Форум ЗР: сколько шин покупать, зачем светодиодам радиаторы, как разогнаться до сотни за 2 секунды

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Проколола колесо, отремонтировать нельзя. Остались три хорошие шины, но такие больше не выпускают. Неужели покупать комплект новых?

Вам придется купить как минимум пару новых шин. Правила дорожного движения запрещают использовать шины различных размерностей, конструкций и моделей на одной оси автомобиля. Если устанóвите на одну ось разные покрышки, рискуете быть оштрафованной на 500 рублей — в соответствии с частью 1 ­статьи 12.5 КоАП РФ.

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В № 4 за этот год есть статья про радар-детекторы. Поясните, как проверяли дальность срабатывания — где иллюстрации? И почему выбором ЗР стал Inspector, который показал плохую дальность да еще и ложную информацию выдавал?

Не совсем понятно, какими фотографиями Вы предлагаете иллюстрировать дальность срабатывания радар-детекторов. У нас она измерена в метрах на реальной дороге при полном отсутствии помех и других автомобилей. Для ориентира вдоль обочины в качестве отметок расставлены конусы. Полученные данные сведены в таблицу. Inspector стал одним из двух рекомендованных ЗР приборов. Дальность он показал отнюдь не плохую, обнаружил все радары и дал водителю достаточно времени для снижения скорости (кроме «дуэли» с лидаром). Ложных срабатываний у него минимум. Если же Вы имеете в виду ошибки ограничения скорости на дисплее, то эта функция прикладная, поэтому снижать за нее оценку не стали. Высокое итоговое место объясняется и тем, что у прибора отличная база камер и хорошо работающая радарная часть, а это главное для детектора.

В материале «Кто быстрее всех на свете?» (№ 4, 2017) сказано, что машины в ралли-кроссе могут разгоняться до сотни за время «около двух секунд». А каким образом? Вы же сами постоянно пишете про сцепление с дорогой, даже клейкую поверхность (чтобы колеса не буксовали) упоминали…

Колёса и буксуют. Пилоты по мере своих скромных сил стараются минимизировать пробуксовку, в идеале — свести к нулю. Когда это удается и если нет помарок в работе газом, сцеплением и при переключении передач, то получается оптимальный разгон. Профессиональные гонщики годами тренируют процедуру старта. Конкретно в ралли-кроссе им помогают полный привод и особые шины повышенной «цепкости». Полагаю, что показатель «около двух секунд» получен не на гравии, а на сухом ровном асфальте при попутном ветре. Максимальное ускорение определяется не только сцепными свойствами шин, но и состоянием покрытия.

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Вопрос относится к материалу «Карьерный рост» (№ 4, 2017). Насколько я помню, у ЗИЛ‑157 постоянно ведущим был средний мост, а передний и задний подключались. Так ли это?

У ЗИЛ‑157 используется обычная для трехосных полноприводных грузовиков схема трансмиссии: два задних моста работают постоянно, а передний — подключаемый. Мне неизвестны трехосные полноприводные автомобили, у которых помимо переднего отключался бы еще и задний, третий мост. Теоретически это можно сделать, но такая конструкция чрезмерно сложна и сделала бы автомобиль тяжелее, дороже и ненадежнее. А главное — была бы абсолютно бессмысленной, поскольку все вышеперечисленные недостатки перевешивают мизерные (и даже, скорее всего, незаметные в реальной эксплуатации) преимущества.

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Всегда считал, что светодиоды при работе не нагреваются. Но похоже, это не так — иначе зачем на них ради­аторы? ­Поясните, пожалуйста, греются они или нет.

Конечная форма преобразования любой энергии — это тепло. И КПД любого преобразования не равен единице. Пока что из распространенных источников света самое эффективное преобразование электрической энергии в свет обеспечивают именно светодиоды. Но нагрев всё равно есть, причем существенный. Только, в отличие от ламп накаливания, где греется спираль, в светодиодных лампах тепло от кристалла отводится с помощью радиатора. Наши испытания показали, что радиатор ламп головного света нагревается до 50 ºС и более.

В Москве ожидается внедрение электробусов. А можно хотя бы примерно, по опыту других стран, оценить эффективность такого перехода?

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Мы много раз писали про использование электробусов в разных государствах. Например, в Германии в прошлом году из 78 345 автобусов электроприводом было оборудовано 458 машин, газом — 1430, а 76 334 машины ездили на дизтопливе. Стоимость одного электробуса составляет 750 тысяч евро, а дизельный автобус класса Евро‑6 стоит 300 тысяч — но в эксплуатации электробус выгоднее: разница в ценах нивелируется примерно за десять лет. К тому же экотранспорт пользуется государственной поддержкой, - например, в федеральной земле Баден-Вюртемберг в 2017 году уже выделено три миллиона евро на его развитие. Впрочем, вклад автобусов в загрязнение атмо­сферы сажей и окислами азота по сравнению с грузовиками и легковушками исчисляется единицами процентов. Поэтому переход на автономную электротягу — это своего рода работа на перспективу, а не сиюминутная потребность.

Фото: Антон Вергун/ТАСС