Номерок блатной: на красный и по встречке. Часть 1

Автомобильный номер — это не просто металлическая табличка. Кто-то узнает по ней историю автомобильной культуры разных стран, некоторые самовыражаются. Ну а большинство наших сограждан мечтает избежать наказания за нарушения ПДД.

КГБ, ГОН и милиция

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Первые серии специальных номеров в СССР появились еще в довоенные времена. Например, в 1939–1941 годах для беспрепятственного проезда в закрытые для гражданских лиц территории автомобили Красной Армии получили номера с буквой А и пятью цифрами, а номера правительственных автомобилей начинались с букв МА.

Полномасштабное автомобильное неравенство на дорогах СССР было закреплено в 1946 году. Тогда провели настоящую номерную реформу и официально разделили номера для частников и служебного транспорта. Так появились серии для высокопоставленных чиновников МА, МЩ и ЭО, для которых практически официально делали послабления в части соблюдения правил дорожного движения.

В конце 60-х появились по-настоящему неприкасаемые сочетания МОС и МОЛ, часть из которых стояли на автомобилях из Гаража особого назначения (ГОНа), обслуживающего первых лиц государства. Примерно в то же время московская милиция использовала серии МКМ, а КГБ приглянулись сочетания ММА, ММБ, ММВ, ММГ, ММС — сотрудники ГАИ не имели права останавливать и проверять такие машины.

Печально известные «черные воронки» — в годы большого террора служебные автомобили НКВД ГАЗ-М1 («эмка») с правительственными номерами спецсерии МА образца 1936 года на площади Большого театра. Военный автомобиль с номером спецсерии Ф, принадлежавший Военно-Морскому Флоту СССР. По военному уставу Автомобильных войск номер автомобиля обязательно дублировался на дверях кабины.

Звездные владельцы

Конечно, заполучить особенный номер желали и частники. Из числа имеющих заслуги перед страной, у космонавтов, спортсменов и артистов особым шиком считалось повесить на свой автомобиль табличку с тремя или двумя нулями. Например, у Юрия Никулина была Волга с номером 0013ММО, а у хоккеиста Валерия Харламова — 0017ММБ.

Парадный кабриолет ЗИС с правительственными номерами спецсерии МЩ образца 1946 года, предназначенный для торжественных встреч иностранных делегаций и видных общественных военных деятелей СССР.

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Рядовым гражданам СССР оставалось надеяться получить «счастливый» номер, пользуясь личными связями и знакомствами в ГАИ. Многие гонялись за таким, в котором цифры были симметричны или сумма первых двух чисел равнялась сумме оставшихся, например 15–51 или 15–24.

Номера именно такой «счастливой» серии 91–55 МКУ стояли на нашей синей «двушке», универсале ВАЗ-2102, на котором много лет меня отвозили на дачу, в летние каникулы и о которой у меня сохранились самые теплые детские воспоминания.

Поднять флаг

В начале 90-х была проведена очередная реформа автономеров и появилась новая серия неприкасаемых — «флаговые». На этих номерах код региона был заменен на российский триколор. Как и у любой реформы, цели ее были благие: обеспечить преимущество передвижения первым лицам государства. Но как это часто у нас случается, через некоторое время флаги оказались на автомобилях новых русских олигархов и приближенных к власть имущим. Например, флаговый номер спецсерии КРР был установлен на личном автомобиле одного известного кинорежиссера.

Флаговые «Анны» весьма гармонично смотрятся на правительственном ЗИЛе.

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Особым шиком в то время считалось дополнить комплект «флагового» номера талоном-«непроверяйкой», который запрещал остановку и досмотр машины и пассажиров.

Все равны?

Хотя сегодня чиновники ГИБДД не перестают убеждать нас с вами в отсутствии каких-либо спецсерий, это не так. В России всегда были номера, изначально предназначавшиеся для силовых структур и машин государственных органов. Другое дело, что некоторые серии в разное время утратили свою «вездеходную» силу и были пущены в «народ» — выдавались в МРЭО на общих основаниях. Поэтому их обладателями смогли стать обычные (или не совсем!) сограждане. Опытного сотрудника ГИБДД на них не возьмешь. Хотя при грамотном подборе номера к определенной модели машины, а это, как правило, представительские седаны «федерального» синего или черного цветов, а также серебристые или синие Форды Фокус, вполне возможно добиться благоприятного эффекта на дороге — многие несведущие соседи по потоку могут принять вас за чиновника, а значит и потенциальных проблем будет поменьше.

Президентский кортеж Гаража особого назначения Федеральной Службы охраны РФ с номерными сериями-невидимками. С***РЕ177, Т***НУ199. Такие номера часто используются на автомобилях лиц, имеющих право на государственную охрану. На крыше президентского Пульмана антенны защищенной спецсвязи «Кавказ» и «Алтай».

В каждой избушке свои игрушки

Кроме номеров, что называется, федерального значения, (А…АА, О…ОО, С…СС и М…ММ), в каждом регионе есть и свои «тузы». Если в Москве в прямом и переносном смысле высоко ценится серия А...МР, то в Краснодарском крае — С...КС, в Красноярском — К...РК, в Ростовской области — А…РО (Администрация Ростовской области). Понятно, что к автомобилю с номером А001РО61 будет особое отношение, но работает он обычно только в границах своего региона. В Чеченской республике «решает» серия К...РА — инициалы главы региона. И хотя глава региона неоднократно заявлял, что у владельцев таких номеров нет никаких преференций, остальные жители республики придерживаются иного мнения. Особенно повезло автолюбителям, чей код региона имеет две одинаковые цифры, например, во Владимире это номера серии *333** 33, в Омске *555**55, а в Екатеринбурге — *666** 66. Кстати, по поводу номера 666 отдельное разъяснение давали представители церкви. С их точки зрения ездить на машине с «дьявольским» числом 666 в номере допустимо, но только в том случае, если он попал к вам случайно, что на практике встречается довольно редко!

В 2000-х милицейские номера отличал синий цвет. Но в данном случае служебный экземпляр высокого начальника украшает еще и множество нулей — тяга к ним сохранилась с советских времен.

Номер за миллион

Красивые номера не продаются. Но купить их, конечно, можно! В конце 90-х я работал в одном из автосалонов и помогал своим клиентам в получении таких номеров на только появившиеся представительские Mercedes-Benz S-klasse W220. Тогда им очень «шли» спецсерии ССС99, КОО99 и ООО99. Для этого, после телефонного звонка нужному человеку, по разнарядке сверху и под подпись в большой амбарной книге учета спецпродукции номера удавалось добыть счастливым обладателям.

За несколько десятков тысяч рублей получите так называемый «зеркальный» номер: 282 или 484 с произвольным набором букв и трехзначным кодом региона. Особые серии дороже. «Три Анны», «три Ольги» или «три Семёна» почти с любым московским кодом региона обойдутся не менее чем в 150 000 рублей… конечно, если у вас нет нужных знакомств. При определенном сочетании цифр цена за такие варианты доходит и до 5 миллионов! Особо ценятся в Московском регионе бывшие «старые» спецсерии с 77 и 99 кодами регионов.

Готовы раскошелиться? Тогда давайте приценимся, благо вся информация есть на специализированных сайтах в открытом доступе.

Серия номера Ориентировочная цена, руб. А…ММ77, А…МО99, С…СС77 от 200 000 А…МО77 от 250 000 М…ММ77, О…ОО77 от 300 000 А…АА77 от 350 000 А…МР77 от 1 000 000

«Блатные» московские

Помимо вышеперечисленных номеров, ранее являющихся спецсериями, по-прежнему популярны следующие автономера с московскими кодами региона:

Серия номера Ориентировочная цена, руб. ВВВ, ККК, ННН, ТТТ, ХХХ от 100 000 ХАМ от 50 000 ВОР от 100 000

А также с цифровыми сочетаниями:

Цифры номера Ориентировочная цена, руб. Из первой десятки: 001–009 в среднем 100 000 С двумя нулями: 100, 500, 900... от 50 000 «Зеркальные» из первой сотни: 010, 050, 080... от 50 000 Три одинаковые цифры 111, 555, 777, 888, 999... в среднем 150 000

Признаюсь, я и сам неравнодушен к таким номерам. В разное время на свои автомобили я по знакомству получал «красивые» сочетания 010, 040, 050, 033, 929, 949, 969. На свой день рождения друзья помогли сделать номер, с, как выяснилось, очень уважаемым сочетанием цифр 003.

На основании личного опыта, считаю, что если цифровые комбинации на номере — это красиво, то буквы из бывших спецсерий при правильном подходе могут быть еще и полезными.

А, так сказать, вершиной моей авто номерной коллекции стало получение в середине 2000-х за нескромный эквивалент в 2000 у.е. номера весьма интересной на тот момент серии ККК77. Интерес к ней состоял в совпадении с инициалами тогдашнего руководителя Московского УГАИ, что придавал определенную иллюзию близости к этой организации. Тогда процедуры сохранения авто номеров еще не существовало и для его «перевеса» на мой следующий автомобиль пришлось получать резолюции в больших кабинетах.

Как стать обладателем непростых номеров и законно ли это? Есть ли от крутого номера польза или больше вреда? Читайте во второй части материала! Продолжение следует...