Нередко приходится видеть, как свеженарисованная выделенка простаивает без дела. Разметку нарисовали, даже дорожные знаки развесили, но закрыли их непрозрачной пленкой. Это верный признак того, что выделенка еще не введена в эксплуатацию. Так разрешено ли ею пользоваться обычным автомобилистам или можно схлопотать «письмо счастья», попав в объектив камеры фотофиксации?
Некоторые выделенные полосы остаются в таком виде даже не на месяцы, а на годы. При этом разметку обновляют, продолжая исправно рисовать большую букву А на полосе. И общественный транспорт пользуется этой полосой. А вот законопослушные водители на выделенку не суются, руководствуясь разметкой. Но что, если заехать на нее, не нарушая этой самой разметки, через прерывистую линию? И как быть в такой ситуации:
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