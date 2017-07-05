Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, - всё равно что перегревать мотор.
Артур Конан Дойл. Дьяволова нога
Перегрев бывает внешний и внутренний. Внешний просто определить по росту температуры охлаждающей жидкости. Одна из распространенных причин — недостаток антифриза в системе. Другая, не менее популярная, - низкая эффективность работы радиатора (теплообменник забит пухом, не включается вентилятор). Кроме того, может дурить термостат. Есть и другие причины: неправильная регулировка двигателя, приводящая к позднему сгоранию, длительная детонация, езда в тяжелых условиях (перегруз, жара, затяжные подъемы), стояние в пробках.
Внутренний перегрев часто порождается отложениями, забивающими каналы системы охлаждения. При этом указатель температуры показывает нормальные значения, а внутри мотора — настоящее пекло. Зачастую перегрев возникает вследствие неграмотного применения разного рода присадок, которые работают как теплоизоляторы.
С перегревом лучше не шутить. Предлагаем всем желающим ответить на вопросы, которые помогут освежить в памяти подзабытые сведения или узнать что-то новое. Удачной поездки и стабильной температуры!
НЕ КИПЯТИСЬ!
1. Какая из нижеперечисленных машин конструктивно не может «закипеть»?
А — Porsche 911 (993)
Б — ЗАЗ‑1102
В — Лада Веста
Г — Волга ГАЗ‑24–10
НЕ ВИНОВАТАЯ Я!
2. Перегрев двигателя не становится причиной:
А — детонации
Б — паровых пробок
В — ускоренного старения масла
Г — увеличения тепловых зазоров в паре цилиндр — поршень
УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ
3. У какого автомобиля набегающий поток воздуха не влиял на эффективность охлаждения мотора?
А — Mini Cooper S 1071
Б — Москвич‑407
В — Сitroen DS 19
Г — FSO Warszawa
СПАСТИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ
4. У какой машины тяжелее всего удалить заклинивший термостат?
А — Лада Гранта
Б — Лада Ларгус
В — ВАЗ‑21074
Г — ГАЗ‑31105
ИНДИКАТОР — СТРАЖ
5. На приборной панели горят индикаторы перегрева мотора и отсутствия заряда АКБ. Укажите самую вероятную причину неисправности.
А — неисправный термостат
Б — отсутствие охлаждающей жидкости
В — заклинивание насоса охлаждающей жидкости
Г — обрыв приводного ремня
КРАСНАЯ МЕТКА
А — инерционность датчика температуры
Б — давление в системе
В — современные двигатели и охлаждающие жидкости допускают эксплуатацию при начале кипения
Г — жидкость поначалу кипит только в ограниченном объеме на отдельных участках головки блока
ГОРЕЦ
7. В чем причина закипания современного двигателя в условиях высокогорья, когда датчик температуры охлаждающей жидкости показывает меньше 100 °C?
А — работа двигателя на высоких оборотах
Б — негерметичная крышка радиатора
В — низкое содержание кислорода в воздухе
Г — обеднение рабочей смеси
СРОЧНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ
8. Водитель после ремонта тронулся в путь, забыв залить охлаждающую жидкость. Датчик какого автомобиля быстрее всех сообщит о неисправности?
А — Volkswagen Роlo Sedan
Б — Ford Focus I с двигателем Zetec-E
В — Chevrolet Cruze
Г — Лада Гранта
С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
9. Житель высокогорной деревни решил спуститься на автомобиле в долину не заводя мотор — на пятой передаче. Что произойдет в ходе этого спуска?
А — мотор нагреется
Б — мотор охладится
В — мотор сохранит исходную температуру
Г — машина без вакуумного усилителя не сможет затормозить
Правильные ответы и комментарии к ним — на второй странице этой публикации.