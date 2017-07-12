Теперь за подделку доказательств по ДТП можно сесть!

Раньше в Уголовном кодексе не было наказания за подделку доказательств по административным делам. По статье 303 карали лишь за подтасовку данных в гражданских и уголовных делах. А теперь за ложные сведения, например, по случившемуся ДТП, можно угодить за решетку.

За что?

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Любое постановление, по которому водителя привлекают к административной ответственности, опирается на доказательства, подтверждающие его вину. (Или, наоборот, водителя не привлекают, если имеются оправдывающие доказательства.) В КоАП РФ указано, что доказательствами считаются любые данные, позволяющие установить, нарушал ли водитель правила дорожного движения. К ним относятся, например, составленный инспектором административный протокол, объяснения водителя, показания свидетелей и потерпевших, результаты экспертизы, замеры с помощью специальных технических средств, прилагаемые вещественные доказательства. Так вот, подделка любого доказательства теперь чревата уголовным преследованием.

Кого?

Уголовная ответственность может грозить любому участнику административного дела. Иными словами, это касается не только попавших в аварию, но и свидетелей этой дорожной коллизии, защитников, понятых, экспертов. И, естественно, сотрудников Госавтоинспекции, наделенных правом рассматривать административные дела. Привлечь к ответственности могут даже судью.

Какое наказание?

Подделка доказательств карается строго. Например, есть риск схлопотать гигантский штраф: 100–300 тысяч рублей или в размере заработной платы за один-два года. А могут назначить 480 часов обязательных работ: осужденного обяжут заниматься общественно полезным трудом в свободное от основной деятельности время. Или привлекут на пару лет к исправительным работам, если осужденный — безработный. В этом случае его принудительно трудоустраивают (например, дворником) с удержанием до 20% заработка в доход государства. Наконец, самое серьезное наказание — арест до четырех месяцев.

Подделка доказательств карается строго: штраф 100–300 тысяч рублей или четыре месяца тюрьмы

Механизм

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Допустим, вы не по своей вине попали в аварию, а истинный виновник решил использовать свои связи или подкупил инспектора, дабы уйти от наказания и не платить за разбитый автомобиль. Инспектор ДПС при составлении схемы аварии рисует расположение машин в «нужном» ракурсе. Или подшивает к делу показания несуществующих свидетелей. В результате этих художеств вы превращаетесь в виновника аварии.

В таком случае инспектору светит уголовное дело, если вы сможете доказать факт фальсификации. Для этого нужно обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела в районный следственный отдел СКР по месту нахождения подразделения ГИБДД или суда, где рассматривалось ваше административное дело. В заявлении необходимо указать, кто, по вашему мнению, сфабриковал подделки. И конечно же, представить свои доказательства. Ими могут служить фотографии, на которых видно, как на самом деле располагались автомобили после аварии. Или запись с видеорегистратора. Или показания настоящих свидетелей, готовых рассказать, как в действительности было дело.

Конечно, в большей степени нововведение касается самих водителей и сотрудников ДПС. Именно они чаще всего бывают заинтересованы в псевдодоказательствах. Уверен, что риск получить клеймо уголовника отобьет у многих желание подделывать доказательства по административным делам.