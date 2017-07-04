Почти все вылетные магистрали столицы обзавелись полосой для общественного транспорта, на которую простым смертным водителям путь заказан. Обычно. Но иногда — нет.

Нередко приходится видеть, как свеженарисованная выделенка простаивает без дела. Разметку нарисовали, даже дорожные знаки развесили, но закрыли их непрозрачной пленкой. Это верный признак того, что выделенка еще не введена в эксплуатацию. Так разрешено ли ею пользоваться обычным автомобилистам или можно схлопотать «письмо счастья», попав в объектив камеры фотофиксации?

Разметка есть. Даже знаки соответствующие имеются, только они закрыты. Так можно ли в такой ситуации водителю легкового автомобиля двигаться прямо? Будет ли это нарушением? И какой можно схлопотать штраф?

Некоторые выделенные полосы остаются в таком виде даже не на месяцы, а на годы. При этом разметку обновляют, продолжая исправно рисовать большую букву А на полосе. И общественный транспорт пользуется этой полосой. А вот законопослушные водители на выделенку не суются, руководствуясь разметкой. Но что, если заехать на нее, не нарушая этой самой разметки, через прерывистую линию? И как быть в такой ситуации:

Как быть, если из-за небрежности дорожников знак вдруг оголился? Выделенка ведь по-прежнему не введена в эксплуатацию...

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