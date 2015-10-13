Каков на ходу новый Rio и чем он принципиально отличается от Соляриса?

Если «огрублять», то новый российский седан Rio — это китайская Verna с передком от европейского хэтчбека Rio. Но — с иной настройкой шасси и множеством мелких изменений, которые не видны глазу.

Я — счастливый человек. Потому что одним из первых поездил на Rio четвертого поколения (с заводским индексом FB), сборку которого только-только начали на заводе в Санкт-Петербурге. Ради этого пришлось лететь в Питер и мириться с тем, что по дорогам общего пользования пока разрешено ездить лишь на закамуфлированных машинах.

Едва ли мои оценки можно принимать за истину в последней инстанции. Прокатился я всего ничего, новые машины были из предсерийной партии (одна — с пробегом около 50 тысяч километров), а камуфляж, помимо того что скрывает обводы кузова, еще и создает заметный шумовой фон на высокой скорости. Тем не менее некоторые наблюдения есть — тем паче что удалось попрыгать из старого Rio в новый и обратно.

Мне очень понравились ясные и «чистые» приборы с дисплеем посередине: минимум ненужных украшательств и максимум удобства. Под потолком — удобный очечник с ворсовым вкладышем и кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС. По качеству интерьера Rio встает на одну из самых высоких ступенек среди автомобилей «до миллиона и чуть дороже». Хорошо, что передняя панель лишена сомнительных азиатских линий — все строго, по-европейски. На машинах в топовых исполнениях — кнопочный запуск двигателя, продвинутые приборы и навигационная система, которую пощупать в деле пока не удалось. Рисунок центральной консоли навевает ассоциации с автомобилями SEAT, но главное в другом: качественные материалы, аккуратная сборка, продуманная эргономика.

Изменился ли характер?

Итак, главный вопрос: изменился ли характер нового Rio? Ответ однозначный: да! Перенастроенный электроусилитель руля, новая геометрия передней подвески (в частности, угол наклона оси поворота колеса увеличен на полградуса) и модернизированная задняя подвеска, в которой амортизаторы встали практически вертикально, сделали свое дело. Если старый Rio едет просто достойно, то в новом появилась живинка, которая явно порадует активных водителей. Новичок лучше чувствуется «по рулю», увереннее держит скоростную прямую и охотнее перестраивается вслед за поворотами баранки. Черт возьми, прежде таких откровений за недорогими Kia не водилось!

Перчаточный ящик без затей: не очень большой, лишен подсветки, крышка падает практически на ноги. Двери имеют двойной контур уплотнения. В карманы встает литровая бутылка воды.

Но перехваливать не буду, поскольку не все однозначно. Во-первых, мне показалось, что в предельных поворотах Rio излишне охотно проваливается в занос, заметно приседая на нагруженное заднее колесо. Но это еще предстоит перепроверить на товарных машинах. К тому же вместе со мной ехало еще три человека с завода, поэтому нагрузка была заметной.

За азарт надо платить, и вы знаете чем — плавностью хода. Новый Rio чуть жестче, на руле появился легкий зуд (его отголоски заметны и на педалях), немного повысился уровень шума от дороги. Плохо ли это? Решайте сами. Для меня лучшее взаимопонимание в машиной важнее незначительной потери в комфорте.

Люди из Kia говорят, что потенциальным покупателям особенно приглянулся Т-образный рычаг автоматической коробки, на который удобно ложится рука. Кнопки включения обогрева сидений расположили перед селектором — не самое удачное решение.

А еще хорошо то, что 6-ступенчатый автомат перенастроили. Корейцы говорят, что это коробка нового поколения, хотя правильнее все же говорить о модернизации. На старом Rio 1.6 при мало-мальски активной езде у педали газа есть лишь два положения: или весь рабочий ход, когда практически ничего не происходит, или положение «почти в пол», когда автомат вдруг просыпается и судорожно подтыкает пониженную передачу. Нервная, драная езда. А на новой машине эта зависимость более линейна: надавил — ускорился. Надавил сильнее — коробка перешла еще на ступень ниже, машина пошла еще быстрее. Удобнее, понятнее, комфортнее и в конечном счете безопаснее.

Передние сиденья понравились больше, чем в старом Rio — они лучше распределяют нагрузку и на вид приятнее. На задних местах — без особых прикрас. Почувствовать незначительную прибавку по ширине (+18 мм) я, конечно же, не смог, но мы это проверим в ходе более обстоятельных испытаний.

Заднее сиденье складывается по частям в пропорции 2:3. Спинка просто ложится на подушку.

Если уж заговорили об агрегатах, самое время напомнить, что новый Rio — практически брат-близнец Соляриса. Потому и двигатели те же: 1,4 л (100 л.с. и 132 Н∙м) и 1,6 л (123 л.с. и 156 Н∙м). Оба мотора будут сочетаться с 6-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом. Мой выбор — 1.6 с «ручкой»: прекрасная пара!

Заводской люд уверяет, что машина заметно увеличилась в размерах, но это не совсем так. Кто заметит прибавку в 23 мм по длине? Ее можно достичь иными бамперами. Между прочим, Rio короче нового Соляриса на 5 мм, хотя технически автомобили предельно схожи. Почему? Говорю же, из-за бамперов.

Колесная база выросла на 30 мм — до 2600 мм. Вот это уже серьезнее. Но здесь нужно вновь вернуться к Солярису, у которого такая же колесная база — да и как ей быть иной, если «телега» та же?

Пропорции кузова изменились: капот теперь визуально намного длиннее багажника. Образ стал более цельным. Топовым 16-дюймовым колесам ставлю зачет. Снабженные колпаками 15-дюймовые «штамповки» выглядят на порядок скромнее.

Лючок бензобака открывается доисторической «дергалкой», расположенной в ногах водителя (на полу).

Заявленный клиренс — приличные для этого класса 160 мм. Проверять я его не стал, поскольку оказавшиеся в моем распоряжении машины были без защиты моторного отсека, а именно она, как правило, и определяет низшую точку. Вот возьмем чуть позже товарный автомобиль и разберемся с этим вопросом обстоятельно.

Из прочих важных для наших автомобилистов решений отмечу увеличенный до 50 литров (+7 л) топливный бак. Вместительнее стал и бачок омывателя: прежде он был 4-литровым, а теперь его объем 4,6 л. Это маленькая победа, но почему его сразу не довели до 5 литров, чтобы в бачок вмещалось содержимое стандартной канистры?

В подкапотном пространстве все организовано предельно аккуратно и продуманно: легкий доступ к аккумуляторной батарее, к горловине бачка с омывающей жидкостью и к масляной пробке. Даже лампочки в фарах менять удобно — я проверил.

Атмосферные «четверки» 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (123 л.с.) питаются 92-м бензином и оснащены фазовращателями как на впуске, так и на выпуске.

Специально для России

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А вы заметили, что я и словом не обмолвился о дизайне? Споров будет немало (одним понравится, другим нет), и я не желаю выступать третейским судьей. Скажу лишь, что все мелькавшие до сих пор в интернете шпионские фотографии можно забыть: передний бампер у нашей машины свой — получилось эдакое совмещение китайского седана Kia K2 с бамперами от европейского хэтчбека Rio. Хотя и это не совсем точная характеристика! Наш Rio создан специально для российского рынка, и многие узлы и отдельные детали доводились под наши требования. Если тормозной диск имеет схожие размеры, но другие характеристики — это та же самая деталь? Отвечу как инженер: нет.

Живьем Rio выглядит поинтереснее, чем на фотографиях. Решение визуально объединить задние фонари мне видится крайне удачным. Да и «бумеранги» в бамперах вполне уместны. А интерьер и вовсе хорош! Новый Rio стирает грань между автомобилями классов B и С: качеству отделки позавидуют иные более дорогие автомобили. И хорошо, что корейцы окончательно ушли от сомнительных азиатских линий: умеренная европейская строгость машине к лицу.

Хотя и без странностей не обошлось. Например, корейцы свято хранят обычай размещать в ногах водителя «дергалки» замков лючка бензобака и багажника. Ну пускай, должно же быть что-то фамильное.

Внешние габариты (мм). Размеры максимально приближены к сегменту С2 (С).

Оснащение Rio богатое. Понятно, что есть подушки безопасности, система динамической стабилизации, кондиционер (или климат-контроль), электростеклоподъемники, обогрев наружных зеркал, двухступенчатый обогрев заднего сиденья, система контроля давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС. Но это еще не всё. Rio можно оснастить мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto (навигация строит маршруты с учетом пробок), есть камера заднего вида и даже боковой свет в поворотах. А среди особых фишек — кожаный салон, которого нет у Соляриса. Понятно, что это так называемая экокожа (мы-то по-простому величаем ее кожзамом), но некоторые захотят и такую. Я предпочитаю тканевые сиденья — они удобнее и приятнее хоть в жару, хоть в холод.

Сколько стоит?

В начале моего рассказа я, видимо, погорячился насчет «главного вопроса». Внятная управляемость — это прекрасно, но не всех она трогает за живое. А вот цена интересует каждого. И в этом вопросе пока что полная неопределенность.

Внутренние размеры (мм). Еще больше простора для пассажиров и не только!

Корейцы говорят, что продажи начнутся в третьем квартале текущего года. А третий квартал — вот он, стучится в двери. Июль? Август? Сентябрь? Пока молчок, хотя август выглядит наиболее вероятным решением. (В пресс-релизе, который российское представительство Kia распространило 23 июня в 13:00, подтвержден именно август. — Прим. ред.) О ценах — ни слова. Но не надо быть провидцем, чтобы с точностью до 99,9% предсказать, что по цене Rio недалеко уйдет от Соляриса, цены на который варьируются от 625 тысяч рублей до миллиона с маленьким хвостиком, если рассматривать полностью упакованную машину.

Доля Kia Rio в сегменте С1 (B+) — постоянный рост.

Будет ли кроссовер?

И еще несколько слов для тех, кто ездит на кроссоверах или пока еще только мечтает о полном приводе. Все разговоры о небольшом кроссовере Kia можно смело свернуть — не будет у нас такового в ближайшей перспективе. Перелицованная Creta с эмблемами Kia нанесет лишь урон бренду, поскольку все будут воспринимать такую машину как вторичную. Да и не факт, что сейчас на нашем рынке есть место для двух одинаковых кроссоверов: продавать Крету в больших количествах можно, но две одинаковые машины не найдут вдвое больше клиентов — неизбежен внутренний каннибализм, чего корейцы не хотят.

Объем багажника слегка уменьшился (точных данных пока нет), поскольку задние амортизаторы стоят практически вертикально и сильнее выступают в салон. На левой стенке — карман для канистры с маcлом или омывайкой. Подполье — без затей. Полноразмерное запасное колесо накрывается большим и жиденьким ворсовым полом на оргалитной основе. Крышка багажника по-прежнему открывается из салона — напольной «дергалкой». На дорогих версиях предусмотрен бесконтактный доступ: нужно постоять в непосредственной близости от багажника с ключом в кармане несколько секунд — и «ларчик» откроется.

Более того, возможности завода ограничены — он уже сейчас работает на полную катушку: пять дней в неделю по три смены. Это самое эффективное автопроизводство в стране, но его мощности выбраны практически полностью. Kia может здесь выпускать лишь около ста тысяч автомобилей в год — и вопрос в том, как распределить этот объем между разными моделями. Производить две совершенно разные машины при таком раскладе экономически невыгодно.

Понимаете, к чему я? Помимо седана через несколько месяцев на конвейер встанет Rio-хэтчбек, который, если все пойдет по плану, предложат в приподнятой «кроссоверной» версии. Сообща седан и хэтчбек выберут всю производственную квоту. А дальше…

Объединенные перемычкой задние фонари — в новом фирменном стиле Kia. Хромированные дверные ручки (привилегия дорогих машин) выглядят аляповато. Но, как говорят, многим покупателям такой вариант нравится.

Дальше все будет зависеть от вас, дорогие читатели. Вы же не только читатели, но и покупатели! Если в обозримом будущем вместе с ростом рынка (а таковой наметился) продажи автомобилей Kia в России поднимутся хотя бы до 200 тысяч в год, у корейцев появится серьезный повод подумать о строительстве нового завода, благо площадка близ действующего предприятия Hyundai есть — она была предусмотрена изначально. Дерзайте. Авось новый Rio поможет.