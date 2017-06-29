Как заполучить красивый номер?

На днях мы уже рассказывали о «крутых» номерах: откуда они взялись, для кого предназначались и сколько сегодня стоят красивые сочетания букв и цифр. На этот раз выясним, можно ли стать обладателем непростой серии, не нарушая закон. И есть ли от «крутого» номера польза или больше вреда?

Как красивые номера попадают к продавцам?

Прямой и понятный русскому автовладельцу путь — «прикормленный» человек в погонах просто выдает номера нужным людям. Но с введением системы компьютеризированного учета при регистрации ТС , где номера присваиваются в случайном порядке, сотрудникам регистрационных подразделений приходится проявлять больше фантазии для таких операций. Однако не совсем легальный способ по-прежнему работает.

Правда, существуют и законные пути. Например, дилер от своих информаторов узнает, что в определенном МРЭО начали выдавать номера с «интересной» буквенной серией, скажем М...ММ777. Тут же в очередь на постановку на учет в этом отделении встают десятки владельцев старых Жигулей, и все номера, выданные в этот день, оказываются в руках номероторговцев. Большая часть из них, не интересных для последующей продажи, потом «сливается», но в итоге в сети попадают и настоящие «бриллианты» типа М007ММ777, М111ММ777 или М777ММ777. Цена одного такого номера оправдает организацию даже подобной сложной схемы. Наконец, люди, получившие красивые номера случайно — а такое тоже бывает, например, когда в «целях борьбы» с продавцами номеров по одному «красивому» номеру из каждой буквенной серии демонстративно выдается на мусоровоз, бетономешалку или рейсовый автобус, — просто перепродают их дилерам.

Красивый номер на дорогом автомобиле создает впечатление состоятельного владельца, а на бюджетном — владельца со связями.

Хочу!

Самый простой, но и накладный способ заполучить красивый номер — это обратиться на одну из профильных интернет-площадок, на которой каждый обладающий необходимой суммой может выбрать номер по вкусу. Если время терпит, стоит тщательно мониторить объявления о продаже подержанных машин. Ведь сейчас они продаются с номерами, и при определенной доле везения можно найти интересный вариант. Главное, помнить о высокой конкуренции в этих поисках — хорошие варианты уходят моментально.

Можно подъехать к любому отделу регистрации автотранспорта. В радиусе ста метров вы наверняка наткнетесь на сиротливо стоящие старенькие Жигули с красивым номером. Остается только разыскать человека, которому они принадлежат, и договориться о сделке. Но помните, что местные продавцы — люди осторожные, и вам придется доказывать им свои искренние намерения именно купить номера, а не доставить неприятности.

«Договориться» непосредственно в ГИБДД, не зная «паролей» и «явок», не получится. Время сейчас кризисное, терять теплое место никому не хочется.

Красивый номер, установленный на откровенный автохлам — верный признак того, что номер продается, а машина, скорее всего, принадлежит посреднику.

По закону

Заполучить красивый номер на общих основаниях практически невозможно. В лучшем случае вам достанется зеркальный номер.

Предположим, что вы сумели найти владельца автономера, который вам сильно понравился, но как переоформить эти номера на вашу машину? Например, так: владелец красивых номеров продает свой автомобиль, как правило, старенькую «нашемарку», покупатель регистрирует ее на себя и по процедуре сохранения номеров оставляет их за собой на хранение в ГАИ. На купленную машину-донора покупатель устанавливает новые номера, после чего передает автомобиль прежнему владельцу, а красивые номера регистрирует уже на свой автомобиль. Еще один вариант — передать свой автомобиль владельцу красивых номеров, которые уже лежат у того на хранении. Хозяин номера регистрирует вашу машину на себя и тут же продает (передает) ее вам. Это, по сути, тот же способ, что и предыдущий, но здесь покупатель рискует своим часто весьма дорогим автомобилем.

Наконец, последняя комбинация разыгрывается с третьим автомобилем-донором. Он принадлежит посредникам при регистрационных подразделениях. В этом случае машина оформляется на продавца красивых номеров. Продавец регистрирует автомобиль, который покупает, и получает новые номера, после чего переустанавливает их на собственную машину, а красивые номера перерегистрирует на донора, затем продает его покупателю. Тот, в свою очередь, регистрирует его, получает новые номера, а красивые сохраняет за собой в ГАИ. Затем возвращает авто-донора с обычными номерами его владельцу.

Все эти способы кажутся слишком сложными и являются затратными, поскольку требуют дополнительных финансовых расходов — на страховку, оплату госпошлины и транспортного налога. Но по времени они занимают обычно один день, а с точки зрения законодательства абсолютно легальны.

Найти в свободной продаже номер серии АМР97 почти невозможно, но в сочетании с другим кодом региона АМР-ные номера куда доступнее.

Без проблем?

При покупке номеров есть риск нарваться на мошенников, а значит, вы просто можете остаться без денег, а то и без автомобиля. Чтобы вас не обманули, проверьте продавца или компанию, в которой оформляете покупку. Избегайте по возможности вариантов с использованием в качестве автомобиля-донора старых машин, автобусов, грузовиков. В случае со старым автомобилем вам придется дополнительно платить за техосмотр, а с автобусом или грузовиком возникнут проблемы с водительским удостоверением: не у всех открыта нужная категория. Чтобы постановка на учет прошла гладко, автомобиль должен быть на ходу. Номера, которые вы покупаете, не должны вызывать подозрений в подлинности. Известны случаи, когда мошенники продавали номера-двойники, а для убедительности подбирали машину, похожую на ту, которая числится в базе ГИБДД с такими номерами. В общем, лучше пользоваться проверенными каналами!

Регионам, чей номер состоит из двух одинаковых цифр, повезло. В этом случае красивости номеру прибавляет и код региона.

Интересные факты

В555РХ — такой номерной знак весьма популярен среди владельцев Subaru Impreza. Дело в том, что с 1993 по 2004 год в мировом чемпионате по ралли WRC команда Subaru выступала с логотипом спонсора — сигаретной марки «555 State Express», на болидах Subaru Impreza WRX STI. С тех пор эти цифры стали легендарными и прочно ассоциируются в маркой Subaru. Ну а буквенное сочетание ВРХ попросту созвучно с WRX.

Владельцам новых и не очень суперкаров Porsche престижно иметь на своем автомобиле номер с цифрами, обозначающими модель или кузовной индекс, например 911 или 996. Не отстают и владельцы автомобилей известной французской марки. Неприметное на первый взгляд для окружающих сочетание 308 уместно смотрится на номерах хэтчбека Peugeot 308. А в случае с купе-кабриолетом 308СС без номера P308CC не обойтись.

Bentley бывшего футболиста московского «Динамо» украшен именной серией К009АА97 (Кокорин Александр Александрович). А бессменный руководитель Клуба веселых и находчивых Александр Масляков ездит на Мерседесе с номером К001ВН99.

«Вежливость — лучшее оружие вора». Похоже, современники позабыли об этом.

Обратный эффект

Как говорил незабвенный герой фильма «Кин-дза-дза», «общество без цветовой дифференциации штанов обречено на вымирание». Так что номерная нумизматика была, есть и будет. Только не стоит верить в магическую силу цифр. Ведь «пацанские» номера зачастую имеют обратный эффект — только привлекают сотрудников ГИБДД. Логика проста: раз водитель не пожалел денег на красивые «железки», почему-бы не пообщаться с таким щедрым человеком?

На самом деле во времена СССР на машины охраняемых лиц из Гаража особого назначения ставили самые незапоминающиеся комбинации букв и цифр. И сегодня «серьезные» люди не привлекают к себе внимание на дороге подобным образом. Более того, есть способ и вовсе закрыть информацию о владельце. В этом случае на запрос по номеру машины в электронной базе высвечивается аббревиатура ПОПИЗ (ПО ПИсьменному Запросу).

Не все красивые номера одинаково полезны. Может случиться и так, что вы попросту привлечете к своему автомобилю повышенное внимание, в том числе и со стороны сотрудников ГИБДД.

Служебные спецсерии

ЕКХ — только с московскими регионами 77, 99, 97, 177, 199, 197. Самая известная спецсерия в РФ, которая в народе расшифровывается «Еду Как Хочу», устанавливается на служебный автотранспорт ФСО РФ.

АМР97 — самая «уважаемая» на дорогах спецсерия автономеров в новой истории РФ, которая была неофициально выделена для должностных лиц. Данная серия стала заменой федеральных номеров с триколором вместо кода региона. Номера серии А***МР97 установлены на служебных автомобилях первых лиц государства, депутатов Госдумы, Совета Федерации, руководителей ФСО, ФСБ, МВД, Прокуратуры, СК РФ и других государственных органов, имеющих право на спецсигналы. Сейчас это единственная «неприкасаемая» серия номерных знаков, не относящаяся к спецслужбам. Купить эти регистрационные знаки официально невозможно, но некоторое время назад на продажу был выставлен госномер правительственной серии АМР. За номер А082МР97, который ранее числился за главой Росрыболовства, была объявлена цена в 15 000 000 рублей. Неофициальный ценовой рекорд! Стоит отметить, что за указанную сумму красивый номер продавался не сам по себе (это ведь запрещено), а вместе с представительским лимузином Audi A8L. Впрочем, цена непосредственно машины вряд ли превышала 5 миллионов рублей.

АМР77 — самая престижная и привилегированная серия. Ранее выдавалась на автомобили Центрального аппарата МВД РФ. Дороже всего ценится первая сотня А0**МР77.

ООО77 — изначально служебные автомобили с этой спецсерией были на балансе ФСБ.

*ММ77 — предназначались исключительно для служебного транспорта МВД РФ и УВД Москвы. Сейчас на рынке особо ценятся серии АММ77 и МММ77, которые в конце 90-х годов принадлежали гаражу ХОЗУ ГУВД Москвы, в связи с чем столичные инспекторы ГИБДД привыкли считать их «своими». Многие руководители аппарата МВД, начальники ОВД используют такие номера на личных авто.

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АММ99 — первые 50 принадлежат городской Думе Москвы и установлены на автомобили марки Audi. Приобрести номер из первой сотни достаточно проблематично. Популярны среди сотрудников МВД и бизнесменов.

АМО77, 99 — спецсерия администрации Москвы. Несколько сотен таких номеров были закреплены за мэрией, остальные установили на личные машины родственники и приближенные тогдашнего мера Москвы Юрия Лужкова и других руководителей города.

АОО77, ВОО77, МОО77, СОО77 — данные спецсерии в большинстве своем изначально принадлежали автотранспорту Управления делами президента РФ.

ОВЕ77 — некоторая часть номеров данной спецсерии изначально принадлежала автотранспорту Управления делами президента РФ, например номер этой серии был установлен на Пульмане президента.

КОО77 — часть номеров была закреплена за автомобилями Конституционного Суда РФ.

АКР177, ВКР177 — номера служебных машин МВД, которые пришли на смену «синим» номерам.

СКР199–197 — спецсерия номеров служебных автомобилей Следственного комитета России. Купить невозможно, как и АМР97. Однако, при большом желании, можно найти и в свободной продаже. Как и на всех неофициальных спецсериях, особенно ценится первая сотня С0**КР197/199.

CCC77 — принадлежала гаражу Центра Спецсвязи, Фельдъегерской службы и Министерства связи.

CCC99 — можно было увидеть на служебных автомобилях Федеральной налоговой службы, таможни, гаража Центра Спецсвязи, ГТК, ГУИНа и ГОХРАНа.

CCC97 — малое количество этой серии принадлежало гаражу Центра Спецсвязи.

Автор: Илья Васильев.

Фото: из архива автора и ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Алексей Шишкин