Я — счастливый человек. Потому что одним из первых поездил на Rio четвертого поколения (с заводским индексом FB), сборку которого только-только начали на заводе в Санкт-Петербурге. Ради этого пришлось лететь в Питер и мириться с тем, что по дорогам общего пользования пока разрешено ездить лишь на закамуфлированных машинах.
Едва ли мои оценки можно принимать за истину в последней инстанции. Прокатился я всего ничего, новые машины были из предсерийной партии (одна — с пробегом около 50 тысяч километров), а камуфляж, помимо того что скрывает обводы кузова, еще и создает заметный шумовой фон на высокой скорости. Тем не менее некоторые наблюдения есть — тем паче что удалось попрыгать из старого Rio в новый и обратно.
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Мне очень понравились ясные и «чистые» приборы с дисплеем посередине: минимум ненужных украшательств и максимум удобства.
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Под потолком — удобный очечник с ворсовым вкладышем и кнопка системы ЭРА-ГЛОНАСС.
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По качеству интерьера Rio встает на одну из самых высоких ступенек среди автомобилей «до миллиона и чуть дороже». Хорошо, что передняя панель лишена сомнительных азиатских линий — все строго, по-европейски.
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На машинах в топовых исполнениях — кнопочный запуск двигателя, продвинутые приборы и навигационная система, которую пощупать в деле пока не удалось.
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Рисунок центральной консоли навевает ассоциации с автомобилями SEAT, но главное в другом: качественные материалы, аккуратная сборка, продуманная эргономика.
Изменился ли характер?
Итак, главный вопрос: изменился ли характер нового Rio? Ответ однозначный: да! Перенастроенный электроусилитель руля, новая геометрия передней подвески (в частности, угол наклона оси поворота колеса увеличен на полградуса) и модернизированная задняя подвеска, в которой амортизаторы встали практически вертикально, сделали свое дело. Если старый Rio едет просто достойно, то в новом появилась живинка, которая явно порадует активных водителей. Новичок лучше чувствуется «по рулю», увереннее держит скоростную прямую и охотнее перестраивается вслед за поворотами баранки. Черт возьми, прежде таких откровений за недорогими Kia не водилось!
Перчаточный ящик без затей: не очень большой, лишен подсветки, крышка падает практически на ноги.
Двери имеют двойной контур уплотнения. В карманы встает литровая бутылка воды.
Но перехваливать не буду, поскольку не все однозначно. Во-первых, мне показалось, что в предельных поворотах Rio излишне охотно проваливается в занос, заметно приседая на нагруженное заднее колесо. Но это еще предстоит перепроверить на товарных машинах. К тому же вместе со мной ехало еще три человека с завода, поэтому нагрузка была заметной.
А еще хорошо то, что 6-ступенчатый автомат перенастроили. Корейцы говорят, что это коробка нового поколения, хотя правильнее все же говорить о модернизации. На старом Rio 1.6 при мало-мальски активной езде у педали газа есть лишь два положения: или весь рабочий ход, когда практически ничего не происходит, или положение «почти в пол», когда автомат вдруг просыпается и судорожно подтыкает пониженную передачу. Нервная, драная езда. А на новой машине эта зависимость более линейна: надавил — ускорился. Надавил сильнее — коробка перешла еще на ступень ниже, машина пошла еще быстрее. Удобнее, понятнее, комфортнее и в конечном счете безопаснее.
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Передние сиденья понравились больше, чем в старом Rio — они лучше распределяют нагрузку и на вид приятнее.
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На задних местах — без особых прикрас. Почувствовать незначительную прибавку по ширине (+18 мм) я, конечно же, не смог, но мы это проверим в ходе более обстоятельных испытаний.
Если уж заговорили об агрегатах, самое время напомнить, что новый Rio — практически брат-близнец Соляриса. Потому и двигатели те же: 1,4 л (100 л.с. и 132 Н∙м) и 1,6 л (123 л.с. и 156 Н∙м). Оба мотора будут сочетаться с 6-ступенчатой механикой и 6-ступенчатым автоматом. Мой выбор — 1.6 с «ручкой»: прекрасная пара!
Заводской люд уверяет, что машина заметно увеличилась в размерах, но это не совсем так. Кто заметит прибавку в 23 мм по длине? Ее можно достичь иными бамперами. Между прочим, Rio короче нового Соляриса на 5 мм, хотя технически автомобили предельно схожи. Почему? Говорю же, из-за бамперов.
Колесная база выросла на 30 мм — до 2600 мм. Вот это уже серьезнее. Но здесь нужно вновь вернуться к Солярису, у которого такая же колесная база — да и как ей быть иной, если «телега» та же?
Заявленный клиренс — приличные для этого класса 160 мм. Проверять я его не стал, поскольку оказавшиеся в моем распоряжении машины были без защиты моторного отсека, а именно она, как правило, и определяет низшую точку. Вот возьмем чуть позже товарный автомобиль и разберемся с этим вопросом обстоятельно.
Из прочих важных для наших автомобилистов решений отмечу увеличенный до 50 литров (+7 л) топливный бак. Вместительнее стал и бачок омывателя: прежде он был 4-литровым, а теперь его объем 4,6 л. Это маленькая победа, но почему его сразу не довели до 5 литров, чтобы в бачок вмещалось содержимое стандартной канистры?
В подкапотном пространстве все организовано предельно аккуратно и продуманно: легкий доступ к аккумуляторной батарее, к горловине бачка с омывающей жидкостью и к масляной пробке. Даже лампочки в фарах менять удобно — я проверил.
Специально для России
Живьем Rio выглядит поинтереснее, чем на фотографиях. Решение визуально объединить задние фонари мне видится крайне удачным. Да и «бумеранги» в бамперах вполне уместны. А интерьер и вовсе хорош! Новый Rio стирает грань между автомобилями классов B и С: качеству отделки позавидуют иные более дорогие автомобили. И хорошо, что корейцы окончательно ушли от сомнительных азиатских линий: умеренная европейская строгость машине к лицу.
Хотя и без странностей не обошлось. Например, корейцы свято хранят обычай размещать в ногах водителя «дергалки» замков лючка бензобака и багажника. Ну пускай, должно же быть что-то фамильное.
Оснащение Rio богатое. Понятно, что есть подушки безопасности, система динамической стабилизации, кондиционер (или климат-контроль), электростеклоподъемники, обогрев наружных зеркал, двухступенчатый обогрев заднего сиденья, система контроля давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС. Но это еще не всё. Rio можно оснастить мультимедийной системой с 7-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto (навигация строит маршруты с учетом пробок), есть камера заднего вида и даже боковой свет в поворотах. А среди особых фишек — кожаный салон, которого нет у Соляриса. Понятно, что это так называемая экокожа (мы-то по-простому величаем ее кожзамом), но некоторые захотят и такую. Я предпочитаю тканевые сиденья — они удобнее и приятнее хоть в жару, хоть в холод.
Сколько стоит?
В начале моего рассказа я, видимо, погорячился насчет «главного вопроса». Внятная управляемость — это прекрасно, но не всех она трогает за живое. А вот цена интересует каждого. И в этом вопросе пока что полная неопределенность.
Корейцы говорят, что продажи начнутся в третьем квартале текущего года. А третий квартал — вот он, стучится в двери. Июль? Август? Сентябрь? Пока молчок, хотя август выглядит наиболее вероятным решением. (В пресс-релизе, который российское представительство Kia распространило 23 июня в 13:00, подтвержден именно август. — Прим. ред.) О ценах — ни слова. Но не надо быть провидцем, чтобы с точностью до 99,9% предсказать, что по цене Rio недалеко уйдет от Соляриса, цены на который варьируются от 625 тысяч рублей до миллиона с маленьким хвостиком, если рассматривать полностью упакованную машину.
Будет ли кроссовер?
И еще несколько слов для тех, кто ездит на кроссоверах или пока еще только мечтает о полном приводе. Все разговоры о небольшом кроссовере Kia можно смело свернуть — не будет у нас такового в ближайшей перспективе. Перелицованная Creta с эмблемами Kia нанесет лишь урон бренду, поскольку все будут воспринимать такую машину как вторичную. Да и не факт, что сейчас на нашем рынке есть место для двух одинаковых кроссоверов: продавать Крету в больших количествах можно, но две одинаковые машины не найдут вдвое больше клиентов — неизбежен внутренний каннибализм, чего корейцы не хотят.
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Объем багажника слегка уменьшился (точных данных пока нет), поскольку задние амортизаторы стоят практически вертикально и сильнее выступают в салон. На левой стенке — карман для канистры с маcлом или омывайкой.
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Подполье — без затей. Полноразмерное запасное колесо накрывается большим и жиденьким ворсовым полом на оргалитной основе.
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Крышка багажника по-прежнему открывается из салона — напольной «дергалкой». На дорогих версиях предусмотрен бесконтактный доступ: нужно постоять в непосредственной близости от багажника с ключом в кармане несколько секунд — и «ларчик» откроется.
Более того, возможности завода ограничены — он уже сейчас работает на полную катушку: пять дней в неделю по три смены. Это самое эффективное автопроизводство в стране, но его мощности выбраны практически полностью. Kia может здесь выпускать лишь около ста тысяч автомобилей в год — и вопрос в том, как распределить этот объем между разными моделями. Производить две совершенно разные машины при таком раскладе экономически невыгодно.
Понимаете, к чему я? Помимо седана через несколько месяцев на конвейер встанет Rio-хэтчбек, который, если все пойдет по плану, предложат в приподнятой «кроссоверной» версии. Сообща седан и хэтчбек выберут всю производственную квоту. А дальше…
Дальше все будет зависеть от вас, дорогие читатели. Вы же не только читатели, но и покупатели! Если в обозримом будущем вместе с ростом рынка (а таковой наметился) продажи автомобилей Kia в России поднимутся хотя бы до 200 тысяч в год, у корейцев появится серьезный повод подумать о строительстве нового завода, благо площадка близ действующего предприятия Hyundai есть — она была предусмотрена изначально. Дерзайте. Авось новый Rio поможет.
Фото: Максим Кадаков и Kia