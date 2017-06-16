Шины Yokohama Advan Fleva V701: японские когти

Оцениваем таланты спортивных летних шин Yokohama на трассе Формулы 1 в Сочи.

На асфальте сочинского Олимпийского парка в сентябре прошлого года можно было готовить стейки. Жара стояла под тридцать градусов, и в самом разгаре был не только купальный, но и гоночный сезон. На трассе Формулы 1 ревели моторы моносерии Mitjet. Для кольцевых болидов компания Yokohama поставляет шины Advan Neova AD08R. Их ценят и пилоты-любители серии Russian Hot Hatch Club Championship. А на моем купе Toyota GT86, вполне гражданском, но заводном, - более универсальные спортивки Advan Fleva V701. Их начали продавать минувшей весной, а осенью 2016‑го я тестировал шины из первой партии.

У шин Advan Fleva V701 направленный рисунок протектора. Канавки в виде когтей отвечают за отвод воды из пятна контакта. А острые грани крупных и глубоких продольных канавок в плечевых зонах повышают сцепление. Канавки имеют различную глубину и не связаны друг с другом, что увеличивает жесткость протектора и тем самым улучшает управляемость.

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Шины Fleva V701 предназначены для тех, кто уважает азартную езду, но откровенно спортивные шины, такие как Neova, ставить на свой автомобиль не готов — потому что жестковаты и дороговаты. А совсем уж гражданские покрышки, скажем комфортная Yokohama BluEarth-A AE50, тоже не устраивают. Золотая середина? Проверим!

В моем распоряжении есть еще одна Toyota GT86 — на шинах BluEarth-A AE50. Перепрыгивая из одной Тойоты в другую, сразу чувствуешь ощутимую разницу. На шинах Advan Fleva V701 я быстрее прохожу змейку, машина ведет себя стабильнее, реакции на повороты руля точнее. Недаром некоторые технические решения позаимствованы у премиальной модели Advan Sport V105, которую ставят на Audi и Porsche.

Резиновая смесь, состоящая из силики, особых полимеров и апельсинового масла (оно повышает эластичность резины), замешивается по рецепту, выписанному по результатам компьютерного моделирования. Технология nanoBLEND позволяет добиться хорошего баланса между поведением шин на мокрой дороге, износостойкостью и экономией топлива. За безопасность на мокром асфальте эти шины получили высшую оценку по европейской классификации: A.

Бренд Advan, принадлежащий фирме Yokohama, тесно связан с гонками. Первая модель HF появилась в 1978 году. С тех пор шины Advan не покидают гоночные трассы. Сейчас их используют команды кузовного чемпи­оната WTCC, суточного марафона в Ле-Мане, межконтинентального ралли IRC и Гран-при Формулы‑3.

От души прохватив по быстрой змейке, откатав разгоны-торможения и поискав предел сцепления в крутых поворотах, смело говорю: в линейке Advan это самые универсальные шины — достаточно комфортные (не слишком шумные, не чрезмерно жесткие) для повсе­дневной езды и вполне годные для трек-дней на скоростном кольце.

Шины Аdvan Fleva V701 сменяют собой модель S.drive AS01 и доступны в 43 типоразмерах, диаметром от 15 до 20 дюймов. Индексы скорости — V (до 240 км/ч) ­ и W (до 270 км/ч).

Фото: Максим Гомянин и Yokohama