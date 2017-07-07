Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста

Одной из главных рыночных премьер текущего года станут универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Накануне первого официального показа этой парочки я пообщался с шеф-дизайнером Стивом Маттином.

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— Стив, когда Vesta еще не встала на конвейер, в Тольятти мне показывали три предсерийных прототипа: седан, пятидверный хэтчбек и универсал. А через некоторое время от хэтчбека решено было отказаться — в пользу универсала. Не обидно?

— Думаю, мы сделали верный ход, объединив в одной машине преимущества хэтчбека и универсала. Ведь у нашей Весты SW не случайно столь сильный наклон заднего стекла и такая динамичная линия крыши: это словно хэтчбек, растянутый до длины седана. Вот почему нет привычной для универсалов Lada почти вертикальной задней стенки!

— Сложно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань?

— Да, такой автомобиль сделать непросто — со своим характером, практичный и в то же время элегантный. Сложно было найти удачный баланс между передней частью машины и задней, чтобы автомобиль не выглядел как нечто созданное разными людьми и сотканное из отдельных кусочков, а был цельным, словно «нарисованным» одной рукой. Поэтому много внимания мы уделили балансу линий, мелким деталям, декоративным элементам.

— А чья это рука?

— Невозможно выделить какого-то одного автора проекта. В начале процесса всегда много идей, но через узкую воронку отбора проходят лишь наиболее удачные. Мы хотели сделать динамичный, задорный автомобиль с молодежным характером, поэтому микшировали идеи ради наилучшего результата.

— Чем примечателен облик универсала?

— Одной из основополагающих идей была покатая крыша, причем мы визуально оторвали ее от основного кузова. Задняя ее стойка сделана в форме акульего плавника, развернутого против хода. Визуально это еще больше занижает крышу и делает силуэт еще стремительнее. И мне очень симпатично продолжение нашей дизайнерской икс-идеи. У нас есть икс в решетке радиатора, есть икс-образные выштамповки на боковинах — а теперь еще линия крыши, начинающаяся от наружных зеркал, и «акулий плавник» образуют некий воздушный, элегантный икс. И это наиболее интересный графический элемент.

— Но ведь ниспадающая крыша съедает полезный внутренний объем…

— Мы хотели создать красивый и вместительный автомобиль, а не фургон, способный увезти всё на свете. Если необходимо пере­возить максимум груза, нужна другая машина — такая, как Ларгус.

— С кем сложнее было договориться — с маркетологами или технологами?

— Дизайнеры не работают в вакууме. Приходится учитывать требования специалистов по аэродинамике, технологов, маркетологов, отдела планирования… Но мы не конфликтуем, а сотрудничаем. Конечно, наша главная задача — красивый дизайн. И порою трудно добиться стопроцентного желаемого результата, поскольку нужно учитывать массу требований по технологии и стоимости производства, по вместимости, аэродинамике и так далее. Мы постоянно в поиске наиболее удачного компромисса.

— И вы его нашли?

— Мы сделали два автомобиля, которыми гордимся. Нам удалось удачно «продлить» линии Весты-седана, увязать различные дизайнерские решения в единый ансамбль, гармонизировать облик, достичь баланса всех линий. И особенно приятно, что SW Cross по внешнему облику предельно близок к прототипу Vesta Cross Concept, который мы представили в 2015 году. Ведь не секрет, что сохранить изначальные идеи в серийной машине удается далеко не всегда. Два года назад многие говорили: да, мы хотим именно такую машину! Ждать осталось недолго — скоро оба универсала пойдут в серию. И уже в этом году начнутся продажи.

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»