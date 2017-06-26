Сбежавший автомобиль. Топ-6 видеороликов

Подборка самых курьезных случаев, когда машина уезжает без водителя за рулем — под воздействием гравитации, благодаря автозапуску или просто из-за невнимательности владельца.

Эра беспилотников не за горами. Современные автомобили умеют распознавать знаки и следовать их указаниям, могут без помощи водителя держаться в полосе и играючи тормозить перед препятствием. Конечно же, работа над элементами автопилота отнимает у автопроизводителей немало времени и денежных средств. Но… стоит чуть покопаться в Сети, и становится очевидно: помогать крупным концернам не брезгуют и независимые испытатели.

Совсем свежий пример. Аристократ Jaguar XF не выдержал и решил сбежать от своего хамоватого владельца, для которого езда по обочине и дорожные перепалки, видимо, в порядке вещей. Лично мне в этой ситуации жалко только машину.

А вот развозчика хлебобулочных изделий из следующего видео по-человечески жаль. Забыть поставить автомобиль на передачу или ручник рано или поздно может каждый. Хорошо еще, что беспилотной ГАЗели удалось беспрепятственно пересечь шестиполосное шоссе. Хотя владелец Volvo XC70, героически остановивший хлебовозку, скорее всего, так не считает.

Конечно, бывают варианты и со счастливым концом. Ford Focus из следующего сюжета полностью оправдывает свое название, демонстрируя хозяину сеанс уличной магии. При этом обходится без каких-либо жертв. Держу пари: вернувшись на место парковки, парень первым делом подумал об угоне.

Ниже еще один аналогичный сюжет. На этот раз — от первого лица. Onboard, как говорят в автоспорте. Автомобилю-бунтарю удалось абсолютно цивилизованным образом перепарковаться с одной стороны улицы на другую. Кстати, отличный способ вводить в заблуждение «парконы». Не исключаю, что в эру беспилотников «борцы с системой» возьмут этот прием на вооружение.

Если вы до сих пор считали, что элементы автопилота — прерогатива Мерседесов, BMW или Volvo, обязательно посмотрите следующий сюжет. Владелец черного ВАЗ-2114 наглядно доказывает, что даже не самые передовые изделия отечественного автопрома способны на великие дела. Всего-то и нужно — оставить автомобиль с заблокированным рулем на передаче и случайно активировать автозапуск на брелоке.

Железным нервам этого мужчины можно только позавидовать. При подготовке материала я пересмотрел немало роликов, но не видел, чтобы владелец так спокойно возвращался к своей укатившейся машине. Складывается впечатление, что он делает так каждый день.

А приходилось ли вам переживать нечто похожее?

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Видео: YouTube