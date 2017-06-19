Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками?

Проблема заторов на дорогах присутствует во всех мегаполисах мира, и исключений тут нет. Бороться с пробками можно не только непопулярными методами, но и используя электронный разум.

Автомобили ближайшего будущего станут подсказывать водителю оптимальную скорость движения, чтобы чаще попадать на зеленый сигнал светофора.
Автомобили ближайшего будущего станут подсказывать водителю оптимальную скорость движения, чтобы чаще попадать на зеленый сигнал светофора.

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Какие методы регулирования количества автомобилей на дорогах мы знаем? Уверен, все сразу же вспомнили о платных парковках, «автобусных» полосах, искусственном уменьшении количества машиномест в центре и, напротив, их увеличении у станций метро и электричек. До платного въезда в центр города наши власти еще, по счастью, не добрались, но в качестве самой драконовской меры есть и такое. И как-то выпадает из поля зрения способ, который вносит весомый вклад и при этом помогает автомобилистам. Это управление трафиком с помощью электронного разума.

Во многих российских мегаполисах уже применяются такие комплексы. В Москве на отдельных трассах функционирует АСУДД, Автоматизированная система управления дорожным движением, а в масштабах города действует система «Старт». Если говорить упрощенно, то работает она следующим образом. Камеры и датчики, расположенные вдоль улиц, анализируют загруженность дорог. По результатам обработки данных с них увеличивается продолжительность зеленого цикла по тому направлению, в котором скапливается наибольшее число автомобилей. Все может происходить в автоматическом режиме или через единый диспетчерский центр, где за ситуацией на дорогах наблюдают обычные операторы. Можно сделать определенный набор предустановок для каждого времени суток: утреннего и вечернего часа пик, спокойного дневного периода, ночи с минимальным количеством транспорта.

Большие города без пробок, пожалуй, есть только в Северной Корее. Все остальные мегаполисы мира ищут новые способы рационально организовать движение и выжимают все ресурсы из существующих.
Большие города без пробок, пожалуй, есть только в Северной Корее. Все остальные мегаполисы мира ищут новые способы рационально организовать движение и выжимают все ресурсы из существующих.

Возможности автоматизированных систем могут быть очень обширными уже сегодня. Все зависит от количества используемого оборудования. К примеру, в Москве заметно только вмешательство в работу светофоров. В Европе и США подобные комплексы также влияют на ограничение скорости в текущий момент времени. Например, на немецких автобанах ограничение снимается, если магистраль достаточно свободна для этого. В плотном трафике на электронных табло горит лимит в 130 км/ч и ниже. Используются и придорожные табло, информирующие водителей о том, что их ждет впереди (авария, дорожные работы и т.п.), на сколько придется задержаться в пути, каким маршрутом можно объехать пробку. У нас же, в лучшем случае, показывают время поездки до пары-тройки значимых точек вроде МКАД, ТТК, Садового кольца. Но и это умеют только новые табло на вылетных магистралях. Их «коллеги» на МКАД и Третьем кольце (в большинстве своем — более возрастные конструкции) никогда ничего реально полезного для водителей не показывали.

Больше года назад на МКАД стали появляться современные информационные табло, идущие на смену тем, что бесполезно висят еще с момента окончания реконструкции дороги в 1990-х годах.
Больше года назад на МКАД стали появляться современные информационные табло, идущие на смену тем, что бесполезно висят еще с момента окончания реконструкции дороги в 1990-х годах.

А можно ли получить такой «диспетчерский центр» для себя лично? «Можно!» — отвечают ведущие мировые автоконцерны. И решение у них уже есть. Это система информирования водителя о сигналах светофоров впереди. Ее, в частности, анонсировали и постепенно внедряют на серийные машины Audi, BMW, Ford, Jaguar Land Rover, Toyota. Называют ассистенты по-разному, но действуют они схожим образом. По радиоканалу или через интернет они получают данные от самих светофоров. На дисплее перед водителем высвечивается, какой сигнал горит сейчас, через сколько секунд он сменится и какую скорость нужно поддерживать, чтобы попасть в «зеленую волну».

Машина подскажет водителю, сколько секунд осталось гореть красному или зеленому сигналу на ближайшем перекрестке.
Машина подскажет водителю, сколько секунд осталось гореть красному или зеленому сигналу на ближайшем перекрестке.

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Пилотные проекты Audi и BMW запустили в США, Toyota — в родной Японии, Ford и Jaguar Land Rover собираются сделать это в Великобритании. Разработка сбережет нервы водителям: постоянное движение воспринимается гораздо позитивнее в сравнении с многочисленными простоями на красный. Кроме того, движение станет более равномерным, что сократит уровень вредных выбросов в атмосферу и расход топлива.

Пока это только первая ласточка глобальной системы «общения» автомобилей друг с другом и с элементами дорожной инфраструктуры. Конечно, на данном этапе подсказки электроники не всегда окажутся эффективными. Пока компьютер «понимает» только сам светофор, перед которым может стоять десяток невидимых для него автомобилей. В этом случае плавно подкатить аккурат к переключению на зеленый не получится.

Так, Audi запустила пилотный проект по взаимодействию машин и светофоров в Лас-Вегасе. Позже полезная функция начнет расширять географию своего применения.
Так, Audi запустила пилотный проект по взаимодействию машин и светофоров в Лас-Вегасе. Позже полезная функция начнет расширять географию своего применения.

Но работа идет, и через несколько лет обмен сообщениями между транспортными средствами, светофорами, метеостанциями, дорожными службами и т.п. вырастет до невиданных объемов. Преимущества все те же, только многократно выросшие в объеме. Будут довольны и водители, и экологи. Плавные разгоны и торможения станут нормой жизни, автомобили будут заранее знать, что их ждет впереди и готовиться к этому. Городские диспетчерские центры, куда стекается информация сегодня, станут ненужными: участники движения и обслуживающее их «железо» сами разберутся между собой. Завершит идиллическую картину полностью самостоятельный автопилот. Так что, лет через пять-семь автомобилисты продвинутых стран уже начнут наслаждаться благами прогресса. Вот только называть себя водителем уже будет как-то неловко. Да и от управления транспортными потоками человека тоже отлучат. Что же останется нам?

Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками?

Фото: фирмы-производители, mos.ru и shutterstock.com

Почему Собянин не внедряет самый действенный способ борьбы с пробками?
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Комментарии (11)

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О чём вы говорите, какой электронный разум. Пусть хотя бы делают ТО, ЧТО ОБЕЩАЛИ! Вместо парковок и пересадочных узлов около метро строят ТЦ. Обычные ТЦ, с магазинами и забегаловками. Точнее не вместо, а формально это ТПУ, только на самом деле места для автобусов и машин там нет. Зато вокруг вся парковка платная, да.

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+1

Есть еще способ: строить дороги. Как было во времена СССР. Небольшое количество транспорта и широкие незагруженные дороги. Это называется строительство на перспективу. Но в современной России где половину бюджета разворовывают, это конечно утопично)))

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+2

Это очень «полезно»: стоят на светофоре в пробке 500 машин, и у всех на приборке горит надпись: «зеленый свет зажжется через 15 секунд, ориентировочное время проезда перекрестка — 28 минут»

Зачем информировать о пробке тех, кто уже стоит в пробке? Подразнить?
Единственный способ разрулить ситуацию с пробками — развивать общественный транспорт.
Чтобы в автобус в час-пик можно было сесть, чтобы в нем был кондиционер, чтобы у него везде была выделенная полоса, а не только там, где это дешево.
Чтобы в новых вагонах метро кондиционеры летом не отключали для экономии.

А еще надо, чтобы ГИБДДАсты на ДТП через 20 минут приезжали, а не через 6 часов.

И самое главное — отменить хр..новацию.
Ну построят башни на месте пятиэтажек — машины жильцов дополнительных 20 этажей куда планируют девать? Во двор мэрии, наверное:)))

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+2
Каплан Илья

На редкость точный и по-хорошему злой комментарий! Браво!

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0
Жильцов Николай

Плюсую!

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0
Каплан Илья

«Чтобы в автобус в час-пик можно было сесть»

Невыгодно общественному транспорту с полупустыми салонами ездить, чтобы людям можно было спокойно сесть, вот в чем проблема...

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0
Громов Сергей

А ОТ — это всегда и во всем мире дотационная штука. Это плата мэрии города за отсутствие пробок. А Собякин как обычно жаждет заработать в шесть концов на всем, на чем удастся. Вот и имеем то, что имеем:)

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-1
Каплан Илья

У нас не лучше. Одну из трех дамб закрыли на ремонт, трамваи не ходят, автобусам приходится «кругалями» ехать, а по маршруту плотные пробки. Так автобусники вместо того, чтобы ехать, собираются на конечной и курят...

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0
Громов Сергей

Нормальная тема.
Мэр на аовышение пойдет стопудово.

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-1
Каплан Илья

Гляньте на свою Европу, там в автобусах люди стоя ездят в часы пик. Междугородние автобусы в городе содержать не выгодно, слишком мало людей на кв.м. помещаются и такой ОТ будет не просто дотационным, а сверхдотационным и его будет непрокормить.

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0

Все же самый верный споссоб борьбы с пробками — это понижение этажности ...
То есть, не 15–20 этажей строить, а 2–4 этажа.

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+5