травм. Тогда в своей страховой вы выбираете СТО и получаете направление на ремонт.

Но если столкнулись три машины или есть пострадавшие, отремонтировать автомобили или получить выплату в своей страховой компании уже не удастся — придется обращаться в ту, где застрахован виновник аварии. И в этом случае владелец поврежденной машины сможет получить только деньги, которых для ее полноценного восстановления вряд ли хватит.

Где будут ремонтировать?

СТО придется выбирать из списка, предложенного страховой компанией, потому что именно она ответственна за качество ремонта машины и сроки выполнения работ. В законе, правда, прописано, что пострадавший может обратиться в свой автосервис, но только в том случае, если страховая согласна — а уболтать ее будет сложно.

Новые автомобили, не старше двух лет, обязаны ремонтировать только у официальных дилеров.

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Не подсунут ли плохую СТО?

В отличие от добровольного страхования, в обязательном установлены серьезные требования к СТО — относительно сроков ремонта, гарантии на ремонт, использования новых запчастей. Это существенно ограничивает круг станций, с которыми страховые компании могут взаимодействовать. И это означает, что закон реально будет работать только в крупных городах.

Автосервис должен находиться не дальше 50 километров от места аварии или проживания автовладельца. А если до ближайшей из предложенных страховой компанией станций пара сотен километров? Не хочешь доплачивать за износ и доверяешь предложенной СТО — придется ехать. Не желаешь тащиться в такую даль — требуй денежную компенсацию. Деньги страховая выплатит, но, как и раньше, с учетом износа автомобиля.

Как будут ремонтировать?

Рекомендованная СТО обязана использовать только новые запчасти. Боюсь, для редких или снятых с производства машин быстро найти запчасти не получится. Владельцы таких автомобилей будут вынуждены подгадывать начало ремонта под поставку нужных деталей. Значит, до этого придется ездить на разбитом автомобиле, если, конечно, машина на ходу. А если нет — надолго стать пешеходом.

Перед тем как получить направление на ремонт, разбитый автомобиль нужно, как и раньше, показать страховой компании.

В самом деле не надо доплачивать?

За ремонт не нужно ничего доплачивать — это главное преимущество новой системы. На работы по железу установлена полугодовая гарантия, а на лакокрасочный ремонт — год.

Может, лучше деньгами?

Вряд ли. При денежной выплате учитывается износ, поэтому для восстановления машины до идеального состояния, скорее всего, придется доплачивать из своего кармана — как это было и прежде.

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А если машина гарантийная?

Новые машины, не старше двух лет, обязаны ремонтировать только у официальных дилеров. А если гарантия на машину больше двух лет? Придется либо загодя оформить полис каско, чтобы гарантированно оградить себя от непредвиденных расходов, либо соглашаться на ремонт у неофициалов, которые часто не руководствуются технологиями восстановления машин конкретной марки.

Быстро ли сделают?

Максимальный срок ремонта не может превышать 30 дней с момента представления автомобиля в автосервис. На случай, если станция не уложится в эти рамки, законом предусмотрена неустойка. Причем платить ее будет не СТО, а страховая компания. Штрафные санкции не драконовские (всего 0,5% стоимости ремонта за каждый день просрочки) и вряд ли будут дисциплинировать разгильдяев. Тем более что максимальная сумма неустойки не может превышать стоимость ремонта. В большинстве случаев месячного срока хватит на любые работы. Конечно, если в наличии окажутся запасные части.

Требования к качеству выполняемого по ОСАГО ремонта жесткие. Это подтверждают условия гарантии: на работы по железу — шесть месяцев, на окраску — год.

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А если плохо отремонтировали?

Ответственность за качество ремонта несет страховая компания, ведь это она рекомендует СТО автовладельцу. Если машину отремонтировали плохо, нужно подать в свою страховую компанию соответствующее заявление. Все недоделки должны быть устранены.

Уже заработало?

Страховые компании изначально собирались иметь дело с теми СТО, с которыми они сотрудничали по каско, - таких на момент вступления закона в силу было больше пяти тысяч. Но в реальности по ОСАГО смогут работать не более трети из них. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить всех клиентов, а поиск новых партнеров займет немало времени. Значит, в ближайший год большинство пострадавших в авариях будут получать деньги, как и прежде.