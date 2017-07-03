Тест-драйв нового кроссовера Mazda CX-5

Оцениваем перспективы кроссовера Mazda CX-5 второго поколения в обольщении «премиальных» покупателей.

Даже несмотря на «праворульную» эргономику, я быстро нашел общий язык с машиной. Габариты CX‑5 фактически прежние: прибавка 10 мм в длину и «срезанные» 35 мм высоты не в счет.

— Ты знаешь, половина наших покупателей выбирает CX‑5 исключительно за внешность. Мы ставим на дизайн Kodo, технологии Skyactiv и постоянную модернизацию. На дизайн ты сам уже цокал языком. Наши «скайактивные» моторы? Помню, как скептики заранее приговаривали их из-за слишком высокой степени сжатия. А они оказались самыми беспроблемными для Мазды за последние годы! Остаются мелочи — модернизировать, предлагать то, чего нет у других. Директор по маркетингу Мазды в России Андрей Глазков, с которым мы в одном экипаже, заговорщицки приглушив голос, секретничает:

Бродить по меню удобно благодаря шайбе с приятной «отдачей». В подлокотник отлично ложится смартфон, а для его подзарядки можно использовать один из двух USB-разъемов. Аудиосистема Bose с десятью динамиками (примета дорогих версий) оснащена функци­ями компенсации шума (AudioPilot) и объемного звучания (Centerpoint2). Отделка салона — на уровень лучше. Податливый пластик, удобные и более «хваткие» сиденья, нарядные приборы. Стационарный «планшет» — без революционных изменений, но графика хороша, а меню, как и прежде, немудреное.

Да, мелочи. Из них соткана наша жизнь. Конечно, я очень рад возможности опробовать в деле СХ‑5 с передним приводом, двухлитровым мотором и механической коробкой — это точка отсчета, самый доступный на российском рынке вариант. Но есть пара но. Мы петляем по левой стороне узких, как обеденный стол, дорог Шотландии. На машине с правым рулем. И с механикой!

Куда ехать на этом круговом движении? Кто кому уступает? Я уже не первый раз катаюсь по «неправильным» дорогам королевства, но с ходу адаптироваться к езде по «встречке» ни разу не удавалось. «Приготовьтесь, через 100 ярдов поворот направо». До встречных далеко, успеваю. Эй-эй, почему еле едем? Дьявол, с непривычки воткнул третью! К счастью, СХ‑5 не заглох и пересек шоссе без протестного рыка мотора.

На российские CX‑5 ставят бензиновые моторы Skyactiv мощностью 150 и 192 л.с., дизеля у нас не будет.

Как и для «це-икса» предыдущего поколения, для нового предлагают три мотора серии Skyactiv. Дизель в Россию поставлять не будут: спрос на него и раньше был невелик, а при нынешнем ценообразовании СХ‑5 на тяжелом топливе обошелся бы дороже топовой бензиновой версии. Так что наш выбор ограничен бензиновыми моторами с непосредственным впрыском — объемом 2,0 л (150 л.с.) и 2,5 л (192 л.с.). Коробка передач — 6-ступенчатая, механика или автомат.

В Мазде, наконец-то, тихо! Согласно заводским данным, CX‑5 переигрывает не только азиатские машины из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и даже Jaguar F‑Pace.

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Моя двухлитровая машина катит вполне бодро, но она европейская, мощностью 165 л.с. Надеюсь, что и наши «це-икс-пятые» поедут не хуже, ведь в предельном крутящем моменте они ничуть не проигрывают. Дефорсировка на 15 сил убила двух зайцев: удалось вписать автомобиль в выгодную налоговую категорию и слегка снизить расход топлива. Конечно, неслабые перепады высот живописного шотландского ландшафта не дают всё время ехать на экономичной шестой передаче, но постоянно дергать «левый» рычаг, слава богу, не приходится. Однако не мотором единым.

Mazda продолжает эксплуатировать красивую японскую легенду Jinba ittai о гармонии всадника и лошади, то есть водителя и автомобиля. За ладно сложенными фразами («Мы никогда не едем в одиночку, мы едем вместе») скрывается отзывчивый руль и цепкая подвеска. Но так было и раньше. Теперь усилие на руле поменьше, крены чуть заметнее. Да и в целом градус остроты сбавлен: новый CX‑5 ощутимо мягче.

Пассажирам второго ряда не стало просторнее, но, положа руку на сердце, CX‑5 и раньше не был тесным.

Спереди — по-прежнему стойки McPherson, сзади работает многорычажка, но передние сайлент-блоки заменили гидроопорами, поршням амортизаторов увеличили диаметр, пружины сделали мягче. Вдобавок рулевую рейку закрепили жестче (да и сам кузов прибавил в жесткости — на 15%). А еще появилась система G‑Vectoring Control, как на «трешке» и «шестерке». Она кратковременно уменьшает тягу в момент поворота руля и тем самым загружает передние колеса — так улучшается отзывчивость на руль. Уровень задаваемого на несколько мгновений замедления не превышает 0,01 g, так что я не чувствую ничего. Но, черт возьми, со «стола» на обочину не скатываюсь.

А еще — хвала японским богам! — в Мазде, наконец-то, тихо. По официальной информации, на плохих дорогах тише аж на 10%, или на 1,3 дБ. В переводе на автомобильный язык: CX‑5 переигрывает в акустической комфортности не только «японцев» и «корейцев» из своей ценовой категории, но и премиальные BMW X3, Audi Q3 и Jaguar F‑Pace. Но это — согласно заводским данным. Не поручусь, надо сравнивать.

Одна из мер по дополнительной шумоизоляции — двойное уплотнение дверей (правое фото).

Конечно, проблему шума, преследующую Мазду десятилетиями, оклейкой колесных арок было не решить. Японцы пристроили в подвеску стабилизаторы поперечной устойчивости с лучшей резонансной характеристикой, спрятали дворники за кромку капота, двери оторочили двойными уплотнителями, разорились на ламинированные двойные стекла для передних дверей. Даже стальные панели кузова создавали после компьютерного анализа, чтобы исключить вибрацию. И проблему решили. Машина будто поплыла. Непривычное для Мазды ощущение.

Причалив у кафе, я полез в багажник за зарядкой для смартфона. Пятая дверь с жужжанием взмыла к сонному дождливому небу.

— Мы не рвемся в премиум-сегмент, но кое-какие шаги все же делаем. Вот теперь у CX‑5 есть электропривод двери багажника, и на этом приятности не заканчиваются. Как насчет полностью светодиодной головной оптики в базовой комплектации?

А еще по умолчанию на ма­шине во входной комплектации Drive за 1 431 000 рублей спинки заднего сиденья регулируются по наклону, а кресло переднего пассажира — по высоте. Стояночный тормоз снабжен электроприводом. Входит в «стандарт» и система G‑Vectoring Control. И, конечно же, упомянутые Андреем светодиодные фары.

Багажник стал вместительнее на 74 литра и отделан мягким ворсовым материалом, призванным снизить уровень шума и вибраций. Справа от кнопок вспомогательных систем — клавиша электропривода багажника. Открыть его можно и кнопкой на пятой двери, и с ключа-брелока.

CX‑5 вообще обзавелся многим из того, что было недоступно раньше. Если бы не теплые деньки, я оценил бы обогрев руля, заднего сиденья и стекла в зоне покоя дворников. Дай бог, чтобы никому не пригодилась новая система автоматического торможения, которая сменила лазер на камеру и отныне видит препятствие за сто метров, а не за десять; ее угол обзора расширен с 27 до 52 градусов, а рабочая скорость увеличена с 30 до 80 км/ч.

Наружные зеркала — с инстинктом самосохранения: складываются автоматически. И даже если знаешь город как свои пять пальцев, цветная проекция навигации и текущей скорости на лобовое стекло нет-нет, да и пригодится.

В России предложат CX‑5 в комплектациях Drive, Active и Supreme по цене от 1 431 000 до 2 003 000 рублей

«Так ли всё это важно?» — думал я в очереди к стойке регистрации на обратный рейс.

— У нас овербукинг, придется вам полететь на следующем самолете, через три часа. -

Сотрудница авиакомпании силилась растянуть рот в улыбке и подбодрить меня:

— Да вы не волнуйтесь, всё равно долетите. Мелочи жизни!

Ой ли?

Стала тише и зажиточнее, но не растеряла драйверского задора Даешь дизель по сходной цене!

Mazda CX-5 2.0 FWD Mazda CX-5 2.5 AWD Длина/ширина/высота/база 4550/1840/1675/2700 мм Объем багажника (VDA) 477/1620 л Снаряженная/полная масса 1435/2020 кг 1565/2143 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин; 210 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 143 кВт/192 л.с. при 4000 об/мин; 257 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,4 с 9,0 с Максимальная скорость 199 км/ч 195 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/56 л АИ-95/58 л Расход топлива: смешанный цикл 6,8 л/100 км 9,7 л/100 км Трансмиссия передний привод; М6 полный привод; A6

Фото: Mazda