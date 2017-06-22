Трещина на стекле — это всегда неприятно. А что с ней делать? И что грозит тому, кто не сделает ничего?

К сожалению, от трещин на стекле не застрахован никто. Разве что владельцы древних машин, на которых вместо триплекса использован сталинит. Сталинит не трещит — его сразу разносит на кусочки.

Основных причин трещин всего две: резкий перепад температуры и механическое воздействие. От первой спасет грамотное использование печки и кондиционера: главное, не допускать резкого перепада температуры. Для этого зимой не следует направлять струю горячего воздуха из отопителя на обледеневшее стекло. А летом столь же осторожным надо быть с кондиционером. Не стоит направлять холодный воздух на разогретое за целый день стояния на солнце стекло.

С таким дефектом долго не проездишь.

А вот со сколами дело хуже. Даже маленького камешка будет достаточно, если он прилетит в ветровое стекло на внушительной скорости. На трассе, свободной от ремонта (только где такие?), от них еще можно как-то уберечься, да и то далеко не всегда. Главное, соблюдать дистанцию и боковой интервал при встречном разъезде. В городе это сделать сложнее.

Типичная «термическая» трещина. Механических повреждений, вызвавших растрескивание, не видно. Значит, виной всему экстремально быстрое изменение температуры.

Ездить с трещинами не только неприятно, но и порой опасно. Особенно когда они расположены в зоне обзора. От солнца и встречных фар появляются дополнительные блики на трещине. Учтите, что если она находится в зоне охвата водительского «дворника», то ездить на таком автомобиле запрещает закон. Штраф вам могут выписать, сославшись на «затрудненную видимость» при движении. Попытаются притянуть за уши пункт 7.3 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Штраф составит 500 рублей.

На этом примере трещина пошла от скола. Она продолжит расти из-за того, что кузов автомобиля не абсолютно жесткий. Он «играет» на неровностях, нагружая ветровое стекло. Пока трещина небольшого размера, ее распространение можно остановить.

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Расползание небольшой трещины можно попытаться остановить при соблюдении нескольких условий:

не нарушена герметичность стекла (не повреждены оба слоя);

повреждение находится вне зоны работы щетки стеклоочистителя со стороны водителя;

длина трещины не более 30 мм и она находится на расстоянии более 50 мм от края стекла.

Если все эти условия соблюдены, то можно попытаться притормозить рост трещины, воспользовавшись алмазным сверлом. Причем сделать это можно самому, не обращаясь в сервис. Ремонт стекла специализированные мастерские оценивают в сумму от 500 до 2000 рублей.

Трубчатым алмазным сверлом диаметром 4 мм сквозь направляющую пластинку при небольших оборотах шуруповерта сверлим верхний слой стекла на конце трещины до пленки, склеивающей два слоя стекла.

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Небольшая лунка увеличит радиус концентратора напряжения, снизив тем самым вероятность дальнейшего растрескивания. При этом помните, что беречь такое стекло от термоперепадов нужно еще тщательнее.

Нужно понимать, что засверливание трещины не избавит от нее. Поэтому в идеале стекло все же нужно заменить. Особенно на машинах, которые уже успели «повидать жизнь». Замена избавит от всех предыдущих ямок, сколов и микротрещин, которые ухудшали обзор. Цена замены стекла на бюджетной иномарке обычно не превышает 5000 рублей. Из них около 3000 рублей вы потратите на само стекло, а остальные — за работу.

Если вам известны эффективные способы ремонта стекол — поделитесь с нами. Курьезные случаи на «стеклянную» тему также приветствуются. Удачи на дорогах!