Если читатели, проживающие не в Москве, полагают, что реновация — это некое сугубо московское явление, то они ошибаются. Платные парковки тоже поначалу были чисто столичными штучками. А теперь?

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Реновация, затеянная властями Москвы, с самого начала вызвала некоторое недоумение. Взять хотя бы само слово: ну кто с ходу готов объяснить простому обывателю, что это вообще за зверь такой — реновация? Нам кажется, термин выбран для наукообразия — дабы сразу было ясно, что вопрос настолько сложный, что простому смертному лучше не перенапрягать извилины.

У немосквичей бесконечные упоминания столичной реновации в СМИ не вызывают ничего, кроме озлобления. Дескать, опять столичные мажоры зажрались — им новые квартиры нахаляву дают, да еще и с парковками, а они нос воротят! И ведь действительно: формально всё звучит классно. Самым неожиданным образом все обладатели дрянных квартир вдруг получат хорошие. Да еще и с парковками в придачу. Иными словами, проблема, стоявшая десятилетиями, если не столетиями, неожиданно обретает для многих бесплатное воплощение в жизнь. Почти как в сказке про Аладдина: мол, меняю новые лампы на старые. Но…

В таком доме ориентировочно 800 квартир. У каждой второй семьи, согласно данным правительства, есть автомобиль. А парковочных мест, по самым оптимистичным подсчетам, не более 200. Голосованием будем парковаться или иными «демократическими» механизмами?

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Но опытный обыватель, конечно же, прекрасно знает: мгновенно можно только разрушить. Еще он знает, что жилищные условия в других регионах страны порой гораздо хуже московских — далеко не для всех россиян «удобства» переехали со двора в квартиру. А потому обыватель относится к подобного рода подаркам крайне подозрительно. И усиленно пытается отыскать подвох.

А подвоха… нет! Потому что какая-либо конкретика на сегодня просто отсутствует. Кто из участников проекта уже видел свою будущую квартиру? Или хотя бы свой будущий дом? Или, уж ладно, хотя бы будущий район? Правильно — никто! И даже конкурс на лучшую реновацию никто пока не выиграл, потому что этот самый конкурс еще толком не объявляли! А коли так, то и возмущаться нечего! Надо просто проголосовать — за или против грядущего сноса.

Еще более лубочная картинка. На пять домов парковка на 30 автомобилей. Не прокатит ли автолюбителей реновация?

Поначалу, правда, поползли слухи о каких-то бараках. Не о «бараках обамах», а о деревянных строениях в качестве временного пристанища для переселяемого контингента. Но вскоре всех успокоили — да вы чего, мол! Не будет ничего временного — только постоянное! Причем это постоянное будет всё из себя многоэтажное, с подземными парковками и прочей «цветомузыкой». А скопища автомобилей под окнами исчезнут как булгаковские Гелла с Варенухой при крике петуха. И дворы, наконец-то, станут дворами.

Вообще-то, звучит хорошо. Новые квартиры, зеленые площадки, детский смех во дворе, хорошее настроение. Всё как в старом добром кино. Только вот где и как всё это собрались построить?

Архитекторы, затевающие реновацию, представляют, что придомовые парковки возле их «шедевров» будут полупустыми.

Что-то подсказывает: либо придется расширить Москву до ближайшего океана, либо плотность застройки в итоге резко увеличится. По предварительным подсчетам — раза так в четыре. И кончится всё тем, что численность населения столицы резко подпрыгнет. А поскольку человек без автомобиля сегодня чувствует себя раздетым, то и число машин сильно возрастет. И куда эти самые автомобили девать?

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Правда, мэр заявляет, что число машин… уменьшится! Но это уже какая-то высшая математика. Не побежит же обладатель новой квартиры ни с того, ни с сего сдавать автомобиль на комиссию. Уменьшить число машин можно только одним верным способом: денежными поборами. Самый простой — ввести платный въезд куда-нибудь. Скажем, в пределы Бульварного кольца. Или Садового. Или Третьего транспортного. А можно и просто ввести плату за езду по городу — как в такси. Тик-так, тик-так…

Чтобы заставить человека отказаться от личной машины, надо сделать поездки на ней максимально неудобными и невыгодными. Как в том же Сеуле, где добираться с окраины в центр и обратно стократно проще и дешевле на рейсовом автобусе, чем на личном Опирусе. Многие уважаемые эксперты убеждены: житель мегаполиса обязан будет свыкнуться с тем, что соваться в центр города на автомобиле ему больше нельзя. А сунется — пожалеет. И денег, и времени, и нервов. Кто не верит, пусть приедет в гости в редакцию ЗР на своем автомобиле, попробует припарковаться, а затем прикинет дебет с кредитом. Но у нас, к счастью, рядом есть метро. А что делать там, где его нет?

Уже несколько лет в Москве работает эдакая «мясорубка» по выдавливанию частных автомобилей из центра. Любыми путями и куда угодно. По большому счету, это правильно: в городе должны жить люди, а не коллапсирующие потоки самодвижущихся экипажей.

Вот до такой степени и были «наполнены» автомобилями дворы детства тех, кому сейчас пятый, шестой и седьмой десяток идет. 70-е годы прошлого века. Новый район многоэтажной застройки. Полностью заселен. А теперь посчитайте количество автомобилей на фото. Если не ошибаюсь — два!

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Сто лет назад Москву ломали потому, что она была удобна для людей и неудобна для автомобилей. Сейчас маховик раскручивается в обратную сторону — вспомнили про людей. Мы сужаем дороги и расширяем тротуары. Но на чем ездить москвичам? Голос разума намекает на общественный транспорт. Правильно намекает! Только где он, этот транспорт?

Пока что столичный Автомобилист ликвидируется как класс вовсе не потому, что в трамвае ему оказалось значительно удобнее, чем в личном Солярисе. Причина иная: за него так решили. Хочешь жить в городе — продавай машину. Потому что она все-таки для загородных вояжей, а не для поездок в Большой театр или «Детский мир».

А как же дачники? Говорят, в одной только Москве их прячется несколько миллионов. А дача без машины — это химера. Но чтобы поехать на дачу, дачнику нужна машина возле дома, а не на перехватывающей стоянке за МКАДом. Можно называть «дачную проблему» чисто русской, но от названия ничего не изменится. И решение этой проблемы никому не известно.

Это они днем как трудолюбивые пчелы, а вечером каждая хочет в улей или хотя бы «в улицу», и желательно не в соседнем от вашего дома районе.

В итоге коллективный разум обывателей начинает приходить к банальному выводу: реновация — это хорошо замаскированная охота за квадратными метрами для их коммерческого использования. При этом московский опыт легко может быть повторен в любом другом городе — от Твери до Новгорода. Кто-нибудь видел уездный город без морально устаревших строений? Особенно вблизи исторического центра? Вот то-то и оно. Почему бы не добраться и до них?

Дворик с малоэтажными домами. В таких домах нет большого количества жителей, а соответственно, и автомобилей на каждый дворик всего несколько.

Чтобы игра была честной, а от реновации (или как ее еще обозвать) все испытали гордость за страну, нужно все-таки избавиться от котов в мешке. А для этого необходимо не сотрясать воздух многозначными числами касательно переселяемых жителей, сносимых домов и этажности зданий, а наглядно показать, хотя бы на некоторых примерах, как всё это будет выглядеть на практике. Вот твой будущий дом, вот ближайшее метро, а вон там — парковка или паркинг. И только после этого начать спрашивать, хочу ли я променять свою пятиэтажку в районе А на 30-этажку в районе Б.

И уж, конечно, начать переселение с тех, чьи дома не сегодня-завтра могут разрушиться и без посторонней помощи. Иначе вся затея с новыми домами будет слишком похожа на бесконечное перекладывание тротуарной плитки.

Фото: из архива авторов