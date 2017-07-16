Все зависит от настроения и обстоятельств. Можно в сердцах, если, например, он сломался, сказать: «Ну ты козел!», а можно — в благодарность за то, то вывез оттуда, куда и заезжать не следовало, — «Спасибо, „козлик“!»…

После посещения завода Н.С. Хрущевым, кинувшим «клич» создать автомобиль еще лучшей проходимости, в первую очередь для преодоления снега, на ГАЗе спроектировали несколько умопомрачительных конструкций с гусеницами, лыжами, шестеренчатыми колесами, разрезающими мягкий снег и докапывающимися до твердого грунта. Некоторые проекты воплотили в опытных образцах. Но — не более того.

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Этот автомобиль создавали при Сталине, молодость его пришлась на времена Хрущева, а на пенсию 69-й ушел уже при Брежневе. Кстати, Сталин не принимал ГАЗ-69 лично. Этой «чести» удостаивались лишь легковые модели. Но кинопленку, снятую на испытаниях машины, вождю, говорят, показывали. При этом во время просмотра в киноаппарате с хлопком перегорела лампочка. Но ни это, ни сам автомобиль особых эмоций у вождя не вызвало, что заводчане с облегчением восприняли как одобрение машины.

У каждого поклонника советской автомобильной истории, наверное, есть свой любимый представитель этого класса. Но, по-моему, ГАЗ-69 собрал самую многочисленную армию поклонников. И не только потому, что стоял в производстве два десятка лет. УАЗ-469 этот рекорд побил. Ведь нынешний Хантер, по сути, очередной модернизированный 469-й 1972 года. Но 69-й все-таки особенный.

Те, кто сталкивался с 69-м в жизни — в армии, на селе, на стройках — наверняка согласятся: он прямолинеен и даже груб, зато честен — не обещал большего, чем мог выполнить. А еще ГАЗ-69 — предок нескольких известных отечественных и даже зарубежных моделей.

В общем, думаю, желающие поздравить вместе со мной «Козлика» с 65-летием и вспомнить его жизненный путь — найдутся…

Фото: из архива автора