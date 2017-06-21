Реновация — как власти продолжают угнетать автовладельцев

Если читатели, проживающие не в Москве, полагают, что реновация — это некое сугубо московское явление, то они ошибаются. Платные парковки тоже поначалу были чисто столичными штучками. А теперь?

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Собянин: После реновации автомобилей на дорогах Москвы станет меньше
Реновация, затеянная властями Москвы, с самого начала вызвала некоторое недоумение. Взять хотя бы само слово: ну кто с ходу готов объяснить простому обывателю, что это вообще за зверь такой — реновация? Нам кажется, термин выбран для наукообразия — дабы сразу было ясно, что вопрос настолько сложный, что простому смертному лучше не перенапрягать извилины.

У немосквичей бесконечные упоминания столичной реновации в СМИ не вызывают ничего, кроме озлобления. Дескать, опять столичные мажоры зажрались — им новые квартиры нахаляву дают, да еще и с парковками, а они нос воротят! И ведь действительно: формально всё звучит классно. Самым неожиданным образом все обладатели дрянных квартир вдруг получат хорошие. Да еще и с парковками в придачу. Иными словами, проблема, стоявшая десятилетиями, если не столетиями, неожиданно обретает для многих бесплатное воплощение в жизнь. Почти как в сказке про Аладдина: мол, меняю новые лампы на старые. Но…

В таком доме ориентировочно 800 квартир. У каждой второй семьи, согласно данным правительства, есть автомобиль. А парковочных мест, по самым оптимистичным подсчетам, не более 200. Голосованием будем парковаться или иными «демократическими» механизмами?
В таком доме ориентировочно 800 квартир. У каждой второй семьи, согласно данным правительства, есть автомобиль. А парковочных мест, по самым оптимистичным подсчетам, не более 200. Голосованием будем парковаться или иными «демократическими» механизмами?

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Но опытный обыватель, конечно же, прекрасно знает: мгновенно можно только разрушить. Еще он знает, что жилищные условия в других регионах страны порой гораздо хуже московских — далеко не для всех россиян «удобства» переехали со двора в квартиру. А потому обыватель относится к подобного рода подаркам крайне подозрительно. И усиленно пытается отыскать подвох.

А подвоха… нет! Потому что какая-либо конкретика на сегодня просто отсутствует. Кто из участников проекта уже видел свою будущую квартиру? Или хотя бы свой будущий дом? Или, уж ладно, хотя бы будущий район? Правильно — никто! И даже конкурс на лучшую реновацию никто пока не выиграл, потому что этот самый конкурс еще толком не объявляли! А коли так, то и возмущаться нечего! Надо просто проголосовать — за или против грядущего сноса.

Еще более лубочная картинка. На пять домов парковка на 30 автомобилей. Не прокатит ли автолюбителей реновация?
Еще более лубочная картинка. На пять домов парковка на 30 автомобилей. Не прокатит ли автолюбителей реновация?

Поначалу, правда, поползли слухи о каких-то бараках. Не о «бараках обамах», а о деревянных строениях в качестве временного пристанища для переселяемого контингента. Но вскоре всех успокоили — да вы чего, мол! Не будет ничего временного — только постоянное! Причем это постоянное будет всё из себя многоэтажное, с подземными парковками и прочей «цветомузыкой». А скопища автомобилей под окнами исчезнут как булгаковские Гелла с Варенухой при крике петуха. И дворы, наконец-то, станут дворами.

Вообще-то, звучит хорошо. Новые квартиры, зеленые площадки, детский смех во дворе, хорошее настроение. Всё как в старом добром кино. Только вот где и как всё это собрались построить?

Архитекторы, затевающие реновацию, представляют, что придомовые парковки возле их «шедевров» будут полупустыми.
Архитекторы, затевающие реновацию, представляют, что придомовые парковки возле их «шедевров» будут полупустыми.

Что-то подсказывает: либо придется расширить Москву до ближайшего океана, либо плотность застройки в итоге резко увеличится. По предварительным подсчетам — раза так в четыре. И кончится всё тем, что численность населения столицы резко подпрыгнет. А поскольку человек без автомобиля сегодня чувствует себя раздетым, то и число машин сильно возрастет. И куда эти самые автомобили девать?

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Правда, мэр заявляет, что число машин… уменьшится! Но это уже какая-то высшая математика. Не побежит же обладатель новой квартиры ни с того, ни с сего сдавать автомобиль на комиссию. Уменьшить число машин можно только одним верным способом: денежными поборами. Самый простой — ввести платный въезд куда-нибудь. Скажем, в пределы Бульварного кольца. Или Садового. Или Третьего транспортного. А можно и просто ввести плату за езду по городу — как в такси. Тик-так, тик-так…

Чтобы заставить человека отказаться от личной машины, надо сделать поездки на ней максимально неудобными и невыгодными. Как в том же Сеуле, где добираться с окраины в центр и обратно стократно проще и дешевле на рейсовом автобусе, чем на личном Опирусе. Многие уважаемые эксперты убеждены: житель мегаполиса обязан будет свыкнуться с тем, что соваться в центр города на автомобиле ему больше нельзя. А сунется — пожалеет. И денег, и времени, и нервов. Кто не верит, пусть приедет в гости в редакцию ЗР на своем автомобиле, попробует припарковаться, а затем прикинет дебет с кредитом. Но у нас, к счастью, рядом есть метро. А что делать там, где его нет?

Уже несколько лет в Москве работает эдакая «мясорубка» по выдавливанию частных автомобилей из центра. Любыми путями и куда угодно. По большому счету, это правильно: в городе должны жить люди, а не коллапсирующие потоки самодвижущихся экипажей.

Вот до такой степени и были «наполнены» автомобилями дворы детства тех, кому сейчас пятый, шестой и седьмой десяток идет.
Вот до такой степени и были «наполнены» автомобилями дворы детства тех, кому сейчас пятый, шестой и седьмой десяток идет.

70-е годы прошлого века. Новый район многоэтажной застройки. Полностью заселен. А теперь посчитайте количество автомобилей на фото. Если не ошибаюсь — два!
70-е годы прошлого века. Новый район многоэтажной застройки. Полностью заселен. А теперь посчитайте количество автомобилей на фото. Если не ошибаюсь — два!

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001 Как избавить дороги от пробок без платных парковок
Сто лет назад Москву ломали потому, что она была удобна для людей и неудобна для автомобилей. Сейчас маховик раскручивается в обратную сторону — вспомнили про людей. Мы сужаем дороги и расширяем тротуары. Но на чем ездить москвичам? Голос разума намекает на общественный транспорт. Правильно намекает! Только где он, этот транспорт?

Пока что столичный Автомобилист ликвидируется как класс вовсе не потому, что в трамвае ему оказалось значительно удобнее, чем в личном Солярисе. Причина иная: за него так решили. Хочешь жить в городе — продавай машину. Потому что она все-таки для загородных вояжей, а не для поездок в Большой театр или «Детский мир».

А как же дачники? Говорят, в одной только Москве их прячется несколько миллионов. А дача без машины — это химера. Но чтобы поехать на дачу, дачнику нужна машина возле дома, а не на перехватывающей стоянке за МКАДом. Можно называть «дачную проблему» чисто русской, но от названия ничего не изменится. И решение этой проблемы никому не известно.

Это они днем как трудолюбивые пчелы, а вечером каждая хочет в улей или хотя бы «в улицу», и желательно не в соседнем от вашего дома районе.
Это они днем как трудолюбивые пчелы, а вечером каждая хочет в улей или хотя бы «в улицу», и желательно не в соседнем от вашего дома районе.

В итоге коллективный разум обывателей начинает приходить к банальному выводу: реновация — это хорошо замаскированная охота за квадратными метрами для их коммерческого использования. При этом московский опыт легко может быть повторен в любом другом городе — от Твери до Новгорода. Кто-нибудь видел уездный город без морально устаревших строений? Особенно вблизи исторического центра? Вот то-то и оно. Почему бы не добраться и до них?

Дворик с малоэтажными домами. В таких домах нет большого количества жителей, а соответственно, и автомобилей на каждый дворик всего несколько.
Дворик с малоэтажными домами. В таких домах нет большого количества жителей, а соответственно, и автомобилей на каждый дворик всего несколько.

Чтобы игра была честной, а от реновации (или как ее еще обозвать) все испытали гордость за страну, нужно все-таки избавиться от котов в мешке. А для этого необходимо не сотрясать воздух многозначными числами касательно переселяемых жителей, сносимых домов и этажности зданий, а наглядно показать, хотя бы на некоторых примерах, как всё это будет выглядеть на практике. Вот твой будущий дом, вот ближайшее метро, а вон там — парковка или паркинг. И только после этого начать спрашивать, хочу ли я променять свою пятиэтажку в районе А на 30-этажку в районе Б. 

И уж, конечно, начать переселение с тех, чьи дома не сегодня-завтра могут разрушиться и без посторонней помощи. Иначе вся затея с новыми домами будет слишком похожа на бесконечное перекладывание тротуарной плитки.

Реновация — как власти продолжают угнетать автовладельцев
Фото: из архива авторов
Реновация — как власти продолжают угнетать автовладельцев
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Комментарии (34)

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Сносить может и надо, но не так. Не понимаю, как жители голосуют не видя что взамен?
Да засунут людей в высотки в бывших пром зонах...А метро там будет в перспективе. О зелени, относительной тишине, бесплатных машино — местах там можно и не мечтать.
Поживем увидим...

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0

«Дескать, опять столичные мажоры зажрались»
А то нет что ли? ))Машины им некуда девать...Нам бы в деревне ваши проблемы.))

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-1

А вообще высотки опасные.А если газ на первом этаже взорвётся?В доме нет газа и нечему взрываться?Это не факт.Если рванет,то сложится как башни-близнецы — жертв куда больше будет,чем в 5ти этажке.Да и в случае пожара потушить очень сложно,т.к. создаётся «эффект заводской трубы» с не хилой тягой.Так что это исключительный вид жилья однозначно.

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0

Всё правильно — так и должно быть. То, что творят автовладельцы на дорогах, переходах, газонах по другому возвращаться не может. Как говориться — нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.

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-1

В регионах, реновации носят название — переселение из ветхого жилья.Причём не спрашивают — желают ли жильцы «улучшить жилищные условия».В связи с этим есть некоторые «интересные факты».Сносят в первую очередь жильё отнюдь не ветхое,а которое лет 100 ещё будет пригодно.Действительно ветхое сносится по остаточному принципу.Для чего это делается — есть конспирологическая версия: 1.Действительно ветхое надо показывать и получать на это деньги.Неплохо б было,если бы в каком нибудь таком рухнула стена,например.Тогда можно будет сказать,что мало денег выделяете — надобно больше!2.В каждом городе есть свои «маргинальные кварталы» где много ветхого, без кавычек,жилья — где в связи с меньшей стоимостью жилья,часто,проживают какие-нибудь гастарбайтеры,"гопники" ит.п.Почему не сносят их?!Да потому что они не дисциплинированные плательщики коммунальных услуг!Да ещё и,часто,многодетные — больше ж/п понадобится.3.Очень любят сносить неплохие дома с печным отоплением — неблагоустроенные.А это чтобы брать "за пользование услугами жкх",в которые и так завышены+капремонт ит.д.Ничего не должно быть бесплатным!А-то,понимаешь,машина в огороде..Ты должен ставить машину на парковку и платить.

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0
Огнев Игорь

В случае с Москвой добавляются ещё «нюансы».Был такой проект — Новая Москва — даже в ЗР писали.Тот кто её строил «раскатал губу»,что высотки,как пирожки на вокзале,расхватают.А выяснилось,что берут эти высотки очень «кисло» — предпочитают покупать вторичные хрущевки в Старой Москве."Задавила жаба" — должны брать "у кого надо".Есть версия,что хрущёвки и не снесут вовсе.после того как переселят нынешних жильцов "по реновации",а сделав небольшой косметический ремонт выставят на продажу.Ну может несколько штук и снесут,но далеко не все.

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0
Огнев Игорь

«Стаскивать людей в кучу» — это уже другой интерес:Например,те же парковки будут подземными,многоярусными или ещё какими,но смысл в том,что они будут несравненно дороже обычных,и цены на них будут, под разными предлогами, постоянно расти и,главное,ЭТО БУДУТ ПАРКОВКИ ТОГО, КОГО НАДО ПАРКОВКИ и будут КОГО НАДО «кормить».А ещё рядом построить какой-нибудь супермаркет — и это тоже будет КОГО НАДО супермаркет.А общественный транспорт?А тоже самое — ЦЕНЫ БУДЕТ МОЖНО ПОСТОЯННО ПОВЫШАТЬ.Истребить конкурентный личный транспорт и монопольно повышать — тоже под разными предлогами «мотивируя»...Т.о. суть затеи всё дешевое, или вовсе бесплатное,сделать платным.Мало места,дефицит — а вот есть — плати!Принцип как у Александра Беляева —"Продавец воздуха".

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+1
Огнев Игорь

А зачем,чтобы украсть миллиард,нужно испортить 10 миллиардов?Тут другая математика.Можно же украсть «на входе» и положить где-нибудь «в офшорах».Так было в 90е.Получился «конфликт элит»,которые «грохали» друг-друга пачками.Поэтому «элиты» изобрели новые понятия,чтоб не сожрать друг-друга очень быстро.Теоретически,конечно можно украсть и поделится с «элитами».Но тогда как это осуществить?Не пошлешь же курьера с мешком денег раздавать, как дед мороз подарки,"элитам" — это даже воровскому кодексу будет противоречить.Можно раздавать было бы деньги в виде ещё больших зарплат или ещё каким-либо способом.Но тогда "элиты" начнут считать себя "честными" и "чистыми",что тоже недопустимо.Вот и нашли способ — "воруй и делись с нами — ты тоже вор и в нашей теме".И плюс ко всему,как бы парадоксально не звучало — хоть немного пролетариат подкармливать — не всё же воровать — надо и холопам хоть какие-то крохи оставить.А-то апокалипсис слишком быстро наступит.

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0

Автор подписи к фотке района многоэтажной застройки 70-х годов точно уверен, что это не фотка одного из близлежащих к Чернобылю районов десятилетием позже? Патамушта нет не только автомобилей — слишком мало висящего на балконах белья, на балконах нет скарба, а в окнах — света и занавесок. У подъездов не сидят бабки, а во дворе не играют дети.

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0

Вообще, можно съездить в европейские малоэтажные города, чтобы оценить ситуацию с машинами.
Рекомендую, например, Мюнхен — население 1,5 млн, преобладающая жилая застройка малоэтажная.
Да, все обочины все равно заставлены машинами, но хоть не в два ряда...
И для прогулок вполне приятный город.

Если забраться на смотровую площадку центрального собора — видно, что на всем горизонте только одна (одна!) высотка — какой-то офис на отшибе...
То есть, законодательно (видимо) запрещено строить высокие дома...

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0

После «реновации» плотность населения на окраинах может увеличится в три раза, парковки никто строить не будет бесплатно. Они уже объявляли же, что все парковчные места при новых домах, построенных по этой программе будут платными, в недрах госдумы зреет закон, где дадут право регионам вводить платные парковки во дворах с платным въездом! После выборов введут 100% и то и другое.
В итоге хотим мы того или нет, но почти все (кроме приближенных к госраспилу на «реновациии» и бордюрах) будем утромбововаться в скотовозки и переполненную подземку, где с первого раза не войдешь в вагон и со второго вряд ли.
Надеюсь, что раньше чем запустится маховик «реновации» поменяется власть и политика в области градостроения, иначе Москва превратится в адский, в разы еще более не комфортный для жизни город, где будет тьма народа даже на окраинах строем ходить.

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+2
Darkmatter

Москва —- мой родной город

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0
Колодочкин Михаил

Я рад за вас, и мне он то же не чужой. Тем обиднее, во что он превращается в последние годы.

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0
Darkmatter

По Садовому кольцу прокатиться в районе Склифа. Ой лихо....

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+1

Ой как сюда щас набегут проплаченные лизуны собякинского зада...

А в итоге будет вот так:

«МОСКВА. ИНТЕРСАКС. Сергей Собянин предложил снести Кремль. „Это уже очень старое сооружение. Проще снести, чем ремонтировать, и построить на том же месте новый красивый комплекс зданий“, — сказал мэр Москвы в интервью „Собянин 24“. По его словам, всех жителей Кремля, включая президента Владимира Путина, переселят в более комфортное жилье в том же районе Москвы.
„Мы опросили всех жителей Кремля через специальное приложение „Активный властолюб“. Подавляющее большинство — 86% — высказались за снос Кремля. Наши экскаваторы готовы приступить к задаче уже этой ночью“, — отметил Сергей Собянин. По его расчетам, на полную расчистку завалов, подготовку площадки под стройку и само строительство понадобится полтора-два года. Собянин также отметил, что эксперты мэрии Москвы так и не обнаружили документы, которые давали разрешение на постройку Кремля. »Пока еще рано говорить, но похоже, мы имеем дело с самостроем”, — сказал мэр.

(С)пёрто

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+3

Парковок нет, вы там держитесь! Вот скоро придумают надувную машину — вышел, надул, поехал, приехал, сдул, парковка не нужна, только хранилище для чемодана.

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+2
Сергей с Вятки

Кассета такая небольшая, как в фильме «5 элемент»

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+1
Сергей с Вятки

Скоро будет хранилище для человека...

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0

Притянуто за уши. Во дворах сейчас нет машин? ХА! На фото их нет, потому что все на работе, а зайдите в эти дворы ближе к вечеру. Плюс, такое ощущение, что вам кажется, что реновация Ррраз — и пришла. И все такие: а где дома? Где парковки сейчас? На самом же деле она будет лет 15 минимум, и за это время появятся и дома, и парковки. А посмотреть на квартиры можно будет в  шоу-румах, кстати

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-7
Безымянный

У меня в районе большинство домов — пятиэтажные. И машин столько, что последние места во дворе (10 — 50) метров от подъезда заканчиваются к 11- 12 вечера. Пока нормально! Пока можно жить. Зачем в Москву приедет город размером с Екатеринбург? Или они все без машин?

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+1
Ревин Алексей

Какой город размером с Екатеринбург? вы откуда такие данные берете? Я лично видел только то, что не будет страшного перенаселения. Да и вообще, сейчас пеерселяться будут 1,5 миллиона. За время реновации увеличится на 20%. То есть, через 20 лет будет жить там, соответственно 1,8 млн. Вы это за 20 лет заметите вообще? Конечно, нет!

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-2
Безымянный

Никто не будет строить дома без коммерческой составляющей. Каждый дом будет приносить им прибыль. Значит две трети квартир в каждом доме будет продана. Тогда проект окупится. И они будут в шоколаде. А коренные москвичи — в муравейнике!

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+1

Реновация сейчас просто необходима исходят от нынешнего состояния домов, которые уже гниют и трескаются на глазах. Благодаря данной программе выиграют большинство жителей Москвы, а не только те жители пяти этажных домов.

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-8
Безымянный

Вот какие гниют — те и ломайте! А кирпичные дома кому мешают. Ответить? Девелоперам, чтоб им пусто было!

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+4
Безымянный

Вы участник этой программы? Вы знаете, куда переедете? Вам известно что-то насчет вашей будущей парковки? Тогда поделитесь, пожалуйста. Да и представьтесь заодно.

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+3
Колодочкин Михаил

Да человек зарегистрировался на сайте только сегодня. Как увидел слово РЕНОВАЦИЯ, так и зарегистрировался.

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+3
Ревин Алексей

боты собянинские атакуют

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+2

Чудес не бывает! Как можно в территорию, ранее занимаемую 5-ти этажкой впихнуть (по другому не скажешь) 16–22 этажный дом с количеством жителей в 3–5 раз больше чем ранее, и если по площади застройки это будет примерно одинаково, но свободное пространство во дворе для людей больше не будет, а реально на каждого человека будет в 3–5 раз меньше, также и парковки для автомашин больше по площади не будет, а машины меньше не становятся (в размерах), а дополнительную стоимость многоярусных парковок никто оплачивать не захочет.

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+3
Alexandr

Ты несешь бред. Например, снесут 10 домов по 5 этажей и построят 5 домов по 10 этажей. Соответственно освободится много земель, которые занимают Советские бараки. Дома будут не выше 14 этажей, а не по 22 этажа.

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-4
Безымянный

К советским баракам порой причисляют памятники конструктивизма 30 х годов.....

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+3
Ревин Алексей

Эти, как вы выраджаетесь, памяткники не вполне пригодны к жизни, ввиду плохого состояния домов. Но реновация не всегда подразумевает снос. В случае с особо важными домами вопрос будет рассматриваться индивидуально. Например, жителей переселят, а дом — реставрируют. И там будет располагаться что-то иное. И все — в плюсе. И дом восстановят, и жители получат хорошие условия

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-3
Безымянный

Только при этом вместо 10 домов по 100 квартир в каждом доме (т.е. всего 1000 кв) построят 5 домов 400 кв (т.е. 2000 кв). При этом
Вот и вся математика. Размер дома может быть разный.

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+1
Alexandr

Теоретически я могу предположить, что, грубо говоря, ломают три 5-этажки, вместо них строят одну 15-этажку, а на оставшемся месте строят огромную многоярусную парковку...

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0
Колодочкин Михаил

Но практически в это верится с трудом) Скорее, вместо трех 5-этажек построят четыре 20-этажки

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+5