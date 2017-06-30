Ванна с моторчиком, стол для пикника, авиалайнер и другие «соседи» по потоку...

Самолет, бетонная стена, одиноко катящееся колесо, стол для пикника и даже ванна. Все это может, как оказалось, неожиданно возникнуть на дороге прямо перед вашим автомобилем.

Долгое время я считал, что самолеты садятся на автодорогу только в кино. Как это, например, было в кинокомедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Но, как показывает YouTube, сюжеты, в которых воздушные судна возникают на автомобильных дорогах, не так уж редки.

Маленькие и большие, реактивные и винтовые, частные и… даже рейсовые.

Кстати о рейсовых. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Гибралтар пересекается с автодорогой. Когда случается самолету взлетать или приземляться — а происходит это регулярно и даже по расписанию, — светофоры включают красный свет, откуда ни возьмись объявляются регулировщики. Перед выездом лайнера перекресток тщательно отмывают, чтобы удалить с дороги случайные предметы, которые, не дай Бог, могут повредить колесо самолета.

Можно любить колеса за то, что они вертятся. Но за это же их можно ненавидеть. Возможно, самый распространенный предмет, который как из-под земли вырастет перед капотом, — это автомобильное колесо. Колесо от легковушки — еще куда ни шло, но вот колесо от крупнотоннажного грузовика, да еще на приличной скорости может натворить немало бед. Так что, следите за колесами, гайками и болтами их крепления!

Незакрепленный груз тоже может наделать много неприятностей. Водителю, небрежно перевозящему груз, грозит штраф 2000–2500 рублей и лишение прав сроком до полугода. А если при этом были жертвы, то можно получить реальный срок заключения.

Баба-Яга летала на метле, Хоттабыч — на ковре-самолете, а сейчас лучшие умы планеты бьются над тем, чтобы заставить ванну поехать по дороге. По самому простому пути решила пойти группа энтузиастов банного отдыха из Челябинска. Мужикам удалось установить джакузи в кузов пикапа Mitsubishi L200. Красота! Попарились в одной баньке — поехали в другую, остужая разгоряченную плоть водичкой на ветру. Только зачем брызгать на соседние машины?

А вот одессит Роман Билык и впрямь сделал из ванны средство передвижения. Понятное дело, в ход пошла не чугунная махина, а акриловая. Но вот при изготовлении, как говорится, с водой выплеснули и ребенка — пропало главное: в этой ванне теперь ни окунуться, ни ополоснуться нельзя. Зато можно проделать путь из Одессы до Киева под изумленные взгляды недоумевающих автомобилистов.

В сравнении с мотованной одессита моторизованные столы для пикника выглядят не так впечатляюще. И скорость не та, и подвески никакой. Зато куда ни приедешь — всюду тебе и стол, и дом!

Как проще всего уничтожить АЗС? Смотрите нашу видеоподборку и удивляйтесь незамысловатости «проверенных» способов.

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Видео: YouTube