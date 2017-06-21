В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин расскажет о том, как правильно и безопасно буксировать легковой автомобиль на жесткой сцепке.

Все, что нужно знать о буксировке, вы найдете по ссылке.

Свои вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес techsreda@zr.ru.

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