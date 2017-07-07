Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста

Одной из главных рыночных премьер текущего года станут универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. Накануне первого официального показа этой парочки я пообщался с шеф-дизайнером Стивом Маттином.

Lada Vesta
Lada Vesta

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Лада Веста универсал Лада Веста универсал — первое знакомство

 — Стив, когда Vesta еще не встала на конвейер, в Тольятти мне показывали три предсерийных прототипа: седан, пятидверный хэтчбек и универсал. А через некоторое время от хэтчбека решено было отказаться — в пользу универсала. Не обидно?

— Думаю, мы сделали верный ход, объединив в одной машине преимущества хэтчбека и универсала. Ведь у нашей Весты SW не случайно столь сильный наклон заднего стекла и такая динамичная линия крыши: это словно хэтчбек, растянутый до длины седана. Вот почему нет привычной для универсалов Lada почти вертикальной задней стенки!

— Сложно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань?

— Да, такой автомобиль сделать непросто — со своим характером, практичный и в то же время элегантный. Сложно было найти удачный баланс между передней частью машины и задней, чтобы автомобиль не выглядел как нечто созданное разными людьми и сотканное из отдельных кусочков, а был цельным, словно «нарисованным» одной рукой. Поэтому много внимания мы уделили балансу линий, мелким деталям, декоративным элементам.

— А чья это рука?

— Невозможно выделить какого-то одного автора проекта. В начале процесса всегда много идей, но через узкую воронку отбора проходят лишь наиболее удачные. Мы хотели сделать динамичный, задорный автомобиль с молодежным характером, поэтому микшировали идеи ради наилучшего результата.

— Чем примечателен облик универсала?

— Одной из основополагающих идей была покатая крыша, причем мы визуально оторвали ее от основного кузова. Задняя ее стойка сделана в форме акульего плавника, развернутого против хода. Визуально это еще больше занижает крышу и делает силуэт еще стремительнее. И мне очень симпатично продолжение нашей дизайнерской икс-идеи. У нас есть икс в решетке радиатора, есть икс-образные выштамповки на боковинах — а теперь еще линия крыши, начинающаяся от наружных зеркал, и «акулий плавник» образуют некий воздушный, элегантный икс. И это наиболее интересный графический элемент.

— Но ведь ниспадающая крыша съедает полезный внутренний объем…

— Мы хотели создать красивый и вместительный автомобиль, а не фургон, способный увезти всё на свете. Если необходимо пере­возить максимум груза, нужна другая машина — такая, как Ларгус.

— С кем сложнее было договориться — с маркетологами или технологами?

— Дизайнеры не работают в вакууме. Приходится учитывать требования специалистов по аэродинамике, технологов, маркетологов, отдела планирования… Но мы не конфликтуем, а сотрудничаем. Конечно, наша главная задача — красивый дизайн. И порою трудно добиться стопроцентного желаемого результата, поскольку нужно учитывать массу требований по технологии и стоимости производства, по вместимости, аэродинамике и так далее. Мы постоянно в поиске наиболее удачного компромисса.

— И вы его нашли?

— Мы сделали два автомобиля, которыми гордимся. Нам удалось удачно «продлить» линии Весты-седана, увязать различные дизайнерские решения в единый ансамбль, гармонизировать облик, достичь баланса всех линий. И особенно приятно, что SW Cross по внешнему облику предельно близок к прототипу Vesta Cross Concept, который мы представили в 2015 году. Ведь не секрет, что сохранить изначальные идеи в серийной машине удается далеко не всегда. Два года назад многие говорили: да, мы хотим именно такую машину! Ждать осталось недолго — скоро оба универсала пойдут в серию. И уже в этом году начнутся продажи.

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста

Фото: АВТОВАЗ и «За рулем»

Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (19)

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Очень хороший дизайн, достойная работа. И универсалы достаточно востребованный класс автомобилей.

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+2

Да всем нравится веста кросс. Что тему то снова.

Хочется заглянуть внутрь, хочется знать какие движки и с какой коробкой будут.

Внешне супер, клиренс адидас, антибукс что эмулирует блокировку тоже зачет.

Ждем, очень интересно.

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-2
О. Евгений

— .... хочется знать какие движки и с какой коробкой будут.(С)

Вы на Луне что-ли сидите и у вас окромя ЗР даже гугля нет ?
Купите гуголь посылкой с Земли, откройте Оф.сайт АВТОВАЗа и посмотрите какие движки и коробки у Весты....

Может-быть когда-нибудь будет глючный ломучий варик 015-й от Джатко.
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ссылкассылка
(ЗР рубит некоторые ссылки!)

Уж лучше АМТ.....

Да и внутри без особых изменений
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+2
Шурик

Спасибо, примерно прикинуть конечно все могут на основе седана.

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0
О. Евгений

Скоро и внутрь заглянем

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-1
О. Евгений

«Движки,салон,коробки» — ну капец какая интрига:)))
Наверное V-12 компрессорный:)

Какой дешёвый вброс — вазоботы деградируют не по дням,а по часам:)

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0
Виталий

Сейчас 1.8 у весты только с амт. Кроссу дадут 1.8 с мкпп? Или тоже с акп?

Если 1.8 с мкпп, то вазокоробка или ренокоробка или что?

Про вброс и вазоботов не понял. Если есть точная инфа, было бы полезно. Примерно что будет всем ясно естественно.

ваз мкпп не идеал, очень не идеал... поэтому интересно, что же к кроссу, что самый крутой из всей линейки. Вазов будет, флагман очередной.

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0
О. Евгений

У вазоботов всегда с логикой были проблемы:)

Есть хрей 1.8 на мкпп — агрегатируется с коробкой Рено.
Изначально хрей 1.8 тоже был исключительно на вазороботе.

Здесь нужны какие-то пояснения?:)

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0

с икс дизайном конечно перебор, лучше бы морду ауди скопировали , с решеткой Весты . Фары широкие, линия борта — передней части крыши завышена ( опустить на 3- 4 см) , штамповки на боковине смотрятся не гармонично, лучше бы ребро пустил вдоль борта , оно придает стремительность — скорость кузову... но  надо сказать и на это спасибо , могло быть куда хуже, что-то типа беременной Приоры

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-2

год назад надо было выпускать,как обещал Бу-был бы точно бестселлер!

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0

Дизайн универсала получился крайне удачный.

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+5

На самом деле, фотографии не дают правильного представления о новинке.. В реальности это крупный и уже очень солидный автомобиль, который выглядит на пару классов выше, чем официально позиционируется!
Этакий спортивно-подтянутый лимузин и .. Даже щеголь!
Реально достойное авто, которым приятно будет не только владеть, но и любовно, только для себя любимого, дооснащать и 
тюнинговать, тем более, что традиционно, для отечественных марок, это стоит совершенно несерьезных затрат...

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+1

Внешний вид действительно получился великолепным!Учитывая сегмент автомобиля просто на пять с плюсом.И таки да,в кросс версии действительно удалось отлично гармонизировать,изначально,более интересный передок Весты с остальным кузовом.

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+5

Задача: «В универсале НАДО было „продлив“ линии „Весты“-седана гармонизировать общие дизайнерские решения, чтобы достичь баланса всех линий».

Решение: внешне получился на «четыре с минусом» (ручки дверей на разной высоте, а задние рядом с выштамповками кажется вот-вот выпадут, задние фары занижены, кроме оранжа во всех остальных цветах похожа на «Калину») — дизайн скорее «гомонизировали»

В остатке: внутри материалы на  «три с плюсом», техника на «три с минусом» (ждем вариатор), а цена на «пять с плюсом» (более 800 т.р)

Как итог: повторить успех Логана в соотношении «цена/качество» не представляется возможным.

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-7
Безымянный

Согласиться можно только с разным уровнем расположения дверных ручек, что перешло от седана и добавляет минус к общему гармоничному облику.

Сейчас подобный практичный и красивый кузов с таким клиренсом на авторынке РФ никто не предлагает.
Однозначный зачёт за кузовок ! Обсуждать интерьер и боковые выштамповки Весты уже надоело полгода назад..... Идеальных авто не сушествует за такие деньги в этом сегменте.

И какой смысл сравнивать с давним успехом СЕДАНА Логана, который сейчас заметно упал в рейтинге продаж....

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+2

К дизайну-то претензий нет...
Начинка так себе.
И лучше не будет.

Секрет успеха Логана первого поколения не в супердизайне, а в соотношении цена/качество.

А вот с этим Маттин ничего сделать не может.
Если цену он как-то еще в состоянии регулировать, меняя процент унификации с седаном в большую сторону, то к качеству сборки, окраски и комплектующих — увы — причастны совсем другие люди.

И вот им на потенциального потребителя ВАЗов наплевать. Главное, чтобы он, потребитель, привлеченный красивой оберткой, денежки в кассу принес, а дальше — «нуэтожеВАЗчеговыхотелизатакиетоденьги»?

А деньги уже далеко не «такие».
О чем и свидетельствует то, что совокупные продажи Рио/Соляриса выше ВАЗовских, несмотря на разницу в цене в пользу ВАЗиков.

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-13
Каплан Илья

Kia Rio — 8942 шт. (-7%)
Hyundai Solaris — 7485 шт. (-14%)
Lada Vesta — 6609 шт. (+29%)

Lada — 27 396 шт. (+23%)
Kia — 16 755 шт. (+31%)
Hyundai — 14 673 шт. (+22%)

ссылка

Галстук выбрал?

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0
Каплан Илья

Стоп...
Кто-то взломал каплана? У него нет претензий к дизайну??? А как же «вмятины по бокам»??? Что-то тут точно не так =/

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+12
Иван Панов

До них докопаться уже не выходит, народ не ведется на троллинг

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-1