Фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert: вся разница — в шильдиках

Свежие Citroen Jumpy и Peugeot Expert пришли на смену предшественникам образца 2006 года. На них я проехал по дорогам трех стран и не испытал никаких проблем.

Citroen Jumpy
Citroen Jumpy

Citroen > Jumpy

Peugeot Expert
Peugeot Expert

Peugeot > Expert

Фургончики-близнецы различаются лишь шильдиками, фарами и решетками радиаторов
Фургончики-близнецы различаются лишь шильдиками, фарами и решетками радиаторов

На всех хватит

Двойников прошлого поколения создавали совместно с Фиатом. Нынешние грузопассажирские версии базируются на переднеприводной модульной платформе EMP2, а итальянских партнеров сменила Toyota, которая получила свою долю в виде грузовичка ProAce. От французских собратьев он отличается лишь внешне.

Главное достоинство платформы EMP2 — широкие возможности трансформации. Например, на ней базируется компактвэн Citroen Grand C4 Picasso. А теперь вот фургончики подоспели, причем новые Jumpy и Expert имеют два варианта колесной базы и могут отличаться друг от друга длиной заднего свеса. Среднюю версию L2 (длина 4,95 м) и длинную L3 (5,3 м) мне удалось оценить на ходу, но есть еще и компактная 4,6‑метровая версия L1.

Салоны идентичны. Тут по-деловому простенько. Много ниш для вещей, в дверях предусмотрены большие карманы, в которые легко встают полуторалитровые бутылки воды.
Салоны идентичны. Тут по-деловому простенько. Много ниш для вещей, в дверях предусмотрены большие карманы, в которые легко встают полуторалитровые бутылки воды.

Панель приборов проста, но информативна. Основное место на экране занимает цифровой спидометр.
Панель приборов проста, но информативна. Основное место на экране занимает цифровой спидометр.

Хорошо, что в базовой комплектации есть незаменимые в дальних поездках ограничитель скорости и круиз-контроль.
Хорошо, что в базовой комплектации есть незаменимые в дальних поездках ограничитель скорости и круиз-контроль.

Селектором автомата в форме шайбы орудовать намного удобнее, чем рычагом.
Селектором автомата в форме шайбы орудовать намного удобнее, чем рычагом.

Высота для России безальтернативна: от 1940 до 1950 мм, в зависимости от нагрузки. Грузоподъемность — от 684 до 1218 кг. А кузов каждого из трех типов можно заказать в двух вариантах, определя­емых полной массой: до двух с половиной тонн и более трех тонн.

Единство противоположностей

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От Москвы до Вильнюса я докатил на Peugeot за двенадцать часов. Это на удивление ровная трасса, почти без ремонтов — за всё время ни одну яму не словил. В этих условиях к подвеске претензий нет: она почти легковая, интеллигентно сглаживает все выщербины асфальта. Но надо понимать, что машины были без груза.

Хм, о двух автомобилях рассуждаю, как об одном! Но это не ошибка: различаются они лишь шильдиками, фарами и решетками радиаторов. А поведение на дороге, отделка и оснащение — один в один.

За долгий перегон спина не устала, хотя форма кресел поначалу восторга не вызвала — ничего особенного, со скромной боковой поддержкой. Но раз поясница в порядке, ставлю зачет.

Двигатель упрятан довольно глубоко в моторном отсеке, это затруднит его самостоятельное обслуживание.
Двигатель упрятан довольно глубоко в моторном отсеке, это затруднит его самостоятельное обслуживание.

Бачок тормозного цилиндра расположен так, что долить в него жидкость проблематично.
Бачок тормозного цилиндра расположен так, что долить в него жидкость проблематично.

Двухлитровый турбодизель мощностью 150 сил в связке с 6-ступенчатым автоматом Aisin EAT6 на трассе требует в среднем 6 литров солярки на сотню — близко к паспортным значениям. В Белоруссии удалось снизить расход еще больше. Дороги там — как немецкий автобан, но скоростные ограничения жесткие. Весьма кстати пришелся круиз-контроль: меньше напрягаешься, мотор ровнее работает. Круиз-контроль, как и ограничитель скорости, входит в базовую комплектацию. Но для большинства покупателей важнее то, что в каждой машине есть предпусковой подогреватель, обогрев форсунок омывателя и полноразмерная запаска на стальном диске. А вот за аудиосистему надо доплатить 19 700 рублей. Кондиционер обойдется в 40 000 рублей. Но если заказывать эти опции в пакете Drive, для Peugeot дадут скидку — и всё обойдется в 49 000 рублей. А вот у Ситроена пакет «Комфорт», в который входят перечисленные блага, стоит 59 700 рублей.

Грузовички вмещают по три европалеты. Погрузочная длина Ситроена (слева) — 2512 мм, Peugeot — 2862 мм. Двери распахиваются на 180° или на 250° (опция).
Грузовички вмещают по три европалеты. Погрузочная длина Ситроена (слева) — 2512 мм, Peugeot — 2862 мм. Двери распахиваются на 180° или на 250° (опция).

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Автоматическая коробка работает расторопно. Роль селектора играет шайба, которой удобно переключать режимы: развороты и парковка занимают меньше времени. Преду­с­мотрены и подрулевые лепестки. В городе польза от них сомнительна, но в каких-то режимах могут оказаться весьма кстати.

Радиус разворота обеих машин — 6,2 метра. Улицы в центре Вильнюса узкие и забитые машинами. Тем не менее даже на самом длинном фургончике я без проблем маневрирую по мостовым. Не понравились лишь зеркалá без дополнительных секций для контроля мертвых зон — в плотном трафике приходится осторожничать.

На обе машины ставят систему Grip Control, уже знакомую по многим легковым автомобилям концерна PSA. Она призвана отчасти компенсировать отсутствие полного привода и позволяет выбрать один из пяти режимов настройки системы стабилизации в зависимости от дорожных условий. С удовольствием проверил бы эффективность «контроля зацепа», но ни на одной тестовой машине этой системы не оказалось.

Посчитаем

Эти Jumpy (L2) и Expert (L3) отличаются друг от друга лишь длиной заднего свеса. Понятно, что может быть и обратный расклад — в зависимости от версий. Колесная база у машин одинаковая. Ширина проема боковой двери — 935 мм.
Эти Jumpy (L2) и Expert (L3) отличаются друг от друга лишь длиной заднего свеса. Понятно, что может быть и обратный расклад — в зависимости от версий. Колесная база у машин одинаковая. Ширина проема боковой двери — 935 мм.

Машины новые, а петли дверей уже ржавеют.
Машины новые, а петли дверей уже ржавеют.

Базовая цена коротких версий (L1) с 90‑сильным дизелем 1.6 и 5-ступенчатой механикой — 1 299 900 рублей. Средний вариант L2 с 2,0-литровым мотором и автоматом стартует с 1 599 900 рублей, а L3 с таким же силовым агрегатом — с 1 649 900 рублей

«Французы» занимают ценовую нишу между доступной массовой ГАЗелью (от 1 140 000 рублей) и более дорогим фургоном Ford Transit Custom (от 1 609 000 рублей). Пассажирские версии Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller должны приехать к нам осенью — они, понятное дело, будут дороже.

Собирают малотоннажники на заводе PSA Sevelnord во французском Валансьене. Там же производят соплатформенную Тойоту. Есть вероятность, что французы пропишутся в Калуге на заводе «ПСМА Рус». С 29 мая по 20 июня он проходил через реорганизацию сборочного оборудования. Известно, что некоторые модели тут будут выпускать как раз на платформе EMP2 — почему бы не фургончики? А если еще и грузопассажирские версии ­освоить, многозадачность выйдет на новый уровень.

Комфортная подвеска, вместительный грузовой отсек, адекватная цена Недостаточный обзор в зеркалах, за кондиционер нужно доплачивать


Citroen Jumpy/Peugeot Expert (L2) и конкуренты

Volkswagen T6

Mercedes-Benz Vito

Ford Transit Custom

Citroen Jumpy/Peugeot Expert*

Длина

4904 мм

4895 мм

4972 мм

4959 мм

Ширина

1904 мм

1928 мм

1986 мм

2204 мм

Высота**

1990 мм

1910 мм

2020 мм

1940 мм

Погрузочная высота

568 мм

558 мм

588 мм

544 мм

Полезный объем

5,8 м³

5,8 м³

5,6 м³

5,8 м³

Полная масса

2800 кг

2800 кг

3300 кг

3100 кг

Полезная нагрузка

1038 кг

1064 кг

1544 кг

1146 кг

* Для версии с МКП. **Без нагрузки.


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30%

12,9%

15%

36 месяцев

11,9%

30%

13,9%

15%

48 месяцев

12,9%

30%

14,9%

15%

60 месяцев

13,9%

30%

15,9%

15

Citroen Jumpy/Peugeot Expert

L1  L2  L3

Длина/ширина/высота/база

4609/2204/1950/2925 мм

4959/2204/1940/3275 мм

5309/2204/1948/3275 мм

Объем грузового отсека

4,6 м³

5,8 м³

6,1 м³

Полная масса

2495 кг

3000 кг

3000 кг

Полезная нагрузка

684 кг

1077 кг

1025 кг

Двигатель

дизельный, P4, 8 клапанов, 1560 см³; 66,2 кВт/90 л.с. при 3750 об/мин; 215 Н·м при 1500 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 110,3 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 110,3 кВт/150 л.с. при 4000 об/мин; 370 Н·м при 2000 об/мин

Максимальная скорость

150 км/ч

170 км/ч

170 км/ч

Топливо/запас топлива ДТ/70 л

Расход топлива: смешанный цикл

6,0 л/100 км

5,9 л/100 км

5,9 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М5

передний привод; А6

передний привод; А6


Фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert: вся разница — в шильдиках
Фото: «За рулем»
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