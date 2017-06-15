Среди всех марафонских гонок особняком стоит блокбастер «24 часа Ле-Мана». Каждый год здесь разворачиваются нешуточные баталии, и российская команда G-Drive Racing уже в пятый раз примет в них участие. Непредсказуемость гонок на выносливость в этот раз дополняет новый технический регламент.

На старт «24 часов Ле-Мана» 2017 года выйдут 60 экипажей в четырех классах. Учитывая успешное выступление российской команды G-Drive Racing на этой трассе и удачное начало этого сезона, можно рассчитывать на высокий результат. Болеем за наших 17–18 июня!

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Марафон «24 часа Ле-Мана», который пройдет уже в 85-й раз, является одним из девяти этапов чемпионата по гонкам на выносливость FIA WEC и единственным суточным — все остальные длятся лишь шесть часов. Однако многие команды приезжают лишь на эту великую гонку, по праву считая ее самым знаковым ежегодным событием. Цвета нашего флага, как и в прошлом году, будут защищать два коллектива в классе LMP2: G-Drive Racing — многолетний и титулованный участник, а также команда SMP Racing.

Технический апгрейд

В этом году в классе LMP2, в котором выступают частные команды, произошли серьезные изменения технического регламента. Согласно новым требованиям, команды обязаны использовать шасси одного из четырех производителей (Oreca, Ligier, Dallara, Riley) с единственным доступным мотором Gibson GK428 объемом 4,2 л и мощностью 600 л.с. По сравнению с прошлым годом отдача двигателя возросла на 150 л.с. Команда G-Drive сделала выбор в пользу прототипа Oreca, на котором остановились и девять других команд, участвующих во всех этапах чемпионата WEC.

Шасси Oreca 07 в боевой раскраске G-Drive Racing. Со слов Романа Русинова, аэродинамика новой машины стала заметно эффективнее, и это не считая возросшей на 150 л.с. мощности мотора. Поэтому пришлось привыкать к пилотажу на новой технике. Кстати, цена машины без двигателя — почти 500 000 евро!

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Состав пилотов G-Drive в этом году: наш Роман Русинов, Алекс Линн и Пьер Тирье. Для российской команды этот сезон стал юбилейным, пятым, в WEC. За четыре года участия в чемпионате на выносливость G-Drive выиграла 15 гонок. Для класса LMP2 это рекорд. В 2015 году команда заполучила чемпионский титул, а в прошлом сезоне взяла «бронзу». Благодаря накопленному опыту пилоты быстро вкатились в новую технику и довольно успешно проехали первые два этапа. Однако, увы, не обошлось без досадных неприятностей.

На первом этапе WEC, «6 часов Сильверстоуна», прошедшем в середине апреля, наши спортсмены выиграли квалификацию. К сожалению, в гонке подвел замок крепления правой двери прототипа, и она открылась на ходу. По требованию судей команде пришлось совершить пит-стоп раньше запланированного для устранения этой проблемы. В итоге это привело к серьезному отставанию и перечеркнуло все тактические планы. Однако пилотам все же удалось отвоевать пятое место в классе и заработать ценные очки.

Второй этап, «6 часов Спа» (6 мая), прошел гладко. Коллектив G-Drive выиграл квалификацию и взял первое место в гонке. Эта победа стала 16-й за все время выступления команды в чемпионате WEC и для Романа Русинова в частности. А вот для его коллег Линна и Тирье этот успех стал первым. Благодаря этому команда вышла на вторую строчку в общем зачете чемпионата и уступает лидерам всего три очка.

Ле-Ман 2016 обернулся эпичным поражением для заводской команды Toyota в классе LMP1. За круг до финиша машина лидирующего экипажа замерла на стартовой прямой. Ее оперативно оживили, но было потеряно слишком много времени. Виновником стал патрубок, соединяющий турбину и интеркулер.

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Этап в Ле-Мане станет настоящей проверкой для новой техники. То, что не проявилось в двух шестичасовых гонках, запросто может всплыть в суточном марафоне. Зачастую роковые и обидные поломки происходят на последних отрезках дистанции. Капризный замок в Сильверстоуне этого года на машине G-Drive даже близко не стоит с драмой заводской команды Toyota на Ле-Мане прошлого года. На предпоследнем круге ее лидирующая с приличным отрывом машина неожиданно стала терять скорость и в итоге вообще замерла на стартовой прямой. Ценой массы потерянного времени механики оживили болид, и он все же отправился завершать дистанцию, но было уже поздно. На первое место вышел прототип Porsche, а Toyota не уложилась в максимально отведенное время прохождения круга и даже не попала в классификацию. Вторая позиция еще одного японского болида не могла даже слегка подсластить горечь обидного поражения.

Для простых смертных

Все профессиональные гонщики начинали свою карьеру с картинга. Этот вид спорта способен хотя бы отчасти передать даже атмосферу многочасовых марафонов. Практически каждый картодром проводит внутренние любительские чемпионаты, в которых может принять участие любой желающий. Регламент и условия таких соревнований отчасти напоминают правила профессиональных гоночных марафонов. Море эмоций и отличная проверка своих возможностей в плане пилотажа и физической подготовки обеспечены.

Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing: «Любая тренировка хороша для подготовки к Ле-Ману: бег, картинг, бокс, особый режим питания, сон. Важно подготовиться не только морально, но и психологически».

В поддержку марафона в Ле-Мане G-Drive Racing уже второй год подряд проводит дружескую картинговую гонку в Санкт-Петербурге. В Северной столице вместе с пилотом команды Романом Русиновым гонялись два десятка журналистов. Параллельно аналогичные мероприятия впервые состоялись в Новосибирске и Екатеринбурге. В этих городах вместе с журналистами ехали также местные спортсмены и представители автомотоклубов. Всех участников по результатам тренировочных заездов и квалификации поделили на два класса — Pro и Am. Первым предстояло преодолеть дистанцию в 200 кругов, а вторым — 100. В каждой команде было по три человека, и далеко не каждый выдержал свой отрезок дистанции. Усталый пилот терял много времени, но не мог съехать раньше намеченного. Минимальное и максимальное количество кругов на одного человека строго ограничено.

Помериться силами с самим Романом Русиновым дорогого стоит. Условия конкретного картодрома зачастую уравнивают возможности любителей и профессиональных пилотов.

В обоих зачетных классах разыгралась нешуточная борьба. А в группе условных профессионалов развязка сражения за первое место наступила всего за пять кругов до финиша. Но еще до этого группа опытных журналистов, периодически участвующая в соревнованиях различного уровня, начала делать ставки, кто же сможет проехать круг быстрее Русинова. В итоге это удалось сделать троим в квалификации, а мне не хватило всего 0,1 секунды. В самой гонке времена еще улучшились, и двое наиболее быстрых журналистов показали одинаковые быстрейшие круги аж до тысячной секунды!

Все участники гонки получили непередаваемые эмоции. Не считая возможности потягаться с великим Романом Русиновым, подобный адреналин и физическую нагрузку может получить любой желающий на внутренних соревнованиях, которые проводят картодромы.

Мир Ле-Мана не так уж далек от реальной жизни. Эмоции, моральную и физическую нагрузку из этой реальности можно успешно сымитировать в любительском картинге. На местных чемпионатах иногда царят не менее жаркие баталии. Да, в реальном Ле-Мане очень многое зависит от сложной техники, но на первом плане все равно люди. Стоит испробовать это на своей шкуре на любом кубке местной водокачки, и ты становишься болельщиком более высокого уровня. Тогда перипетии профессиональных марафонов станут по-настоящему близки. Болеем за наших!