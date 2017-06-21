Буксировка на жесткой сцепке — видеоинструкция «За рулем»

В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как правильно и безопасно буксировать легковой автомобиль на жесткой сцепке.

Все, что нужно знать о буксировке, вы найдете по ссылке.

Свои вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в Youtube.

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Комментарии (2)

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Спасибо. Очень подробный обзор. Правда, я не увидел существенных преимуществ перед обычным тросом.
Вот если сцепка позволяла бы буксировку без второго водителя.... вот это класс!

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Баронин Сергей

ну почему, а если буксируемый без тормозов, то норм альтернатива эвакуатору

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