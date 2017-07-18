Оцениваем характер нового Audi SQ5 на дорогах Германии.

По своим повадкам Audi SQ5 несильно отличается от обычного Q5. Они и внешне почти близнецы. Черный декор вместо хромированного — опция стоимостью 38 631 рубль.

Профессиональный спорт — дело неблагодарное. Карьера короткая, а после ее завершения у многих ­спортсменов здоровья уже не остается. С машинами то же самое. Чем серьезнее начинка, тем активнее отжигает владелец и тем быстрее отправишься на серьезный ремонт, а то и прямиком на свалку. По этой причине рынком востребованы промежу­точные варианты: уже не «овощ», но еще не жесткий корч. Для таких машин спорт можно назвать серьезным увлечением, ­хобби, но не профессией. Плюшевый волк Отправляясь на встречу с Audi SQ5, я прокручивал в голове воспоминания о знакомстве с обычным «ку-пятым» на дорогах Мексики (ЗР, № 3, 2017). Тогда мне не очень понравилась настройка пневмоподвески: в динамичном режиме машина ехала сносно, а в комфортном становилась вареной лапшой. Но то обычный Q5, а «эска», думалось мне в самолете, будет другой!

Audi SQ5 3.0 TFSI Длина / ширина / высота / база 4671 / 1893 / 1635 / 2824 мм Объем багажника 550–1550 л Снаряженная / полная масса 1870 / 2500 кг Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 2995 см³; 260 кВт / 354 л.с. при 5400–6400 об/мин; 500 Н·м при 1370–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 5,4 с Максимальная скорость 250 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95/70 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,8 / 6,8 / 8,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Аэродинамические элементы на всех четырех колесных арках выглядят несуразно. Но инженеры заверили меня, что польза от них весомее незначительного ущерба стилю.

На прежнем SQ5 тоже стоял трехлитровый мотор V6, причем той же мощности — 354 л.с. Но теперь мотор новый: он на 14 кг легче (в целом машина сбросила 35 кг) и выбрасывает СО2 на 13 г/км меньше. Турбина расположена в развале блока цилиндров — ради экономии пространства. Жарко ей там придется! Крутящий момент вырос до 500 Н·м (+ 30 Н·м). А вот разгонная динамика просела: в броске до сотни предыдущий SQ5 был на одну десятую быстрее.

Как бы не так. Даже несмотря на то, что все представленные в Германии SQ5 оказались на 21‑дюймовых колесах (на дюйм-два больше, чем у машин, на которых я ездил в Мексике), в плавности хода они могут соперничать с представительскими седанами, для которых этот параметр едва ли не на первом месте. Мне такой характер по нраву, но мой восторг разделят далеко не все — подвеска слишком комфортная для машины с претензией на спортивность.

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Перебираю настройки системы Audi drive select, но характер машины меняется едва уловимо. Единственная яркая черта — воинственный рык, издаваемый глушителем, в динамичном режиме. Но в любом другом режиме зверь превращается в милое травоядное, а могучая бензиновая «шестерка» при активном старте позволяет себе лишь посвистеть турбиной. К тому же в динамичном режиме хотелось бы иметь более нагруженный и четкий в околонулевой зоне руль. Больше спорта, больше агрессии!

Впрочем, всё это не значит, что молодое дарование закопало свой талант в землю. SQ5 напорист и в броске до сотни привозит машине с двухлитровым турбомотором почти секунду (5,4 с против 6,3 с). Потому что явный перевес в «лошадях»: шесть цилиндров выдают 354 л.с., тогда как «четверка» — 249 сил. Пусть часть из них проглатывает гидромеханический восьмиступенчатый автомат (у робота S tronic на обычном Q «скорострельность» выше, но он не выдерживает высокого крутящего момента), SQ5 по части динамики бьет сородича одной левой.

В предельных поворотах в дело вступает активный задний дифференциал. Его помощь в «докручивании» машины ощутима даже на сухом асфальте. При напористой езде разница с обычным полным приводом примерно такая же, как между моно- и полноприводным автомобилями. Быстрее, четче, надежнее.

Интерьер SQ5 выделяется нюансами. Например, вместо надписи S line на нижней спице руля осталась только литера S. Она же появилась у селектора коробки и на панели приборов.

Почувствуй себя лишним

У круиз-контроля последнего поколения обнаруживаются зачаточные функции автопилота. Отпускать руль нельзя (машина начинает паниковать), но скорость система поддерживает грамотно. Выставляю жела­емые 100 км/ч (допустимый предел на второстепенных дорогах Германии), но в деревни SQ5 вкатывается на разрешенных 50 км/ч. Умная электроника сверяется с навигацией и знает, где начинаются и заканчиваются населенные пункты. И знаки ограничения скорости ей известны. А временные знаки считывает камера на ветровом стекле, поэтому участки ремонта дорог я проезжаю, не нарушая ПДД и не касаясь педалей.

В предельных поворотах в дело вступает активный задний дифференциал. Его помощь в «докручивании» машины ощутима даже на сухом асфальте.

Дожили — заряженный автомобиль стыдливо прячет патрубки глушителя! Четыре «ствола» в бампере — чистой воды бутафория. При черном стайлинге и темном цвете кузова они и вовсе теряются.

Если впереди крутой поворот, машина сама сбросит скорость. Например, при выставленном лимите 100 км/ч и свободной дороге впереди некоторые виражи автомобиль проезжал на 75–80 км/ч. А на Т‑образном перекрестке и вовсе остановился, сообразив, что вперед ехать некуда, а водитель не собирается тормозить сам и не поворачивает руль.

Наконец, система контроля рядности движения не предупреждает о пересечении разметки, а активно подруливает, возвращая автомобиль в свою полосу. И всё это происходит не на полигоне, а на обычных дорогах. Вот оно, будущее, которое уже наступило.

И знаете, Audi SQ5 может раскрыть свой характер даже на автопилоте. Жестким и грубым он не станет в любом случае, а рыкнуть выхлопом сумеет и без помощи водителя. Достаточно лишь выставить в настройках режим Dynamic.

«Эска» стоит 4 100 000 рублей — на 1 120 000 рублей дороже обычного Q5 2.0 TFSI с полным приводом. Достойна ли лучшая динамика такой переплаты? Фанаты не задают подобных вопросов. Но устроит ли их «семейный» характер кроссовера, ловко скрытый за магической литерой S?

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Фото: Кирилл Милешкин и Audi