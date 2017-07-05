Почему перегревается двигатель — тест ЗР

Тополиный пух, жара, пробки — причины, вызывающие «кипение» в моторах, у всех на слуху. А справитесь ли вы с новой порцией каверзных вопросов о перегреве двигателя, подготовленных экспертами журнала «За рулем»?


Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, - всё равно что перегревать мотор.

Артур Конан Дойл. Дьяволова нога

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Перегрев двигателя: каков градус ответственности?
Перегрев мотора чреват проблемами. Многие его элементы весьма болезненно переносят излишне высокие температуры. Если детали в результате перегрева получили остаточную деформацию, о заявленных рабочих характеристиках можно забыть. Вас ждут частые доливы масла, грязный выхлоп, отложения в камере сгорания и, как результат, новые перегревы. А если произойдет коробление блока или головки, готовьтесь к капремонту.

Перегрев бывает внешний и внутренний. Внешний просто определить по росту температуры охлаждающей жидкости. Одна из распространенных причин — недостаток антифриза в системе. Другая, не менее популярная, - низкая эффективность работы радиатора (теплообменник забит пухом, не включается вентилятор). Кроме того, может дурить термостат. Есть и другие причины: неправильная регулировка двигателя, приводящая к позднему сгоранию, длительная детонация, езда в тяжелых условиях (перегруз, жара, затяжные подъемы), стояние в пробках.

Внутренний перегрев часто порождается отложениями, забивающими каналы системы охлаждения. При этом указатель температуры показывает нормальные значения, а внутри мотора — настоящее пекло. Зачастую перегрев возникает вследствие неграмотного применения разного рода присадок, которые работают как теплоизоляторы.

С перегревом лучше не шутить. Предлагаем всем желающим ответить на вопросы, которые помогут освежить в памяти подзабытые сведения или узнать что-то новое. Удачной поездки и стабильной температуры!

НЕ КИПЯТИСЬ!

1. Какая из нижеперечисленных машин конструктивно не может «закипеть»?

А — Porsche 911 (993)

Б — ЗАЗ‑1102

В — Лада Веста

Г — Волга ГАЗ‑24–10

НЕ ВИНОВАТАЯ Я!

2. Перегрев двигателя не становится причиной:

А — детонации

Б — паровых пробок

В — ускоренного старения масла

Г — увеличения тепловых зазоров в паре цилиндр — поршень

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

3. У какого автомобиля набегающий поток воздуха не влиял на эффективность охлаждения мотора?

А — Mini Cooper S 1071

Б — Москвич‑407

В — Сitroen DS 19

Г — FSO Warszawa

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ

4. У какой машины тяжелее всего удалить заклинивший термостат?

А — Лада Гранта

Б — Лада Ларгус

В — ВАЗ‑21074

Г — ГАЗ‑31105

ИНДИКАТОР — СТРАЖ

5. На приборной панели горят индикаторы перегрева мотора и отсутствия заряда АКБ. Укажите самую вероятную причину неисправности.

А — неисправный термостат

Б — отсутствие охлаждающей жидкости

В — заклинивание насоса охлаждающей жидкости

Г — обрыв приводного ремня

КРАСНАЯ МЕТКА

6. Охлаждающая жидкость закипает примерно при 108 °C. Что позволяет разработчикам автомобиля располагать красную метку перегрева на шкале указателя температуры аж на 120 °C?

А — инерционность датчика температуры

Б — давление в системе

В — современные двигатели и охлаждающие жидкости допускают эксплуатацию при начале кипения

Г — жидкость поначалу кипит только в ограниченном объеме на отдельных участках головки блока

ГОРЕЦ

7. В чем причина закипания современного двигателя в условиях высокогорья, когда датчик температуры охлаждающей жидкости показывает меньше 100 °C?

А — работа двигателя на высоких оборотах

Б — негерметичная крышка радиатора

В — низкое содержание кислорода в воздухе

Г — обеднение рабочей смеси

СРОЧНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

8. Водитель после ремонта тронулся в путь, забыв залить охлажда­ющую жидкость. Датчик какого ­авто­мобиля быстрее всех сообщит о неисправ­ности?

А — Volkswagen Роlo Sedan

Б — Ford Focus I с двигателем Zetec-E

В — Chevrolet Cruze

Г — Лада Гранта

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

9. Житель высокогорной деревни решил спуститься на автомобиле в долину не заводя мотор — на пятой передаче. Что произойдет в ходе этого спуска?

А — мотор нагреется

Б — мотор охладится

В — мотор сохранит исходную температуру

Г — машина без вакуумного усилителя не сможет затормозить

Правильные ответы и комментарии к ним — на второй странице этой публикации.

Почему перегревается двигатель — тест ЗР

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Комментарии (15)

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Зимин Влад

Спасибо за поправку, согласен.

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Зимин Влад

Даже не «кроме того», а в первую очередь — из-за работы воздуха. То, что Вы ниже про дизели написали — верно ведь и для бензиновых, хотя и за минусом меньшей степени сжатия.

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0
Akopov Mikhail

Ну да, так оно и есть. Так же как и торможение двигателем происходит за счёт этого же сжатия, а не за счёт трения деталей в двигателе о чём я недавно спорил с одним человеком на Драйве.

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0

Мне 9 вопрос не совсем понятен. Ведь при этом будет работать и система охлаждения. Когда спускаешься по горному серпантину (а это мне часто приходилось делать. Самый длинный — 20-километровый спуск Крестового перевала), то даже включённый двигатель успевает полностью остыть, поскольку в режиме ПХХ подача топлива отключается, и двигатель фактически просто крутится принудительно.

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0
Шандор Матиас

Тут ещё надо учесть, что температура на вершине горы сама по себе может быть ниже, чем у основания. Так что, если даже просто скатить автомобиль вниз, его температура внизу будет несколько выше (это кажется шуткой, тем не менее, ничуть не противоречит условию задачи). Так что тут необходимы специальные исследования. Да и, опять же, в какой точке мерить температуру? Интенсивно трущийся поршень может быть теплее поверхности блока. А последняя в свою очередь при хорошем обдуве снаружи и омывании ОЖ изнутри может даже чуть холоднее обычного быть. Хотя замысел авторов задачи вполне понятен. Двигатель гасит потенциальную энергию автомобиля, которая при этом уходит в тепло. Не будь системы охлаждения, он бы нагрелся довольно сильно. А вот с ней... Скорее всего, в разных точках будет разная температура. В некоторых, возможно, ещё и ниже станет. Впрочем, ладно, будем считать, что в целом некоторое количество тепла в нём останется.

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Шандор Матиас

На спуске двигатель не остынет до температуры окружающего воздуха, просто обычно датчики температуры не показывают температуру ниже 50С. В описанном случае двигатель не нагреется до рабочих температур, но станет точно теплее. Кстати, кроме трения тепла добавит ещё и сжимаемый в цилиндрах воздух.

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Шандор Матиас

Здесь однозначно сложно ответить. Разумеется, двигатель нагрелся бы, за счёт трения и за счёт того, что часть энергии передаётся в тепло нагреваемого воздуха. Но ведь имеется система охлаждения! Которая в таком режиме работает непропорционально эффективно. И запросто может всё это тепло передать окружающей среде. Тут ещё надо ряд факторов учитывать. А какой двигатель? Чугунный или алюминиевый? Есть ли у него масляный радиатор? Есть ли постоянно вращающийся вентилятор? И сам радиатор какой, алюминиевый или медно-латунный? Алюминиевый двигатель с масляным (если ещё и медный) радиатором, с медным основным радиатором и постоянно вращающимся вентилятором охлаждается интенсивнее, это понятно. И поднимется ли у него температура, например, с 20 до 30 градусов? И в какой точке её мерить?

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Шандор Матиас

В описанной «задаче» до радиатора дело, скорее всего, не дойдёт. Формально даже если мотор нагреется хоть на один градус по отношению к окружающему воздуху уже можно говорить, что верен ответ А

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Шандор Матиас

Радиатор темостатом отрублен. Совсем!!!

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0
Ревин Алексей

Не спорю. Хотя, справедливости ради надо добавить, что не на всех автомобилях совсем.

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Шандор Матиас

В режиме холостого хода подача топлива не отключается.

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Зайцев Виктор

В режиме ПРИНУДИТЕЛЬНОГО холостого хода отключается. Причём совсем. Даже в карбюраторных моторах с ЭПХХ (экономайзером принудительного холостого хода).
Поэтому под горку на передаче с отпущенным газом ехать экономичнее, а так же правильнее и безопаснее, чем катиться на нейтрали.

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+4
Шандор Матиас

Двигатель трением разогревается практически до рабочей температуры. Убедился в этом будучи стендовым испытателем двигателей. Движок, подсоединенный к обратимой электрической машине, с отключенной подачей топлива, прогревался до 70 градусов за 7–10 мин вращения на 2500 об/мин.

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Ревин Алексей

Не дизельные моторы крутили? У дизеля в конце такта сжатия температура достаточна для воспламенения дизтоплива. Не удивительно, что он до 70 градусов прогревался.

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Ревин Алексей

Я тоже неоднократно убеждался, что на затяжных спусках при интенсивном торможении двигателем (никак не на пятой передаче даже спускался, а на на более низких) двигатель остывает практически полностью. По указателю. Конкретно я не мерил температуру, но уж точно не 70 градусов было. А у меня опыт немалый в этом, я в горной местности живу.

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