Volvo V90 Cross Country: не сдует ли конкурентов?

|
Volvo V90 Cross Country
Длина×ширина×высота×база 4939/1879/1543/2941 мм
Снаряженная масса 1860 кг
Двигатель бензиновый, Р4/16, 1969 см³, 235 кВт/320 л.с. при 5700 об/мин, 400 Н·м при 2200–5400 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 6,3 с
Максимальная скорость 230 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-95/60 л
Средний расход топлива 7,7 л/100 км
Трансмиссия полный привод, А8
Хорош, ой как хорош новый дизайнерский стиль Volvo! Былая угловатая простота осталась в прошлом. Теперь флагманские шведские универсалы щеголяют стремительными, аэродинамически выверенными обводами кузова. Китовый ус радиаторной решетки вогнут, что навевает ассоциации с машинами Maserati. Зато L-образная форма задних фонарей ни на что не похожа. Благодаря им V90 невозможно перепутать ни с одним универсалом другой марки. Словосочетание Cross Country в названии подразумевает наличие защитного обвеса кузова, полного привода, увеличенного дорожного просвета и более прочной подвески.
Вне асфальта V90 Cross Country вовсе не мальчик для битья. Это один из самых «вездеходных» универсалов повышенной проходимости.
L-образные задние фонари — новая дизайнерская особенность автомобилей Volvo. Такими же располагает свежедебютировавший кроссовер ХС60.
Солидные габариты давали уверенность в том, что и по объему багажника Volvo уделает своих соперников. Не тут-то было! Вместительность багажного отсека до полки составляет 656 литров (по нашим замерам и того меньше), а со сложенным вторым рядом сидений — 1526 литров. Багажники «немцев» вместительнее. Даже предшественник XC70 демонстрировал более солидный результат — 1600 литров. Зато по удобству пользования V90 сделал большой шаг вперед. Во-первых, его пятая дверь поднимается (при помощи электропривода, конечно) заметно выше. Во-вторых, в багажнике предусмотрено двойное дно — в промежуточной части удобно хранить различную мелочовку.
Для пятиметрового универсала объем багажника не слишком велик. Мы намеряли 416 литров, в то время как производитель декларирует 656.
Под фальшполом — небольшой пенал для мелкой поклажи.
На полноразмерную запаску шведы не расщедрились — положили докатку.
По правому борту расположены клавиши автоматического складывания спинок задних сидений.
А вот где прибавка в габаритах заметна, так это на втором ряду сидений. В универсале семидесятой серии на галерке было тесновато — особенно ощущался дефицит места для ступней. В V90 таких проблем нет — запас пространства по всем направлениям более чем достаточный. А какой сервис! К услугам пассажиров — обогрев сидений, свой блок управления климат-контролем (четырехзонного климата в этом сегменте больше ни у кого нет), дополнительные воздуховоды. Честное слово, на такой машине не грех ездить с наемным водителем.
Такого простора ни в одном легковом Volvo не встретите — раздолье!
Для задних пассажиров имеются не только индивидуальные дефлекторы обдува, но и возможность выбрать «погоду» по своему усмотрению.
Откидной подлокотник по-настоящему функционален.
И все-таки за рулем мне нравится больше. По сравнению с прежними Volvo здесь, конечно, ощущается семимильный прогресс. Материалы — богаче, сборка — качественней, а уж про модернистский дизайн с вертикально ориентированным 9-дюймовым «планшетом» на центральной консоли и вовсе можно не упоминать. Ликвидировано отставание и по части оснащения современным оборудованием. В V90 появились приборы на жидких кристаллах, проекция данных на лобовое стекло, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в своей полосе движения. Но на первое в этом списке место я бы поставил божественную аудиосистему Bowers & Wilkins. Лучшего звучания в автомобилях мне слышать пока не доводилось.
По качеству отделочных материалов и богатству оснащения «девяностый» может поспорить с представителями «большой немецкой тройки».
Виртуальные приборы входят в базовое оснащение. Ждем, когда производители начнут требовать доплаты за аналоговые шкалы.
О навигаторе со столь яркой и подробной картинкой прежние Volvo могли только мечтать.
Бортовая электроника позволяет даже выяснить прогноз погоды.
Флагманская аудиосистема позволяет настроить звук таким образом, будто вы слушаете ее в концертном зале Гетеборга. Занятная вещь, но в режиме «Студия» музыка играет более приятно и естественно.
Камеры кругового обзора для пятиметрового автомобиля совсем не лишние.
Как и все автомобили, построенные на новой модульной платформе SPA, V90 снабжается исключительно четырехцилиндровыми турбомоторами рабочим объемом 2,0 литра. Наша версия T6 — флагманская. Ее особенностью является двойная система наддува: на малых оборотах работает приводной компрессор, а затем в дело вступает турбина. Благодаря такой схеме под правой педалью всегда ощущается солидный запас тяги. Чуть придавишь посильнее, и машина уже несется с превышением скорости — только успевай притормаживать.
Правда, огорчил высокий расход топлива. Мотор расходовал в среднем 14 л бензина на 100 км пути — почти в два раза больше заявленного показателя. Конечно, от 320 лошадок наивно ожидать скромного аппетита, но тогда и обнадеживать не нужно малореальными ТТХ.
Рифленый барабанчик отвечает за настройку ездового характера универсала.
Восьмиступенчатый автомат подкупает быстрыми и своевременными переключениями. Рядом с селектором — тумблер для пуска двигателя.
Передние кресла покорили идеальным профилем и многочисленными регулировками.
Слева от руля — небольшой ящичек. Что туда можно положить — ума не приложу.
На сиденье вынесены только основные регулировки. Более тонкие настройки доступны через меню бортового компьютера.
Словом, почти во всех аспектах V90 Cross Country оставил о себе исключительно приятное впечатление. Но назвать его суперпредложением я бы поостерегся. Слишком уж дорог этот универсал. Понятно, что самая мощная модификация с флагманским мотором и должна быть самой дорогой в линейке, но не пять же миллионов! Именно столько стоит тестовый автомобиль. Поэтому если и покупать V90 Cross Country, то в базовом исполнении за три миллиона. Да, там будет мотор послабее и комплектация попроще (на самом деле в ней есть все необходимое), зато цена гуманнее. Бьюсь об заклад, что большинство российских покупателей так и сделают.