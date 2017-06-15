Свист под капотом, или Горе от ремня

Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что повлияет его неисправность?

Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим Учителем года.

Народный юмор

К чему приводят ремни?

Материалы по теме Перегрев двигателя: причины и методы борьбы

Думаю, каждый житель многоэтажного дома не раз слышал препротивнейший визг, который порой издает автомобиль с только что запущенным двигателем. Как правило, источник визга во всех случаях один, и находится он под капотом. Это ремень привода вспомогательных агрегатов

Последним из известных широкой общественности двигателей, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был знаменитый В-2. Он устанавливался на лучший танк Второй мировой войны — Т-34. А поскольку воевала вся страна, то и двигатель можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с тех пор. Вспомогательные агрегаты автомобилей, от насоса охлаждающей жидкости (который тогда можно было смело называть водяным) или генератора, долгое время приводились в движение клиновыми ремнями. У тяжелых грузовиков, помимо прочего, нужно было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель рулевого управления. Поэтому число клиновых ремней на грузовиках было достаточно велико.

На двигателе знаменитого ЗИЛ-130 применялось три клиновых ремня — каждый со своим способом натяжения.

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем сильнее материал деформировался. Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

Со временем количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала автомобиля стало увеличиваться. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув с помощью волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на двигателях автомобилей Mazda в девяностые), достаточно вспомнить хотя бы компрессор кондиционера.

Так вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, стало достаточно велико, а размещать их следовало в компактных моторных отсеках, тогда и стали применять поликлиновые ремни. За счет использования множества поверхностей трения такие ремни смогли передавать гораздо большие крутящие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который последовательно обегал шкивы всех агрегатов. Чаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).

Привод насоса гидроусилителя рулевого управления на двигателе Chevrolet Cobalt производится небольшим отдельным ремнем.

Цепные надежнее?

Бытует мнение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей жидкости при этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.

Типичный современный мотор Hyundai Solaris имеет цепной привод газораспределительного механизма. Но «ахиллесова помпа» приводится ремнем.

А вот в двигателях, где привод ГРМ ременный, вращение помпы может быть и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При этом за ремнем ГРМ обычно в процессе эксплуатации следят тщательнее. К тому же он лучше защищен от внешних факторов: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Поэтому насос системы охлаждения, работающий от ремня ГРМ — надежней. С другой стороны, возможна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Приводной ремень Chevrolet Lacetti вращает большинство вспомогательных агрегатов... ...но помпу приводит ремень ГРМ.

Причины визга

Итак, вернемся к вопросу о визге ремней. Первое и непреложное правило: исправный ременный привод должен работать практически беззвучно. Пищать может или неправильно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и вам его меняли), или ремень изношенный (и, значит, вы на СТО не были очень давно). Возможно, звук издают натяжные либо обводные ролики ремня. Например, лично видел, как на 1,6-литровом двигателе Мерседеса С-класса прошлого поколения ролик ремня начал визжать при каждом утреннем запуске мотора после пробега в 1 (!) тысячу километров. Владельцу машины удалось заменить ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось видеть и ремни, в канавки которых были вдавлены многочисленные мелкие камешки. Они не порвали ремень, но явились причиной свиста и ускоренного износа шкивов.

Так выглядят исправные поверхности шкива и ремня.

Замена ремня

Для замены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую использовать только ремни, точно подходящие по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые утверждают, что ремень «почти такой же». Даже небольшие погрешности по длине приведут или к невозможности установить ремень, или к его неправильному натяжению.

Двигатель Гранты с кондиционером. Красным обведена опора силового агрегата.

У разных автомобилей замена ремней сопряжена с теми или иными трудностями. Рекомендую ознакомиться с инструкцией по замене ремня к своему автомобилю. Это позволит либо сэкономить деньги при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), либо поменять ремень самому. Встречаются, правда, и довольно сложные схемы расположения приводных ремней. Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.

На двигателе Приоры, как и на Гранте с кондиционером, ремень привода вспомогательных агрегатов пронзен правой опорой силового агрегата.

Материалы по теме Lada Priora: замена ремня привода вспомогательных агрегатов на машине с кондиционером

Замена ремня требует вывешивания двигателя и демонтажа правой опоры силового агрегата. «Виртуозы» протаскивают ремень сквозь щель, не снимая опору полностью, но важно не повредить сие резинотехническое изделие при установке.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые нельзя натянуть. Широкое применение таких ремней практикует Ford. Ставились они и на некоторые модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип применен и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.

Процесс «закатывания» ремня на шкивы Гранты. Приходится проворачивать двигатель и одновременно направлять ремень. Без помощника не обойтись! Справедливости ради скажу, что на Весте ставить ремень немного легче. Там есть специальный натяжной элемент, который, к сожалению, не имеет регулировки, а потому натягивает ремень только на фиксированную величину.

Ремни с автоматическими натяжителями. Отличный принцип, позволяющий всегда обеспечивать ремню должное натяжение. Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.

Натяжитель ремня двухлитрового двигателя Renault. Такой можно встретить, например, на Дастерах.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только на отечественных автомобилях. Например, на известном японском 1,6-литровом двигателе, установленном на Nissan Note, автору пришлось регулировать визжащий ремень после пробега всего в 12 тыс. км. А на отечественных автомобилях, например на Ладе Гранте (Калине) с кондиционером, можно применить способ натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не более того.

Материалы по теме Проверяем Lada Vesta на ремонтопригодность

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень явно слабее нормы, пускаем двигатель и включаем кондиционер — нагрузка на ремень растет, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).

Расскажите в комментариях о том, с какими неприятностями вам пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними справились. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?