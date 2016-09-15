В 2009 году по инициативе журнала «За рулем» на Дмитровском автополигоне провели необычный краш-тест Приоры: со скорости 90 км/ч ее вонзили в дорожное ограждение под углом 20 градусов. Убили, что называется, сразу двух зайцев: и барьер испытали, и проверили работу подушки безопасности водителя, которая тогда только появилась на серийной Приоре.
И вот я вновь на испытаниях дорожного ограждения — барьера нового поколения. На сей раз в качестве жертвы выбрана более тяжелая Волга. Скорость 100 км/ч, тот же «встречный» угол 20 градусов, но Волга не развернулась, а пошла по касательной. Всё потому, что металлический лист отбойника, толщина которого 4 мм, имеет не две, а три волны. Нижняя волна висит ближе к земле и не позволила Волге поднырнуть под отбойник. Более того, машина осталась в пределах условного динамического коридора шириной 5 метров. Как правило, этого пространства достаточно для того, чтобы после удара об ограждение не оказаться на встречной полосе. И это одно из требований, предъявляемых к подобным конструкциям. Устояли и сами опоры: крепежные болты вкручиваются в бетонное основание, которое уходит в землю на глубину до 1 м.
Оценка деформации ограждения. Оно не пробито, опоры устояли, разрывов волнового профиля тоже нет. После получения сертификата начнется производство ограждения.
Барьерное ограждение, впервые собранное по бессварной технологии, на 15% дешевле существующих аналогов и на 29% легче благодаря оптимизации высоты, шага стоек и толщины стали.
Вообще различают два вида ограждений — дорожные (удерживающая способность 130–500 кДж) и мостовые (до 600 кДж). Для простоты понимания: энергию удара 600 кДж развивает снаряд массой 20 тонн на скорости 28 км/ч. Но это под прямым углом. В реальности такое бывает редко. Поэтому столкновение проводят под углом 20 градусов на большей скорости. И тут легковушкой не обойдешься. Вот на стартовую позицию выкатывают автобус.
Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных, когда трехосный автобус МАЗ, нагруженный балластом до 20 тонн, на скорости около 70 км/ч врезается в барьер. Почему такая скорость? Ее достаточно, чтобы подтвердить расчетную удерживающую способность испытываемого ограждения при условии допустимого динамического прогиба до 0,7 метра. Создали его в ульяновском КТЦ «Металлоконструкция», где разрабатывают и производят более 80% всех дорожных ограждений в нашей стране. В арсенале предприятия 43 вида удерживающих дорожных барьеров и столько же — для установки на мостах и путепроводах. Максимальная удерживающая способность некоторых конструкций достигает 725 кДж. Это больше, чем требуют наши стандарты, поскольку ограждения поставляют в другие страны, где нормативы зачастую жестче, - в Белоруссию, Казахстан, Польшу, Иран и другие. Если в машинах мы пока не преуспели, то в защите от них кое-что понимаем и умеем.
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Александр Иосифович Щербина, заместитель гендиректора КТЦ «Металлоконструкция»
Каждое такое испытание обходится в миллион рублей. Результаты краш-теста помогают обнаружить слабые места в конструкции. На сей раз ограждение выдержало удар: мы удовлетворены результатами, доработок не требуется. При разработке этого барьера применялось компьютерное моделирование: виртуальные краш-тесты позволяют внести важнейшие изменения в конструкцию еще на стадии проектирования. Реальный краш-тест лишь подтвердил наши расчеты.