Тест-драйв нового кроссовера Mazda CX-5

Оцениваем перспективы кроссовера Mazda CX-5 второго поколения в обольщении «премиальных» покупателей.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Даже несмотря на «праворульную» эргономику, я быстро нашел общий язык с машиной. Габариты CX‑5 фактически прежние: прибавка 10 мм в длину и «срезанные» 35 мм высоты не в счет.
Даже несмотря на «праворульную» эргономику, я быстро нашел общий язык с машиной. Габариты CX‑5 фактически прежние: прибавка 10 мм в длину и «срезанные» 35 мм высоты не в счет.

— Ты знаешь, половина наших покупателей выбирает CX‑5 исключительно за внешность. Мы ставим на дизайн Kodo, технологии Skyactiv и постоянную модернизацию. На дизайн ты сам уже цокал языком. Наши «скайактивные» моторы? Помню, как скептики заранее приговаривали их из-за слишком высокой степени сжатия. А они оказались самыми беспроблемными для Мазды за последние годы! Остаются мелочи — модернизировать, предлагать то, чего нет у других. Директор по маркетингу Мазды в России Андрей Глазков, с которым мы в одном экипаже, заговорщицки приглушив голос, секретничает:

Бродить по меню удобно благодаря шайбе с приятной «отдачей».
Бродить по меню удобно благодаря шайбе с приятной «отдачей».

В подлокотник отлично ложится смартфон, а для его подзарядки можно использовать один из двух USB-разъемов.
В подлокотник отлично ложится смартфон, а для его подзарядки можно использовать один из двух USB-разъемов.

Аудиосистема Bose с десятью динамиками (примета дорогих версий) оснащена функци­ями компенсации шума (AudioPilot) и объемного звучания (Centerpoint2).
Аудиосистема Bose с десятью динамиками (примета дорогих версий) оснащена функци­ями компенсации шума (AudioPilot) и объемного звучания (Centerpoint2).

Отделка салона — на уровень лучше. Податливый пластик, удобные и более «хваткие» сиденья, нарядные приборы.
Отделка салона — на уровень лучше. Податливый пластик, удобные и более «хваткие» сиденья, нарядные приборы.

Стационарный «планшет» — без революционных изменений, но графика хороша, а меню, как и прежде, немудреное.
Стационарный «планшет» — без революционных изменений, но графика хороша, а меню, как и прежде, немудреное.

Да, мелочи. Из них соткана наша жизнь. Конечно, я очень рад возможности опробовать в деле СХ‑5 с передним приводом, двухлитровым мотором и механической коробкой — это точка отсчета, самый доступный на российском рынке вариант. Но есть пара но. Мы петляем по левой стороне узких, как обеденный стол, дорог Шотландии. На машине с правым рулем. И с механикой!

Куда ехать на этом круговом движении? Кто кому уступает? Я уже не первый раз катаюсь по «неправильным» дорогам королевства, но с ходу адаптироваться к езде по «встречке» ни разу не удавалось. «Приготовьтесь, через 100 ярдов поворот направо». До встречных далеко, успеваю. Эй-эй, почему еле едем? Дьявол, с непривычки воткнул третью! К счастью, СХ‑5 не заглох и пересек шоссе без протестного рыка мотора.

На российские CX‑5 ставят бензиновые моторы Skyactiv мощностью 150 и 192 л.с., дизеля у нас не будет.
На российские CX‑5 ставят бензиновые моторы Skyactiv мощностью 150 и 192 л.с., дизеля у нас не будет.

Как и для «це-икса» предыдущего поколения, для нового предлагают три мотора серии Skyactiv. Дизель в Россию поставлять не будут: спрос на него и раньше был невелик, а при нынешнем ценообразовании СХ‑5 на тяжелом топливе обошелся бы дороже топовой бензиновой версии. Так что наш выбор ограничен бензиновыми моторами с непосредственным впрыском — объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая, механика или автомат.

В Мазде, наконец-то, тихо! Согласно заводским данным, CX‑5 переигрывает не только азиатские машины из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и даже Jaguar F‑Pace.
В Мазде, наконец-то, тихо! Согласно заводским данным, CX‑5 переигрывает не только азиатские машины из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и даже Jaguar F‑Pace.

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Моя двухлитровая машина катит вполне бодро, но она европейская, мощностью 165 л.с. Надеюсь, что и наши «це-икс-пятые» поедут не хуже, ведь в предельном крутящем моменте они ничуть не проигрывают. Дефорсировка на 15 сил убила двух зайцев: удалось вписать автомобиль в выгодную налоговую категорию и слегка снизить расход топлива. Конечно, неслабые перепады высот живописного шотландского ландшафта не дают всё время ехать на экономичной шестой передаче, но постоянно дергать «левый» рычаг, слава богу, не приходится. Однако не мотором единым.

Mazda продолжает эксплуатировать красивую японскую легенду Jinba ittai о гармонии всадника и лошади, то есть водителя и автомобиля. За ладно сложенными фразами («Мы никогда не едем в одиночку, мы едем вместе») скрывается отзывчивый руль и цепкая подвеска. Но так было и раньше. Теперь усилие на руле поменьше, крены чуть заметнее. Да и в целом градус остроты сбавлен: новый CX‑5 ощутимо мягче.

Пассажирам второго ряда не стало просторнее, но, положа руку на сердце, CX‑5 и раньше не был тесным.
Пассажирам второго ряда не стало просторнее, но, положа руку на сердце, CX‑5 и раньше не был тесным.

Спереди — по-прежнему стойки McPherson, сзади работает многорычажка, но передние сайлент-блоки заменили гидроопорами, поршням амортизаторов увеличили диаметр, пружины сделали мягче. Вдобавок рулевую рейку закрепили жестче (да и сам кузов прибавил в жесткости — на 15%). А еще появилась система G‑Vectoring Control, как на «трешке» и «шестерке». Она кратковременно уменьшает тягу в момент поворота руля и тем самым загружает передние колеса — так улучшается отзывчивость на руль. Уровень задаваемого на несколько мгновений замедления не превышает 0,01 g, так что я не чувствую ничего. Но, черт возьми, со «стола» на обочину не скатываюсь.

А еще — хвала японским богам! — в Мазде, наконец-то, тихо. По официальной информации, на плохих дорогах тише аж на 10%, или на 1,3 дБ. В переводе на автомобильный язык: CX‑5 переигрывает в акустической комфортности не только «японцев» и «корейцев» из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и Jaguar F‑Pace. Но это — согласно заводским данным. Не поручусь, надо сравнивать.

Одна из мер по дополнительной шумоизоляции — двойное уплотнение дверей (правое фото).
Одна из мер по дополнительной шумоизоляции — двойное уплотнение дверей (правое фото).

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Конечно, проблему шума, преследующую Мазду десятилетиями, оклейкой колесных арок было не решить. Японцы пристроили в подвеску стабилизаторы поперечной устойчивости с лучшей резонансной характеристикой, спрятали дворники за кромку капота, двери оторочили двойными уплотнителями, разорились на ламинированные двойные стекла для передних дверей. Даже стальные панели кузова создавали после компьютерного анализа, чтобы исключить вибрацию. И проблему решили. Машина будто поплыла. Непривычное для Мазды ощущение.

Причалив у кафе, я полез в багажник за зарядкой для смартфона. Пятая дверь с жужжанием взмыла к сонному дождливому небу.

— Мы не рвемся в премиум-сегмент, но кое-какие шаги все же делаем. Вот теперь у CX‑5 есть электропривод двери багажника, и на этом приятности не заканчиваются. Как насчет полностью светодиодной головной оптики в базовой комплектации?

А еще по умолчанию на ма­шине во входной комплектации Drive за 1 431 000 рублей спинки заднего сиденья регулируются по наклону, а кресло переднего пассажира — по высоте. Стояночный тормоз снабжен электроприводом. Входит в «стандарт» и система G‑Vectoring Control. И, конечно же, упомянутые Андреем светодиодные фары.

Багажник стал вместительнее на 74 литра и отделан мягким ворсовым материалом, призванным снизить уровень шума и вибраций.
Багажник стал вместительнее на 74 литра и отделан мягким ворсовым материалом, призванным снизить уровень шума и вибраций.

Справа от кнопок вспомогательных систем — клавиша электропривода багажника. Открыть его можно и кнопкой на пятой двери, и с ключа-брелока.
Справа от кнопок вспомогательных систем — клавиша электропривода багажника. Открыть его можно и кнопкой на пятой двери, и с ключа-брелока.

CX‑5 вообще обзавелся многим из того, что было недоступно раньше. Если бы не теплые деньки, я оценил бы обогрев руля, заднего сиденья и стекла в зоне покоя дворников. Дай бог, чтобы никому не пригодилась новая система автоматического торможения, которая сменила лазер на камеру и отныне видит препятствие за сто метров, а не за десять; ее угол обзора расширен с 27 до 52 градусов, а рабочая скорость увеличена с 30 до 80 км/ч.

Наружные зеркала — с инстинктом самосохранения: складываются автоматически. И даже если знаешь город как свои пять пальцев, цветная проекция навигации и текущей скорости на лобовое стекло нет-нет, да и пригодится.

В России предложат CX‑5 в комплектациях Drive, Active и Supreme по цене от 1 431 000 до 2 003 000 рублей
В России предложат CX‑5 в комплектациях Drive, Active и Supreme по цене от 1 431 000 до 2 003 000 рублей

«Так ли всё это важно?» — думал я в очереди к стойке регистрации на обратный рейс.

— У нас овербукинг, придется вам полететь на следующем самолете, через три часа. -

Сотрудница авиакомпании силилась растянуть рот в улыбке и подбодрить меня:

— Да вы не волнуйтесь, всё равно долетите. Мелочи жизни!

Ой ли?

Стала тише и зажиточнее, но не растеряла драйверского задора Даешь дизель по сходной цене!

Mazda CX-5 2.0 FWD

Mazda CX-5 2.5 AWD

Длина/ширина/высота/база 4550/1840/1675/2700 мм

Объем багажника (VDA) 477/1620 л

Снаряженная/полная масса

1435/2020 кг

1565/2143 кг

Двигатель

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 210 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт/192 л.с. при 4000 об/мин; 257 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

10,4 с

9,0 с

Максимальная скорость

199 км/ч

195 км/ч

Топливо/запас топлива

АИ-95/56 л

АИ-95/58 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,8 л/100 км

9,7 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М6

полный привод; A6

Тест-драйв нового кроссовера Mazda CX-5

Фото: Mazda

Тест-драйв нового кроссовера Mazda CX-5
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Отзывы о Mazda CX-5

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Комментарии (16)

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Александр

А почему он одноразовый, что с ним случится через 3 года и зачем с ним обращаться к официалам ?

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0
Шурик

Основными недостатками конструкции являются:
— повышенная шумность при прогреве двигателя на малых оборотах;
— незначительные вибрации во время работы силового агрегата.
Есть ещё две муфты для изменения фаз газораспределения. Одна выпускная, привычная гидравлическая, а другая — электрическая. Вот этот электромотор и приводит в действие через замысловатую циклоидальную передачу. Плюс еще рокеры на игольчатых подшипниках. Что в итоге? Мотор Skyactive — очень чувствительный к качеству бензина, обслуживанию, качеству свечей, масла. И всё это стоит немалых денег. Причём ремонт практически невозможен. А если и возможен, то это половина стоимости подержанного автомобиля.

Двигатель очень чувствителен к качеству используемого топлива, и если автомобиль заправлять плохим бензином, ремонт ДВС может потребоваться на пробеге около 100–150 тысяч километров. Для продления срока службы силового агрегата также следует применять качественные запасные части и расходники.

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-1

Ну и и к кому вы обратитесь с энтим скайным активом,
кроме, как к официалам или просто менять через три года,
как одноразовую поделку..?

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0

Красотка!! Надо свою обновить

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+1
Миша

Красота страшная сила... и за неё приходится расплачиваться..)))

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0

Хотел посмотреть фотографии Мазды, а на экране компьютера на пол-экрана реклама Тойоты, которую никак не закрыть. Что за [у нас не ругаются]???

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+1

Хочу посмотреть фотографии новой Мазды СХ-5, а на полстраницы — реклама Тойоты. Что за [у нас не ругаются]???

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+1

Почему никто не расписывает в чем именно заключается модернизация двигателя 2,5.
Хотя в нем изменения существенные. Меня больше всего пугает, что меняли поршня. Хотелось бы взглянуть на их форму.
Если представится возможность, распишите в будущих тестах.

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0

Что-то как то динамика просела после обновления. На предыдущей версии 2.0 FWD AT 8.9 с. до сотни по ТХ было, тут уже 10.4 с. на «мешалке» (а на деле скорее всего 11–12)

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+3
chameleon

Это главное разочарование в данном автомобиле. Динамика на уровне 10–11 сек для 2,5 AWD AT (2,0  AWD AT 13–14 сек) — это два шага назад. Теперь у адептов VAG'а будет сильный козырь в унижении Маздаводов даже не выезжая на дорогу.
К слову, сам нынче хотел поменять свой TSI+DSG на СХ5 — теперь под большим сомнением.

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0
Горшков Алексей

Согласен. Один из самых интересных авто был по динамике в этом ценовом сегменте. Сам полгода назад активно рассматривал к покупке именно по этой причине, но конские цены на КАСКО в итоге отпугнули) Может конечно умельцы выпустят прошивку, по технике то изменений почти нет, но это все равно только для тех, кто решит заморочиться.

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0

Хороша! Ценник в принципе адекватный. Единственное приличное предложение среди азиатов. С каждой новой моделью Мазда становится ближе к европейцам, не скатываясь при этом на турбо и роботы-вариаторы. Спасибо!

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+2
Николаевич Сергей

Адекватный? Первая комплектация с полным приводом 1 721 000 р, и это с овощным движком 2.0. Для сравнения РАВ-4 с двигателем 2.0 и полным приводом 1 560 000, т.е. разница в 161 000 р.
И это при том, что в РАВ-4 за эти деньги будет подушка безопасности для коленей водителя, система помощи при старте на подъеме, система помощи при спуске с горы, светодиодный дневной свет.

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0
Slavawest

В РФ, с учётом доходов населения любой ценник не слишком адекватный, даже китайская поделка соплярис лям стоит.
Что касаетсяТоёды... Я понимаю, что в РФ есть укоренившееся сознание того, что это хороший автомобиль. Но ей Богу, лучше бы делали только швейные машинки! Лучше всех сказали эксперты АР в прошлом году: ...."Крузак покупают за надёжность, Камри за комфорт, всё остальное — по инерции"...
Тоёду покупают люди, не читающие ЗР и АР и другие авторитетные издания; люди идущие на поводу у "гаражных экспертов" и манагеров бренда. Как можно купить авто с агрессивным эклектичным дизайном, без шумоизоляции, посредственным интерьером и вариатором с непонятными перспективами? Здесь красная цена — цена Дастера!
Мазда, это единственная звезда азиатского автопрома, имеющая своё лицо, свой стиль, и в данном случае нет ничего плохого в заимствованиях в БМВ и французов. Ведь в отличии от Тоёды, Мазда неплохо продаётся в Европе.
Разница в цене, с лихвой компенсирована более мощным двигателем в 165л/с /в РФ сертифицирован как 150/, нормальным 6АКПП, уже не говоря про шумоизоляцию и приятный интерьер.
Удачи.

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0

С плавающим рублем, продажи будут очень скромными. Цены не соответствуют доходам населения. Надолго.

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0
Лещенко Назар

И это печально! :(

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0