Комментарий ГИБДД: о перевозке детей, лишении прав, «секретных» камерах, путевых листах

Должны ли предупреждать о передвижных камерах фотовидеофиксации нарушений? В каких случаях инспектор ДПС может наказать водителя за отсутствие путевого листа? Что будет, если лишенный водительских прав вместо сдачи документа заявит об его утере и продолжит ездить за рулем? Когда внесут изменения в правила перевозки детей в автомобиле?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

У нас в Таганроге на одной из улиц, по которой я ежедневно езжу, часто появляется камера фотофиксации на треноге. Однако никаких предупреждающих табличек нет. Законна ли работа такой камеры?

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ВИТАЛИЙ ПИСКОВЕЦ, Ростовская область

В соответствии с ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», дорожный знак 8.23 применяется для информирования о возможной фиксации нарушений Правил дорожного движения только стационарными средствами фотовидеофиксации, то есть размещенными на конструкциях, укрепленных на неподвижном основании, либо внутри ­указанных конструкций.

ПУТЕВОЙ ЛИСТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Меня остановил инспектор ДПС и вынес постановление об административном правонарушении за управление автомобилем без путевого листа. Автомобиль Volkswagen Tiguan принадлежит российскому представительству концерна Volkswagen, но не используется для коммерческих перевозок. Кроме того, часто при проверке документов в отдаленных от Москвы реги­онах до сих пор требуют предъявлять доверенность, реже — договор аренды автомобиля. Правы ли инспекторы?

К. ФОМИН, Москва

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В соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», путевой лист — это документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства и водителя. Перевозки пассажиров и багажа, а также грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми и грузовыми автомобилями без оформления путевого листа запрещены и производятся в соответствии со специальными правилами, утвержда­емыми Правительством РФ, на основании соответствующих договоров (фрахтования, перевозки и прочих). Если эксплуатация автомобиля не связана с профессиональной перевозочной деятельностью, оформление путевого листа не требуется и, следовательно, сотрудник полиции не может требовать у водителя его для проверки. Доверенность, равно как и договор аренды, не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции.

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ

Где найти нормативы по уборке улиц от снега?

ДАНИЛА МАСТЕР, Омск

Перечень и допустимые с точки зрения безо­пасности движения предельные показатели эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения устанавливает ГОСТ Р 50597–93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обес­печения безопасности дорожного движения». С этими данными можно ознакомиться и в техническом регламенте Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

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О ЛИШЕНИИ ПРАВ

Слышал по радио, что можно сжульничать при лишении прав: не сдавать сам документ, написать заявление, что он утерян, и продолжать ездить. Главное — не попадаться на постах ДПС, чтобы не пробили по базе. Но если пробьют, то можно сказать, что только что нашел права, и самое худшее — срок лишения пойдет с этого момента. Как прокомментируете эту ситуацию? И еще: надо ли пересдавать ПДД после лишения?

ЮРГЕН, Москва

Эта информация не соответствует действительности, поэтому поступать таким образом я категорически не советую. В соответствии с частью 1.1 статьи 32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о лишении права управления транспортным средством лицо должно сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию, а в случае его утраты — заявить об этом в тот же срок. Если выявляется факт управления транспортным средством водителем, заявившим об утрате водительского удостоверения, но предъявившим его при проверке сотруднику Госавтоинспекции, судья в порядке, установленном статьей 31.8 КоАП РФ, может принять решение о начале срока лишения с момента фактического изъятия водительского удостоверения. Одновременно примите во внимание, что управление транспортным средством лицом, лишенным такого права, - это административное правонарушение, нарушителю согласно части 2 статьи 12.7 КоАП РФ грозит штраф 30 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Порядок возврата водительского удостоверения после окончания срока лишения, установленный частью 4.1 статьи 32.6 КоАП РФ, таков: удостоверение вернут после проверки знания водителем Правил дорожного движения и после уплаты в установленном порядке наложенных на него штрафов, а совершившим административные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 или частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, необходимо также пройти медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством.

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ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Дочке десять лет, но ее рост 155 см. Меня остановили и выписали штраф за отсутствие удерживающего устройства. Как быть в такой ситу­ации?

ОЛЕГ СУВОРОВ, Архангельская область

В настоящее время критерием для выбора способа перевозки детей в автомобилях является возраст. Согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения перевозить детей до 12‑летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безо­пасности, нужно с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка автомобильным ремнем безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только в детских удерживающих устройствах. Таким образом, вам придется подобрать подходящее детское удерживающее устройство или использовать альтернативное средство. Одновременно сообщаю, что в МВД России подготовлены и направлены в Правительство предложения по внесению изменений в указанный порядок. В частности, предлагается перевозить детей от 7 до 11 лет включительно либо в удерживающих устройствах, либо, если использование таких устройств невозможно, пристегнув штатными ремнями безопасности.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС