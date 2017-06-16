Volvo V90 Cross Country: не сдует ли конкурентов?

Компания Volvo после долгого затишья буквально фонтанирует новинками. В сравнительно короткий промежуток времени появились новые кроссоверы XC90, XC60, седан S90, а также универсалы V90 и V90 Cross Country. О последнем и пойдет речь.

Возьму на себя смелость утверждать, что это — одна из последних съемок, сделанных на фоне пирамиды Голода. Через несколько дней случится ураган, и экзотическую постройку попросту сдует. А устоят ли конкуренты V90 Cross Country?

Volvo V90 Cross Country Длина×ширина×высота×база 4939/1879/1543/2941 мм Снаряженная масса 1860 кг Двигатель бензиновый, Р4/16, 1969 см³, 235 кВт/320 л.с. при 5700 об/мин, 400 Н·м при 2200–5400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,3 с Максимальная скорость 230 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/60 л Средний расход топлива 7,7 л/100 км Трансмиссия полный привод, А8

Хорош, ой как хорош новый дизайнерский стиль Volvo! Былая угловатая простота осталась в прошлом. Теперь флагманские шведские универсалы щеголяют стремительными, аэродинамически выверенными обводами кузова. Китовый ус радиаторной решетки вогнут, что навевает ассоциации с машинами Maserati. Зато L-образная форма задних фонарей ни на что не похожа. Благодаря им V90 невозможно перепутать ни с одним универсалом другой марки. Словосочетание Cross Country в названии подразумевает наличие защитного обвеса кузова, полного привода, увеличенного дорожного просвета и более прочной подвески.

Вне асфальта V90 Cross Country вовсе не мальчик для битья. Это один из самых «вездеходных» универсалов повышенной проходимости. L-образные задние фонари — новая дизайнерская особенность автомобилей Volvo. Такими же располагает свежедебютировавший кроссовер ХС60.



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Интересно, что «девяностый» легко и непринужденно обманывает даже самый точный глазомер. С виду он кажется меньше своего идеологического предшественника XC70, но на самом деле это не так. Длина новой машины без малого пять метров. Основные конкуренты (в первую очередь это Audi A6 Allroad и Mercedes-Benz E-класса All-Terrain ) компактнее.

Солидные габариты давали уверенность в том, что и по объему багажника Volvo уделает своих соперников. Не тут-то было! Вместительность багажного отсека до полки составляет 656 литров (по нашим замерам и того меньше), а со сложенным вторым рядом сидений — 1526 литров. Багажники «немцев» вместительнее. Даже предшественник XC70 демонстрировал более солидный результат — 1600 литров. Зато по удобству пользования V90 сделал большой шаг вперед. Во-первых, его пятая дверь поднимается (при помощи электропривода, конечно) заметно выше. Во-вторых, в багажнике предусмотрено двойное дно — в промежуточной части удобно хранить различную мелочовку.

Для пятиметрового универсала объем багажника не слишком велик. Мы намеряли 416 литров, в то время как производитель декларирует 656. Под фальшполом — небольшой пенал для мелкой поклажи. На полноразмерную запаску шведы не расщедрились — положили докатку. По правому борту расположены клавиши автоматического складывания спинок задних сидений.





А вот где прибавка в габаритах заметна, так это на втором ряду сидений. В универсале семидесятой серии на галерке было тесновато — особенно ощущался дефицит места для ступней. В V90 таких проблем нет — запас пространства по всем направлениям более чем достаточный. А какой сервис! К услугам пассажиров — обогрев сидений, свой блок управления климат-контролем (четырехзонного климата в этом сегменте больше ни у кого нет), дополнительные воздуховоды. Честное слово, на такой машине не грех ездить с наемным водителем.

Такого простора ни в одном легковом Volvo не встретите — раздолье! Для задних пассажиров имеются не только индивидуальные дефлекторы обдува, но и возможность выбрать «погоду» по своему усмотрению. Откидной подлокотник по-настоящему функционален.





И все-таки за рулем мне нравится больше. По сравнению с прежними Volvo здесь, конечно, ощущается семимильный прогресс. Материалы — богаче, сборка — качественней, а уж про модернистский дизайн с вертикально ориентированным 9-дюймовым «планшетом» на центральной консоли и вовсе можно не упоминать. Ликвидировано отставание и по части оснащения современным оборудованием. В V90 появились приборы на жидких кристаллах, проекция данных на лобовое стекло, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в своей полосе движения. Но на первое в этом списке место я бы поставил божественную аудиосистему Bowers & Wilkins. Лучшего звучания в автомобилях мне слышать пока не доводилось.

По качеству отделочных материалов и богатству оснащения «девяностый» может поспорить с представителями «большой немецкой тройки». Виртуальные приборы входят в базовое оснащение. Ждем, когда производители начнут требовать доплаты за аналоговые шкалы. О навигаторе со столь яркой и подробной картинкой прежние Volvo могли только мечтать. Бортовая электроника позволяет даже выяснить прогноз погоды. Флагманская аудиосистема позволяет настроить звук таким образом, будто вы слушаете ее в концертном зале Гетеборга. Занятная вещь, но в режиме «Студия» музыка играет более приятно и естественно. Камеры кругового обзора для пятиметрового автомобиля совсем не лишние.

Как и все автомобили, построенные на новой модульной платформе SPA, V90 снабжается исключительно четырехцилиндровыми турбомоторами рабочим объемом 2,0 литра. Наша версия T6 — флагманская. Ее особенностью является двойная система наддува: на малых оборотах работает приводной компрессор, а затем в дело вступает турбина. Благодаря такой схеме под правой педалью всегда ощущается солидный запас тяги. Чуть придавишь посильнее, и машина уже несется с превышением скорости — только успевай притормаживать.

Правда, огорчил высокий расход топлива. Мотор расходовал в среднем 14 л бензина на 100 км пути — почти в два раза больше заявленного показателя. Конечно, от 320 лошадок наивно ожидать скромного аппетита, но тогда и обнадеживать не нужно малореальными ТТХ.

Рифленый барабанчик отвечает за настройку ездового характера универсала. Восьмиступенчатый автомат подкупает быстрыми и своевременными переключениями. Рядом с селектором — тумблер для пуска двигателя. Передние кресла покорили идеальным профилем и многочисленными регулировками. Слева от руля — небольшой ящичек. Что туда можно положить — ума не приложу. На сиденье вынесены только основные регулировки. Более тонкие настройки доступны через меню бортового компьютера.





По сравнению с предшественником новый универсал управляется куда интереснее. В нем уже нет прежней отстраненности — на действия рулем реакции быстры и однозначны. Да и крены стали меньше. Спереди вместо простенького «макферсона» двухрычажная подвеска, а сзади — пневмостойки, недоступные предшественнику. Эти меры не только улучшили управляемость, но и подняли плавность хода на недосягаемую прежде высоту. По участкам, где «семидесятка» судорожно тряслась, V90 катит с поразительной невозмутимостью и комфортом. Ко всему прочему подвеска работает заметно тише — ямы она отрабатывает почти беззвучно.

Словом, почти во всех аспектах V90 Cross Country оставил о себе исключительно приятное впечатление. Но назвать его суперпредложением я бы поостерегся. Слишком уж дорог этот универсал. Понятно, что самая мощная модификация с флагманским мотором и должна быть самой дорогой в линейке, но не пять же миллионов! Именно столько стоит тестовый автомобиль. Поэтому если и покупать V90 Cross Country, то в базовом исполнении за три миллиона. Да, там будет мотор послабее и комплектация попроще (на самом деле в ней есть все необходимое), зато цена гуманнее. Бьюсь об заклад, что большинство российских покупателей так и сделают.