Испорченный светофор? Проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Представьте, что на вашем пути оказался вот такой светофор. Дополнительная секция со стрелкой разрешает поворот, но куда?

Светофор

СветофорСветофор оборудован дополнительной секцией. Но стрелка направлена вниз. Что это значит?
Светофор оборудован дополнительной секцией. Но стрелка направлена вниз. Что это значит?

Главный вопрос — имеет ли значение угол наклона стрелки в боковой секции или такое ее положение говорит о недосмотре дорожников? Конечно, восполнить пробелы в собственных знаниях всегда можно в соответствующем разделе на нашем сайте, но на дороге некогда подглядывать в шпаргалку. Водитель должен принимать решение быстро.

Прежде чем вы прочитаете правильный ответ, который опубликован на второй странице, примите участие в нашем опросе.

Что означает боковая секция светофора со стрелкой, которая расположена не горизонтально?

Возможно ответов: 1

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Комментарии (11)

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Знак СТОП близко к светофору расположен. Больше ничего не замечаю неисправного

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0

Табличка «Стоп» может применяться только со знаками приоритета. На фото их нет

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0

Уж не знаю по какому ГОСТу, возможно и местечковая самодеятельность, но стрелка реально бывает и вертикально вверх. И всем понятно, что ехать можно прямо при красном, но все остальные водители (едущие на зеленый) имеют, относительно тебя, преимущество .
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+2

Единственное, что я ещё вижу на фотографии — это то, что знак стоп-линии стоит слишком близко к светофору, тогда как по ГОСТу он должен располагаться на расстоянии 3–5 метров до него.

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+1

Фантазия установшиков светофоров, знаков и рисовальщиков разметки богатая и ждать от них можно чего угодно. )))
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+3

Надеюсь, за рулем уже написал в ЦОДД?

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+2

У светофора нет чёрной контурной стрелки на основном зелёном сигнале.

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+7
Алексей

На светофорах с дополнительной секцией совсем не обязательно должна быть контурная стрелка на основной секции. Она должна быть на основной секции только в том случае, когда необходимо разделять движение на основное и дополнительное. В случае же такого оформления светофора, как на картинке подразумевается, что на основной зелёный можно ехать в любом направлении, а на зелёный в дополнительной секции только направо.

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+4
Жильцов Николай

Это не так. Не путайте людей!!! При наличии дополнительной секции движение в направлении, которое она указывает разрешено только при горящей стрелке! п6.3 пдд.

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0
MaMoHTuK

Скорее не так, есть пункт 6.4 «Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.»
Фактически в этом случае дополнительную секцию можно игнорировать. Например, ночью выключенную дополнительную секцию может быть просто не видно и догадаться о ее существовании можно только по контурной стрелке в основной секции. К этому же пункту нужно апеллировать при общении с сотрудниками ГИБДД, если они считают что совершен проезд на запрещающий сигнал светофора.

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+3
Дмитрий

Может быть хватит уже вводить уважаемых читателей в заблуждение своим незнанием правил и выборочными цитатами? Цитата из пункта 6.3: «Выключенный сигнал дополнительной секции или включенный световой сигнал красного цвета ее контура означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией.». Все ясно и понятно, если дополнительная секция ВЫКЛЮЧЕНА, значит в этом направлении ехать НЕЛЬЗЯ. ТОЧКА. Процитированный Вами пункт 6.4 дополняет указанное, а не заменяет, именно поэтому подобное выдергивание цитаты, как в Вашем посте всего лишь вводит людей в заблуждение. ОПАСНОЕ между прочим заблуждение! Ибо ехать при выключенной секции в данном направлении НЕЛЬЗЯ.

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0