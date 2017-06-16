10 самых безумных опций в автомобиле

Выясняем, у кого из автопроизводителей «снесло крышу», если они решили штатно оснастить свои машины пылесосом, кофемашиной и палаткой.

В конфигураторе любого автомобильного бренда можно встретить весьма нетривиальные позиции. Первым делом на ум приходит система ночного видения для «семерки» BMW, оцененная без малого в 200 тысяч рублей (если помните, аналогичная ерунда была в тайваньском паркетнике Luxgen7 SUV). Или же выдвижной пол багажника Range Rover SVAutobiography, отделанный мраморным деревом, — этот еще дороже. Для сегодняшней галереи мы подобрали десять весьма специфических автомобильных опций, которые не оставят вас равнодушными. Листайте фотографии, и быстро поймете, что перечисленное в этом абзаце — далеко не предел.

Фото: фирмы-производители