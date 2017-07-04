Знаки зачехлены — можно ли на выделенку? Проверь себя на знание ПДД

Почти все вылетные магистрали столицы обзавелись полосой для общественного транспорта, на которую простым смертным водителям путь заказан. Обычно. Но иногда — нет.

Нередко приходится видеть, как свеженарисованная выделенка простаивает без дела. Разметку нарисовали, даже дорожные знаки развесили, но закрыли их непрозрачной пленкой. Это верный признак того, что выделенка еще не введена в эксплуатацию. Так разрешено ли ею пользоваться обычным автомобилистам или можно схлопотать «письмо счастья», попав в объектив камеры фотофиксации?

Разметка есть. Даже знаки соответствующие имеются, только они закрыты. Так можно ли в такой ситуации водителю легкового автомобиля двигаться прямо? Будет ли это нарушением? И какой можно схлопотать штраф?
Разметка есть. Даже знаки соответствующие имеются, только они закрыты. Так можно ли в такой ситуации водителю легкового автомобиля двигаться прямо? Будет ли это нарушением? И какой можно схлопотать штраф?

Некоторые выделенные полосы остаются в таком виде даже не на месяцы, а на годы. При этом разметку обновляют, продолжая исправно рисовать большую букву А на полосе. И общественный транспорт пользуется этой полосой. А вот законопослушные водители на выделенку не суются, руководствуясь разметкой. Но что, если заехать на нее, не нарушая этой самой разметки, через прерывистую линию? И как быть в такой ситуации:

Как быть, если из-за небрежности дорожников знак вдруг оголился? Выделенка ведь по-прежнему не введена в эксплуатацию...
Как быть, если из-за небрежности дорожников знак вдруг оголился? Выделенка ведь по-прежнему не введена в эксплуатацию...

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Можно ли ехать по выделенной полосе, если дорожные знаки, предупреждающие водителей о наличии такой полосы, зачехлены?

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Комментарии (3)

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Россия — страна понятий, а не закона.

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+1

Иными словами, в соответствии с ПДД на выделенку с зачехленными знаками нельзя, но руководствуясь логике — можно.

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0
КСВ

...скорее, руководствуясь безнаказанностью. Тут каждый решает сам для себя.

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+1