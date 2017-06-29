Компания H2 рассказала об очистке двигателя водородом

Двигатель нуждается в чистке, когда:
- повышается расход топлива и масла
- на холостых оборотах появляются посторонние шумы и вибрация
- ухудшается динамика.
- падает стабильность работы двигателя
- растут выбросы CO-CH.
Неполнота сгорания топлива, езда на низких оборотах, сбои свечей ведут к образованию нагара на стенках цилиндров, наконечниках форсунок, свечах и ухудшению работы двигателя в целом. Регулярная чистка двигателя автомобиля помогает увеличить его ресурс.
H2 удаляет нагар водородом, который подается в газовоздушную смесь. Используемая установка протонно-мембранного электролиза запатентована на территории РФ и одобрена к применению.
Эффект чувствуется сразу:
- двигатель работает ровнее и тише
- уменьшается расход топлива
- автомобиль становится отзывчивее и динамичнее
- увеличивается срок службы двигателя.
Это безопасно. Кроме того, поддержка двигателя в хорошем состоянии избавляет от трат на ремонт:
- катализатор не засоряется. Нагар выходит в виде мелкодисперсной пыли
- чистка водородом не требует вскрытия двигателя
- не нужны присадки, химия и прочие добавки
- после чистки не нужна замена масла
Почему водород
Он выжигает нагары, осевшие на поверхностях цилиндров. Ионы водорода реагируют с твердыми отложениями (сажа), сгорают и через выхлопной тракт удаляются в виде углекислого газа, пыли и пара.
Очистка двигателей водородом применяется ко всем ДВС. H2 обслуживает автомобильные, мото-, судоходные, ж/д локомотивов, авиационные двигатели и генераторы.
В результате:
- сокращается расход топлива
- падают вредные выбросы
- уменьшается вибрация
- восстанавливается мощность и ресурс
- нормализуется компрессия
- происходит очистка форсунок и свечей зажигания
Для новых автомобилей первая чистка должна выполняться после 50 000 км пробега, последующие — каждые 20 000 км.