«Отрицательные герои»: какие автомобили потеряли популярность?

Расслоение авторынка
После самого затяжного в истории российского авторынка кризиса продажи новых машин, наконец-таки, набирают обороты. С марта спрос на них стабильно растет, причем в прошлом месяце положительная динамика впервые за много лет выражалась двумя знаками — 15% со знаком плюс. С начала года автомобильный рынок превзошел себя прошлогоднего на 5%, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
Показательно, что драйверами роста стали массовые марки, тогда как премиальный сегмент, традиционно более устойчивый к кризисным явлениям, напротив, сейчас показывает падение. Наряду с прочими бонусами от государства оживлению покупателей на масс-маркете во многом послужило недавнее увеличение ценового барьера по льготным автокредитам до 1,45 млн рублей, а вот иномарки премиум-класса, как известно, не попадают ни под одну госпрограмму. Кроме того, спрос в премиальном сегменте зачастую завязан на выходе новых моделей, поэтому рассчитывать на приток клиентов могут, прежде всего, автопроизводители, которые выводят в этом году свои новинки. Подтверждением этому служат, к примеру, результаты Volvo, демонстрирующей наилучшую среди премиум-брендов динамику продаж благодаря актуальному модельному ряду. Что касается аутсайдеров, с выходом нового Audi Q5, который уже появился у российских дилеров, продажи марки с четырьмя кольцами также могут пойти в гору.
Хоть российский авторынок и начал активно восстанавливаться, он все еще зависим от программ господдержки, которые направлены как раз на сегмент бюджетных автомобилей и кроссоверов, отмечает консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.
«Когда рынок падал в предыдущие годы, драйверами падения также выступали массовые марки, поскольку кризисные явления в большей степени коснулись именно среднего класса, который обеспечивал устойчивый спрос на автомобили данного сегмента в прошлом. Покупатели не чувствовали уверенности в завтрашнем дне (по большому счету, и сейчас не чувствуют) и откладывали приобретение машины, в результате чего за это время увеличился средний срок владения автомобилем, как новым, так и подержанным. По мере увеличения темпов экономического роста и роста реальных доходов граждан отложенный спрос в массовом сегменте будет конвертироваться в продажи, и впереди окажутся марки, которые не потеряли лояльности потребителей за время кризиса и у которых будут конкурентные по цене и оснащенности для российского рынка модели», — комментирует финансовый аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич.
Статистика на все лады
Несмотря на то, что сегодня практически все лидеры рынка вышли в плюс, и у них есть модели, которые тянут показатели продаж вниз. Причем, как правило, это их самые «кассовые» автомобили, однако по разным причинам они теряют покупателей вопреки растущему рынку. Так, рост продаж АВТОВАЗа в этом году обеспечивают исключительно наиболее современные Lada Vesta и XRAY. На остальные же модели российского автогиганта наблюдается падение спроса, хоть они и находятся в более низком ценовом сегменте. Самым продаваемым вазовским автомобилем остается бюджетник Lada Granta, однако в январе-мае 2017 года его выбрали на 9% меньше покупателей, чем годом ранее.
Топ-25 самых продаваемых автомобилей в России
|
|
Модель
|
Кол-во, шт.
|
Изм, %
|
Kia Rio
|
38 126
|
23,7
|
Lada Granta
|
33 444
|
—9,0
|
Lada Vesta
|
27 986
|
57,5
|
Hyundai Solaris
|
25 260
|
—32,2
|
Hyundai Creta
|
20 131
|
—
|
Volkswagen Polo
|
18 088
|
1,9
|
Renault Duster
|
15 886
|
—18,2
|
Lada XRAY
|
12 692
|
103,2
|
Toyota RAV4
|
12 449
|
—12,0
|
Chevrolet Niva
|
11 948
|
2,4
|
Renault Kaptur
|
11 324
|
—
|
Skoda Rapid
|
11 227
|
8,6
|
Renault Sandero
|
10 835
|
—0,4
|
Toyota Camry
|
10 828
|
6,1
|
Lada 4x4
|
10 755
|
—3,5
|
Renault Logan
|
10 520
|
—4,0
|
Lada Largus
|
10451
|
—10,7
|
Kia Sportage
|
9871
|
42,4
|
Volkswagen Tiguan
|
9496
|
189,5
|
Skoda Octavia A7
|
8783
|
3,2
|
Nissan X-Trail
|
8590
|
26,7
|
Nissan Qashqai
|
8165
|
8,8
|
Всего
|
577 449
|
5,1
Данные Ассоциации европейского бизнеса за 5 мес. 2017 г.
На фоне растущего спроса на внедорожники несколько сдает позиции Лада 4x4, продемонстрировав 4%-ное падение продаж за пять месяцев 2017-го. Впрочем, дилеры АВТОВАЗа отмечают, что спрос на эту модель традиционно подвержен сезонным изменениям, и, как правило, ближе к концу года объем продаж внедорожника серьезно возрастает. А вот универсал Lada Largus, который остается безусловным бестселлером в своем сегменте, в январе-мае продавался на 11% хуже по сравнению с прошлым годом. Причина — нехватка мощностей для его производства и перебои с поставками комплектующих. Как известно, Largus выпускается на одной сборочной линии с Lada XRAY, в пользу которого в последнее время и перераспределены производственные мощности.
«Падение реализации Ларгуса связано, прежде всего, с дефицитом автомобилей. Как только машины начинают появляться у дилеров — продажи идут вверх, так как спрос на эту модель стабилен и значительно превышает предложение. Рост реализации универсала Lada Largus на сегодня ограничен только возможностями производства», — рассказывает директор по маркетингу и рекламе группы «Лада-Центр» Сергей Новосельский.
Кандидаты на вылет
По мнению Ивана Кондратенко, с учетом высокого спроса на Lada Largus АВТОВАЗу, возможно, стоит оптимизировать производственные линии и переориентироваться на наиболее востребованные модели, выводя с конвейера уже устаревшие Калину и Приору.
Действительно, с каждым годом эти автомобили недосчитываются все больше покупателей — в январе-мае продажи Lada Kalina и Priora снизились на 16% и 20% соответственно. При этом в нынешнем году Priora впервые выпала из топ-25 российских бестселлеров. Напомним, в конце 2015 года на АВТОВАЗе всерьез раздумывали о завершении производства Приоры, на смену которой пришел новый флагманский седан Lada Vesta. Однако в итоге эти автомобили решили развести по разным ценовым сегментам, тем самым усилив модельный ряд Lada. Так, Priora осталась на конвейере, правда, только в кузове седан и с упрощенным оснащением.
По словам Игоря Бадера, Lada Priora во многом страдает из-за узости ее целевой аудитории, так как на данный момент эта модель доступна лишь в трех комплектациях с небольшим набором опций. На Калину же сейчас сохраняется стабильный спрос — наравне с Грантой она уверенно занимает нишу практичных автомобилей с кузовом универсал. Соответственно, прекращение ее производства было бы экономически нецелесообразно.
А вот Алексей Кузьмич считает, что спрос на Калину и Приору стремительно падает в силу их технического и морального устаревания. Целесообразность производства этих моделей определяется тем, что на рынке ультрадешевых новых автомобилей у них практически нет конкурентов, и, несмотря на архаичность конструкции, низкий уровень безопасности и комфорта, Kalina и Priora по-прежнему находят своих клиентов. Однако в случае значительного экономического роста потребители окончательно сделают выбор в пользу более технологичных новых моделей, оставив семейства Lada Kalina и Priora в истории.