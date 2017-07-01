Datsun mi-DO: меняем лампы и перевозим велосипед

Датсун из редакционного парка «За рулем» продолжает наматывать пробег и подкидывать проблем.

Datsun mi-DO из парка ЗР.

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В наших с Датсуном редакционных отношениях случился двухмесячный перерыв. Но причина была не в очередной поломке , а вполне приятная. Просто я в честь юбилея Нивы пересел на вазовский внедорожник как раз на эти два месяца. Благо, что и мой Датсун за это время не стоял без дела. Коллеги регулярно им пользовались. Так что, «консервации» и ее последствий удалось избежать. Посмотрим, как поведет себя Datsun mi-DO после разлуки.

Первое, на что обратил внимание, — какой же он резвый! И не только относительно Нивы. 87-сильный мотор обладает поразительной эластичностью. Его возможностей более чем достаточно для динамичного перемещения в потоке. К тому же он отлично ладит с 4-ступенчатым автоматом Jatco. И хотя японская гидромеханика уже немолода, она почти без запинок реагирует на резкое нажатие педали газа.

Знаю, я не раз отмечал динамические таланты mi-DO. Чтобы ощутить это вновь и с особой остротой, нужно было поехать после длительного перерыва. Кстати, новая прошивка, которую мы поставили почти девять месяцев назад, пока работает. Больше Датсун не глох на драйве. Будем надеяться. не заглохнет и в дальнейшем.

Перед летним сезоном Datsun mi-DO провел пару недель на стоянке без движения. После того как я возобновил регулярные поездки на машине, новых неисправностей не случилось.

А еще обратил внимание на то, что Датсун жестковато реагирует на поперечные швы и неровности. Особенно это заметно после вылазок на Ниве, которой вообще по барабану, что под колесами. Но ведь mi-DO тоже не отличается изнеженной ходовой и всегда уверенно реагировал на все аспекты наших дорог и направлений. Все-таки почти два года эксплуатации и без малого 50 000 км пробега сказываются на техническом состоянии машины. Подвеска стала издавать посторонние звуки во время проезда по неровностям.

Впрочем, это и не удивительно. С самого появления в редакции жизнь mi-DO была далека от курортной. Сначала хэтчбек принял участие в 60-часовом марафоне «За рулем». Затем два ралли МАДИ и зимние испытания, где Датсун успешно бороздил снежную целину с обутыми в цепи передними колесами. Посмотрим, сколько еще времени пройдет до того момента, когда амортизаторы действительно потребуют замены.

Только я поменял лампу ближнего света, как через пару дней Датсун снова стал одноглазым. Теперь он «ослеп» на правую фару.

Не успел я проездить и пары дней, как перегорела лампочка ближнего света. Ох, как я не люблю менять эти злосчастные лампы. Напомню, что в инструкции по эксплуатации представлена схема замены ламп у седана on-DO. Но у хэтчбека совсем иная история. И фары другие, и поменять лампы то еще «удовольствие». Мало того, что подобраться к задней части фары непросто. Так еще и сам патрон скрывается за технологическим отверстием, в которое без труда пролезет только детская рука. Патрон сидит в пазах, и заправлять его на место приходится вслепую. Конечно, уже после нескольких смен время на эту операцию у меня сократилось. Утешение слабое. Не успел я расслабиться после смены одной лампы, как перегорела вторая — уже справа. Поменял и ее.

В обычном состоянии багажник тяжело назвать большим. Дабы дорожная мелочевка и канистра с омывайкой не летали по всему багажнику, я купил в одном известном шведском магазине ящик с отделениями. Встал как родной.

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В очередной раз порадовался компактности автомобиля. Для города это свойство бесценно — шансов запарковаться куда больше. Жаль только, что вместительность страдает. И в этом я убедился, когда понадобилось перевезти на дачу велосипед. В мой «сарай» Фокус сей агрегат влезает со свистом. Даже без снятия переднего колеса. А вот насчет mi-DO терзали сомнения. Складывая спинки заднего ряда, еще раз «поблагодарил» того инженера, который догадался сделать по два фиксатора направляющих на каждом подголовнике. Чтобы его вытащить, нужно пальцем одной руки утопить один фиксатор, пальцем другой нажать на второй, а тянуть сам подголовник уже нечем. Впору звать помощника. А вытащить подголовники нужно обязательно. Иначе задние сиденья не сложить вровень с полом багажника. Хорошо хоть сами сиденья трансформируются легко.

Запихнул я велосипед, и опасения подтвердились — заднее колесо торчало из проема багажника. А откручивать колеса очень не хотелось. Пришлось сдвинуть вперед сиденье переднего пассажира и потом перевести спинку в вертикальное положение. После этого и еще ряда манипуляций байк все же уместился в багажнике. Правда, ценой пассажирских мест — сидеть на переднем сиденье стало почти невозможно, не говоря уже о задних. Зато не пришлось демонтировать переднее колесо велосипеда. Так что перевезти в Датсуне горный байк можно, но стоит помнить, что машина станет одноместной.

Со сложенными сиденьями багажник, разумеется, заметно вместительнее. Но и этого порой не хватает. После долгих манипуляций велосипед все же поместился в Датсуне. Но пассажирам, в том числе и переднему, места уже нет.

За последние полгода на машину обрушился ворох неисправностей. Сначала проблемы с глохнущим мотором, затем полетевший блок управления АКП, потом глюки мультимедиасистемы... Пора восстанавливать репутацию! Сейчас Datsun продолжает уверенно накатывать пробег. И главное, пока без серьезных проблем.