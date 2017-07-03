Продавайте свой дизель как можно быстрее

Под таким заголовком газета Die Welt опубликовала статью, автор которой призвал немецких дизелеводов поскорее избавиться от своих автомобилей. Почему дизелю объявляют бойкот в Европе, почему ему запрещают въезд в города и чем это грозит российскому рынку? Разбирается и размышляет Михаил Колодочкин.

Та настойчивость, с которой самому экономичному двигателю внутреннего сгорания грозят запретом и забвением, давно меня настораживает. Я никогда не питал к дизелям особых симпатий, но полагал, что справедливость должна хотя бы иногда показываться на публике. Пока что ее не видать…

Как это было?

Количество автомобилей на дорогах по маркам. «Грязные» дизельные авто в Европе с двигателями Евро-5 и Евро-6 по оценкам Transport & Environment.
Количество автомобилей на дорогах по маркам. «Грязные» дизельные авто в Европе с двигателями Евро-5 и Евро-6 по оценкам Transport & Environment.

В прошлом году я уже писал про беседы в кулуарах Женевского автосалона. Повторяться не хочу, но суть такая: чтобы втиснуть дизели в нормы по выхлопам, дымностям и прочим вредностям, нужны миллиарды вложений. Но при этом себестоимость моторов станет такой, что проще их «пристрелить». Чтобы не мучиться.

Есть другое, не столь затратное решение: назовем его враньем. Инженеры-разработчики прекрасно понимают всю надуманность погони за нормами а-ля Евро-10, а потому потихоньку от горлопанов-популистов внедряют в свою продукцию разные «фенечки». Типа подпрограмм для обмана стационарных измерительных стендов. Это когда на стенде двигатель куда-то укладывается и чему-то соответствует, а на воле отключает всю эту лабуду и крутится в свое удовольствие.

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Вранье понравилось всем производителям. Мы уже писали про материалы компании Transport & Environment в исследовании Dieselgate: Who? What? How?, охватившем 230 дизельных моторов. Напоминаем: примерно четыре из пяти автомобилей, которые на стендах якобы влезают в Евро-5, на самом деле выбрасывают втрое большее количество окислов азота. А две трети машин с заявленными Евро-6 превышают нормы втрое и более.

Зачем такие нормы?

О здравом смысле при этом лучше не думать, поскольку воду мутят в основном «зеленые». В той же Германии есть общественная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), что можно перевести как «Немецкие экологи». Заметим, что там на муниципальном уровне уже действуют запреты въезда в отдельные города или районы городов всех автомобилей с «недостаточным» Евро. Дескать, хочешь в город — покупай тачку с Евро-6. Но сейчас и этого мало! Вот что заявил главный «зеленый» из упомянутой компании герр Юрген Раш:

«Новейшие проверки показывают как раз у новейших дизельных моделей рекордные выбросы окислов азота. Во многих случаях эти авто многократно грязнее, чем десятилетние машины с дизелями Евро-4. И если баварское правительство на самом деле собирается снять запрет для дизелей Евро-6, мы это так не оставим и обжалуем, и заставим…».

На ходу автомобили всех марок превышают допустимый нормами Евро-6 предел выброса окислов азота.
На ходу автомобили всех марок превышают допустимый нормами Евро-6 предел выброса окислов азота.

В общем, заехать в Мюнхен на дизеле, похоже, не удастся… Да и не только в Мюнхен! Тот же DUH анонсировал публикацию результатов новых измерений выбросов у самых распоследних моделей с дизелями по Евро-6. Цитирую:

«Национальные и международные автоконцерны продолжают продавать автомобили с запрещенным уровнем выбросов. Измеренные выбросы превышают установленные 25 лет назад нормами Евро-1. Подавляющая часть имеющихся в продаже автомобилей с Евро-6 дизелями многократно превышает при измерении на ходу допустимую норму выбросов по окислам азота. А потому запрет на въезд в определенные зоны должен быть распространен и на авто с Евро-6. Кто хочет в будущем ездить в городах, тот ни в коем случае не должен покупать дизельное авто».

Доля дизельных легковушек по федеральным землям Германии по состоянию на 2016 год.
Доля дизельных легковушек по федеральным землям Германии по состоянию на 2016 год.

В общем, про 16 городов Германии дизелеводам можно забыть. От немецких «зеленых» не отстают английские. Адвокат из компании Client Earth Уго Таддей говорит: в борьбе с загрязнением дизель имеет центральное значение. Мало того — мы, мол, запустили волну судебных дел в Германии для защиты здоровья людей от кризисного качества воздуха. Подробности — вот здесь.

Что говорят градоначальники? Они довольны запретами или нет? Скорее, довольны. Вот мнение обер-бургомистра Мюнхена герра Дитера Райтера: «Как бы я ни радовался, если бы обошлось без подобных запретов, я не вижу, как обойтись без них».

Запрет коснется от 133 000 до 170 000 автомобилей. Для справки: всего в Мюнхене зарегистрировано 720 000 автомобилей, из которых 295 000 с дизельными моторами.

Чего испугался герр Райтер? Результатов проверки уровня окислов азота! «Результаты столь пугающие, что никто даже не ожидал», — говорит он.

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Воняют ли Евро-6?

Воняют! Причем, что самое смешное, воняют куда сильнее, чем машины 15-летней давности!

Цифры примерно такие. DUH во время последних проверок своим институтом Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) получил на Audi A8 4.2 TDI с заявленными якобы Евро-6 небывалые ранее выбросы. Автомобиль возрастом 2,5 года и ценой 150 000 евро показал в среднем по десяти измерениям уровень выбросов NOx 1422 мг/км, при этом максимальное значение достигало даже 1938 мг/км. Напоминаем: по измерениям на стенде допускается лишь 80 мг/км. Таким образом, эти новые автомобили многократно хуже дизелей Евро-4 15-летней давности.

Результаты комментирует международный эксперт Аксель Фридрих. Ну, суть высказываний понятна: уровень выбросов показывает, что на ходу вся система очистки не работает. Кроме того, это следует из очень низкого фактического расхода мочевины, который в 8 раз меньше того, который необходим по расчетам, чтобы нейтрализовать выбросы.

Как такое может быть? Почему выбросы стали хуже, чем у старых машин? А всё просто: у старых машин не отключали системы очистки, и они худо-бедно работали. А теперь — сплошная лажа: декларированные Евро-6 можно обнаружить только на стенде! А работать вполсилы эти системы не обучены — они просто вырубаются! Так и получается, что древняя работающая система очистки оказалась эффективнее новой, но неработающей. Анекдот, да и только.

А что по другим машинам? В конце мая DUH опубликовал результаты измерений выбросов и у других автомобилей, заточенных на Евро-6. BMW 750d показал превышение в 8,1 раза, Mercedes-Benz S350 — в 5,2 раза. То, что немецкие изготовители премиум-марок даже в самых престижных авто для глав правительства и президентов компаний не могут влезть в действующие нормы, говорит о многом.

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Кстати, экологи предлагают решить проблему с дизелями одним мощным ударом. Точно таким же, как у нас с омывайками на основе этанола: ввести акцизы на дизтопливо! В этом случае покупать дизельные авто в принципе станет невыгодно. И тогда они сами исчезнут навсегда.

Правильно ли измеряют? Давно понятно, что неправильно: обмануть стенд на определенных режимах на порядок проще, чем обеспечить должную очистку выбросов во время реальной поездки с непредсказуемым трафиком. И дизелю от этого станет только хуже. Ожидается, что с осени 2017 года для замеров выбросов NOx введут так называемый метод RDE (Real Driving Emissions), при котором выбросы проверяют прямо на ходу.

А что же автопроизводители?

А они держатся за дизель всеми силами. И даже переходят в контрнаступление на «зеленых»: мол, именно из-за ваших дурацких прожектов портится климат! Суммарные выбросы СО2 резко возросли вследствие снижения продаж дизелей в пользу бензиновых, более прожорливых по определению. Ведь СО2 — это показатель КПД двигателя, а у дизеля он выше, как ни крути. И очистка тут ни при чем.

Союз немецких автопроизводителей VDA выступает против ограничений для более старых авто с нормативами Евро-5: чтобы улучшить качество воздуха в городах, существуют более интеллигентные меры, чем запреты на въезд. Так же считают в Даймлере и БМВ. Автопроизводители подчеркивают, что дизель сопоставимой мощности выбрасывает меньше CO2, чем бензиновый мотор.

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Пока что немцы покупают дизельные авто. Что будет завтра — неизвестно. Госсекретарь по транспорту герр Норберт Бартле жалуется на кампанию по очернению дизеля, но при этом намекает на необходимость поддержки других видов двигателей. Речь, конечно же, про электромобили и гибриды. Но заработать деньги на производство таких машинок сегодня можно только за счет продажи ДВС. И в первую очередь — дизелей.

Что касается министра транспорта, то герр Добриндт уклончиво заявляет: 2,4 миллиона дизельных Фольксвагенов необходимо исправить в рамках отзывной кампании. Еще 630 000 машин других марок должны быть доработаны в добровольном порядке. Ну-ну.

Осло, Париж, Афины…

В общем, на дизель ополчились почти все. С 2017 года вступили ограничения на въезд дизелей в центр Осло. Даже если у вас Евро-6. В Париже и пригородах уже запретили въезд легковых автомобилей и мотоциклов старше 20 лет. В центр запрещено въезжать автобусам и грузовикам старше 16 лет. Что до дизелей, то первые лица Парижа, Афин, Мадрида и Мехико договорились полностью запретить с 2025 года все дизели, независимо от возраста — это сообщает BBC.

А Москва?

Ну, у нас охота на дизеля пока что не объявлена. И вряд ли будет. Вместо нее мне кажется более вероятным запрет на передвижение в отдельных районах любых автомобилей класса ниже Евро-4 — такие разговоры ведутся давно. Да и знаки соответствующие уже, вроде бы, нарисованы.

Увидели знак — быстро соображайте, какой у вас экологический класс. Иначе за вас это сделает система автоматической фотофиксации.
Увидели знак — быстро соображайте, какой у вас экологический класс. Иначе за вас это сделает система автоматической фотофиксации.

Впрочем, на эту тему я недавно высказывался. Паниковать, конечно же, не стоит: мы же в России. И нас не испугать ни новыми знаками, ни дизельгейтами. Кстати, интересно — если дизели все-таки запретят в Европе, то не хлынут ли они к нам? За полцены…

Продавайте свой дизель как можно быстрее
Продавайте свой дизель как можно быстрее
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Комментарии (112)

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вот именно что «сажа и лажа»! Люди очень поверхностно относятся к любой технической информации, никто не вникает, поэтому сплошь обман лишь чуть прикрытый. Кто знаком с современными машинами знает, что нормально (как задумано) они долго не работают — не в состоянии. Поэтому если я завожу в своем гараже мотор GDI то через пару секунд начинают слезится глаза и хочется выбежать на свежий воздух, а если китайский трактор с древним как учение Мао дизелем «чих-пых» то только воняет немного. Как эта правда сочетается с их (экологов) «правдивыми» исследованиями?

Спасибо, Михаил, что поддерживаете и развиваете эту тему: вода камень точит.

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+1
Тыр-тыр-митя

Вам спасибо. А стачивать нужно многое:)

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+1

вот именно что «сажа и лажа»! Люди очень поверхностно относятся к любой технической информации, никто не вникает, поэтому сплошь обман лишь чуть прикрытый. Кто знаком с современными машинами знает, что нормально (как задумано) они долго не работают — не в состоянии. Поэтому если я завожу в своем гараже мотор GDI то через пару секунд начинают слезится глаза и хочется выбежать на свежий воздух, а если китайский трактор с древним как учение Мао дизелем «чих-пых» то только воняет немного. Как эта правда сочетается с их (экологов) «правдивыми» исследованиями?
Спасибо, Михаил, что поддерживаете и развиваете эту тему. Вода камень точит.

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0

— Что такой угрюмый? Да не продам я тебя никогда...Смотри...повеселел...

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0

работали с узбекским производителем МАН. Узбеки законодательно остановились на Евро-2, мол, это самые адекватные нормы: и выхлоп достаточно чист, и ДВС не обрастает слишком уж дорогостоящими приблудами, мешающими ему работать. Считаю, полностью правы.

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+1
DDD

Правильно, зачем смотреть на цивилизованный мир и развитые страны. Будем учиться у бугельме, вот оно наше будущее..

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0
Шелдон Купер

В Германии вон недавно однополые браки легализовали- будем учиться?
Не нужно идти на поводу у «экологического» лобби, занимающегося откровенным шантажом, прикрываясь благими целями.
Кста, можете и бугельме поучиться — ваше право.

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0
DDD

Спасибо за хороший пример. А то уже осточертели реверансы в сторону «умных европейцев», у которых чему-то нужно учиться.

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0
Колодочкин Михаил

Ну лично мне однополые браки не мешают. Пусть женятся хоть по пять раз, дело их. Я сожалею, что вас так это задевает, комплексы они не случайные... Не злитесь так.
Про бугельме это ваша идея, вы же пример узбеков приводите?
Наверняка и в каишлаке жить мечтаете)) Мне как то цивилизация ближе.

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-1
Шелдон Купер

Про комплексы —- это сильно и по адресу, конечно. Ладно, я замолкаю. Слава мудрым европам и геям

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0
Шелдон Купер

Я узбеков не приводил. И в каИшлак не хочу. Впрочем, все ясно.

Ответить#
-1
Шелдон Купер

Вы хоть что-то поняли? Евро-6 воняет хуже ЕВро-1 —- вам этого мало?

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-1
Колодочкин Михаил

Это вы не поняли. Я не конкретно о «Евро-6 хуже ЕВро-1», я в глобальном смысле о мировых трендах. Вытеснять из городов мощные двигатели (в том числе дизели) — это верное решение. Европейцы не дураки, заботятся об экологии и своих гражданах. И я конечно уверен, что отдельные силы на этом спекулируют в пользу своих шкурных интересов.

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0
Шелдон Купер

Угу, а еще 20 лет назад те же самые умные европейцы агитировали именно за дизельные моторы. Вы в курсе каков процент дизельных легковушек в той же Франции? Их бросает, то в жар, то в холод. Предлагаете всё слепо повторять и поддакивать? Лучше посчитайте сколько копоти образуется при сжигании угля и каким евро-нормам соответствуют ТЭЦ и ТЭС.

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+1
Слава

Продублирую: да спекулируют, как и 20 лет назад. Вам ничего не предлагаю, лишь констатирую факты — тенденции в цивилизованном мире, как они есть. И не вижу связи между транспортным загрязнением в городах и ТЭЦ (учитывая что последние работают на газе).

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0
Шелдон Купер

А каменный уголь где сжигают? И откуда газ берут, который сжигают? Землю не жалко?

Ответить#
0
Колодочкин Михаил

Сильно сомневаюсь, что в городах сжигают уголь. Центр Москвы самый экологически неблагоприятный район Москвы, именно благодаря автотранспорту. Или вы считаете ТЭЦ виноваты в этом?

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0
Шелдон Купер

Угу на газе, особенно там где его нет...

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0
DDD

Да, нужна разумная достаточность

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0

Когда я читаю подобные статьи всегда вспоминаю о дураках которых заставляют молиться.

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+1
Зимин Влад

:)

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0

Чиновникам во всем мире надо чем то управлять, с чем то бороться. Это их смысл существования.
И не важно с чем, с глобальным потеплением или похолоданием. С курением или с дизелями. Важно быть при деле.

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+5
Михалыч

Да, я согласен. Хотят бороться с потеплением, с Путиным, с нашими олимпийцами, с озоновыми дырами, с Асадом —- сие неважно. Нужна некая сиюминутная идея, увлекающая массы и приносящая прибыль (не всем). Тут под раздачу попал Рудольф Дизель.

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+1

«Паниковать, конечно же, не стоит: мы же в России. И нас не испугать ни новыми знаками, ни дизельгейтами.»
Когда-то, в девяностые, смотрел передачу по телевизору, там показывали платные парковки в Лондоне. И я тоже подумал тогда — ну у нас такого точно не будет никогда, и люди просто не будут платить перекроют все дороги и пошлют куда подальше того идиота, который это придумает. Может тогда бы так и сделали, заикнись в те времена про оплату парковки. А сейчас все живут по принципу моя хата с краю — никого не знаю. Пока самого не коснется. Притчу про веник все слышали и отдельные прутики, да вот что-то наверное это мимо ушей пролетело.
Так и с машинами класса ниже евро 4 будет. Надо властям искать дополнительные источники дохода, и они обязательно найдут, за что мы с Вами, уважаемый Михаил, ещё не заплатили

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+5
Александр35

Да, Александр —- увы... Но пока что источники дохода —- это мы с вами и есть. Впрочем, возвращаясь к дизелям, у нас их вряд ли запретят. Хотя... Черт их знает...

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0

Вообще то окислы азота достаточно ядовиты, в отличии от безвредного углекислого газа.

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0
Михалыч

Здесь, на «на пенках с какашек» творят настоящее человечества! А гадить, были есть и будут, хоть какую плату введи

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0
Михалыч

Большие дизели тоже запретим? Нет, я всегда был за электричество, только вот не ценой сжигания каменного угля. А другого пока маловато...

Ответить#
+1
Колодочкин Михаил

А большие, типа судовых, у которых несколько л.с. с литра, не очень то и воняют. Это жужжалки турбированные много NO выбрасывают.

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0

Ещё мысль: ежели дизель такой плохой стал, докажи и запрети производить. Но добросовестные покупатели имеют право доездить то, что купили (хорошая дизельная тачка сносу не знает), или? Вот он истинный оскал демократии!

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0
Виктор, нешариков

Я думаю, налогоплательщику из Гавра или Руана разрешат доездить... А к Нотр-Даму пусть такси берет. Бензиновое:)

Ответить#
0
Виктор, нешариков

Ну, доказать и запретить — нет ничего проще...
В России ввели ноль промилле — и научно это обосновали.
А потом отменили ноль промилле  — и опять научно обосновали.

Всё, что нам рассказывали про «светлое будущее» коммунизма, оказалось чистой ложью, но то, что нам рассказывали о зверствах капитализма  — оказалось чистой правдой. (Эт про «оскал»)

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+2
Evgen

А как дожить до беспечной старости без радикальных решений? Или, используя нажитый опыт рвать своё?

Ответить#
0
Виктор, нешариков

А сейчас именно этим все и занимаются.

Ответить#
0
Evgen

А мне нравилась программа строительства коммунизма:) И у фантастов вместо СССР был ССКР!

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+1
Колодочкин Михаил

Мне она и сейчас нравится. Поздний СССР — видимо лучшее, что было в истории российского народа.
Жаль ничего такого уже не будет.

Ответить#
0
Evgen

У нас страна непредсказуемая:) Можем к монархии вернуться.

Ответить#
0

Вся кампания, явно «заказная». Ничего хорошего ни прогрессу ни потребителю не сулит. Похоже на Платон в мировом масштабе, только не здесь и сейчас, а чуть погодя, но уж точно  — «Все»! (по поводу загрязнённости больших городов, с них начинают, полная лажа. Больше 10 лет прошло после введения ограничений во многих регионах Германии, улучшений не видать.) Пугает скорость, с которой кампания ведётся.

Ответить#
0

Есть конспирологическая версия.Борьба с дизелями началась тогда,когда внедрили «технологию сланцевой нефти» — т.е. заниматься «жестокой экономией» нет острой нужды.Поэтому экологией «озаботились».
Касаемо технической стороны,то никаких парадоксов большой эмиссии NOх нет.Эта проблема «совпала» с даунсайзингом.Наддутый,особенно «чудовищно» ДВС ФИЗИЧЕСКИ НЕ МОЖЕТ выбрасывать оксидов азота меньше атмосферных,причем вне зависимости коммонрейл там или механика! Вначале «надули»,а потом,на выхлопе, начали бороться с эмиссией.Так может не стоило наддувать?!
Суть в том,что у малофорсированных ДВС (не только дизелей) эмиссия оксидов азота меньше,но зато больше эмиссия углеводородов и сажи — у дизелей.При форсировании растет количество теплонапряженных зон в камере сгорания (КС) и,естественно,средняя температура по КС.Высокая средняя температура,конечно, улучшает дожигание того,что не сгорело — как CН и сажа.Но зато в КС увеличивается число локальных зон,в которых имеется высокая температура способствующая повышенной эмиссии NOx,и число таких зон гораздо больше чем в атмосферных ДВС.По всей видимости старые авто именно по этой причине меньше выкидывают NOx,а вовсе не потому,что системы очистки работают.

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+4
Огнев Игорь

Старенькие моторы «под 80й» бензин,вне сомнений,выбрасывают оксидов азота меньше,чем «под 95й».Объяснение проще не бывает — у них степень сжатия ниже.

Ответить#
0

В чем проблема та? Запретят дизели, будут гибриды. Основную роль в движении будет играть электродвигатель, а дизель будет работать на установившемся режиме, заряжая батарею. На таком режиме можно евро6 обеспечивать.

Ответить#
0
. Николас

И Калина-гибрид будет стоить как Приус...
[у нас не ругаются] мне такая «экология».
Тем более, что даже в случае с гибридом, об «экологии» думают в последнюю очередь. Там только призводство меди чего стоит для окр.среды, не говоря уж про Li-ion батареи — их пр-во и утилизация.
Электро, гибрид — это всё не серьёзно, тем более для климата России.

Ответить#
+3
. Николас

А гибрид-то что даст??? Экономию в рваном режиме езды? Ну-ну...

Ответить#
+1

Особенно удивляет ,что так педалируют вопрос по окислам азота,а ведь огромное их количество постоянно возникает в процессе разрядов молний и как оказалось без них не могла бы зародится жизнь на планете. Очередные ветряные мельницы?

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+5
Сергей

так в том-то и глупость! Уже сколько про коров писали — мол, от них гадостей больше... Надо разводить коров только под Евро-6 —- дарю идею Начальникам всех мастей.

Ответить#
+1
Колодочкин Михаил

В какое место им катализатор втыкать?

Ответить#
0

Что тут говорить про дизеля, они с коровами борются. Это профессиональные борцы за экологию? Сегодня они победят дизеля, завтра перейдут на бензиновые моторы. Эта борьба будет бесконечна. Пока выделяются деньги на эту борьбу, так и будет. Это же огромные бабки, ещё наши депутаты на это ведутся. Поддерживаю Евро 3, дальше это только головная боль, причём для всех. Что толку с Евро 5, если владелец тут же выколачивает катализатор меняет прошивку и катается на Евро 1. Что это? Очковтирательство.

Ответить#
+8
Безымянный

Вообще-то прошивку на евро2 меняют, которая не видит лямбда зонд после катализатора.

Ответить#
+2
. Николас

Выбивается, за место второго датчика кислорода ставится обманка, только для того, чтобы чек не горел. На параметры работы двигателя второй датчик, который стоит после катализатора, совершенно не влияет. Прошивку менять не обязательно вовсе!

Ответить#
+1

Ну так может не нужно ничего запрещать, а просто включить здравый смысл и остановиться на нормах Евро-4?
Вроде выполнение Евро-4 ни у кого не вызывало проблем и все автопроизводители вполне могли уложиться в эти нормы без жульничества?

Ответить#
+2
Слава

Там общество потребления, экологический класс это неотъемлемая часть условия обновления автомобиля.

Ответить#
+1
Слава

Я за Евро-3, но по сути о том же и говорю.

Ответить#
+1
Слава

Зачем его включать? Тут меньшинство диктует большинству, вот и всё. Возьмите ЛГБТ, где тут здравый смысл?

Ответить#
+1
Безымянный

А это крикуны демократические кричат, что они —- За. Нормального мужика стошнит при одной мысли о геях

Ответить#
+1

Как бы всем не хотелось дизелить, но это это глобальная тенденция в цивилизованном мире. Из городов вытесняют мощные, дизельные автомобили. Налогами, запретами и тд. Сопротивляться бесполезно. Дизель — только для спецтехники.
Жаль, что у нас всем плевать на экологию.

Ответить#
-12
Шелдон Купер

Да при чем тут экология-то??? Это же кампанейщина убогая. Как с озоновыми дырами.

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+1
Шелдон Купер

Экология? Т.е. по вашему не работающий ЕВРО-6 по факту едва соответствующий нормам ЕВРО-1 это лучше и экологичнее чем работающий ЕВРО-4?

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0
Слава

Товарищ не разобрался, да и не хочет.

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0

Помнится, совсем недавно, дизель преподносили как спасение Европы от загазованности. Вон оно как вышло!

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+2

Онкология и дизель.., погуглите, если кому интересно...
Рабочая группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после недельного обсуждения признала выхлопные газы, образующиеся от дизельных двигателей, канцерогенами, сообщает ссылкассылка . Они отнесены к группе 1, тогда как с 1988 года входили в группу 2А («потенциальные канцерогены»). Эксперты организации пришли к выводу, что имеющиеся научные данные дают основание полагать, что выхлопы увеличивают риск возникновения рака легких.
Ссылка ссылкассылка

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+1
Александр

А как ВОЗ относится к лесным пожарам и извержениям вулканов?
Или их она запретить не может и поэтому никак не относится? )))

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+3
Слава

C них бабки не срубишь )))

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+1
Александр

Выхлопы бензиновых моторов гораздо опаснее — частицы сажи столь малы ,что минуя ткани легких,попадают напрямую в кровь.У дизелей такой опасности нет — все осаждается.

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+1
Александр

ВОЗ — это бизнес, это спекулянты, причем самые страшные спекулянты! Они спекулируют на здоровье людей. Взрослый человек, а верите... Самая главная задача ВОЗ — обеспечить сбыт для фармбизнеса, подготовив соответственно «почву»

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+1
Александр

Онкология это отдельная тема, знаю деревню где 3.5 трактора и онкология страшенная. Кругом тайга, причём тут дизель?

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+3
Безымянный

Ну вот эти 3,5 трактора и навезли на своих гусеницах
изотопов из карьера, да ещё надымили дизелем,
а потом приехал передвижной маг и привёз паленой водки..)))
И всё это в экологически чистой тайге..)))

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+2

Это суровая необходимость. По-видимому, через несколько лет ограничения в городах коснутся и  коммерческого транспорта на тяжелом топливе. В крупном мегаполисе выхлопы дизельных моторов (PM2.5s & NOx) приводят к гибели 10,000 человек ежегодно, это факт:
Nearly 9,500 people die each year in London because of air pollution — study
ссылкассылка

Ситуация усугубляется изменениями в окружающей среде. Если мы в средней в полосе мокнем и мерзнем, то в мире все больше становится мест, где температура в тени +45C. Ветер уже не освежает, представьте себе такой промышленный фен, который поджаривает, да еще с PM2.5s и NOx.

Японию с ее Toyota Mirai и Honda Clarity Fuel Cell лучше не вспоминать, это другая планета. Но изменения происходят и не в самых богатых странах. Правительство Индии намерено запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году.

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-4
Catullus

Я свое мнение насчет «суровой необходимости» высказал... Вон, профессоры маститые пишут, что это чушь. Равно как озоновые дыры и глобальные потепления как следствие неперехода на Евро-10

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+6
Колодочкин Михаил

Более того, это намеренно сфабрикованная чушь. Любой статстике верю, также, как и предвыборным обещаниям.

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+2
Колодочкин Михаил

Вот народ говорит про глобальное потепление, но ученные все чаще поднимают вопрос глобального похолодания! А сейчас новая тенденция- изменения климата, т.к. в последнее время погода больше тяготеет к похолоданию в одних местах и потеплению в других, а иной раз так вообще- не свойственные явления для данной местности преподносит небесная канцелярия.

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0
Lumi

А кому за что платят, тот за то и «радеет». Какую статью закажешь, ту и напишут, хошь про потепление, а хошь про похолодание...

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+2
Catullus

Вы лучше приведите цифры по выбросам судовых дизелей — один океанский лайнер равен 50 млн автомобилей. Вот где резервы борьбы за экологию.Ну и самолеты. Все это давно пора запретить и пересесть на гужевой транспорт,но и тут загвоздка —шибко гадит под себя ,не обращая внимание на нормы,да и метана выпускает немерено.

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+11
Сергей

Это точно.., на Набережных в городах от этих
старых дизель-развалюх дышать нечем..)))
Проходят ТО...

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0

А что делать с бензиновыми двигателями с прямым впрыском (все современные),которые гораздо опаснее дизелей по микрочастицам сажи ?

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0

К нам дешевые дизеля, к сожалению, не хлынут из-за пошлин. Радоваться будут поляки и прибалты.

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+5
Психобелка

Так им и надо:)

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+1

Здравствуйте, Михаил. Спасибо за материал. Я думаю, что идёт самая обычная спекуляция, выбивание денег под зелёными знамёнами. Не спроста началась травля «дизеля». Кто-то на этом хорошо заработает. Вот и всё. В Германии закрываются атомные электростанции, а угольные строятся. Кому это выгодно? Миром правит капитал...
П.С. Сам эксплуатирую дизельный форд фокус

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+2
Ярослав

Добрый день, Ярослав. Я того же мнения. И про АЭС в том числе.

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+2

Да уж.... какой-то театр абсурда вся эта ситуация с евро-6. На мой взгляд единственно разумное решение — срочно отменять к чертям нормы евро-6, раз под него всего лишь «подстраиваются на стенде» и принимать новый стандарт, пусть не такой жесткий, но более приближенный к реальности.

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+1
MaMoHTuK

Я бы остановился на Евро-3. Все остальное —- популизм для крикунов.

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+9
Колодочкин Михаил

Почему именно евро-3?

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+1
Lumi

Мне казалось, что после Евро-2 этот шаг был серьезным. Два лямбда-зонда дали систему обратной связи по качеству очистки.

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+3
Lumi

Когда вводили евро-3, заявлялось, что в центре крупного города содержание вредных веществ в атмосфере выше, чем из выхлопной трубы

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0
Обыватель

Ну да, ну да... А при Екатерине в Москве яблонями пахло за сотни километров, если писателям верить... Но и навозом, думаю, хорошо пахло. Сегодня идет не борьба за чистый воздух, а что-то другое.

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+2
Колодочкин Михаил

Абсолютно с вами согласен. Но почему-то мало говорится о том, что за всю эту притянутую за уши автоэкологичность платим мы — автовладельцы, причём не только в момент покупки, но и при ТО и ТР, так как автомобили неоправдано усложнились конструктивно (при этом не став более надёжными и долговечными) , кроме того, за бОльшие деньги мы вынуждены брать задушенный бессмысленными «Еврами» даунсайзинг, а чтоб этого дохляка-ДВСа приспособить к жизни, нужна более дорогая КП — многоступенчатая. Тем временем, потребление топлива в мире не снижается, а производство всех этих Евро-приблуд влияют на экологию хуже чем авто с карбюратором.
Мне не понятно кому может быть выгодна эта бессовестная «борьба за экологию», но то, что это маразм и ненужная обуза для автомобилиста, я убеждён на все сто.

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+2
Evgen

Почему же не говорится? Задача простая —- заставить вас постоянно тратить деньги! Поэтому не нужны вечные автомобили: покупая новый, вы должны тут же оставить заказ на следующую модель, потому что завтра ваш мотор объявят вредным. Собственно, с дизелями Евро 6 так и получилось...

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+1
Колодочкин Михаил

Известно за что: за карман потребителя.

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0
Колодочкин Михаил

ИМХО откатываться к евро-3/4/5 это тоже самое, что публично расписаться в том, что долгие годы шли в неверном направлении. Пусть это будет по сути евро-3 или евро-5 с минимальными отличиями, но называться он должен евро-7, а лучше вообще по-новому. Но только как переходная мера до введения принципиального нового стандарта...

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0
MaMoHTuK

Естественно. Кто признается, что зря разводил кого-то на триллионы. Я в данном случае говорю про чисто техническую сторону вопроса.

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+2

И еще новости из Неметчины... Там 25 профессоров-мотористов написали открытое письмо в поддержку ДВС в целом и дизелей в частности. Суть в том, что все это политические игры с выбросами, т.к. в абсолютном выражении нынешние выбросы (нормативно и реально) настолько исчезающе малы, что нет НИКАКИХ НАУЧНЫХ причин вводить какие-либо ограничения и прочую [у нас не ругаются]!

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+3

Только на днях прошли слухи что Рено планирует начать выпуск модели Доккер на автофрамосе с дизелем 1,5. Очень интересная машина должна быть, расход 5,5–7,5 литров причем реальный по отзывам владельцев, и лошадок всего 85, что приятно учитывая как у нас фанатично дерут деньги «за лошади» всякие налоговики и страховые...

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+3

А вот немножко статистики.Только что прошел опрос в Германии  — за или против запрета на въезд дизелей

Там вопрос поставили об отношении к запрету авто НИЖЕ чем Евро 6. Так вот: 59% за, 38% против. При этом среди молодежи (18 0 30 лет за 70%, среди фрау — 67%


38% считают, что в среднесрочной перспективе дизели вообще исчезнут


54% верят, что нет. Причем это больше из мелких городишек

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0
Колодочкин Михаил

Хорошо если бы РФ отказалась от всех этих игр с еврами... Остановится на 3–4 классе — и баста, типа у нас дела есть поважнее этих экологических махинаций (думаю немало стран бы поддержало), зато как бы это облегчило жизнь производителям да и покупателям авто.
В рамках ответа на введенные санкции можно было бы отказатся от навязываемых западом дорогих и бессмысленных норм и правил.

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+2
Колодочкин Михаил

это всего лишь отражает и без того понятную мысль, что наименее самостоятельные люди наиболее подвержены внушению, в т.ч. рекламному

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+1

Дизель в легковом автомобиле в городе — это дурость. Дизель — это: трактора, большегрузы, вездеходы, пароходы и тепловозы. Как бы он не вонял и чего бы не выбрасывал — слышно его определенно сильнее. ИМХО.

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+7
ghgjgh

Нормальный дизель (с жёлтой этикеткой, по германски, возраст 10–12 лет) не унюхаешь, даже в закрытом гараже. Всё, что тяжелее 1,5 т. и проезжает больше 20 т.км в год, элементарно заслуживает дизель. Кто утверждает иное, либо серость, либо преследует свои поганые интересы, либо играет в другой лиге. А как научились дизеля «глушить», многие бензинки позавидуют

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-1
Виктор, нешариков

...практически согласен...но ведь любая «доп./глушилка», очевидно, усложняет и удорожает конструкцию...но более всего осаживает с выбором — качество самого топлива...попадаешь в пробке рядом с плохо обслуживаемым дизелем, и единственное желание — дать ему уехать от тебя подальше, или самому убежать...Но особым шармом у дизелистов российских считается поставить работающий авто под окна многоквартирного дома с работающим двигателем...и уйти к подружке пить чай — просто возникает желание расстрелять, хотя справедливости ради — и от работающего бензинового ДВС в этом случае желание тоже самое. Страна в состоянии апогея идиотизма — 45% водителей вообще не понимают как работает ДВС и скорость им кажется единственным способом спрятать за ней свою глупость.

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+1
ghgjgh

У мня под окнами раньше и Нивы постоянно гоняли зимой. ПУстит мотор и сидит, [у нас не ругаются]. К сожалению, тупость к уровню Евро не привязана...

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0
ghgjgh

Именно так! Но почему-то была такая тенденция. Впрочем, внедряют не обязательно всё хорошее и полезное.

Ответить#
0
ghgjgh

Конечно. Дизель — великий труженик, но он должен работать в поле, тайге, на стройке.

Ответить#
0
ghgjgh

а кто живет в центре и по 5ткм в месяц по работе или бизнесу наматывает?

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0
Ingmar

...тогда, наверное, это уже должно быть грузо-пассажирское авто...?

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0

Комментарий удален

#
-1

Вот теперь думай, а стоит ли стремиться к дизелю? Боюсь купить его, а потом поиметь проблемы при поездках в Европу.

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+2
Lumi

Да, возможны «мелкие неприятности».

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0
Колодочкин Михаил

Причём «мелкие неприятности» скорей всего будут не только в Европе.
Дизеля (сегодня) настолько нежные и усложнённые (опять же благодаря Ерво-1-2-3-4-5-...), что обещанная экономия топлива (относительно бенз.) может разбиться о стоимость последующих ремонтов и регулировок-обслуживаний (плюс бОльшая стоимость при покупке).
Сейчас дизель не тот, что в былые времена безотказно молотил неделями не выключаясь, и при этом заправлялся грязным ведром тем, что напоминало солярку, а его топливную аппаратуру могли настроить в деревенской МТМ на простеньком стенде...
Короче, выгода (на мой взгляд) одна — более широкая полка Мкр. Но многим ли (непрофи) это надо?
А далее одни минусы по сравнению с бензиновым, причем минусы не врождённые, а приобретенные, благодаря «борьбе за экологию»

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0
Evgen

Всё правильно! Раньше у дизелей был ещё один плюс — это более дешёвое, чуть ли не дармовое топливо. Ну, тут уже всё ясно... А тяговитым на низах можно и бензиновый двигатель сделать. Только никому это сейчас не нужно. А что дизель? Малый дизель экономичным вообще сделать трудно. Ибо с неразделённой камерой сгорания они очень жёстко и шумно работают. С разделённой несколько мягче, но страдает экономичность, главный конёк дизеля. Ничего, поставим сложную и дорогую систему Коммон рейл. Удельные показатели хуже? Ничего, поставим сложный и дорогой турбонаддув. И показатели будут не хуже, чем у простого и дешёвого атмосферного бензинового. Шум, вибрации? Ничего, поставим дополнительную шумо- и виброизоляцию. Хуже пускается? Поставим более мощный стартер и более ёмкий акк. Печка зимой хуже греет? Ничего, поставим автономную. Вакуумный усилитель с ним не работает? Ничего, поставим дополнительный вакуумный насос. Сажу выбрасывает? Ничего, дополнительные фильтры поставим. И получим автомобиль, который, в общем-то, не хуже бензинового ездит. Ну и что, что дороже, сложнее и тяжелее? Зато топливо меньше расходуется.

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0

Что тут сказать... То, что дизели начали массово пихать на маленькие автомобили, это вовсе не от того, что дизели обладают какими-то неоспоримыми достоинствами. Просто очередная тенденция. Или кампания, как угодно. Интересно, что в интернетовских материалах сейчас не найдёшь объективного сравнения дизельных и бензиновых двигателей. Везде имеется явная тенденция выставить дизель в положительном свете, мол, он лучше.

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0
Шандор Матиас

нет неоспоримых достоинств? а как же кпд и экономичность? понятно, что надо платить, но названные два параметра для многих не последние! эти достоинства неоспоримы проигрышем дизеля в других достоинствах, т.к. речь идет о достоинствах самих по себе!
маленькие автомобили — насколько маленькие? да и потом, если пытаться как можно лучше распределить нефть Земли, о чем в автоконцернах вполне могли думать, то долю дизелей может быть можно было бы и нарастить. мне кажется дизель от 2л это нормально для легковушки. может быть и меньше. мне не нравится когда бенз.мотор имеет 1.4л и 100 л.с., мне кажется фактически на нем будет неудобно ездить, шумно, поскольку придется его крутить.
купил иж-планету, жалею, что их перестали делать, а причиной называли несоответствие двухтактников эконормам. масло нельзя подавать в кривошип т.к. кшк участвует в продувке цилидра (-ов). тогда нельзя сделать смазку как на авто и надо добавлять масло в бензин. да, так будет проигрыш. а я подумал — неужели нельзя было бы сделать смазку поршня и шатуна как на легковых, а продувку цилиндра вести по какому-то специальному тракту вместо кшк? ведь как было бы здорово, вдвое больше вспышек — явно будет плюс и к мощности и к кпд, 4-тактные моторы не должны выигрывать по этим показателям. но вот как устроена продувка цилиндров я не знаю, не могу настаивать на своей идее. просто думаю что при современных технологиях ее можно было бы реализовать и получить и экологичный и кпдшный мотор.

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0
laughman

Хорошо, что не сказали, что у дизеля больше крутящий момент... Меня от такого дилетантизма всегда коробило. А более высокий КПД дизеля никто и не оспаривает. Топливо он действительно сэкономит. Но тут есть ряд НО. Впрочем, мне сейчас не хочется ввязываться в этот спор.

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0
Шандор Матиас

Ну  сейчас большой плюс дизелей их больший ресурс и надежность,особенно касается продукции VW, да и в целом немецкий автопром.

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0
Сергей

Сейчас про большой ресурс вообще даже неудобно говорить. И кто сказал, что дизельный двигатель, который жёстче работает и требует более тяжёлых и прочных деталей, в принципе надёжнее и долговечнее бензинового? Это всё байки.

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-1
Шандор Матиас

Никогда не хотел купить дизель, но то, что творится сейчас —- это дурость. Виноватого нашли...

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+9