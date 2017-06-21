Испорченный светофор? Проверь себя на знание ПДД

Продолжаем разбирать реальные дорожные ситуации, которые нередко вызывают у водителей замешательство.

Представьте, что на вашем пути оказался вот такой светофор. Дополнительная секция со стрелкой разрешает поворот, но куда?

Светофор Светофор оборудован дополнительной секцией. Но стрелка направлена вниз. Что это значит?

Главный вопрос — имеет ли значение угол наклона стрелки в боковой секции или такое ее положение говорит о недосмотре дорожников? Конечно, восполнить пробелы в собственных знаниях всегда можно в соответствующем разделе на нашем сайте, но на дороге некогда подглядывать в шпаргалку. Водитель должен принимать решение быстро.

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