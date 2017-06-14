238 километров на литре топлива!

Студенты МАДИ построили автомобиль, способный преодолеть 238,27 км на одном литре топлива. Такой результат позволил им не затеряться среди 171 команды-участницы соревнований в Лондоне.

Условия марафона

Прототип, подготовленный студентами МАДИ, можно назвать настоящим автомобилем лишь условно. Машину, формой напоминающую каплю, уместно сравнить с космической капсулой. Такой дизайн позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,11–0,12. Для сравнения: у лучших представителей серийных автомобилей этот показатель едва приближается к 0,2.

От жары в кокпите спасают вентиляционное отверстие и самая обыкновенная бутылка воды.

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Пилот располагается лежа. Для управления машиной используются рычаги: справа — газ, слева — задние тормоза. Педаль одна-единственная, и отвечает она за передние тормозные механизмы.

Аскетичность болида объясняется регламентом экомарафона Shell. В этом состязании важно не первым прийти к финишу, а намотать километров больше остальных участников, используя литр топлива или киловатт энергии. Кроме прототипов в марафоне участвуют городские концепты. Они похожи на привычные автомобили с креслами, двумя педалями, указателями поворотов и прочими атрибутами.

В конкурсе самых экономичных и экологичных прототип MADI Eco-Team участвует уже в пятый раз. Вторая российская команда, из Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), вышла на старт в категории прототипов впервые — и получила ценный для нее опыт, попутно удостоившись награды «За упорство и волю к победе».

Что под капотом?

Прототип — это торжество минимализма, и каждое инженерное решение направлено на снижение массы болида. Объем баков составляет от 37 до 250 мл.

Корпус ПРОТОТИПА изготовлен из легких материалов: карбона и алюминия. Некоторые элементы напечатаны на 3D-принтере. В результате машина московских инженеров приблизилась к массе в 40 кг.

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Длина гоночной трассы — 1,5 км. Проехать по ней 10 кругов и не сжечь лишнего топлива — задачка не из простых. Вся надежда на модифицированный двигатель Honda GX35 рабочим объемом 35 куб м. Соперники используют аналогичные двигатели мощностью от 1 до 1,5 л.с. Причем не только от именитых производителей, но и созданные в собственных конструкторских бюро. В повседневной жизни такие моторы пригодны разве что для садовой техники. Бензин участники экомарафона используют обычный. В рамках соревнований во все машины заливают топливо Shell V-Power.

Литр на всех

От мастерства пилота зависят результаты целого года работы всей команды. Ведь управлять такой машиной нужно по-особенному: поддерживать скорость 20–30 км/ч, при любой возможности двигаться накатом, с выключенным двигателем. На последнем круге мотор можно завести раза два-три. На педаль тормоза и вовсе лучше не нажимать, чтобы лишний раз не тратить драгоценное топливо на последующий разгон.

Инженеры хорошо потрудились над созданием болида. Теперь очередь пилотов.

Так как каждый килограмм на счету, за руль чаще всего садятся, вернее, ложатся, хрупкие девушки. Основной пилот MADI Eco-Team — Татьяна Федорова — весит всего 52 кг. К сожалению, по семейным обстоятельствам она не смогла принять участие в британском заезде. Ее заменил более тяжелый пилот. Однако сложности не помешали команде улучшить свой прошлогодний результат с 193 км на одном литре топлива до 238,27 км!

Первое место в заезде заняла команда Microjoule-La Joliverie из Франции. Их болид проехал 2503 км на 1 литре — и этого пробега хватило бы, чтобы добраться из Франции в Россию!

Впереди — топ-20

Капитан команды MADI Eco-Team Андрей Сотсков доволен гонкой и уже ставит амбициозные цели: «Мы показали неплохой результат. Но на следующий экомарафон Шелл мы уже готовим другой болид, который поможет нам выйти на новый уровень. Наша цель — войти в двадцатку и проехать порядка 500–600 км на одном литре топлива».

Команда MADI Eco-Team уже работает над новым болидом для участия в будущих экомарафонах.

Команда действительно работает над новым корпусом для болида. Перед следующим стартом, когда MADI Eco-Team заменит рамную конструкцию углепластиковым монококом, машина станет еще легче, прочнее и компактнее. Для двигателя будет применено новое маловязкостное моторное масло, которое снизит потери на трение в шатунно-поршневой группе. Если студенты из МАДИ продолжат так же активно совершенствовать свой болид, то очередной рекорд не за горами.

Фото: MADI Eco-Team