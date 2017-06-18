ВИДЕО: 7 способов уничтожить АЗС

Девушки и женщины, не обижайтесь, пожалуйста, что в большинстве роликов в главной роли дамы. Так уж получается. Для разминки — старое импортное видео с камеры наружного наблюдения о том, как девушка пытается заправить «трешку» BMW. Как видно, время позднее, мужчин, чтобы помочь, рядом не оказалось. Пришлось сражаться с колонкой в одиночку. Похоже на постановку, но увы, это зарисовка из жизни.
А на этом видео без травм, видимо, не обошлось.
Самый частый из «приколов» на АЗС — когда водитель (-ница) забывает вынуть заправочный пистолет из бака и уезжает. И таких роликов в Сети сотни. Хорошо, когда просто рвется шланг и пистолет отлетает в сторону. В принципе можно выворотить колонку. И тогда за порчу оборудования придется платить намного больше. В крайне редких случаях обходится без происшествий, как в этом видео. Парню невероятно повезло.
Если одна женщина не может справиться с колонкой, а заправщиков на АЗС нет, на помощь придет подруга. Будет намного веселее.
Женщина на Хонде пытается заправиться. Маневрирует уверенно, но где у машины лючок бензобака — не помнит или не знает.
Какое-то время назад по Сети распространился ролик из Сургута — о том, как женщина подожгла свой Ford, решив подсветить горловину бензобака зажигалкой.
Но не стоит обвинять женщин в несовместимости с техникой. Вот, к примеру, аналогичная сцена в мужском исполнении.
Будьте внимательнее. И соблюдайте технику безопасности!
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Видео: youtube