— Нет, я еще поезжу, — уверенно говорите себе вы.

Вот только как быть с сервисом? Остаться у официального дилера или перейти обслуживаться к независимым ремонтникам?

Этот вопрос становится краеугольным в жизни автомобилиста, чей «железный конь» пересек гарантийную черту.

Однако окончание гарантии на автомобиль во многих случаях — не повод отказаться от фирменного сервиса.

Во-первых, современный автомобиль заставляет посещать станцию технического обслуживания не так часто. Межсервисные интервалы таковы, что среднестатистический автомобилист, накатывающий в сезон 10–15 тысяч километров, может приезжать на плановое ТО не чаще, чем раз в год. Это вам не Победы, Волги, Запорожцы, на которых приходилось шприцевать переднюю подвеску каждые две тысячи километров, а какие-то узлы и чаще. Справедливости ради замечу, что в багажниках автомобилей тех лет находился вместительный мешок с инструментом, где были насос, домкрат, набор ходовых гаечных ключей, включая шприцы под нигрол и солидол — так назывались смазки для трансмиссии и ступиц. Сервисных станций не хватало, и многие обслуживались самостоятельно.

Mitsubishi Toyota Nissan Mazda Honda Suzuki Межсервисный интервал 15 000 км 10 000 км 15 000 км 15 000 км 15 000 км 10 000-

15 000 км Специальное предложение для владельцев

автомобилей старше 3 лет ●

(старше 30 месяцев) ● ● ● — ● Запасные части по сниженным ценам ● ● — — ● ● Сезонные кампании ● ● ● — — ● Персональное предложение через

онлайн-сервис ● — ● — — — Помощь на дорогах 24/7 ● ● ● ● — ●

Во-вторых — возвращаемся в день сегодняшний, — официальные дилерские автосервисы формируют широкий набор услуг, которые не всегда могут позволить себе частные мастера.

Приведенная выше таблица показывает, например, что среди популярных марок, представленных в России, практически все предлагают круглосуточную помощь на дорогах, которая может заключаться не только в ремонте на месте выезда, но и эвакуацию автомобиля в ремонтную зону в более серьезных случаях. Оказаться морозной ночью на дороге с машиной, не подающей признаков жизни, — трудно себе представить менее привлекательную ситуацию!

Многие официальные дилеры практикуют сезонные кампании, предлагая комплексный набор проверок автомобиля и обслуживания по сниженным расценкам перед активным сезоном эксплуатации. А к услугам владельцев Mitsubishi и Nissan — персональный онлайновый сервис.

Наконец, в-третьих, официальные дилеры предлагают для автомобилей старше трех лет (у Mitsubishi после 30 месяцев) существенные скидки на запасные части. Так, компания «трех бриллиантов» организовала для постгарантийных клиентов «Программу 3+», по которой скидки доходят до 25%, а у некоторых дилеров марки даже больше. Только стоит иметь в виду, что у официальных дилеров предлагаются оригинальные запчасти. Кроме того, объем услуг у частного мастера, как правило, ограничен. Не всякий неофициал возьмется за сложный агрегатный ремонт или настройку электрооборудования, требующую использования соответствующей аппаратуры и авторизованного программного обеспечения.

Как показывают предложения компании Mitsubishi, нередко снижение цен на ряд оригинальных запчастей по акциям приводит к тому, что ценник даже оказывается ниже, чем у несертифицированных мастеров. Например, в мае этого года универсальный масляный фильтр, который подходит к двигателям ряда последних моделей, при стандартной стоимости в 828 рублей по «Программе 3+» стоил уже 497 рублей. Тот же фильтр для Pajero IV (V97W) при стоимости в 1174 рубля владельцам послегарантийных машин по программе обошелся бы в 600 рублей. Или очиститель воздуха кондиционера в сборе для Outlander’07: по прейскуранту — 2403 рубля, а по «Программе 3+» его можно было приобрести за 1422 рубля.

И еще один важный момент — все работы, связанные с плановым техническим обслуживанием автомобиля в официальном сервисе марки, фиксируются и в «истории его болезни», а именно в сервисной книжке, с которой при продаже сможет ознакомиться будущий владелец, если, конечно, она не была утеряна и предыдущий владелец не озаботился ее восстановлением. Вам не придется доказывать, что автомобиль регулярно обслуживался и регламентные работы выполнялись в полном объеме и вовремя, что автомобиль не побывал в аварии и у него отсутствуют скрытые дефекты.

Ведь когда-то и этот кризис закончится, придет время задуматься над покупкой нового автомобиля. Нет, вам не будет стыдно за своего «старичка», но вот сомнения снова не дадут покоя: а стоит ли его продавать? Он укомплектован оригинальными деталями, обслуживался и ремонтировался по технологиям завода-изготовителя, да и держится еще молодцом!

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