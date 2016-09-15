Мы побывали на испытаниях барьера нового поколения на Дмитровском автополигоне. Зрелище не для слабонервных!

В 2009 году по инициативе журнала «За рулем» на Дмитровском автополигоне провели необычный краш-тест Приоры: со скорости 90 км/ч ее вонзили в дорожное ограждение под углом 20 градусов. Убили, что называется, сразу двух зайцев: и барьер испытали, и проверили работу подушки безопасности водителя, которая тогда только появилась на серийной Приоре.

Аналогичные испытания в 2009 году. Приора поднырнула под волновой профиль, зацепилась колесом за опору и развернулась. Конструктивные недостатки ограждения налицо.

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Я присутствовал при том краш-тесте. Масса впечатлений! После удара Приору развернуло — она поднырнула под отбойник, колесо зацепилось за одну из опор. В реальной аварии это могло бы стать фатальным для ездоков: даже если перегрузки при ударе не запредельные, во внезапно остановившийся поперек дороги автомобиль может врезаться другая машина.

И вот я вновь на испытаниях дорожного ограждения — барьера нового поколения. На сей раз в качестве жертвы выбрана более тяжелая Волга. Скорость 100 км/ч, тот же «встречный» угол 20 градусов, но Волга не развернулась, а пошла по касательной. Всё потому, что металлический лист отбойника, толщина которого 4 мм, имеет не две, а три волны. Нижняя волна висит ближе к земле и не позволила Волге поднырнуть под отбойник. Более того, машина осталась в пределах условного динамического коридора шириной 5 метров. Как правило, этого пространства достаточно для того, чтобы после удара об ограждение не оказаться на встречной полосе. И это одно из требований, предъявляемых к подобным конструкциям. Устояли и сами опоры: крепежные болты вкручиваются в бетонное основание, которое уходит в землю на глубину до 1 м.

ГАЗ‑31029 массой около двух тонн бьется о барьерное ограждение на скорости 100 км/ч. Важно, чтобы машина осталась внутри динамического коридора, обозначенного разметкой. Ширина коридора — пять метров.

Оценка деформации ограждения. Оно не пробито, опоры устояли, разрывов волнового профиля тоже нет. После получения сертификата начнется производство ограждения. Барьерное ограждение, впервые собранное по бессварной технологии, на 15% дешевле существующих аналогов и на 29% легче благодаря ­оптимизации высоты, шага стоек и толщины стали.



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Главной же особенностью ограждений этой модели является отсутствие сварных ­соединений. Это существенно упрощает и ускоряет монтаж. Причем, как показали результаты испытаний, не в ущерб безопасности, которая остается главным критерием. Барьерные ограждения в сравнении с ограждениями других типов — самые эффективные в плане минимизации последствий аварии. Они не только частично поглотят энергию удара, но и воспрепятствуют существенному разлету осколков машины, которые могут усугубить последствия аварии. Только такие ограждения разрешено использовать на наиболее опасных участках дороги. Действующий ГОСТ, к примеру, запрещает применение тросовых ограждений , более дешевых, на дорогах I и II технических категорий — на автомагистралях, скоростных и некоторых обычных дорогах. Только барьерные! То же относится к мостам и путепроводам. В Подмосковье в качестве эксперимента по решению ГИБДД всё же устанавливают тросовые ограждения. Барьерный отбойник, стоимость которого удалось снизить за счет бессварной сборки, мог бы стать в этом случае альтернативой.

Вообще различают два вида ограждений — дорожные (удерживающая способность 130–500 кДж) и мостовые (до 600 кДж). Для простоты понимания: энергию удара 600 кДж развивает снаряд массой 20 тонн на скорости 28 км/ч. Но это под прямым углом. В реальности такое бывает редко. Поэтому столкновение проводят под углом 20 градусов на большей скорости. И тут легковушкой не обойдешься. Вот на стартовую позицию выкатывают автобус.

Скорость автобуса — 70 км/ч. Масса — 20 010 кг. Заявленная удерживающая способность ограждения составляет 450 кДж.

Зрелище, я вам скажу, не для слабонервных, когда трехосный автобус МАЗ, нагруженный балластом до 20 тонн, на скорости около 70 км/ч врезается в барьер. Почему такая скорость? Ее достаточно, чтобы подтвердить расчетную удерживающую способность испытываемого ограждения при условии допустимого динамического прогиба до 0,7 метра. Создали его в ульяновском КТЦ «Металлоконструкция», где разрабатывают и производят более 80% всех дорожных ограждений в нашей стране. В арсенале предприятия 43 вида удерживающих дорожных барьеров и столько же — для установки на мостах и путепроводах. Максимальная удерживающая способность некоторых конструкций достигает 725 кДж. Это больше, чем требуют наши стандарты, поскольку ограждения поставляют в другие страны, где нормативы зачастую жестче, - в Белоруссию, Казахстан, Польшу, Иран и другие. Если в машинах мы пока не преуспели, то в защите от них кое-что понимаем и умеем.