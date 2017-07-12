Теперь за подделку доказательств по ДТП можно сесть!

За что?
Кого?
Уголовная ответственность может грозить любому участнику административного дела. Иными словами, это касается не только попавших в аварию, но и свидетелей этой дорожной коллизии, защитников, понятых, экспертов. И, естественно, сотрудников Госавтоинспекции, наделенных правом рассматривать административные дела. Привлечь к ответственности могут даже судью.
Какое наказание?
Подделка доказательств карается строго. Например, есть риск схлопотать гигантский штраф: 100–300 тысяч рублей или в размере заработной платы за один-два года. А могут назначить 480 часов обязательных работ: осужденного обяжут заниматься общественно полезным трудом в свободное от основной деятельности время. Или привлекут на пару лет к исправительным работам, если осужденный — безработный. В этом случае его принудительно трудоустраивают (например, дворником) с удержанием до 20% заработка в доход государства. Наконец, самое серьезное наказание — арест до четырех месяцев.
Подделка доказательств карается строго: штраф 100–300 тысяч рублей или четыре месяца тюрьмы
Механизм
В таком случае инспектору светит уголовное дело, если вы сможете доказать факт фальсификации. Для этого нужно обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в районный следственный отдел СКР по месту нахождения подразделения ГИБДД или суда, где рассматривалось ваше административное дело. В заявлении необходимо указать, кто, по вашему мнению, сфабриковал подделки. И конечно же, представить свои доказательства. Ими могут служить фотографии, на которых видно, как на самом деле располагались автомобили после аварии. Или запись с видеорегистратора. Или показания настоящих свидетелей, готовых рассказать, как в действительности было дело.
Конечно, в большей степени нововведение касается самих водителей и сотрудников ДПС. Именно они чаще всего бывают заинтересованы в псевдодоказательствах. Уверен, что риск получить клеймо уголовника отобьет у многих желание подделывать доказательства по административным делам.