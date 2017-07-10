На всех хватит
Двойников прошлого поколения создавали совместно с Фиатом. Нынешние грузопассажирские версии базируются на переднеприводной модульной платформе EMP2, а итальянских партнеров сменила Toyota, которая получила свою долю в виде грузовичка ProAce. От французских собратьев он отличается лишь внешне.
Главное достоинство платформы EMP2 — широкие возможности трансформации. Например, на ней базируется компактвэн Citroen Grand C4 Picasso. А теперь вот фургончики подоспели, причем новые Jumpy и Expert имеют два варианта колесной базы и могут отличаться друг от друга длиной заднего свеса. Среднюю версию L2 (длина 4,95 м) и длинную L3 (5,3 м) мне удалось оценить на ходу, но есть еще и компактная 4,6‑метровая версия L1.
Салоны идентичны. Тут по-деловому простенько. Много ниш для вещей, в дверях предусмотрены большие карманы, в которые легко встают полуторалитровые бутылки воды.
Панель приборов проста, но информативна. Основное место на экране занимает цифровой спидометр.
Хорошо, что в базовой комплектации есть незаменимые в дальних поездках ограничитель скорости и круиз-контроль.
Селектором автомата в форме шайбы орудовать намного удобнее, чем рычагом.
Высота для России безальтернативна: от 1940 до 1950 мм, в зависимости от нагрузки. Грузоподъемность — от 684 до 1218 кг. А кузов каждого из трех типов можно заказать в двух вариантах, определяемых полной массой: до двух с половиной тонн и более трех тонн.
Единство противоположностей
Хм, о двух автомобилях рассуждаю, как об одном! Но это не ошибка: различаются они лишь шильдиками, фарами и решетками радиаторов. А поведение на дороге, отделка и оснащение — один в один.
За долгий перегон спина не устала, хотя форма кресел поначалу восторга не вызвала — ничего особенного, со скромной боковой поддержкой. Но раз поясница в порядке, ставлю зачет.
Двигатель упрятан довольно глубоко в моторном отсеке, это затруднит его самостоятельное обслуживание.
Бачок тормозного цилиндра расположен так, что долить в него жидкость проблематично.
Двухлитровый турбодизель мощностью 150 сил в связке с 6-ступенчатым автоматом Aisin EAT6 на трассе требует в среднем 6 литров солярки на сотню — близко к паспортным значениям. В Белоруссии удалось снизить расход еще больше. Дороги там — как немецкий автобан, но скоростные ограничения жесткие. Весьма кстати пришелся круиз-контроль: меньше напрягаешься, мотор ровнее работает. Круиз-контроль, как и ограничитель скорости, входит в базовую комплектацию. Но для большинства покупателей важнее то, что в каждой машине есть предпусковой подогреватель, обогрев форсунок омывателя и полноразмерная запаска на стальном диске. А вот за аудиосистему надо доплатить 19 700 рублей. Кондиционер обойдется в 40 000 рублей. Но если заказывать эти опции в пакете Drive, для Peugeot дадут скидку — и всё обойдется в 49 000 рублей. А вот у Ситроена пакет «Комфорт», в который входят перечисленные блага, стоит 59 700 рублей.
Радиус разворота обеих машин — 6,2 метра. Улицы в центре Вильнюса узкие и забитые машинами. Тем не менее даже на самом длинном фургончике я без проблем маневрирую по мостовым. Не понравились лишь зеркалá без дополнительных секций для контроля мертвых зон — в плотном трафике приходится осторожничать.
На обе машины ставят систему Grip Control, уже знакомую по многим легковым автомобилям концерна PSA. Она призвана отчасти компенсировать отсутствие полного привода и позволяет выбрать один из пяти режимов настройки системы стабилизации в зависимости от дорожных условий. С удовольствием проверил бы эффективность «контроля зацепа», но ни на одной тестовой машине этой системы не оказалось.
Посчитаем
Базовая цена коротких версий (L1) с 90‑сильным дизелем 1.6 и 5-ступенчатой механикой — 1 299 900 рублей. Средний вариант L2 с 2,0-литровым мотором и автоматом стартует с 1 599 900 рублей, а L3 с таким же силовым агрегатом — с 1 649 900 рублей
Собирают малотоннажники на заводе PSA Sevelnord во французском Валансьене. Там же производят соплатформенную Тойоту. Есть вероятность, что французы пропишутся в Калуге на заводе «ПСМА Рус». С 29 мая по 20 июня он проходил через реорганизацию сборочного оборудования. Известно, что некоторые модели тут будут выпускать как раз на платформе EMP2 — почему бы не фургончики? А если еще и грузопассажирские версии освоить, многозадачность выйдет на новый уровень.
|Комфортная подвеска, вместительный грузовой отсек, адекватная цена
|Недостаточный обзор в зеркалах, за кондиционер нужно доплачивать
|
Citroen Jumpy/Peugeot Expert (L2) и конкуренты
|
|
Volkswagen T6
|
Mercedes-Benz Vito
|
Ford Transit Custom
|
Citroen Jumpy/Peugeot Expert*
|
Длина
|
4904 мм
|
4895 мм
|
4972 мм
|
4959 мм
|
Ширина
|
1904 мм
|
1928 мм
|
1986 мм
|
2204 мм
|
Высота**
|
1990 мм
|
1910 мм
|
2020 мм
|
1940 мм
|
Погрузочная высота
|
568 мм
|
558 мм
|
588 мм
|
544 мм
|
Полезный объем
|
5,8 м³
|
5,8 м³
|
5,6 м³
|
5,8 м³
|
Полная масса
|
2800 кг
|
2800 кг
|
3300 кг
|
3100 кг
|
Полезная нагрузка
|
1038 кг
|
1064 кг
|
1544 кг
|
1146 кг
|
* Для версии с МКП. **Без нагрузки.
|
ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
Для коммерческой техники самый мощный двигатель торговли — кредитные и лизинговые программы. Банк PSA предлагает различные финансовые услуги для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Citroen Jumpy/Peugeot Expert
L1 L2 L3
Длина/ширина/высота/база
4609/2204/1950/2925 мм
4959/2204/1940/3275 мм
5309/2204/1948/3275 мм
Объем грузового отсека
4,6 м³
5,8 м³
6,1 м³
Полная масса
2495 кг
3000 кг
3000 кг
Полезная нагрузка
684 кг
1077 кг
1025 кг
Двигатель
дизельный, P4, 8 клапанов, 1560 см³; 66,2 кВт/90 л.с. при 3750 об/мин; 215 Н·м при 1500 об/мин
дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 110,3 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин
дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 110,3 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин
Максимальная скорость
150 км/ч
170 км/ч
170 км/ч
Топливо/запас топлива ДТ/70 л
Расход топлива: смешанный цикл
6,0 л/100 км
5,9 л/100 км
5,9 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; М5
передний привод; А6
передний привод; А6