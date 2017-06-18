ВИДЕО: 7 способов уничтожить АЗС

Вам не нравятся бензоколонки, где водителям не дают заправлять машины самостоятельно? Мне тоже не нравились — пока я не сделал эту подборку видео.

Материалы по теме Лючок бензобака: тайны железной дверки

Конечно, все мы знаем, как заправить машину. Но даже опытные водители иногда забывают, с какой стороны лючок бензобака, или не могут заставить старую колонку качать топливо. А «чайники» устраивают на заправках целые представления. Покажем несколько таких сценок.

Девушки и женщины, не обижайтесь, пожалуйста, что в большинстве роликов в главной роли дамы. Так уж получается. Для разминки — старое импортное видео с камеры наружного наблюдения о том, как девушка пытается заправить «трешку» BMW. Как видно, время позднее, мужчин, чтобы помочь, рядом не оказалось. Пришлось сражаться с колонкой в одиночку. Похоже на постановку, но увы, это зарисовка из жизни.

А на этом видео без травм, видимо, не обошлось.

Самый частый из «приколов» на АЗС — когда водитель (-ница) забывает вынуть заправочный пистолет из бака и уезжает. И таких роликов в Сети сотни. Хорошо, когда просто рвется шланг и пистолет отлетает в сторону. В принципе можно выворотить колонку. И тогда за порчу оборудования придется платить намного больше. В крайне редких случаях обходится без происшествий, как в этом видео. Парню невероятно повезло.

Если одна женщина не может справиться с колонкой, а заправщиков на АЗС нет, на помощь придет подруга. Будет намного веселее.

Женщина на Хонде пытается заправиться. Маневрирует уверенно, но где у машины лючок бензобака — не помнит или не знает.





Какое-то время назад по Сети распространился ролик из Сургута — о том, как женщина подожгла свой Ford, решив подсветить горловину бензобака зажигалкой.

Но не стоит обвинять женщин в несовместимости с техникой. Вот, к примеру, аналогичная сцена в мужском исполнении.

Будьте внимательнее. И соблюдайте технику безопасности!

Подборка видеосюжетов о незадачливых автоугонщиках — здесь.

А по этой ссылке вы найдете ролики курьезных ДТП.

Видео: youtube