Профессиональный спорт — дело неблагодарное. Карьера короткая, а после ее завершения у многих спортсменов здоровья уже не остается. С машинами то же самое. Чем серьезнее начинка, тем активнее отжигает владелец и тем быстрее отправишься на серьезный ремонт, а то и прямиком на свалку. По этой причине рынком востребованы промежуточные варианты: уже не «овощ», но еще не жесткий корч. Для таких машин спорт можно назвать серьезным увлечением, хобби, но не профессией.
Плюшевый волк
Отправляясь на встречу с Audi SQ5, я прокручивал в голове воспоминания о знакомстве с обычным «ку-пятым» на дорогах Мексики (ЗР, № 3, 2017). Тогда мне не очень понравилась настройка пневмоподвески: в динамичном режиме машина ехала сносно, а в комфортном становилась вареной лапшой. Но то обычный Q5, а «эска», думалось мне в самолете, будет другой!
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Audi SQ5 3.0 TFSI
Длина / ширина / высота / база 4671 / 1893 / 1635 / 2824 мм
Объем багажника 550–1550 л
Снаряженная / полная масса 1870 / 2500 кг
Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2995 см³; 260 кВт / 354 л.с. при 5400–6400 об/мин; 500 Н·м при 1370–4500 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 5,4 с
Максимальная скорость 250 км/ч
Топливо / запас топлива АИ‑95/70 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км
Трансмиссия полный привод; А8
Как бы не так. Даже несмотря на то, что все представленные в Германии SQ5 оказались на 21‑дюймовых колесах (на дюйм-два больше, чем у машин, на которых я ездил в Мексике), в плавности хода они могут соперничать с представительскими седанами, для которых этот параметр едва ли не на первом месте. Мне такой характер по нраву, но мой восторг разделят далеко не все — подвеска слишком комфортная для машины с претензией на спортивность.
Впрочем, всё это не значит, что молодое дарование закопало свой талант в землю. SQ5 напорист и в броске до сотни привозит машине с двухлитровым турбомотором почти секунду (5,4 с против 6,3 с). Потому что явный перевес в «лошадях»: шесть цилиндров выдают 354 л.с., тогда как «четверка» — 249 сил. Пусть часть из них проглатывает гидромеханический восьмиступенчатый автомат (у робота S tronic на обычном Q «скорострельность» выше, но он не выдерживает высокого крутящего момента), SQ5 по части динамики бьет сородича одной левой.
Почувствуй себя лишним
У круиз-контроля последнего поколения обнаруживаются зачаточные функции автопилота. Отпускать руль нельзя (машина начинает паниковать), но скорость система поддерживает грамотно. Выставляю желаемые 100 км/ч (допустимый предел на второстепенных дорогах Германии), но в деревни SQ5 вкатывается на разрешенных 50 км/ч. Умная электроника сверяется с навигацией и знает, где начинаются и заканчиваются населенные пункты. И знаки ограничения скорости ей известны. А временные знаки считывает камера на ветровом стекле, поэтому участки ремонта дорог я проезжаю, не нарушая ПДД и не касаясь педалей.
Если впереди крутой поворот, машина сама сбросит скорость. Например, при выставленном лимите 100 км/ч и свободной дороге впереди некоторые виражи автомобиль проезжал на 75–80 км/ч. А на Т‑образном перекрестке и вовсе остановился, сообразив, что вперед ехать некуда, а водитель не собирается тормозить сам и не поворачивает руль.
И знаете, Audi SQ5 может раскрыть свой характер даже на автопилоте. Жестким и грубым он не станет в любом случае, а рыкнуть выхлопом сумеет и без помощи водителя. Достаточно лишь выставить в настройках режим Dynamic.
«Эска» стоит 4 100 000 рублей — на 1 120 000 рублей дороже обычного Q5 2.0 TFSI с полным приводом. Достойна ли лучшая динамика такой переплаты? Фанаты не задают подобных вопросов. Но устроит ли их «семейный» характер кроссовера, ловко скрытый за магической литерой S?
|Интересное сочетание отменной динамики и комфортной подвески
|Не уверен, что машину оценят покупатели, жаждущие огня в характере