Компания H2 рассказала об очистке двигателя водородом

Теперь двигатель автомобиля можно очистить от нагара не вскрывая, за 40 минут. В компании H2 рассказали об очистке ДВС при помощи водорода. Методика позволяет добиться практически заводского состояния агрегата.

Двигатель нуждается в чистке, когда:

  • повышается расход топлива и масла
  • на холостых оборотах появляются посторонние шумы и вибрация
  • ухудшается динамика.
  • падает стабильность работы двигателя
  • растут выбросы CO-CH.

Неполнота сгорания топлива, езда на низких оборотах, сбои свечей ведут к образованию нагара на стенках цилиндров, наконечниках форсунок, свечах и ухудшению работы двигателя в целом. Регулярная чистка двигателя автомобиля помогает увеличить его ресурс.

H2 удаляет нагар водородом, который подается в газовоздушную смесь. Используемая установка протонно-мембранного электролиза запатентована на территории РФ и одобрена к применению.

Эффект чувствуется сразу:

  • двигатель работает ровнее и тише
  • уменьшается расход топлива
  • автомобиль становится отзывчивее и динамичнее
  • увеличивается срок службы двигателя.

Это безопасно. Кроме того, поддержка двигателя в хорошем состоянии избавляет от трат на ремонт:

  • катализатор не засоряется. Нагар выходит в виде мелкодисперсной пыли
  • чистка водородом не требует вскрытия двигателя
  • не нужны присадки, химия и прочие добавки
  • после чистки не нужна замена масла

Почему водород

Он выжигает нагары, осевшие на поверхностях цилиндров. Ионы водорода реагируют с твердыми отложениями (сажа), сгорают и через выхлопной тракт удаляются в виде углекислого газа, пыли и пара.

Очистка двигателей водородом применяется ко всем ДВС. H2 обслуживает автомобильные, мото-, судоходные, ж/д локомотивов, авиационные двигатели и генераторы.

В результате:

  • сокращается расход топлива
  • падают вредные выбросы
  • уменьшается вибрация
  • восстанавливается мощность и ресурс
  • нормализуется компрессия
  • происходит очистка форсунок и свечей зажигания

Для новых автомобилей первая чистка должна выполняться после 50 000 км пробега, последующие — каждые 20 000 км.

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Комментарии (2)

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Никогда не видел нагара на стенках цилиндров.

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