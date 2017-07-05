Тополиный пух, жара, пробки — причины, вызывающие «кипение» в моторах, у всех на слуху. А справитесь ли вы с новой порцией каверзных вопросов о перегреве двигателя, подготовленных экспертами журнала «За рулем»?

Заставлять мозг работать, когда для этой работы нет достаточного материала, - всё равно что перегревать мотор.

Артур Конан Дойл. Дьяволова нога

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Перегрев мотора чреват проблемами. Многие его элементы весьма болезненно переносят излишне высокие температуры. Если детали в результате перегрева получили остаточную деформацию, о заявленных рабочих характеристиках можно забыть. Вас ждут частые доливы масла, грязный выхлоп, отложения в камере сгорания и, как результат, новые перегревы. А если произойдет коробление блока или головки, готовьтесь к капремонту.

Перегрев бывает внешний и внутренний. Внешний просто определить по росту температуры охлаждающей жидкости. Одна из распространенных причин — недостаток антифриза в системе. Другая, не менее популярная, - низкая эффективность работы радиатора (теплообменник забит пухом, не включается вентилятор). Кроме того, может дурить термостат. Есть и другие причины: неправильная регулировка двигателя, приводящая к позднему сгоранию, длительная детонация, езда в тяжелых условиях (перегруз, жара, затяжные подъемы), стояние в пробках.

Внутренний перегрев часто порождается отложениями, забивающими каналы системы охлаждения. При этом указатель температуры показывает нормальные значения, а внутри мотора — настоящее пекло. Зачастую перегрев возникает вследствие неграмотного применения разного рода присадок, которые работают как теплоизоляторы.

С перегревом лучше не шутить. Предлагаем всем желающим ответить на вопросы, которые помогут освежить в памяти подзабытые сведения или узнать что-то новое. Удачной поездки и стабильной температуры!

НЕ КИПЯТИСЬ!

1. Какая из нижеперечисленных машин конструктивно не может «закипеть»?

А — Porsche 911 (993)

Б — ЗАЗ‑1102

В — Лада Веста

Г — Волга ГАЗ‑24–10

НЕ ВИНОВАТАЯ Я!

2. Перегрев двигателя не становится причиной:

А — детонации

Б — паровых пробок

В — ускоренного старения масла

Г — увеличения тепловых зазоров в паре цилиндр — поршень

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ

3. У какого автомобиля набегающий поток воздуха не влиял на эффективность охлаждения мотора?

А — Mini Cooper S 1071

Б — Москвич‑407

В — Сitroen DS 19

Г — FSO Warszawa

СПАСТИ НЕЛЬЗЯ УДАЛИТЬ

4. У какой машины тяжелее всего удалить заклинивший термостат?

А — Лада Гранта

Б — Лада Ларгус

В — ВАЗ‑21074

Г — ГАЗ‑31105

ИНДИКАТОР — СТРАЖ

5. На приборной панели горят индикаторы перегрева мотора и отсутствия заряда АКБ. Укажите самую вероятную причину неисправности.

А — неисправный термостат

Б — отсутствие охлаждающей жидкости

В — заклинивание насоса охлаждающей жидкости

Г — обрыв приводного ремня

КРАСНАЯ МЕТКА

А — инерционность датчика температуры

Б — давление в системе

В — современные двигатели и охлаждающие жидкости допускают эксплуатацию при начале кипения

Г — жидкость поначалу кипит только в ограниченном объеме на отдельных участках головки блока

ГОРЕЦ

7. В чем причина закипания современного двигателя в условиях высокогорья, когда датчик температуры охлаждающей жидкости показывает меньше 100 °C?

А — работа двигателя на высоких оборотах

Б — негерметичная крышка радиатора

В — низкое содержание кислорода в воздухе

Г — обеднение рабочей смеси

СРОЧНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ

8. Водитель после ремонта тронулся в путь, забыв залить охлажда­ющую жидкость. Датчик какого ­авто­мобиля быстрее всех сообщит о неисправ­ности?

А — Volkswagen Роlo Sedan

Б — Ford Focus I с двигателем Zetec-E

В — Chevrolet Cruze

Г — Лада Гранта

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

9. Житель высокогорной деревни решил спуститься на автомобиле в долину не заводя мотор — на пятой передаче. Что произойдет в ходе этого спуска?

А — мотор нагреется

Б — мотор охладится

В — мотор сохранит исходную температуру

Г — машина без вакуумного усилителя не сможет затормозить

Правильные ответы и комментарии к ним — на второй странице этой публикации.