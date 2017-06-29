«Отрицательные герои»: какие автомобили потеряли популярность?

Несмотря на начавшееся оживление российского авторынка, далеко не все популярные модели могут похвастать ростом продаж. Lada Granta, Hyundai Solaris, Renault Duster — еще недавно они возглавляли автомобильные чарты, а сегодня спрос на эти автомобили падает вопреки растущему рынку. Почему российские покупатели изменили свои предпочтения, разбираемся в нашем обзоре.

Расслоение авторынка

После самого затяжного в истории российского авторынка кризиса продажи новых машин, наконец-таки, набирают обороты. С марта спрос на них стабильно растет, причем в прошлом месяце положительная динамика впервые за много лет выражалась двумя знаками — 15% со знаком плюс. С начала года автомобильный рынок превзошел себя прошлогоднего на 5%, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

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Показательно, что драйверами роста стали массовые марки, тогда как премиальный сегмент, традиционно более устойчивый к кризисным явлениям, напротив, сейчас показывает падение. Наряду с прочими бонусами от государства оживлению покупателей на масс-маркете во многом послужило недавнее увеличение ценового барьера по льготным автокредитам до 1,45 млн рублей, а вот иномарки премиум-класса, как известно, не попадают ни под одну госпрограмму. Кроме того, спрос в премиальном сегменте зачастую завязан на выходе новых моделей, поэтому рассчитывать на приток клиентов могут, прежде всего, автопроизводители, которые выводят в этом году свои новинки. Подтверждением этому служат, к примеру, результаты Volvo, демонстрирующей наилучшую среди премиум-брендов динамику продаж благодаря актуальному модельному ряду. Что касается аутсайдеров, с выходом нового Audi Q5, который уже появился у российских дилеров, продажи марки с четырьмя кольцами также могут пойти в гору.

Хоть российский авторынок и начал активно восстанавливаться, он все еще зависим от программ господдержки, которые направлены как раз на сегмент бюджетных автомобилей и кроссоверов, отмечает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

«Когда рынок падал в предыдущие годы, драйверами падения также выступали массовые марки, поскольку кризисные явления в большей степени коснулись именно среднего класса, который обеспечивал устойчивый спрос на автомобили данного сегмента в прошлом. Покупатели не чувствовали уверенности в завтрашнем дне (по большому счету, и сейчас не чувствуют) и откладывали приобретение машины, в результате чего за это время увеличился средний срок владения автомобилем, как новым, так и подержанным. По мере увеличения темпов экономического роста и роста реальных доходов граждан отложенный спрос в массовом сегменте будет конвертироваться в продажи, и впереди окажутся марки, которые не потеряли лояльности потребителей за время кризиса и у которых будут конкурентные по цене и оснащенности для российского рынка модели», — комментирует финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич.

Статистика на все лады

Несмотря на то, что сегодня практически все лидеры рынка вышли в плюс, и у них есть модели, которые тянут показатели продаж вниз. Причем, как правило, это их самые «кассовые» автомобили, однако по разным причинам они теряют покупателей вопреки растущему рынку. Так, рост продаж АВТОВАЗа в этом году обеспечивают исключительно наиболее современные Lada Vesta и XRAY. На остальные же модели российского автогиганта наблюдается падение спроса, хоть они и находятся в более низком ценовом сегменте. Самым продаваемым вазовским автомобилем остается бюджетник Lada Granta, однако в январе-мае 2017 года его выбрали на 9% меньше покупателей, чем годом ранее.

Топ-25 самых продаваемых автомобилей в России



Модель Кол-во, шт. Изм, % Kia Rio 38 126 23,7 Lada Granta 33 444 —9,0 Lada Vesta 27 986 57,5 Hyundai Solaris 25 260 —32,2 Hyundai Creta 20 131 — Volkswagen Polo 18 088 1,9 Renault Duster 15 886 —18,2 Lada XRAY 12 692 103,2 Toyota RAV4 12 449 —12,0 Chevrolet Niva 11 948 2,4 Renault Kaptur 11 324 — Skoda Rapid 11 227 8,6 Renault Sandero 10 835 —0,4 Toyota Camry 10 828 6,1 Lada 4x4 10 755 —3,5 Renault Logan 10 520 —4,0 Lada Largus 10451 —10,7 Kia Sportage 9871 42,4 Volkswagen Tiguan 9496 189,5 Skoda Octavia A7 8783 3,2 Nissan X-Trail 8590 26,7 Nissan Qashqai 8165 8,8 Всего 577 449 5,1

Данные Ассоциации европейского бизнеса за 5 мес. 2017 г.



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Как отмечает директор по продажам по бренду Lada в ГК «Терра Авто» Игорь Бадер, в падении спроса на Гранту во многом свою роль играет внутренняя динамика. К примеру, в более сложных комплектациях Lada Granta не уступает по цене ни Весте, ни Иксрею и, соответственно, страдает от конкуренции в рамках одного бренда, тем более что взгляд потребителей чаще падает на более новые автомобили. А вот соплаформеннники Datsun, по мнению эксперта, покупателей у Гранты практически не отнимают, о чем свидетельствует значительный разрыв в объемах продаж между этими моделями.

На фоне растущего спроса на внедорожники несколько сдает позиции Лада 4x4, продемонстрировав 4%-ное падение продаж за пять месяцев 2017-го. Впрочем, дилеры АВТОВАЗа отмечают, что спрос на эту модель традиционно подвержен сезонным изменениям, и, как правило, ближе к концу года объем продаж внедорожника серьезно возрастает. А вот универсал Lada Largus, который остается безусловным бестселлером в своем сегменте, в январе-мае продавался на 11% хуже по сравнению с прошлым годом. Причина — нехватка мощностей для его производства и перебои с поставками комплектующих. Как известно, Largus выпускается на одной сборочной линии с Lada XRAY, в пользу которого в последнее время и перераспределены производственные мощности.

«Падение реализации Ларгуса связано, прежде всего, с дефицитом автомобилей. Как только машины начинают появляться у дилеров — продажи идут вверх, так как спрос на эту модель стабилен и значительно превышает предложение. Рост реализации универсала Lada Largus на сегодня ограничен только возможностями производства», — рассказывает директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский.

Кандидаты на вылет

По мнению Ивана Кондратенко, с учетом высокого спроса на Lada Largus АВТОВАЗу, возможно, стоит оптимизировать производственные линии и переориентироваться на наиболее востребованные модели, выводя с конвейера уже устаревшие Калину и Приору.

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Действительно, с каждым годом эти автомобили недосчитываются все больше покупателей — в январе-мае продажи Lada Kalina и Priora снизились на 16% и 20% соответственно. При этом в нынешнем году Priora впервые выпала из топ-25 российских бестселлеров. Напомним, в конце 2015 года на АВТОВАЗе всерьез раздумывали о завершении производства Приоры, на смену которой пришел новый флагманский седан Lada Vesta. Однако в итоге эти автомобили решили развести по разным ценовым сегментам, тем самым усилив модельный ряд Lada. Так, Priora осталась на конвейере, правда, только в кузове седан и с упрощенным оснащением.

По словам Игоря Бадера, Lada Priora во многом страдает из-за узости ее целевой аудитории, так как на данный момент эта модель доступна лишь в трех комплектациях с небольшим набором опций. На Калину же сейчас сохраняется стабильный спрос — наравне с Грантой она уверенно занимает нишу практичных автомобилей с кузовом универсал. Соответственно, прекращение ее производства было бы экономически нецелесообразно.

А вот Алексей Кузьмич считает, что спрос на Калину и Приору стремительно падает в силу их технического и морального устаревания. Целесообразность производства этих моделей определяется тем, что на рынке ультрадешевых новых автомобилей у них практически нет конкурентов, и, несмотря на архаичность конструкции, низкий уровень безопасности и комфорта, Kalina и Priora по-прежнему находят своих клиентов. Однако в случае значительного экономического роста потребители окончательно сделают выбор в пользу более технологичных новых моделей, оставив семейства Lada Kalina и Priora в истории.