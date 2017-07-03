Тест-драйв нового кроссовера Mazda CX-5

— Ты знаешь, половина наших покупателей выбирает CX‑5 исключительно за внешность. Мы ставим на дизайн Kodo, технологии Skyactiv и постоянную модернизацию. На дизайн ты сам уже цокал языком. Наши «скайактивные» моторы? Помню, как скептики заранее приговаривали их из-за слишком высокой степени сжатия. А они оказались самыми беспроблемными для Мазды за последние годы! Остаются мелочи — модернизировать, предлагать то, чего нет у других. Директор по маркетингу Мазды в России Андрей Глазков, с которым мы в одном экипаже, заговорщицки приглушив голос, секретничает:
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Бродить по меню удобно благодаря шайбе с приятной «отдачей».
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В подлокотник отлично ложится смартфон, а для его подзарядки можно использовать один из двух USB-разъемов.
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Аудиосистема Bose с десятью динамиками (примета дорогих версий) оснащена функциями компенсации шума (AudioPilot) и объемного звучания (Centerpoint2).
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Отделка салона — на уровень лучше. Податливый пластик, удобные и более «хваткие» сиденья, нарядные приборы.
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Стационарный «планшет» — без революционных изменений, но графика хороша, а меню, как и прежде, немудреное.
Да, мелочи. Из них соткана наша жизнь. Конечно, я очень рад возможности опробовать в деле СХ‑5 с передним приводом, двухлитровым мотором и механической коробкой — это точка отсчета, самый доступный на российском рынке вариант. Но есть пара но. Мы петляем по левой стороне узких, как обеденный стол, дорог Шотландии. На машине с правым рулем. И с механикой!
Куда ехать на этом круговом движении? Кто кому уступает? Я уже не первый раз катаюсь по «неправильным» дорогам королевства, но с ходу адаптироваться к езде по «встречке» ни разу не удавалось. «Приготовьтесь, через 100 ярдов поворот направо». До встречных далеко, успеваю. Эй-эй, почему еле едем? Дьявол, с непривычки воткнул третью! К счастью, СХ‑5 не заглох и пересек шоссе без протестного рыка мотора.
Как и для «це-икса» предыдущего поколения, для нового предлагают три мотора серии Skyactiv. Дизель в Россию поставлять не будут: спрос на него и раньше был невелик, а при нынешнем ценообразовании СХ‑5 на тяжелом топливе обошелся бы дороже топовой бензиновой версии. Так что наш выбор ограничен бензиновыми моторами с непосредственным впрыском — объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая, механика или автомат.
Mazda продолжает эксплуатировать красивую японскую легенду Jinba ittai о гармонии всадника и лошади, то есть водителя и автомобиля. За ладно сложенными фразами («Мы никогда не едем в одиночку, мы едем вместе») скрывается отзывчивый руль и цепкая подвеска. Но так было и раньше. Теперь усилие на руле поменьше, крены чуть заметнее. Да и в целом градус остроты сбавлен: новый CX‑5 ощутимо мягче.
Спереди — по-прежнему стойки McPherson, сзади работает многорычажка, но передние сайлент-блоки заменили гидроопорами, поршням амортизаторов увеличили диаметр, пружины сделали мягче. Вдобавок рулевую рейку закрепили жестче (да и сам кузов прибавил в жесткости — на 15%). А еще появилась система G‑Vectoring Control, как на «трешке» и «шестерке». Она кратковременно уменьшает тягу в момент поворота руля и тем самым загружает передние колеса — так улучшается отзывчивость на руль. Уровень задаваемого на несколько мгновений замедления не превышает 0,01 g, так что я не чувствую ничего. Но, черт возьми, со «стола» на обочину не скатываюсь.
А еще — хвала японским богам! — в Мазде, наконец-то, тихо. По официальной информации, на плохих дорогах тише аж на 10%, или на 1,3 дБ. В переводе на автомобильный язык: CX‑5 переигрывает в акустической комфортности не только «японцев» и «корейцев» из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и Jaguar F‑Pace. Но это — согласно заводским данным. Не поручусь, надо сравнивать.
Причалив у кафе, я полез в багажник за зарядкой для смартфона. Пятая дверь с жужжанием взмыла к сонному дождливому небу.
— Мы не рвемся в премиум-сегмент, но кое-какие шаги все же делаем. Вот теперь у CX‑5 есть электропривод двери багажника, и на этом приятности не заканчиваются. Как насчет полностью светодиодной головной оптики в базовой комплектации?
А еще по умолчанию на машине во входной комплектации Drive за 1 431 000 рублей спинки заднего сиденья регулируются по наклону, а кресло переднего пассажира — по высоте. Стояночный тормоз снабжен электроприводом. Входит в «стандарт» и система G‑Vectoring Control. И, конечно же, упомянутые Андреем светодиодные фары.
Багажник стал вместительнее на 74 литра и отделан мягким ворсовым материалом, призванным снизить уровень шума и вибраций.
Справа от кнопок вспомогательных систем — клавиша электропривода багажника. Открыть его можно и кнопкой на пятой двери, и с ключа-брелока.
CX‑5 вообще обзавелся многим из того, что было недоступно раньше. Если бы не теплые деньки, я оценил бы обогрев руля, заднего сиденья и стекла в зоне покоя дворников. Дай бог, чтобы никому не пригодилась новая система автоматического торможения, которая сменила лазер на камеру и отныне видит препятствие за сто метров, а не за десять; ее угол обзора расширен с 27 до 52 градусов, а рабочая скорость увеличена с 30 до 80 км/ч.
Наружные зеркала — с инстинктом самосохранения: складываются автоматически. И даже если знаешь город как свои пять пальцев, цветная проекция навигации и текущей скорости на лобовое стекло нет-нет, да и пригодится.
«Так ли всё это важно?» — думал я в очереди к стойке регистрации на обратный рейс.
— У нас овербукинг, придется вам полететь на следующем самолете, через три часа. -
Сотрудница авиакомпании силилась растянуть рот в улыбке и подбодрить меня:
— Да вы не волнуйтесь, всё равно долетите. Мелочи жизни!
Ой ли?
|Стала тише и зажиточнее, но не растеряла драйверского задора
|Даешь дизель по сходной цене!
Mazda CX-5 2.0 FWD
Mazda CX-5 2.5 AWD
Длина/ширина/высота/база 4550/1840/1675/2700 мм
Объем багажника (VDA) 477/1620 л
Снаряженная/полная масса
1435/2020 кг
1565/2143 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 210 Н·м при 4000 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт/192 л.с. при 4000 об/мин; 257 Н·м при 4000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
10,4 с
9,0 с
Максимальная скорость
199 км/ч
195 км/ч
Топливо/запас топлива
АИ-95/56 л
АИ-95/58 л
Расход топлива: смешанный цикл
6,8 л/100 км
9,7 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; М6
полный привод; A6
Фото: Mazda