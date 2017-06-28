Шкода давно перестала существовать в узких рамках отведенного ей класса. Octavia, построенная на общей платформе с Гольфом, своими габаритами и простором в салоне вполне сравнима с классом D. Superb сильно обогнал в размерах родственный Passat. А Rapid, даром что считается представителем класса B+, на деле переросток — даже больше некоторых представителей гольф-класса. Вот и со свежеиспеченным кроссовером Kodiaq (кодиак, напомним, — это бурый медведь с Аляски) та же история. Построенный на модульной платформе MQB паркетник намного больше своего родственника — модели Volkswagen Tiguan. В арсенале Шкоды Кодиак есть даже семиместные варианты. Интересно, не сказались ли выросшие габариты на ездовых манерах?
Увидев кроссовер Skoda Kodiaq первый раз на фото, я не проникся. Силуэт мне показался чересчур растянутым. Но живьем Skoda гармонична и солидна. Интерьер ожидаемо правильный. При его создании дизайнеры выкинули привычные лекала в самую дальнюю корзину и орудовали исключительно циркулем и линейкой. Вышло неплохо. Строго, но не скучно.
Чешские автомобили давно приучили нас к изобилию всяких приятных мелочей. Kodiaq в этом плане сделал еще шаг вперед: к традиционному ассортименту отделений и зонту в дверях добавились пластиковые защитные накладки, прикрывающие торцы дверей. Стоит открыть дверцу, как накладка выезжает, защищая лакокрасочное покрытие. На забитых и тесных парковках такую опцию тяжело переоценить.
При открывании дверей выезжают защитные пластиковые накладки, прикрывающие торцы. На тесной парковке можно не бояться поцарапать дверь. Свою или чужую.
В торцах передних дверей спрятаны опциональные зонтики.
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Строгий с виду интерьер отличается качественной сборкой и достойными материалами отделки. Эргономика тоже в порядке.
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Kodiaq лишен виртуальной приборной панели. Может, оно и к лучшему? Традиционная радиальная оцифровка привыкания не требует. А вот светлые цифры на сером фоне — не лучшее решение.
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В качестве опции на Кодиак можно установить камеры кругового обзора. Впрочем, с естественным обзором проблем также нет.
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Блок климат-контроля выполнен в знакомом «ваговском» ключе — перед нами три вращающиеся шайбы.
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Семиступенчатый преселектив DSG работает отменно: незаметно меняет ступени и почти не задумываясь «уходит вниз» при резком нажатии на газ.
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Два вещевых ящика сегодня довольно редкое явление. А жаль, штука весьма полезная.
Было бы наивно полагать, что в Шкоде забыли про эргономику. Она тут традиционно безупречна. Взаимное расположение органов управления, сиденья и большого числа кнопок доведено практически до совершенства. Идиллию слегка нарушил большой перепад высот между педалями. Но, пожалуй, это единственная придирка к рабочему месту водителя.
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Передние сиденья удачно спрофилированы. Есть память на три положения.
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Пространство между передними сиденьями хорошо продумано. Ломать голову над тем, куда пристроить всевозможную дорожную мелочь, не придется.
Отрадно, что обитателям второго ряда так же просторно, как и передним седокам. Запас для коленей огромен. Хватает места по ширине, да и вверху свободно — даже несмотря на панорамную крышу, съевшую изрядную долю высоты салона. Спинки регулируются по углу наклона, а сами сиденья перемещаются в продольном направлении. Заднему ряду вторит и багажник. Конечно, 720 заявленных литров мы не нашли. Но и 528 литров, что мы намерили, — результат достойный.
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На задних сиденьях полно места. А сами они перемещаются в двух направлениях.
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За доплату второй ряд может быть оснащен своим блоком климат-контроля и обогревом сидений.
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На втором ряду помимо 12-вольтовой есть и розетка на 230 вольт. USB-разъем для зарядки гаджетов воспринимается как должное.
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На направляющих передних подголовников могут быть установлены удобные кронштейны для смартфонов или планшетов.
Не станут ли возросшие по сравнению с Тигуаном габариты помехой на пути водительских амбиций? Пожалуй, нет. Шкода Кодиак крупнее Тигуана, но масса «чеха» всего на 60 кг больше. Не фатально, о чем свидетельствует динамика. Прецизионная пара из 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатой DSG работает слаженно. 320 Нм крутящего момента доступны еще до того, как стрелка тахометра покажет на отметку в 1500 об/мин. Благодаря таким показателям Kodiaq мгновенно уносится вперед. Он медленнее Тигуана в разгоне до сотни всего на полсекунды. Вряд ли кто-то прочувствует эту разницу. Не уступает Kodiaq и в управляемости. Он также стабилен на прямой, требуя минимальной и редкой корректировки курса рулем. Электроусилитель оперативно создает необходимое усилие на руле, обеспечивая отличную обратную связь. Лишь на тесной парковке чувствуются внушительные габариты Кодиака — разворачиваться приходится дольше, чем на Тигуане.
Не разочаровал новичок и вне асфальта. Правда, на грунтовке подвеска Шкоды довольно подробно транслирует мелочевку. Но стоит подсунуть яму посерьезней, как ходовая тут же группируется и отражает удар. Внедорожный арсенал у Кодиака такой же, как и у Тигуана — задняя ось подключается муфтой Халдекс пятого поколения, работающей с преднатягом. Принудительно ее заблокировать нельзя. Но есть несколько режимов движения, включая внедорожный. Наши замеры показали, что под защитой моторного отсека Кодиака на 20 мм больше, чем под поддоном двигателя Тигуана. Да и углы въезда/съезда чуть больше у «чеха». Вот только и колесная база у него тоже больше, чем у Тигуана. На бездорожье это минус. Зато муфта не боится перегрева и допускает долгую пробуксовку. Не страшна Шкоде и диагональ — вывешенные колеса не помеха для электроники, умело распоряжающейся крутящим моментом.
Skoda Kodiaq, однозначно, найдет своего покупателя. Конечно, вряд ли кто-то в здравом уме отдаст три миллиона за наш тестовый паркетник, пусть и нашпигованный бесконечным списком опций. А вот начальная пока что модификация со 150-сильным мотором и полным приводом — уже совсем другой разговор. И начальной ее можно назвать лишь формально — список опций вполне приличный. К тому же в перспективе Кодиаку, который к нам пока поставляют из Чехии, «светит» российская сборка. Тогда, глядишь, и цены упадут.