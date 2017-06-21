У немосквичей бесконечные упоминания столичной реновации в СМИ не вызывают ничего, кроме озлобления. Дескать, опять столичные мажоры зажрались — им новые квартиры нахаляву дают, да еще и с парковками, а они нос воротят! И ведь действительно: формально всё звучит классно. Самым неожиданным образом все обладатели дрянных квартир вдруг получат хорошие. Да еще и с парковками в придачу. Иными словами, проблема, стоявшая десятилетиями, если не столетиями, неожиданно обретает для многих бесплатное воплощение в жизнь. Почти как в сказке про Аладдина: мол, меняю новые лампы на старые. Но…
А подвоха… нет! Потому что какая-либо конкретика на сегодня просто отсутствует. Кто из участников проекта уже видел свою будущую квартиру? Или хотя бы свой будущий дом? Или, уж ладно, хотя бы будущий район? Правильно — никто! И даже конкурс на лучшую реновацию никто пока не выиграл, потому что этот самый конкурс еще толком не объявляли! А коли так, то и возмущаться нечего! Надо просто проголосовать — за или против грядущего сноса.
Поначалу, правда, поползли слухи о каких-то бараках. Не о «бараках обамах», а о деревянных строениях в качестве временного пристанища для переселяемого контингента. Но вскоре всех успокоили — да вы чего, мол! Не будет ничего временного — только постоянное! Причем это постоянное будет всё из себя многоэтажное, с подземными парковками и прочей «цветомузыкой». А скопища автомобилей под окнами исчезнут как булгаковские Гелла с Варенухой при крике петуха. И дворы, наконец-то, станут дворами.
Вообще-то, звучит хорошо. Новые квартиры, зеленые площадки, детский смех во дворе, хорошее настроение. Всё как в старом добром кино. Только вот где и как всё это собрались построить?
Что-то подсказывает: либо придется расширить Москву до ближайшего океана, либо плотность застройки в итоге резко увеличится. По предварительным подсчетам — раза так в четыре. И кончится всё тем, что численность населения столицы резко подпрыгнет. А поскольку человек без автомобиля сегодня чувствует себя раздетым, то и число машин сильно возрастет. И куда эти самые автомобили девать?
Правда, мэр заявляет, что число машин… уменьшится! Но это уже какая-то высшая математика. Не побежит же обладатель новой квартиры ни с того, ни с сего сдавать автомобиль на комиссию. Уменьшить число машин можно только одним верным способом: денежными поборами. Самый простой — ввести платный въезд куда-нибудь. Скажем, в пределы Бульварного кольца. Или Садового. Или Третьего транспортного. А можно и просто ввести плату за езду по городу — как в такси. Тик-так, тик-так…
Чтобы заставить человека отказаться от личной машины, надо сделать поездки на ней максимально неудобными и невыгодными. Как в том же Сеуле, где добираться с окраины в центр и обратно стократно проще и дешевле на рейсовом автобусе, чем на личном Опирусе. Многие уважаемые эксперты убеждены: житель мегаполиса обязан будет свыкнуться с тем, что соваться в центр города на автомобиле ему больше нельзя. А сунется — пожалеет. И денег, и времени, и нервов. Кто не верит, пусть приедет в гости в редакцию ЗР на своем автомобиле, попробует припарковаться, а затем прикинет дебет с кредитом. Но у нас, к счастью, рядом есть метро. А что делать там, где его нет?
Уже несколько лет в Москве работает эдакая «мясорубка» по выдавливанию частных автомобилей из центра. Любыми путями и куда угодно. По большому счету, это правильно: в городе должны жить люди, а не коллапсирующие потоки самодвижущихся экипажей.
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Вот до такой степени и были «наполнены» автомобилями дворы детства тех, кому сейчас пятый, шестой и седьмой десяток идет.
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70-е годы прошлого века. Новый район многоэтажной застройки. Полностью заселен. А теперь посчитайте количество автомобилей на фото. Если не ошибаюсь — два!
Пока что столичный Автомобилист ликвидируется как класс вовсе не потому, что в трамвае ему оказалось значительно удобнее, чем в личном Солярисе. Причина иная: за него так решили. Хочешь жить в городе — продавай машину. Потому что она все-таки для загородных вояжей, а не для поездок в Большой театр или «Детский мир».
А как же дачники? Говорят, в одной только Москве их прячется несколько миллионов. А дача без машины — это химера. Но чтобы поехать на дачу, дачнику нужна машина возле дома, а не на перехватывающей стоянке за МКАДом. Можно называть «дачную проблему» чисто русской, но от названия ничего не изменится. И решение этой проблемы никому не известно.
В итоге коллективный разум обывателей начинает приходить к банальному выводу: реновация — это хорошо замаскированная охота за квадратными метрами для их коммерческого использования. При этом московский опыт легко может быть повторен в любом другом городе — от Твери до Новгорода. Кто-нибудь видел уездный город без морально устаревших строений? Особенно вблизи исторического центра? Вот то-то и оно. Почему бы не добраться и до них?
Чтобы игра была честной, а от реновации (или как ее еще обозвать) все испытали гордость за страну, нужно все-таки избавиться от котов в мешке. А для этого необходимо не сотрясать воздух многозначными числами касательно переселяемых жителей, сносимых домов и этажности зданий, а наглядно показать, хотя бы на некоторых примерах, как всё это будет выглядеть на практике. Вот твой будущий дом, вот ближайшее метро, а вон там — парковка или паркинг. И только после этого начать спрашивать, хочу ли я променять свою пятиэтажку в районе А на 30-этажку в районе Б.
И уж, конечно, начать переселение с тех, чьи дома не сегодня-завтра могут разрушиться и без посторонней помощи. Иначе вся затея с новыми домами будет слишком похожа на бесконечное перекладывание тротуарной плитки.