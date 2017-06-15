Игры в шашки: зачем АВТОВАЗ пересаживает таксистов на Лады?

В условиях кризиса россияне стали не только реже менять автомобили, но и отказываться от личного транспорта вовсе, пересаживаясь на такси или каршеринговые машины. Пока эта тенденция не носит массового характера и угрозы розничным продажам автомобилей не представляет. Для автопроизводителей это, скорее, даже реклама продукции. Разбираемся в стратегиях.

Lada попала в Uber

АВТОВАЗ недавно договорился с Яндекс.Такси и Uber об использовании автомобилей Lada в их системах, а также ведет аналогичные переговоры со многими таксомоторными компаниями. Участие в подобных проектах призвано обеспечивать рост продаж и рыночной доли Lada в крупных городах. К примеру, петербургский дилер АВТОВАЗа — ГК «Терра-Авто» уже поставила первую партию Вест для использования в качестве такси Uber по Санкт-Петербургу, и вскоре к этой модели также присоединятся XRAY и Largus. Особенно востребованной среди таксопарков должна стать двухтопливная версия седана Lada Vesta, который впервые стал серийно оснащаться газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа.

Универсал Lada Largus востребован в таксопарках из-за родственной с Renault платформы и своей вместительности, считают эксперты.
Универсал Lada Largus востребован в таксопарках из-за родственной с Renault платформы и своей вместительности, считают эксперты.

Материалы по теме
Новый Солярис против Весты, Поло и Фиесты
Как отмечает финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич, Lada Vesta максимально близка по характеристикам к популярным у таксистов Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом стоимость обслуживания и запасных частей у нее ниже, чем у иномарок данного сегмента, что, несомненно, важно для коммерческой деятельности. К существенным же недостаткам Весты стоит отнести отсутствие полноценной автоматической коробки передач, которая, безусловно, наиболее предпочтительна для такси, особенно в мегаполисах.

По мнению руководителя по корпоративным продажам ГК «Авторусь» Павла Цыганкова, шаги, предпринимаемые АВТОВАЗом для продвижения через такси, абсолютно логичны: без допуска конкретной модели под нормативы агрегатора (Яндекс.Такси или Uber) ни один водитель либо таксопарк не сможет использовать Лады при всем своем желании. Вместе с тем активная экспансия агрегаторов такси сейчас распространяется на регионы, где позиции Лады всегда были сильнее, нежели в мегаполисах.

Как и в сегменте розничных продаж, модельные предпочтения таксопарков отличаются в зависимости от величины населенного пункта. Так, в Северо-Западном регионе среди небольших таксопарков, использующих автомобили Lada, стала очень популярна Granta, в то время как мегаполисы предпочитают Весты и Ларгусы, гласят данные ГК «Терра-Авто». Как считает директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский, универсал Largus востребован из-за родственной с Renault платформы, а Vesta — благодаря имиджу данной модели. В целом же Лады традиционно используются в качестве такси именно в регионах, чья аудитория не столь избалована, как в мегаполисах. Однако близость Лад к Яндекс.Такси и Uber может переломить ситуацию — это будет работать в первую очередь на Москву и Петербург, где ранее таксисты неохотно брали вазовскую продукцию, поскольку не понимали, чего ждать с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Lada Vesta уже в ближайшее время может стать весьма популярной моделью у таксистов.
Lada Vesta уже в ближайшее время может стать весьма популярной моделью у таксистов.

Такси большого города

Пока же среди российских таксопарков востребованы иномарки, считающиеся более надежными и долговечными при интенсивной работе в режиме 24/7. Так, самой популярной моделью, используемой в такси, в 2016 году была Hyundai Solaris (данные «Автостата»). В число лидеров также входят такие автомобили, как Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera и Toyota Camry.

Материалы по теме
Skoda Octavia III: проверено в такси

«Службы такси закупают иномарки исходя из ожиданий надежности, удобства в обслуживании, комфорта для пассажиров и ликвидности автомобилей на вторичном рынке. Безусловно, цены на такие популярные модели, как Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Kia Rio и др., выше стоимости отечественных машин, но поскольку в последнее время особой популярностью у водителей такси в мегаполисе пользуются автомобили с автоматом, неудивительно, что таксомоторные компании предпочитают иностранные автомобили, с расчетом на надежность автоматической трансмиссии», — комментирует руководитель по корпоративным продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

Так, только компания Kia в прошлом году поставила таксопаркам более трех тысяч машин, что составило 17% в объеме корпоративных продаж корейской марки. Наиболее востребованными среди таксомоторных компаний являются Kia Rio и универсал Kia cee’d_sw. Чаще всего автомобили этой корейской марки используются в качестве такси в городах-миллионниках. Как отмечают в пресс-службе Kia, популярность в парках таксомоторных компаний — это показатель надежности и удобства эксплуатации автомобилей. Также это положительно влияет на узнаваемость модели, поскольку клиенты часто видят такси на дорогах.

В целом, на вооружении таксомоторных компаний сегодня более десятка моделей от различных производителей. Хотя лидером среди них пока остается Hyundai Solaris.
В целом, на вооружении таксомоторных компаний сегодня более десятка моделей от различных производителей. Хотя лидером среди них пока остается Hyundai Solaris.

Материалы по теме
Багажник 10 доступных седанов с самыми большими багажниками
Кроме того, в 2016 году таксопарки приобрели более тысячи Ниссанов, преимущественно седанов Almera. Набирают обороты продажи в такси и компактных седанов Datsun on-DO, которые пользуются популярностью у региональных таксомоторных компаний. «Для брендов Nissan и Datsun практически половину всех корпоративных продаж в В-сегменте составляют таксомоторные компании, поэтому этот рынок очень важен с точки зрения объема продаж. Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса со стороны таксопарков, в том числе за счет активного развития легального рынка такси в регионах», — заявил «За рулем.РФ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

В Шкоде продажа автомобилей в такси также составляет заметную долю в общем объеме реализации марки. При этом в мегаполисах таксомоторные компании закупают преимущественно Октавии, тогда как в небольших городах таксопарки зачастую отдают предпочтение Рапиду, что связано обычно с меньшей стоимостью «среднего чека» в регионах.

По словам Павла Цыганкова, автопроизводители, делающие ставку на рынок такси, безусловно, стараются максимально соответствовать требованиям и пожеланиям рынка. Применяются специальные заводские окраски (желтый цвет), комплектации, ценовые предложения в зависимости от объема закупок и гибкая гарантийная политика. «Насыщение рынка еще не наступило, будет рост в регионах, а в Москве, скорее, можно ориентироваться на замену текущего, достаточно объемного парка всех таксомоторных компаний», — констатирует эксперт.

Частый покупатель

Ford Focus входит в число лидеров среди самых востребованных у таксистов машин.
Ford Focus входит в число лидеров среди самых востребованных у таксистов машин.

Материалы по теме
такси4 Исследователи оценили легальный и теневой рынки такси
Ежегодно таксомоторные компании закупают 30 тысяч автомобилей, что составляет примерно 2% объема российского авторынка. При этом, по оценкам участников отрасли, поставки для такси растут начиная с 2014 года, хотя спрос на новые машины в целом, как известно, неуклонно падал. Во многом это связано с необходимостью более частой замены автомобилей, работающих в таксопарках, из-за интенсивной эксплуатации и больших пробегов.

Так, если в среднем по России срок владения автомобилем, согласно данным «Автостата», составляет 4–5 лет, то после использования в такси машину часто продают через 2–3 года с начала эксплуатации, а многие экземпляры выставляются на продажу уже через год работы в такси.

Регулярному обновлению таксопарков, в свою очередь, способствуют требования к возрасту и состоянию автомобилей со стороны компаний-агрегаторов, которые различаются в зависимости от тарифов и регионов. Например, по условиям Яндекс.Такси, к выполнению поездок по тарифу «Комфорт» в Москве допускаются только определенные модели, а возраст машины не должен превышать четырех лет. В столице более 60% автомобилей, выполняющих заказы пользователей Яндекс.Такси, не старше двух лет.

Игры в шашки: зачем АВТОВАЗ пересаживает таксистов на Лады?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (18)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!
Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!

Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================
Заработок от 6OOO рублей в день!

Вот вам — нужен заработок в интернете?
Так, чтобы без обмана и доход хороший — порядка 6ООО рублей в день!
Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс!
Подробности узнаете перейдя по ссылке ссылкассылка
====================

====================

906986906986

Ответить#
0

Это очевидное решение,проверенно в небольших городах, появлением ларгусов, таксисты записывались в очередь,на покупку, продавая уставшие логаны,и шкоды. Хорошо что и в городах миллионниках пришли к такому решению.

Ответить#
-1
Михайлов Иван

Хорошее воображение, так себе маркетинг:)

Ответить#
0

Вот ща в таксопарках начнут овноВесты гонять и в хвост, и в гриву — вот и получим уверенную статистику — чего и когда отвалится. А главное — проездит ли Лада 500К как Солярис:)))
Особенно забавно про «автомат» в мегаполисе — на АМТ сцепления раз в неделю менять придется?:))
Ну и да — при таксистских пробегах сгнившая выпускная система попадет-таки в гарантию! Посмотрим, сколько раз.

Ответить#
0
Каплан Илья

Наконец то люди получать комфортабельные и просторные Весты, вместо тобуреткосолярисов и табуреткорио. Ломацца больше чем иномарго? НЕТ СЫНОК ЭТО ФАНТАСТИКА. Конечно понтов меньше, типа фу не иномарго же, но ща быстро врубятся владельцы таксопарков, что расходм меньше, надежность выше, комфорта больше.

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

Может стоило прочесть всю статью, а не только заголовок? Чего кто будут получать? Читаем в статье «.. самой популярной моделью, используемой в такси, в 2016 году была Hyundai Solaris (данные „Автостата“). В число лидеров также входят такие автомобили, как Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera и Toyota Camry.» «Службы такси закупают иномарки исходя из ожиданий надежности, удобства в обслуживании, комфорта для пассажиров и ликвидности автомобилей на вторичном рынке» . Ну и где тут про ВАЗ?
Так что успокойтесь. Уж кто-кто, а таксисты знают с какими машинами будет меньше геморроя.
Надёжными Лады считают только продавцы Лад и то, только потому, что им положено. «По мнению гендиректора дилерских центров Lada в Санкт-Петербурге и СЗФО ГК „Терра-Авто“ Александра Шапринского, наиболее подходящими для этого являются модели Vesta и XRAY, ...».
ВАЗ только пытается продвинуть свои авто таксистам. Вот и всё, что можно найти в статье о Ладах. Что из этого получится почитаем через полгода-год, и я совсем не удивлюсь если, как и раньше, таксопарки будут закупать не Весты, а «Hyundai Solaris..., Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera и Toyota Camry».

Ответить#
+4
Зимин Влад

Тут ключевое слово была. Теперь пришло время завязывать с иномаргозадолизанием, хотя тебе это не понять, у тебя это и есть философия.

Какие там могут быть ожидаения, если на тесте АР виномарго развалилось все, включая кузов, но задолизы, все ждут. Чо ждать то еще? ХУже просто уже невозможно.

Ответить#
0
Valentin Nikishkov

И чего? Самой популярной моделью была одна иномарка, будет другая или та-же. ВАЗ уже не раз грозился сделать авто лучше иномарок, но пока дальше угроз ничего не пошло.
На этом прощаюсь. А вы выпейте чего-нибудь успокоительного на ночь, может мыслей о римминге будет меньше )))

Ответить#
+1
Зимин Влад

Вряд ли поможет — столь буйных поцыэнтов тока усыплять:)
ссылкассылка

Ответить#
0
Зимин Влад

Иномарго? это чего такое? Ваз грозился? ты зады опять лижешь? ВАЗ 2123 это ШНИВА, ГРАНТА ЭТО ДАТСУН, ты чо задолиз опять забыл, или тут иномарго, тут не иномарго?

Да можешь не прощаться, просто иди и все

Ответить#
-1
Valentin Nikishkov

У тебя даже имя не по Русски написано, вот такие как ты нашу страну америкосам. французам и немцам продавали и продают

Ответить#
+1
Valentin Nikishkov

К вошебнику Гудвину за мозгами сходи

Ответить#
0
Valentin Nikishkov

Я так и вижу ВАЗоменеджеров, ползающих на коленях перед ответственными людьми из UBER:
«Ну важьмите Весту!!! Ну пажалюста! Мы к каждой Весте выдадим запчастей на первый месяц!»

Вот реально, на что расчитывают?
Что из Uber информация о поломках не утечет?:)))

Вралентин, вас ожидают интересные беседы со мной с тыканьем вас лицом в проявившиеся косяки ВАЗиков.
Готовьте лицо, Вралентин:)

Ответить#
0
Каплан Илья

Выхлопная не попадёт в гарантию, раньше для машин такси гарантийный пробег был в два раза меньше, например гарантийный пробег у Волги-седана был 100000км, а у Волги-такси — 50000 км, не думаю, что что-то изменилось, обычно везде стоит ремарка: не для эксплуатации в такси...

Ответить#
+1
Александр

Простите, но как по мне — это ересь.
Гарантия на современные авто довольно гибкая — на разные узлы по-разному. ВАЗик старается минимизировать риски, и на самые отстойные свои узлы и агрегаты (а они-то в курсе того, на чем больше попилили) гарантии практически не дает, но...
Если выпуск прогорает от использования в такси — это, наверное, не гарантийный случай, хотя не уверен.
А вот если та же труба сгнивает? Каким образом скорость гниения так себе металла связана с интенсивностью эксплуатации? Типа, больше ездишь,быстрее гниешь? А ничего, что эта штука гнить вообще не должна?

Ответить#
0
Александр

Да чего бы это вдруг?
Первый раз слышу,чтоб при эксплуатации в такси гарантия сокращалась.
Пруф есть?

Ответить#
0
Виталий

Как пример по Honde:
«п.9.Дефекты, возникшие при эксплуатации автомобиля в коммерческих целях (например, при применении его в качестве такси или автомобиля, сдаваемого в наем), не входят в область гарантийного обслуживания»

Ответить#
+1
Валерий

Ссылка на источник есть?

Ответить#
0