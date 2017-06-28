Выясняем, так ли хорош первый большой кроссовер от Шкоды и в чем он уступает соплатформеннику Volkswagen Tiguan.

Skoda Kodiaq выглядит гармонично и солидно.

Шкода давно перестала существовать в узких рамках отведенного ей класса. Octavia, построенная на общей платформе с Гольфом, своими габаритами и простором в салоне вполне сравнима с классом D. Superb сильно обогнал в размерах родственный Passat. А Rapid, даром что считается представителем класса B+, на деле переросток — даже больше некоторых представителей гольф-класса. Вот и со свежеиспеченным кроссовером Kodiaq (кодиак, напомним, — это бурый медведь с Аляски) та же история. Построенный на модульной платформе MQB паркетник намного больше своего родственника — модели Volkswagen Tiguan. В арсенале Шкоды Кодиак есть даже семиместные варианты. Интересно, не сказались ли выросшие габариты на ездовых манерах?

На грунтовке подвеска Шкоды подмечает всю мелочь, зато держит удар на ухабах посерьезнее.

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Увидев кроссовер Skoda Kodiaq первый раз на фото, я не проникся. Силуэт мне показался чересчур растянутым. Но живьем Skoda гармонична и солидна. Интерьер ожидаемо правильный. При его создании дизайнеры выкинули привычные лекала в самую дальнюю корзину и орудовали исключительно циркулем и линейкой. Вышло неплохо. Строго, но не скучно.

Чешские автомобили давно приучили нас к изобилию всяких приятных мелочей. Kodiaq в этом плане сделал еще шаг вперед: к традиционному ассортименту отделений и зонту в дверях добавились пластиковые защитные накладки, прикрывающие торцы дверей. Стоит открыть дверцу, как накладка выезжает, защищая лакокрасочное покрытие. На забитых и тесных парковках такую опцию тяжело переоценить.

При открывании дверей выезжают защитные пластиковые накладки, прикрывающие торцы. На тесной парковке можно не бояться поцарапать дверь. Свою или чужую. В торцах передних дверей спрятаны опциональные зонтики.

Строгий с виду интерьер отличается качественной сборкой и достойными материалами отделки. Эргономика тоже в порядке. Kodiaq лишен виртуальной приборной панели. Может, оно и к лучшему? Традиционная радиальная оцифровка привыкания не требует. А вот светлые цифры на сером фоне — не лучшее решение. В качестве опции на Кодиак можно установить камеры кругового обзора. Впрочем, с естественным обзором проблем также нет. Блок климат-контроля выполнен в знакомом «ваговском» ключе — перед нами три вращающиеся шайбы. Семиступенчатый преселектив DSG работает отменно: незаметно меняет ступени и почти не задумываясь «уходит вниз» при резком нажатии на газ. Два вещевых ящика сегодня довольно редкое явление. А жаль, штука весьма полезная.

Было бы наивно полагать, что в Шкоде забыли про эргономику. Она тут традиционно безупречна. Взаимное расположение органов управления, сиденья и большого числа кнопок доведено практически до совершенства. Идиллию слегка нарушил большой перепад высот между педалями. Но, пожалуй, это единственная придирка к рабочему месту водителя.

Передние сиденья удачно спрофилированы. Есть память на три положения. Пространство между передними сиденьями хорошо продумано. Ломать голову над тем, куда пристроить всевозможную дорожную мелочь, не придется.

Отрадно, что обитателям второго ряда так же просторно, как и передним седокам. Запас для коленей огромен. Хватает места по ширине, да и вверху свободно — даже несмотря на панорамную крышу, съевшую изрядную долю высоты салона. Спинки регулируются по углу наклона, а сами сиденья перемещаются в продольном направлении. Заднему ряду вторит и багажник. Конечно, 720 заявленных литров мы не нашли. Но и 528 литров, что мы намерили, — результат достойный.

На задних сиденьях полно места. А сами они перемещаются в двух направлениях. За доплату второй ряд может быть оснащен своим блоком климат-контроля и обогревом сидений. На втором ряду помимо 12-вольтовой есть и розетка на 230 вольт. USB-разъем для зарядки гаджетов воспринимается как должное. На направляющих передних подголовников могут быть установлены удобные кронштейны для смартфонов или планшетов.

Не станут ли возросшие по сравнению с Тигуаном габариты помехой на пути водительских амбиций? Пожалуй, нет. Шкода Кодиак крупнее Тигуана, но масса «чеха» всего на 60 кг больше. Не фатально, о чем свидетельствует динамика. Прецизионная пара из 2,0-литрового турбомотора и 7-ступенчатой DSG работает слаженно. 320 Нм крутящего момента доступны еще до того, как стрелка тахометра покажет на отметку в 1500 об/мин. Благодаря таким показателям Kodiaq мгновенно уносится вперед. Он медленнее Тигуана в разгоне до сотни всего на полсекунды. Вряд ли кто-то прочувствует эту разницу. Не уступает Kodiaq и в управляемости. Он также стабилен на прямой, требуя минимальной и редкой корректировки курса рулем. Электроусилитель оперативно создает необходимое усилие на руле, обеспечивая отличную обратную связь. Лишь на тесной парковке чувствуются внушительные габариты Кодиака — разворачиваться приходится дольше, чем на Тигуане.

Багажник огромен по меркам класса. Мы намерили 528 литров. Результат говорит сам за себя.

Шкода не была бы Шкодой, если бы в багажнике не находилось множества средств для фиксации поклажи. По левому борту имеется фонарик. Рукоятки для складывания второго ряда сидений продублированы на стенках багажника.

Не разочаровал новичок и вне асфальта. Правда, на грунтовке подвеска Шкоды довольно подробно транслирует мелочевку. Но стоит подсунуть яму посерьезней, как ходовая тут же группируется и отражает удар. Внедорожный арсенал у Кодиака такой же, как и у Тигуана — задняя ось подключается муфтой Халдекс пятого поколения, работающей с преднатягом. Принудительно ее заблокировать нельзя. Но есть несколько режимов движения, включая внедорожный. Наши замеры показали, что под защитой моторного отсека Кодиака на 20 мм больше, чем под поддоном двигателя Тигуана. Да и углы въезда/съезда чуть больше у «чеха». Вот только и колесная база у него тоже больше, чем у Тигуана. На бездорожье это минус. Зато муфта не боится перегрева и допускает долгую пробуксовку. Не страшна Шкоде и диагональ — вывешенные колеса не помеха для электроники, умело распоряжающейся крутящим моментом.

Вывешивания колес Kodiaq не боится. Электроника умело распределяет момент, а муфта Халдекс стойко переносит долгие пробуксовки.

Skoda Kodiaq, однозначно, найдет своего покупателя. Конечно, вряд ли кто-то в здравом уме отдаст три миллиона за наш тестовый паркетник, пусть и нашпигованный бесконечным списком опций. А вот начальная пока что модификация со 150-сильным мотором и полным приводом — уже совсем другой разговор. И начальной ее можно назвать лишь формально — список опций вполне приличный. К тому же в перспективе Кодиаку, который к нам пока поставляют из Чехии, «светит» российская сборка. Тогда, глядишь, и цены упадут.