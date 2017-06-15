Игры в шашки: зачем АВТОВАЗ пересаживает таксистов на Лады?

В условиях кризиса россияне стали не только реже менять автомобили, но и отказываться от личного транспорта вовсе, пересаживаясь на такси или каршеринговые машины. Пока эта тенденция не носит массового характера и угрозы розничным продажам автомобилей не представляет. Для автопроизводителей это, скорее, даже реклама продукции. Разбираемся в стратегиях.

Lada попала в Uber

АВТОВАЗ недавно договорился с Яндекс.Такси и Uber об использовании автомобилей Lada в их системах, а также ведет аналогичные переговоры со многими таксомоторными компаниями. Участие в подобных проектах призвано обеспечивать рост продаж и рыночной доли Lada в крупных городах. К примеру, петербургский дилер АВТОВАЗа — ГК «Терра-Авто» уже поставила первую партию Вест для использования в качестве такси Uber по Санкт-Петербургу, и вскоре к этой модели также присоединятся XRAY и Largus. Особенно востребованной среди таксопарков должна стать двухтопливная версия седана Lada Vesta, который впервые стал серийно оснащаться газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа.

Универсал Lada Largus востребован в таксопарках из-за родственной с Renault платформы и своей вместительности, считают эксперты.

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Как отмечает финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич, Lada Vesta максимально близка по характеристикам к популярным у таксистов Kia Rio и Hyundai Solaris. При этом стоимость обслуживания и запасных частей у нее ниже, чем у иномарок данного сегмента, что, несомненно, важно для коммерческой деятельности. К существенным же недостаткам Весты стоит отнести отсутствие полноценной автоматической коробки передач, которая, безусловно, наиболее предпочтительна для такси, особенно в мегаполисах.

По мнению руководителя по корпоративным продажам ГК «Авторусь» Павла Цыганкова, шаги, предпринимаемые АВТОВАЗом для продвижения через такси, абсолютно логичны: без допуска конкретной модели под нормативы агрегатора (Яндекс.Такси или Uber) ни один водитель либо таксопарк не сможет использовать Лады при всем своем желании. Вместе с тем активная экспансия агрегаторов такси сейчас распространяется на регионы, где позиции Лады всегда были сильнее, нежели в мегаполисах.

Как и в сегменте розничных продаж, модельные предпочтения таксопарков отличаются в зависимости от величины населенного пункта. Так, в Северо-Западном регионе среди небольших таксопарков, использующих автомобили Lada, стала очень популярна Granta, в то время как мегаполисы предпочитают Весты и Ларгусы, гласят данные ГК «Терра-Авто». Как считает директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский, универсал Largus востребован из-за родственной с Renault платформы, а Vesta — благодаря имиджу данной модели. В целом же Лады традиционно используются в качестве такси именно в регионах, чья аудитория не столь избалована, как в мегаполисах. Однако близость Лад к Яндекс.Такси и Uber может переломить ситуацию — это будет работать в первую очередь на Москву и Петербург, где ранее таксисты неохотно брали вазовскую продукцию, поскольку не понимали, чего ждать с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Lada Vesta уже в ближайшее время может стать весьма популярной моделью у таксистов.

Такси большого города

Пока же среди российских таксопарков востребованы иномарки, считающиеся более надежными и долговечными при интенсивной работе в режиме 24/7. Так, самой популярной моделью, используемой в такси, в 2016 году была Hyundai Solaris (данные «Автостата»). В число лидеров также входят такие автомобили, как Ford Focus, Skoda Octavia, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan Almera и Toyota Camry.

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«Службы такси закупают иномарки исходя из ожиданий надежности, удобства в обслуживании, комфорта для пассажиров и ликвидности автомобилей на вторичном рынке. Безусловно, цены на такие популярные модели, как Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Kia Rio и др., выше стоимости отечественных машин, но поскольку в последнее время особой популярностью у водителей такси в мегаполисе пользуются автомобили с автоматом, неудивительно, что таксомоторные компании предпочитают иностранные автомобили, с расчетом на надежность автоматической трансмиссии», — комментирует руководитель по корпоративным продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров.

Так, только компания Kia в прошлом году поставила таксопаркам более трех тысяч машин, что составило 17% в объеме корпоративных продаж корейской марки. Наиболее востребованными среди таксомоторных компаний являются Kia Rio и универсал Kia cee’d_sw. Чаще всего автомобили этой корейской марки используются в качестве такси в городах-миллионниках. Как отмечают в пресс-службе Kia, популярность в парках таксомоторных компаний — это показатель надежности и удобства эксплуатации автомобилей. Также это положительно влияет на узнаваемость модели, поскольку клиенты часто видят такси на дорогах.

В целом, на вооружении таксомоторных компаний сегодня более десятка моделей от различных производителей. Хотя лидером среди них пока остается Hyundai Solaris.

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Кроме того, в 2016 году таксопарки приобрели более тысячи Ниссанов, преимущественно седанов Almera. Набирают обороты продажи в такси и компактных седанов Datsun on-DO, которые пользуются популярностью у региональных таксомоторных компаний. «Для брендов Nissan и Datsun практически половину всех корпоративных продаж в В-сегменте составляют таксомоторные компании, поэтому этот рынок очень важен с точки зрения объема продаж. Мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса со стороны таксопарков, в том числе за счет активного развития легального рынка такси в регионах», — заявил «За рулем.РФ» директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.

В Шкоде продажа автомобилей в такси также составляет заметную долю в общем объеме реализации марки. При этом в мегаполисах таксомоторные компании закупают преимущественно Октавии, тогда как в небольших городах таксопарки зачастую отдают предпочтение Рапиду, что связано обычно с меньшей стоимостью «среднего чека» в регионах.

По словам Павла Цыганкова, автопроизводители, делающие ставку на рынок такси, безусловно, стараются максимально соответствовать требованиям и пожеланиям рынка. Применяются специальные заводские окраски (желтый цвет), комплектации, ценовые предложения в зависимости от объема закупок и гибкая гарантийная политика. «Насыщение рынка еще не наступило, будет рост в регионах, а в Москве, скорее, можно ориентироваться на замену текущего, достаточно объемного парка всех таксомоторных компаний», — констатирует эксперт.

Частый покупатель

Ford Focus входит в число лидеров среди самых востребованных у таксистов машин.

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Ежегодно таксомоторные компании закупают 30 тысяч автомобилей, что составляет примерно 2% объема российского авторынка. При этом, по оценкам участников отрасли, поставки для такси растут начиная с 2014 года, хотя спрос на новые машины в целом, как известно, неуклонно падал. Во многом это связано с необходимостью более частой замены автомобилей, работающих в таксопарках, из-за интенсивной эксплуатации и больших пробегов.

Так, если в среднем по России срок владения автомобилем, согласно данным «Автостата», составляет 4–5 лет, то после использования в такси машину часто продают через 2–3 года с начала эксплуатации, а многие экземпляры выставляются на продажу уже через год работы в такси.

Регулярному обновлению таксопарков, в свою очередь, способствуют требования к возрасту и состоянию автомобилей со стороны компаний-агрегаторов, которые различаются в зависимости от тарифов и регионов. Например, по условиям Яндекс.Такси, к выполнению поездок по тарифу «Комфорт» в Москве допускаются только определенные модели, а возраст машины не должен превышать четырех лет. В столице более 60% автомобилей, выполняющих заказы пользователей Яндекс.Такси, не старше двух лет.