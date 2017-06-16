Самые безумные опции в автомобиле

Выясняем, у кого из автопроизводителей «снесло крышу», если они решили штатно оснастить свои машины пылесосом, кофемашиной и палаткой.

В конфигураторе любого автомобильного бренда можно встретить весьма нетривиальные позиции. Первым делом на ум приходит система ночного видения для «семерки» BMW, оцененная без малого в 200 тысяч рублей (если помните, аналогичная ерунда была в тайваньском паркетнике Luxgen7 SUV). Или же выдвижной пол багажника Range Rover SVAutobiography, отделанный мраморным деревом, — этот еще дороже. Для сегодняшней галереи мы подобрали десять весьма специфических автомобильных опций, которые не оставят вас равнодушными. Листайте фотографии, и быстро поймете, что перечисленное в этом абзаце — далеко не предел.

Самые безумные опции в автомобиле

Фото: фирмы-производители

Самые безумные опции в автомобиле
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Комментарии (2)

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На мой взгляд безумных опций здесь только три: счетчики времени езды по бездорожью и со сложенной крышей, да солнечная батарея на спойлере. Кофемашину бы себе с удовольствием поставил! )

Думаю, существует еще одна безумная опция — датчик дождя.

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А мне все опции нравятся )

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