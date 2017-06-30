Самые необычные инкассаторские автомобили

Большие деньги любят тишину. А еще охрану. Смотрим, какой путь прошли инкассаторские автомобили и во что они превратились сегодня.

Первые автомобили, специально предназначенные для перевозки ценностей, появились в США, а точнее, в Чикаго в 20-х годах прошлого века. Серийные автобусы защищали от нападения грабителей стальными листами и решетками.

Инкассаторский RAF-Labbe, построенный французской фирмой Labbe на базе микроавтобуса РАФ-2203. В 1988 году несколько десятков таких машин поступили на службу в российское объединение инкассации «Росинкас». Тогда же появился и первый ГОСТ, регламентирующий спецокраску и использование спецсигналов инкассаторских броневиков. Этот автомобиль скрытого бронирования СБА-2М-С построен на базе УАЗ-3741 и его модификаций, производится корпорацией «Защита».



Служба инкассации при Госбанке СССР была создана в 1939 году, но в Советском Союзе на инкассаторов нападали редко, поэтому особого внимания бронированию машин не уделялось. Все изменилось с появлением первых коммерческих банков. Именно тогда стали массово закупать бронеавтомобили различных зарубежных компаний, например, германской Eurocom или Armet Armored Vehicles Inc. Ltd., имеющей собственные производства в США и Канаде.

Первые бронеавтомобили российской разработки появились в начале девяностых годов. Именно в лихие девяностые на машины такого рода возник большой спрос. В большинстве своем это были экземпляры, построенные на шасси иностранного производства.

Информации о ШЗСА-3939 немного. Собирали автомобиль до второй половины девяностых, и большая часть машин уже списана. Несколько автомобилей были переданы армии для военных операций в Чечне.

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Сейчас в России около двадцати компаний занимаются производством инкассаторских автомобилей. В основе таких машин шасси как от российской техники, так и от иностранной; скажем, одними из самых популярных «доноров» для переделки в броневик являются Ford Transit и Mercedes-Benz Sprinter.

Главная задача бронеавтомобиля — как можно скорее увезти с места нападения. Потому у колес есть специальный пластиковый каркас, позволяющий в случае прострела шины оставаться на ходу, а не ехать на диске. Особенность инкассаторских машин — бронированный кузов. Согласно общемировым стандартам, существует семь степеней защиты, где первый уровень — это обычная гражданская машина, а «семерка» — бронеавтомобиль для президента.

Машины для инкассации бронируют, как правило, по третьему или четвертому классу защиты. Он может защитить от выстрелов из пистолета, ружья и даже автомата Калашникова.

В нашей фотоподборке — самые необычные и самые массовые машины, которые перевозили или перевозят ценности по дорогам нашей страны.

Фото: фирмы-производители