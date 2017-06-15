Игры в шашки: зачем АВТОВАЗ пересаживает таксистов на Лады?

Lada попала в Uber
АВТОВАЗ недавно договорился с Яндекс.Такси и Uber об использовании автомобилей Lada в их системах, а также ведет аналогичные переговоры со многими таксомоторными компаниями. Участие в подобных проектах призвано обеспечивать рост продаж и рыночной доли Lada в крупных городах. К примеру, петербургский дилер АВТОВАЗа — ГК «Терра-Авто» уже поставила первую партию Вест для использования в качестве такси Uber по Санкт-Петербургу, и вскоре к этой модели также присоединятся XRAY и Largus. Особенно востребованной среди таксопарков должна стать двухтопливная версия седана Lada Vesta, который впервые стал серийно оснащаться газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа.
По мнению руководителя по корпоративным продажам ГК «Авторусь» Павла Цыганкова, шаги, предпринимаемые АВТОВАЗом для продвижения через такси, абсолютно логичны: без допуска конкретной модели под нормативы агрегатора (Яндекс.Такси или Uber) ни один водитель либо таксопарк не сможет использовать Лады при всем своем желании. Вместе с тем активная экспансия агрегаторов такси сейчас распространяется на регионы, где позиции Лады всегда были сильнее, нежели в мегаполисах.
Как и в сегменте розничных продаж, модельные предпочтения таксопарков отличаются в зависимости от величины населенного пункта. Так, в Северо-Западном регионе среди небольших таксопарков, использующих автомобили Lada, стала очень популярна Granta, в то время как мегаполисы предпочитают Весты и Ларгусы, гласят данные ГК «Терра-Авто». Как считает директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский, универсал Largus востребован из-за родственной с Renault платформы, а Vesta — благодаря имиджу данной модели. В целом же Лады традиционно используются в качестве такси именно в регионах, чья аудитория не столь избалована, как в мегаполисах. Однако близость Лад к Яндекс.Такси и Uber может переломить ситуацию — это будет работать в первую очередь на Москву и Петербург, где ранее таксисты неохотно брали вазовскую продукцию, поскольку не понимали, чего ждать с точки зрения эксплуатационных характеристик.
Такси большого города
Пока же среди российских таксопарков востребованы иномарки, считающиеся более надежными и долговечными при интенсивной работе в режиме 24/7. Так, самой популярной моделью, используемой в такси, в 2016 году была Hyundai Solaris (данные «Автостата»). В число лидеров также входят такие автомобили, как Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera и Toyota Camry.
«Службы такси закупают иномарки исходя из ожиданий надежности, удобства в обслуживании, комфорта для пассажиров и ликвидности автомобилей на вторичном рынке. Безусловно, цены на такие популярные модели, как Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Kia Rio и др., выше стоимости отечественных машин, но поскольку в последнее время особой популярностью у водителей такси в мегаполисе пользуются автомобили с автоматом, неудивительно, что таксомоторные компании предпочитают иностранные автомобили, с расчетом на надежность автоматической трансмиссии», — комментирует руководитель по корпоративным продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.
Так, только компания Kia в прошлом году поставила таксопаркам более трех тысяч машин, что составило 17% в объеме корпоративных продаж корейской марки. Наиболее востребованными среди таксомоторных компаний являются Kia Rio и универсал Kia cee’d_sw. Чаще всего автомобили этой корейской марки используются в качестве такси в городах-миллионниках. Как отмечают в пресс-службе Kia, популярность в парках таксомоторных компаний — это показатель надежности и удобства эксплуатации автомобилей. Также это положительно влияет на узнаваемость модели, поскольку клиенты часто видят такси на дорогах.
В Шкоде продажа автомобилей в такси также составляет заметную долю в общем объеме реализации марки. При этом в мегаполисах таксомоторные компании закупают преимущественно Октавии, тогда как в небольших городах таксопарки зачастую отдают предпочтение Рапиду, что связано обычно с меньшей стоимостью «среднего чека» в регионах.
По словам Павла Цыганкова, автопроизводители, делающие ставку на рынок такси, безусловно, стараются максимально соответствовать требованиям и пожеланиям рынка. Применяются специальные заводские окраски (желтый цвет), комплектации, ценовые предложения в зависимости от объема закупок и гибкая гарантийная политика. «Насыщение рынка еще не наступило, будет рост в регионах, а в Москве, скорее, можно ориентироваться на замену текущего, достаточно объемного парка всех таксомоторных компаний», — констатирует эксперт.
Частый покупатель
Так, если в среднем по России срок владения автомобилем, согласно данным «Автостата», составляет 4–5 лет, то после использования в такси машину часто продают через 2–3 года с начала эксплуатации, а многие экземпляры выставляются на продажу уже через год работы в такси.
Регулярному обновлению таксопарков, в свою очередь, способствуют требования к возрасту и состоянию автомобилей со стороны компаний-агрегаторов, которые различаются в зависимости от тарифов и регионов. Например, по условиям Яндекс.Такси, к выполнению поездок по тарифу «Комфорт» в Москве допускаются только определенные модели, а возраст машины не должен превышать четырех лет. В столице более 60% автомобилей, выполняющих заказы пользователей Яндекс.Такси, не старше двух лет.