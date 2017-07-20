На презентации Kia Picanto третьего поколения производители утверждали, что эту машину будут выбирать не разумом, а сердцем.

За схожие деньги можно взять Rio или Solaris, но маркетологи уверенно держат оборону: седаны, мол, выбирают левым полушарием, отвечающим за разум, а Picanto — правым. Тем, что «рулит» эмоциями.

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Он был салатовым, прикольным и громким. С пятиступенчатой механикой и «трехгоршковым» мотором объемом с бутылку шампанского. Под нагрузкой он рычал, как половинка от V6 — так мне тогда казалось. В студенческие годы игристое и Daewoo Matiz с одинаковым успехом рисовали глупую улыбку на моем лице.

В 2007-м нам с одногруппниками по факультету автомобильного транспорта МАДИ стукнуло по восемнадцать. Салатовый Daewoo в предтоповой комплектации один из друзей периодически брал у своей тети. В нем не было ни одной подушки безопасности, и даже АБС не было. А чтобы слушать ту музыку, которую хочешь, приходилось включать звук на телефоне и засовывать его в нишу под штатной кассетной магнитолой — так получалось громче.

Конечно, еще десять лет назад 52‑сильный Matiz был морально устаревшим «ведром». Что не мешало ему дарить нам шквал позитива. Вот и сегодня, на презентации Kia Picanto третьего поколения, корейцы говорят, что эту машину будут выбирать не разумом, а сердцем.

Простым версиям Picanto полагается 4,3‑дюймовый монохромный дисплей. Камера заднего вида и кнопочный пуск двигателя — уникальные для сегмента опции. Первая доступна лишь машине в версии GT-Line, вторая — в GT-Line и Prestige. Интерьер соткан из жесткого пластика, но производит приятное впечатление. Геометрия посадки удачна, хотя руль регулируется только по высоте. Эргономика на уровне. На фото — версия GT-Line с мультирулем, семидюймовым тачскрином и креслами, обтянутыми экокожей. Благодаря» четырехступенчатому автомату Picanto довольно прожорлив. На фото — показатели расхода в конце 100‑километрового участка, пройденного со средней скоростью 58 км/ч. Над выдвижными подстаканниками в нижней части консоли — разъемы USB и АUX.

За Picanto с автоматом придется отдать минимум 649 900 рублей.

За прошедшие годы сегмент компактных городских автомобилей А‑класса изменился до неузнаваемости. Прежде-то сити-кары были подчеркнуто дешевыми, простенькими машинками — а теперь это не такие уж простачки. В базовую комплектацию Picanto входят фронтальные подушки, АБС и ESP. А в «топе» есть мультимедиасистема с семидюймовым тачскрином, камера заднего вида, полноценный климат-контроль, бесключевой доступ и даже обогрев руля!

Новый Picanto впервые производят в России. Но — вот незадача! — он подорожал. Прайс-лист открывает машина за 549 900 рублей (1,0 л, 67 л.с., пятиступенчатая механика). А венчает его версия за 854 900 рублей (1,2 л, 84 л.с. и четырехступенчатый автомат): за эти немалые даже по B‑классовым меркам деньги предлагают версию GT-Line со спортивными штрихами в отделке и максимальным оснащением. Как тут не выбрать Rio или Solaris? Маркетологи Kia уверенно держат оборону: седаны, мол, выбирают левым полушарием, отвечающим за разум, а Picanto — правым. Тем, что «рулит» эмоциями.

Сиденье удачно спрофилировано, к тому же его можно опустить достаточно низко, что по меркам класса — редкость. При росте 176 см я уселся «сам за собой» и не уперся коленями в спинку. В ширину мéста для двоих более чем достаточно. Объем багажника увеличился на 55 литров — до 255 литров. Думаю, что при замерах мы получим более скромный результат.

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Того задора, который в студенчестве дарил Matiz, в новом Picanto нет и в помине. То ли моя точка отсчета улетела в другую вселенную, то ли звук 1,2‑литрового четырехцилиндрового мотора недотягивает до злобного «трехгоршкового» рокота. Литровые Picanto на презентацию, кстати, не привезли: они бывают только с механической коробкой, поэтому продажи будут невелики (говорят, 15%, но я уверен, что и того меньше). И здесь настигает первое и едва ли не единственное разочарование: богато напичкав машину, отлично поработав над компоновкой салона и увеличив жесткость кузова на кручение на 32%, корейцы установили на Picanto… ­старый четырехступенчатый автомат.

К логике переключений вопросов не возникает — в четырех передачах, нарезанных крупными ломтями, Picanto ориентируется хорошо. Да и переключения плавные. Смущает лишь расход топлива. Я проехал около ста километров, из которых лишь пятая часть пришлась на город, и в конце поездки трип-компьютер показал 7,4 л/100 км. А что будет в жестких московских пробках?

Исполнение GT-Line — не более чем стайлинг. Иные бамперы, накладки на пороги и 16‑дюймовые колёса с шинами 45‑го профиля. Особой разницы в плавности хода в сравнении с базовой версией на шинах размерности 185/55 R15 я не почувствовал.

Клиренс 161 мм — лукавство. Реальный просвет под передним бампером — около 135 мм. Есть риск повредить бампер даже о невысокий бордюр. Сдвоенные патрубки выпускной системы — элемент GT-Line

Во всем остальном новый сити-кар чертовски хорош. Он взрослый. Подкупает благородным интерьером, образцовым усилием на руле и правильным поведением в поворотах. Наконец, он просто красив. Впрочем, способности дизайнера Петера Шрайера, более 20 лет трудившегося на концерн Volkswagen, давно никого не удивляют.

Корейцы планируют продавать в России от 120 до 200 новых Picanto ежемесячно, и нижняя планка кажется вполне достижимой. А поскольку в прямых конкурентах значатся лишь «старик» Ravon R2 и дорогой Smart ForFour, у людей, прислушивающихся к сердцу, практически нет выбора.

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Kia Picanto 1.0 MPI Kia Picanto 1.2 MPI Длина/ширина/высота/база 3595/1595/1495/2400 мм Объем багажника (VDA) 255–1010 л Снаряженная/полная масса 952/1370 кг 980/1370 кг Двигатель бензиновый, Р3, 12 клапанов, 998 см³; 49 кВт/67 л.с.при 5500 об/мин; 95,2 Н·м прb3750 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1248 см³; 62 кВт/84 л.с. при 6000 об/мин; 121,6 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 14,3 с 13,7 с Максимальная скорость 161 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/35 л Расход топлива: смешанный цикл 4,4 л/100 км 5,4 л/100 км Трансмиссия передний привод; М5 передний привод; А4

Фото: Михаил Кулешов и Kia